Кострома - город с богатой историей и уникальными архитектурными памятниками.
На этой экскурсии вы узнаете, как «пилили бюджет» при Николае I, увидите крупнейший ансамбль Торговых рядов в России и самую красивую
На этой экскурсии вы узнаете, как «пилили бюджет» при Николае I, увидите крупнейший ансамбль Торговых рядов в России и самую красивую
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальные архитектурные памятники
- 🕰 Исторические факты и легенды
- 👑 Связь с царскими династиями
- 🗺 Крупнейший ансамбль Торговых рядов
- 🔥 Самая красивая пожарная каланча
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Торговые ряды
- Пожарная каланча
- Гауптвахта
- Дом для отдыха генерал-лейтенанта
- Памятник Ленину
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Крупнейший ансамбль Торговых рядов в России, насчитывающий 22 строения.
- Самую красивую пожарную каланчу страны (по версии императора Николая Павловича).
- Гауптвахту, где лишались свободы мужчины и женщины вплоть до 1996 года.
- Дом для отдыха генерал-лейтенанта Сергея Семёновича.
- Памятник Ленину, открытие которого приветствовал телеграммой Сталин.
- Элитный район 19 века, построенный для членов одной семьи.
Вы узнаете:
- Почему Кострому так назвали.
- Какие две царские династии с ней связаны.
- Каким образом костромичи зарабатывали на хлеб насущный.
- Как появился первый официальный городской герб.
- Где находится самая большая сковорода в Костроме.
- Зачем местные жители стремятся в «жёлтый дом».
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Юрию Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Филипп — ваш гид в Костроме
Провёл экскурсии для 5898 туристов
Вожу экскурсии, провожу интеллектуальные игры и косплей-фестиваль в Костроме. Богатая история Костромы не должна сводиться к монастырям, Сусанину и Снегурочке. Считаю, что экскурсия — это театр одного актера в богатых декорациях, созданных историей, и с продиктованным ею сюжетом.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 56 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Юлия
6 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия! Легко и непринужденно!
Максим
3 ноя 2025
Спасибо большое за прекрасный вечер. С вами было очень интересно, вы очень крутой гид. Ещё раз, спасибо.
Д
Дарья
2 ноя 2025
Это первое наше знакомство с Костромой. Очень понравилась экскурсия. Много локаций посмотрели вживую и сравнили с фото/кадрами из кино (у гида с собой планшет)
Ю
Юлия
1 ноя 2025
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Филипп очень харизматичный, эрудированный специалист с великолепным чувством юмора! Приедем ещё!
Е
Елена
27 окт 2025
Замечательный экскурсовод! Моего супруга смог увлечь, когда он обычно не увлекается рассказами. Довольны на 150%
Мария
23 окт 2025
Филипп эрудированный увлеченный рассказчик, с тонким чувством юмора, интересно преподнёс важные факты из истории города.
М
Марина
21 окт 2025
Филлип учел наши пожелания по маршруту, свободно владел информацией, с удовольствием и полно отвечал на наши вопросы. Дал полезные рекомендации и сориентировал по местам к самостоятельному посещению. Спасибо! Мы прекрасно, легко и интересно провели время с экскурсоводом.
Е
Елена
19 окт 2025
Спасибо Филиппу за такую познавательная экскурсию. Много интересных фактов. Удачное дополнение экскурсии фотографиями и видеофрагментами на планшете. Филипп развёрнуто и доступно ответил на все, возникающие в ходе экскурсии, вопросы. Всем понравилось.
Светлана
12 окт 2025
Одна из лучших экскурсий, на котором я была. Мы с коллегами приехали на выходные в Кострому и решили узнать побольше о городе. Филипп нас покорил своей эрудицией, интеллектом и чувством юмора. Ответил на все вопросы, продемонстрировав знание истории, рассказывал нам байки, анекдоты, кадры из фильмов и исторические фото. Еще сходим на его экскурсии в следующий визит в любимую Кострому!
Н
Надежда
11 окт 2025
Спасибо за экскурсию. Все остались довольны.
О
Ольга
10 окт 2025
Не совсем поняла из описания, что это будет не обзорная экскурсия по центральной части города. Ребёнку 10 лет было, конечно, скучно из-за большого количества фамилий и дат, хотя Филипп старался развлечь ее как мог.
В целом рассказ понравился, экскурсовод знающий, рассказ был интересным, с большим количеством фотографий и деталей.
В целом рассказ понравился, экскурсовод знающий, рассказ был интересным, с большим количеством фотографий и деталей.
Л
Людмила
7 окт 2025
Отличная экскурсия. Рекомендуем.
Ю
Юлия
6 окт 2025
Шикарная экскурсия. Филипп прекрасно владеет информацией и очень интересный собеседник. Рекомендую.
О
Ольга
28 сен 2025
Великолепный гид. Глубина знаний поражает. На время экскурсии были как будто вне времени, настолько Филипп вовлекает в историю города и переносит слушателей из одного века в другой.
Восхищает, как умело он связывает исторические события с современными.
Восторг! Будем рекомендовать всем!
Спасибо еще раз.
Восхищает, как умело он связывает исторические события с современными.
Восторг! Будем рекомендовать всем!
Спасибо еще раз.
Ю
Юлия
28 сен 2025
Филипп обладает обширнейшими знаниями родного края! На все вопросы даёт развернутый ответ. Рекомендую!
Входит в следующие категории Костромы
Похожие экскурсии из Костромы
Индивидуальная
до 7 чел.
Кострома: от легенд до мистики - погружение в историю города
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
4600 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
О Костроме с любовью: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Первое сырное казино в Костроме
Бри, пармезан, камамбер - делайте ставки, господа
Начало: На ул. 1 Мая
Расписание: в субботу в 19:00
15 ноя в 19:00
22 ноя в 19:00
1650 ₽ за человека