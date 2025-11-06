Мои заказы

9 веков Костромы

Погрузитесь в историю Костромы, узнав о её удивительных сюжетах и архитектурных шедеврах. Уникальная экскурсия откроет вам новые грани города
Кострома - город с богатой историей и уникальными архитектурными памятниками.

На этой экскурсии вы узнаете, как «пилили бюджет» при Николае I, увидите крупнейший ансамбль Торговых рядов в России и самую красивую
читать дальше

пожарную каланчу страны.

Также вы посетите гауптвахту, где лишались свободы мужчины и женщины, и узнаете, почему Кострома получила своё название. Экскурсия позволит взглянуть на город с новой стороны и открыть для себя его тайны

5
56 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальные архитектурные памятники
  • 🕰 Исторические факты и легенды
  • 👑 Связь с царскими династиями
  • 🗺 Крупнейший ансамбль Торговых рядов
  • 🔥 Самая красивая пожарная каланча
9 веков Костромы
9 веков Костромы
9 веков Костромы
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Что можно увидеть

  • Торговые ряды
  • Пожарная каланча
  • Гауптвахта
  • Дом для отдыха генерал-лейтенанта
  • Памятник Ленину

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Крупнейший ансамбль Торговых рядов в России, насчитывающий 22 строения.
  • Самую красивую пожарную каланчу страны (по версии императора Николая Павловича).
  • Гауптвахту, где лишались свободы мужчины и женщины вплоть до 1996 года.
  • Дом для отдыха генерал-лейтенанта Сергея Семёновича.
  • Памятник Ленину, открытие которого приветствовал телеграммой Сталин.
  • Элитный район 19 века, построенный для членов одной семьи.

Вы узнаете:

  • Почему Кострому так назвали.
  • Какие две царские династии с ней связаны.
  • Каким образом костромичи зарабатывали на хлеб насущный.
  • Как появился первый официальный городской герб.
  • Где находится самая большая сковорода в Костроме.
  • Зачем местные жители стремятся в «жёлтый дом».

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Юрию Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Филипп
Филипп — ваш гид в Костроме
Провёл экскурсии для 5898 туристов
Вожу экскурсии, провожу интеллектуальные игры и косплей-фестиваль в Костроме. Богатая история Костромы не должна сводиться к монастырям, Сусанину и Снегурочке. Считаю, что экскурсия — это театр одного актера в богатых декорациях, созданных историей, и с продиктованным ею сюжетом.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
2
3
2
1

Фотографии от путешественников

9 веков Костромы (Светлана)9 веков Костромы (Светлана)9 веков Костромы (Светлана)9 веков Костромы (Ольга)9 веков Костромы (Ольга)
Юлия
Юлия
6 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия! Легко и непринужденно!
Очень понравилась экскурсия! Легко и непринужденно!Очень понравилась экскурсия! Легко и непринужденно!Очень понравилась экскурсия! Легко и непринужденно!
Максим
Максим
3 ноя 2025
Спасибо большое за прекрасный вечер. С вами было очень интересно, вы очень крутой гид. Ещё раз, спасибо.
Д
Дарья
2 ноя 2025
Это первое наше знакомство с Костромой. Очень понравилась экскурсия. Много локаций посмотрели вживую и сравнили с фото/кадрами из кино (у гида с собой планшет)
Ю
Юлия
1 ноя 2025
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Филипп очень харизматичный, эрудированный специалист с великолепным чувством юмора! Приедем ещё!
Е
Елена
27 окт 2025
Замечательный экскурсовод! Моего супруга смог увлечь, когда он обычно не увлекается рассказами. Довольны на 150%
Мария
Мария
23 окт 2025
Филипп эрудированный увлеченный рассказчик, с тонким чувством юмора, интересно преподнёс важные факты из истории города.
М
Марина
21 окт 2025
Филлип учел наши пожелания по маршруту, свободно владел информацией, с удовольствием и полно отвечал на наши вопросы. Дал полезные рекомендации и сориентировал по местам к самостоятельному посещению. Спасибо! Мы прекрасно, легко и интересно провели время с экскурсоводом.
Е
Елена
19 окт 2025
Спасибо Филиппу за такую познавательная экскурсию. Много интересных фактов. Удачное дополнение экскурсии фотографиями и видеофрагментами на планшете. Филипп развёрнуто и доступно ответил на все, возникающие в ходе экскурсии, вопросы. Всем понравилось.
Светлана
Светлана
12 окт 2025
Одна из лучших экскурсий, на котором я была. Мы с коллегами приехали на выходные в Кострому и решили узнать побольше о городе. Филипп нас покорил своей эрудицией, интеллектом и чувством юмора. Ответил на все вопросы, продемонстрировав знание истории, рассказывал нам байки, анекдоты, кадры из фильмов и исторические фото. Еще сходим на его экскурсии в следующий визит в любимую Кострому!
Одна из лучших экскурсий, на котором я была. Мы с коллегами приехали на выходные в КостромуОдна из лучших экскурсий, на котором я была. Мы с коллегами приехали на выходные в КостромуОдна из лучших экскурсий, на котором я была. Мы с коллегами приехали на выходные в Кострому
Н
Надежда
11 окт 2025
Спасибо за экскурсию. Все остались довольны.
О
Ольга
10 окт 2025
Не совсем поняла из описания, что это будет не обзорная экскурсия по центральной части города. Ребёнку 10 лет было, конечно, скучно из-за большого количества фамилий и дат, хотя Филипп старался развлечь ее как мог.
В целом рассказ понравился, экскурсовод знающий, рассказ был интересным, с большим количеством фотографий и деталей.
Л
Людмила
7 окт 2025
Отличная экскурсия. Рекомендуем.
Ю
Юлия
6 окт 2025
Шикарная экскурсия. Филипп прекрасно владеет информацией и очень интересный собеседник. Рекомендую.
О
Ольга
28 сен 2025
Великолепный гид. Глубина знаний поражает. На время экскурсии были как будто вне времени, настолько Филипп вовлекает в историю города и переносит слушателей из одного века в другой.
Восхищает, как умело он связывает исторические события с современными.
Восторг! Будем рекомендовать всем!
Спасибо еще раз.
Великолепный гид. Глубина знаний поражает. На время экскурсии были как будто вне времени, настолько Филипп вовлекаетВеликолепный гид. Глубина знаний поражает. На время экскурсии были как будто вне времени, настолько Филипп вовлекает
Ю
Юлия
28 сен 2025
Филипп обладает обширнейшими знаниями родного края! На все вопросы даёт развернутый ответ. Рекомендую!

Входит в следующие категории Костромы

Похожие экскурсии из Костромы

Кострома: факты, легенды и немного мистики
Пешая
2 часа
130 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Кострома: от легенд до мистики - погружение в историю города
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
4600 ₽ за всё до 7 чел.
О Костроме с любовью
Пешая
2 часа
222 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
О Костроме с любовью: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Первое сырное казино в Костроме
1 час
1 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Первое сырное казино в Костроме
Бри, пармезан, камамбер - делайте ставки, господа
Начало: На ул. 1 Мая
Расписание: в субботу в 19:00
15 ноя в 19:00
22 ноя в 19:00
1650 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Костроме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Костроме