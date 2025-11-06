Юлия Очень понравилась экскурсия! Легко и непринужденно!

Максим Спасибо большое за прекрасный вечер. С вами было очень интересно, вы очень крутой гид. Ещё раз, спасибо.

Д Дарья Это первое наше знакомство с Костромой. Очень понравилась экскурсия. Много локаций посмотрели вживую и сравнили с фото/кадрами из кино (у гида с собой планшет)

Ю Юлия Получили огромное удовольствие от экскурсии. Филипп очень харизматичный, эрудированный специалист с великолепным чувством юмора! Приедем ещё!

Е Елена Замечательный экскурсовод! Моего супруга смог увлечь, когда он обычно не увлекается рассказами. Довольны на 150%

Мария Филипп эрудированный увлеченный рассказчик, с тонким чувством юмора, интересно преподнёс важные факты из истории города.

М Марина Филлип учел наши пожелания по маршруту, свободно владел информацией, с удовольствием и полно отвечал на наши вопросы. Дал полезные рекомендации и сориентировал по местам к самостоятельному посещению. Спасибо! Мы прекрасно, легко и интересно провели время с экскурсоводом.

Е Елена Спасибо Филиппу за такую познавательная экскурсию. Много интересных фактов. Удачное дополнение экскурсии фотографиями и видеофрагментами на планшете. Филипп развёрнуто и доступно ответил на все, возникающие в ходе экскурсии, вопросы. Всем понравилось.

Светлана Одна из лучших экскурсий, на котором я была. Мы с коллегами приехали на выходные в Кострому и решили узнать побольше о городе. Филипп нас покорил своей эрудицией, интеллектом и чувством юмора. Ответил на все вопросы, продемонстрировав знание истории, рассказывал нам байки, анекдоты, кадры из фильмов и исторические фото. Еще сходим на его экскурсии в следующий визит в любимую Кострому!

Н Надежда Спасибо за экскурсию. Все остались довольны.

О Ольга Не совсем поняла из описания, что это будет не обзорная экскурсия по центральной части города. Ребёнку 10 лет было, конечно, скучно из-за большого количества фамилий и дат, хотя Филипп старался развлечь ее как мог.

В целом рассказ понравился, экскурсовод знающий, рассказ был интересным, с большим количеством фотографий и деталей.

Л Людмила Отличная экскурсия. Рекомендуем.

Ю Юлия Шикарная экскурсия. Филипп прекрасно владеет информацией и очень интересный собеседник. Рекомендую.

О Ольга Великолепный гид. Глубина знаний поражает. На время экскурсии были как будто вне времени, настолько Филипп вовлекает в историю города и переносит слушателей из одного века в другой.

Восхищает, как умело он связывает исторические события с современными.

Восторг! Будем рекомендовать всем!

Спасибо еще раз.