Мы погуляем по Торговым рядам и по старинным улицам-лучам, расходящимся от Сусанинской площади. Вы увидите кремль и памятник Ленину, пройдете по живописной набережной Волги и полюбуетесь дебаркадером из фильма «Жестокий романс». А еще мы покажем памятник Ивану Сусанину и поделимся историей его подвига, положившего начало династии Романовых.
Вы раскроете, какова связь между «сковородкой» и веером императрицы, как Сусанин решил вопрос смуты в России и откуда в городе избушки на курьих ножках. Какие подвиги совершил в 19 веке пожарный Бобка и чье место в Костроме занял Ленин.