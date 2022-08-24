Кострома влюбленными глазами

Погрузиться в атмосферу старинного города и увидеть его главные достопримечательности

4.8
4 отзыва
Костроме удалось сохранить оригинальный облик купеческого города 18-19 веков. Именно поэтому здесь так часто снимают исторические фильмы.

С нами вы окажетесь в этом самом кино! Наполнитесь теплотой неспешных улиц, проникнетесь их удивительным прошлым и уютным настоящим. Узнаете о Сусанине, Снегурочке, сыре и других местных «брендах».
Кострома влюбленными глазами
Кострома влюбленными глазами
Кострома влюбленными глазами
Кострома влюбленными глазами
Кострома влюбленными глазами
Кострома влюбленными глазами
Кострома влюбленными глазами
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Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Костроме

Мы погуляем по Торговым рядам и по старинным улицам-лучам, расходящимся от Сусанинской площади. Вы увидите кремль и памятник Ленину, пройдете по живописной набережной Волги и полюбуетесь дебаркадером из фильма «Жестокий романс». А еще мы покажем памятник Ивану Сусанину и поделимся историей его подвига, положившего начало династии Романовых.

Занимательные истории

Вы раскроете, какова связь между «сковородкой» и веером императрицы, как Сусанин решил вопрос смуты в России и откуда в городе избушки на курьих ножках. Какие подвиги совершил в 19 веке пожарный Бобка и чье место в Костроме занял Ленин.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
2
1
Е
24 авг 2022
Спасибо Ирина и Сергей за экскурсию в уютной Костроме! Спланированный маршрут, интересные истории! Увлеченные и неравнодушные к своему городу и делу молодые люди, проведут вам экскурсию по историческому центру Костромы, погрузят в разные исторические эпохи и даже в современность. Очень располагают к себе своей неравнодушностью к происходящему в городе, к архитектуре и подогревают это реальными историями и фотографиями. Посоветуют музей или даже ресторан! Ответят на все вопросы что, где и как лучше, подскажут, посоветуют, и подстроятся под вас по времени, даже если вы с детьми. Рекомендую!
Е
14 авг 2022
Хочу поблагодарить гидов Ирину и Сергея за душевную экскурсию-прогулку в Костроме 🙂 для первого знакомства с городом - отличный вариант; мы прошлись по центру, спустились к Волге, сфокусировались на основных достопримечательностях 👍
Татьяна
13 авг 2022
На мой вкус самая слабая экскурсия, из посещенных. Оценка 4 - это авансом за старания. Не заинтересовали совсем. Продолжительность 2 с небольшим часа, зачем заявлять 3 просто не поняла, но это уже мелочи.
В
13 авг 2022
В организационных вопросах не было никаких проблем. Приятно, что Ирина и Сергей подготовили планшет с историческими фото города и свой рассказ дополняли ими. Мы отлично погуляли и увидели все достопримечательности Костромы! Спасибо ещё раз за экскурсию!
P.S: а ещё нам посоветовали очень вкусный ресторан, и подробно рассказали где можно остановиться и покушать)

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