Мобильная квест «Купеческая Кострома: утешение для императора»

Описание квестаВам снится сон. Один из тех снов, которые очень похожи на правду. В нем совсем как настоящий предстает перед Вами император Николай Второй. Он печален и строг, и медленно говорит будто в пустоту:"Память рода была запятнана и стерта, утеряны символы его власти. Я должен вернуть их…". Неожиданно император устремляет свой взор на Вас и громко говорит:"Помоги мне, найди в этом городе то, что славило моих предков!". Сон исчез. Разделяя границы настоящего и миража, Вы пытаетесь понять, что это было: игры разума или же и правда дух последнего императора России нуждается в вашей помощи? Смельчакам по силу ответить на этот вопрос. Именно здесь, в колыбели дома Романовых возможно обрести утешение для императора. Кострома, дивная в своей архитектуре, сохранила атмосферу купеческого города двухсотлетней давности. Чтобы почувствовать ее, нужно только вдохновение и немного фантазии. Кострома готова неторопливо провести вас по своим памятным местам, стирая грань между прошлым и настоящим. Отправляйтесь в путь, проделав прыжок сквозь столетия. Вы окажетесь одним памятным давно прошедшим днем в Костроме конца ХIX века, окунетесь в старый забытый мир царской России. Познакомьтесь с героями того времени, с их традициями и нравами. Увидьте своими глазами и услышьте своими ушами то, что скрывается под пеленой времени: будь то гомон торговых улиц, топот лошадей по брусчатке или звоны давно разрушенным колоколен. Прикоснитесь к стенам, которые помнят все события этого города. И найдите, найдите то, что успокоит дух императора! Начать прохождение квеста Вы сможете в любое удобное для вас время. Время не ограничено.
В любое удобное время
Ответы на вопросы
Что включено
- Прохождение квест-экскурсии через приложение
Место начала и завершения?
Улица Ленина, 1А
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
