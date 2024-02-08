Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
Индивидуальная квест-экскурсия в Костроме

Побывать на костромской «сковородке» и выяснить, как город связан с Древним Китаем

Наш квест — это увлекательное путешествие по Костроме для взрослых и детей. Вы узнаете о старинном городе через историю великих изобретений и открытий. Увидите торговые ряды, Гостиный двор и знаменитую каланчу. Каждая локация маршрута раскрывает один китайский секрет. Разгадаете их все — считайте, что познакомились с красавицей-Костромой.
Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
Ближайшие даты:
8
фев
9
фев
10
фев
11
фев
12
фев
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фев
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Описание

Что вас ожидает

Квест проводится в центральной исторической части Костромы с охватом основных достопримечательностей: Больших Мучных, Пряничных, Шорных торговых рядов, Гостиного двора, каланчи, гауптвахты, Сусанинской площади и других.

  • Вы найдёте настоящие солнечные часы и научитесь ими пользоваться
  • Побываете на костромской «сковородке», а также в таинственном подвале, сохранившимся с 18 века
  • Узнаете костромскую легенду о веере
  • Выясните, почему в Костроме так популярно выражение «шоры на глазах», и побываете в месте, где некогда в великом множестве находились эти самые шоры
  • Посетите здания костромской каланчи, гауптвахты и узнаете секреты их обитателей
  • Выясните, как связан сказочный замок в центре Костромы с сокровищницей известного китайского императора
  • Обогатите свои познания в истории, краеведении, химии и даже изучите основы нового языка
  • Посоревнуетесь с друзьями в наблюдательности
  • По итогам выполнения задания получите приятные призы

Организационные детали

  • Экскурсия-квест проводится только днём, так как доступ в некоторые объекты показа открыт только в определённые часы
  • Квест можно провести как на русском, так и на английском языке с привлечением опытного гида-переводчика (за доплату)
  • Квест доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе передвигающимся на коляске
  • Могу провести квест для дружеских компаний, детских групп, языковых лагерей, предприятий, желающих организовать корпоратив в необычной форме. Максимальное число участников — 30 человек.
  • Квест проведу я или другой гид из моей команды

Стоимость для больших групп:

  • Для групп до 9 человек включительно — дополнительно 500 руб. /участник
  • Для взрослых групп от 10 человек — 450 руб. /участник
  • Для школьных организованных групп от 15 человек — 350 руб. /участник, сопровождающий педагог — бесплатно, остальные сопровождающие лица (родители, родственники) — 350 руб. /участник

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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