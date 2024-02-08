Побывать на костромской «сковородке» и выяснить, как город связан с Древним Китаем
Наш квест — это увлекательное путешествие по Костроме для взрослых и детей. Вы узнаете о старинном городе через историю великих изобретений и открытий. Увидите торговые ряды, Гостиный двор и знаменитую каланчу. Каждая локация маршрута раскрывает один китайский секрет. Разгадаете их все — считайте, что познакомились с красавицей-Костромой.
Ближайшие даты:
8
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фев
9
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Описание
Что вас ожидает
Квест проводится в центральной исторической части Костромы с охватом основных достопримечательностей: Больших Мучных, Пряничных, Шорных торговых рядов, Гостиного двора, каланчи, гауптвахты, Сусанинской площади и других.
- Вы найдёте настоящие солнечные часы и научитесь ими пользоваться
- Побываете на костромской «сковородке», а также в таинственном подвале, сохранившимся с 18 века
- Узнаете костромскую легенду о веере
- Выясните, почему в Костроме так популярно выражение «шоры на глазах», и побываете в месте, где некогда в великом множестве находились эти самые шоры
- Посетите здания костромской каланчи, гауптвахты и узнаете секреты их обитателей
- Выясните, как связан сказочный замок в центре Костромы с сокровищницей известного китайского императора
- Обогатите свои познания в истории, краеведении, химии и даже изучите основы нового языка
- Посоревнуетесь с друзьями в наблюдательности
- По итогам выполнения задания получите приятные призы
Организационные детали
- Экскурсия-квест проводится только днём, так как доступ в некоторые объекты показа открыт только в определённые часы
- Квест можно провести как на русском, так и на английском языке с привлечением опытного гида-переводчика (за доплату)
- Квест доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе передвигающимся на коляске
- Могу провести квест для дружеских компаний, детских групп, языковых лагерей, предприятий, желающих организовать корпоратив в необычной форме. Максимальное число участников — 30 человек.
- Квест проведу я или другой гид из моей команды
Стоимость для больших групп:
- Для групп до 9 человек включительно — дополнительно 500 руб. /участник
- Для взрослых групп от 10 человек — 450 руб. /участник
- Для школьных организованных групп от 15 человек — 350 руб. /участник, сопровождающий педагог — бесплатно, остальные сопровождающие лица (родители, родственники) — 350 руб. /участник
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Костроме
Семейная команда гидов, влюблённых в историю родного города. Цель наших авторских туров — показать путешественникам красивую и необычную Кострому, добрые и яркие воспоминания о которой надолго сохранятся в памяти.
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