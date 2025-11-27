Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправимся в путешествие из Костромы на Лосеферму. Поездка будет на комфортабельном автомобиле только для вас. Лосинная ферма расположена в 20 км от города. Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

не действует на трансферы и входные билеты

работает при предоплате или полной оплате на сайте

не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»

София Ваш гид в Костроме Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-3 человека 6000 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Отправимся в путешествие из Костромы на Лосеферму. Поездка будет на комфортабельном автомобиле только для вас. По пути вы узнаете интересные факты о Костромской области. Вас ждет нескучная поездка с рассказами гида до фермы! Сумароковская лосинная ферма расположена в 20 км. от города. На ней занимаются выращиванием и изучением лесных гигантов - лосей. Экскурсовод расскажет как зовут каждого лося, какие у него повадки. Вы сможете покормить морковкой взрослых лосей и лосят, а в это время для вас сделают фото. Невероятно трогагельных и добрых животных разрешают погладить. Увидите лосинный детский сад. В завершении сможете попробовать лосинное молоко и купить сувениры. Довольные и счастливые поедем обратно в город.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату