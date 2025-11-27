Отправимся в путешествие из Костромы на Лосеферму. Поездка будет на комфортабельном автомобиле только для вас. Лосинная ферма расположена в 20 км от города.
Описание экскурсииОтправимся в путешествие из Костромы на Лосеферму. Поездка будет на комфортабельном автомобиле только для вас. По пути вы узнаете интересные факты о Костромской области. Вас ждет нескучная поездка с рассказами гида до фермы! Сумароковская лосинная ферма расположена в 20 км. от города. На ней занимаются выращиванием и изучением лесных гигантов - лосей. Экскурсовод расскажет как зовут каждого лося, какие у него повадки. Вы сможете покормить морковкой взрослых лосей и лосят, а в это время для вас сделают фото. Невероятно трогагельных и добрых животных разрешают погладить. Увидите лосинный детский сад. В завершении сможете попробовать лосинное молоко и купить сувениры. Довольные и счастливые поедем обратно в город.
Ответы на вопросы
Что не входит в цену
- Билеты на экскурсию на лосеферму оплачивается самостоятельно туристами. /nДети и льготные категории: 150 руб. /nВзрослые: 250 руб.
Место начала и завершения?
Ул. Советская, 3
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
