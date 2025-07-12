Индивидуальная экскурсия на лосеферму под Костромой предлагает уникальную возможность познакомиться с этими удивительными животными в их естественной среде. Лоси и их малыши с интересом встречают гостей, позволяя не только полюбоваться,

но и погладить их. Участники узнают, как лоси попадают на ферму, почему их нельзя приручить и какая самочка считается первой красавицей. Поездка проходит на автомобиле Geely Coolray, а экскурсию проводит местный гид

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Лосеферма находится в окружении живописной природы. Дружелюбные лоси и их любопытные малыши с интересом встречают гостей. На ферме нет барьеров, заборов и клеток — здесь действительно заботятся о животных.

Лосята не откажутся от полезного угощения и наверняка позволят себя погладить. Некоторые обитатели даже не против поцеловать приглянувшихся посетителей!

Вы узнаете:

как лоси попадают на ферму

какая самочка считается первой красавицей для противоположного пола

почему лося нельзя приручить

