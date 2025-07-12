Индивидуальная экскурсия на лосеферму под Костромой предлагает уникальную возможность познакомиться с этими удивительными животными в их естественной среде. Лоси и их малыши с интересом встречают гостей, позволяя не только полюбоваться,
5 причин купить эту экскурсию
- 🦌 Общение с лосями в естественной среде
- 🚗 Комфортная поездка на автомобиле
- 👨👩👧👦 Подходит для семейного отдыха
- 🌿 Экологическое просвещение
- 🎓 Узнать интересные факты о лосях
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Лосеферма
Описание экскурсии
Лосеферма находится в окружении живописной природы. Дружелюбные лоси и их любопытные малыши с интересом встречают гостей. На ферме нет барьеров, заборов и клеток — здесь действительно заботятся о животных.
Лосята не откажутся от полезного угощения и наверняка позволят себя погладить. Некоторые обитатели даже не против поцеловать приглянувшихся посетителей!
Вы узнаете:
- как лоси попадают на ферму
- какая самочка считается первой красавицей для противоположного пола
- почему лося нельзя приручить
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Geely Coolray, есть бустер для ребёнка
- Мы с вами общаемся в дороге, а экскурсию по лосеферме проводит местный гид (в группе)
- Билет на лосиную ферму оплачивается дополнительно: взрослый — 250 ₽/чел., льготный — 150 ₽/чел. В стоимость билета входит угощение для лосей
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 1057 туристов
Меня зовут Марина, я живу в Костроме. Всё детство провела у бабушки в Плёсе. Всей душой люблю оба города и с радостью покажу их вам. Я учитель по образованию, поэтому мой рассказ будет лёгким и доступным. Он понравится путешественникам всех возрастов — взрослым и детям.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
В
Валера
12 июл 2025
Всë прошло очень чëтко и душевно. Марина очень добродушная девушка, многое знает о Костроме и не только. Слушать еë было большим удовольствием! Встреча с лосями тоже очень приятная и познавательная! Благодарны гиду за увлекательную поездку! Спасибо. Всем рекомендую.
Дата посещения: 12 июля 2025
Е
Евгений
4 июн 2025
Только что вернулись с экскурсии Лосиная ферма. Остались очень отличные впечатления. Нам проводила экскурсию Марина, все прошло великолепно. Марина рассказала много чего интересного про Кострому, про окрестности Костромской земли, про саму ферму. Молодец, сама за рулём, ведёт машину очень аккуратно. Хочется ещё с ней посетить какие-нибудь экскурсии. Спасибо
Дата посещения: 4 июня 2025
Д
Дарья
19 апр 2025
Обязательно посетите лосиную ферму, когда будете в Костроме. Интересно взрослым и детям. Увидите вживую, а главное совсем рядом этих лесных красавцев, покормите морковкой и услышите много интересного про жизнь лосей.
Дата посещения: 11 апреля 2025
Медведева
5 ноя 2025
Чудесная и веселая экскурсия. Узнали много интресного и нового о жизни этих животных. Об экскурсии остались незабываемые впечатления. Будем еще раз в Костроме повторим еще раз обязательно.
Н
Наталия
30 окт 2025
Очень чудесная Марина! Мы прекрасно доехали до фермы. Послушали про историю Костромы, про лосей. Сами лоси - очаровательны. Не сомневайтесь!!! Обязательно съездите!
И
Ирина
29 окт 2025
Замечательно провели время! Марина интересно и познавательно рассказала о городе, подготовила к экскурсии на лосиную ферму. Спасибо огромное!
Г
Галина
9 окт 2025
Прекрасно!!!! Великолепный гид Марина, замечательные лоси))куча положительных эмоций 😊
А
Александра
10 сен 2025
Удобный трансфер до фермы! Марина по пути интересно рассказала о Костроме! Спасибо за такой формат экскурсии!
Н
Наталья
9 сен 2025
У нас была отличная поездка позновательная. А Лоси вызвали положительные эмоции.
Ольга
26 авг 2025
Приятная комфортная поездка. Море положительных впечатлений. Рекомендую!!!
Мария
24 июн 2025
Получила больше, чем думала: рассчитывала на просто индивидуальный трансфер с ожиданием, пока длится экскурсия, а услышала еще и интересный рассказ об истории и достопримечательностях Костромы. Марина помогла решить вопрос с
Н
Наталья
15 июн 2025
Экскурсия Марина - это отличная возможность посетить замечательную, уникальную лосиную ферму. Без личного транспорта туда добираться не слишком удобно, а на самой лосеферме еще и плохо ловит связь.
Инесса
7 мая 2025
Гид Марина точно посоветовала лучшее время-приехать к сбору первой группы открытия. По дороге рассказала вводную интересную часть про лосиные повадки и привычки. На лосиной ферме много сувениров тематических. Лоси годовалые
Мария
14 апр 2025
Замечательная поездка! Марина - очень позитивный, душевный человек и отличный рассказчик! Много нового и интересного узнали о Костроме! Время в пути до лосиной фермы пролетело незаметно! А сама ферма и
Дмитрий
12 апр 2025
Лосиная ферма очень впечатлила! Видно, что к животным относятся с любовью. Мы узнали много интересного об этих удивительных животных, получили массу позитива! За экскурсию спасибо!
