Елена проводит ещё 5 экскурсий

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Из Костромы — на лосиную ферму!

Пообщаться с лесными великанами, покормить животных и услышать удивительное об их повадках

Елена
Елена – представитель из Костромы
Недалеко от Костромы в живописном месте расположена Сумароковская лосиная ферма.

Никаких клеток и заборов — вы поразитесь дружелюбной атмосфере заказника, увидите, как заботятся о зверятах.

Угостите подрастающих лосят морковкой и даже сможете погладить самых любопытных.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Из Костромы — на лосиную ферму!
Из Костромы — на лосиную ферму!

Что вас ожидает

Близкое знакомство с хозяевами леса
Сумароковская ферма была создана для сохранения популяции и получения целебного молока. Здесь лосям обеспечено вольное житье и комфортные условия — вы убедитесь в этом сами, покормите лосей с рук и сделаете с ними забавные фото. Также вы сможете продегустировать лосиное молоко и приобрести местную продукцию.

Ребятам о зверятах
Вы близко пообщаетесь не только с лосями и лосятами, но и с сотрудниками фермы. Они расскажут множество удивительных фактов: как и зачем лоси приходят на эту ферму, какая лосиха для самца — самая красивая, для чего у всех лосят здесь есть человеческая мама, которую они узнают даже повзрослев, и почему лося невозможно приручить.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость включено: трансфер, входные билеты 🎫, угощение для животных
  • Дегустация лосиного молока возможна только в период с мая по сентябрь
Начало и место завершения
🚩 в Костроме, на площади Советская
Из Костромы — на лосиную ферму!
Из Костромы — на лосиную ферму!
Из Костромы — на лосиную ферму!
Из Костромы — на лосиную ферму!
Из Костромы — на лосиную ферму!
Из Костромы — на лосиную ферму!
Из Костромы — на лосиную ферму!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я живу в Костроме с рождения и очень люблю родной город. Работаю в команде гидов-единомышленников, с большим удовольствием «оживим» прошлое города и покажем настоящее каждому, кто искренне этого желает. А также поделимся своими знаниями и хорошим настроением.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Елена проводит ещё 5 экскурсий

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