Елена проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Близкое знакомство с хозяевами леса

Сумароковская ферма была создана для сохранения популяции и получения целебного молока. Здесь лосям обеспечено вольное житье и комфортные условия — вы убедитесь в этом сами, покормите лосей с рук и сделаете с ними забавные фото. Также вы сможете продегустировать лосиное молоко и приобрести местную продукцию.

Ребятам о зверятах

Вы близко пообщаетесь не только с лосями и лосятами, но и с сотрудниками фермы. Они расскажут множество удивительных фактов: как и зачем лоси приходят на эту ферму, какая лосиха для самца — самая красивая, для чего у всех лосят здесь есть человеческая мама, которую они узнают даже повзрослев, и почему лося невозможно приручить.

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