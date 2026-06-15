Елена проводит ещё 5 экскурсий

Недалеко от Костромы в живописном месте расположена Сумароковская лосиная ферма.
Никаких клеток и заборов — вы поразитесь дружелюбной атмосфере заказника, увидите, как заботятся о зверятах. Угостите подрастающих лосят морковкой и даже сможете погладить самых любопытных.
Никаких клеток и заборов — вы поразитесь дружелюбной атмосфере заказника, увидите, как заботятся о зверятах. Угостите подрастающих лосят морковкой и даже сможете погладить самых любопытных.
Описание экскурсии
Близкое знакомство с хозяевами леса
Сумароковскую ферму создали для сохранения популяции и получения целебного молока. Здесь лосям обеспечено вольное житье и комфортные условия — вы убедитесь в этом сами, покормите лосей с рук и сделаете с ними забавные фото. Также вы сможете продегустировать лосиное молоко и приобрести местную продукцию.
Ребятам о зверятах
Вы близко пообщаетесь не только с лосями и лосятами, но и с сотрудниками фермы. Они расскажут множество удивительных фактов: как и зачем лоси приходят на эту ферму, какая лосиха для самца — самая красивая, для чего у всех лосят здесь есть человеческая мама, которую они узнают, даже повзрослев, и почему лося невозможно приручить.
Организационные детали
- Оплата экскурсии — на месте наличными. По возможности, подготовьте сумму без сдачи
- В стоимость включено: трансфер, входные билеты, угощение для животных
- Транспортное средство подбирается в зависимости от размера группы: это может быть легковой автомобиль, минивэн, микроавтобус или туристический автобус
- Переезд из Костромы до фермы занимает 40–60 минут в одну сторону
- Путевую экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. На ферме экскурсия проводится штатным гидом (40–60 минут)
- Экскурсия проходит в формате сборной группы. Возможны разные точки подсадки и пересадки туристов по маршруту следования
- В транспорте действует свободная рассадка. Заранее закреплённые места не предоставляются
- Дорога до фермы и обратно проходит на транспорте нашей группой, но на самой ферме людей может быть больше
- Дегустация лосиного молока возможна только с мая по сентябрь
- Просим участников экскурсии заранее позаботиться об удобной обуви и одежде по погоде. При необходимости рекомендуем взять с собой зонты или дождевики
- За городом много насекомых, рекомендуем заранее приобрести репелленты
во вторник, среду, четверг и воскресенье в 10:30, в субботу в 11:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
|Дети до 16 лет
|1400 ₽
|Пенсионеры
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Советская, 3 у памятника Ю. Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 10:30, в субботу в 11:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 18923 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я живу в Костроме с рождения и очень люблю родной город. Работаю в команде гидов-единомышленников, с большим удовольствием «оживим» прошлое города и покажем настоящее каждому, кто искренне этого желает. А также поделимся своими знаниями и хорошим настроением.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 165 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Дата посещения: 13 июн 2026
Отлична экскурсия!
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О
Отличная экскурсия, посетили двое взрослых в будний день. Доброжелательные лоси, которых мы гладили, кормили морковкой (ее выдают на самой ферме), очень милые лосята-малыши, узнали много фактов о лосях от гида фермы. Нам показалось дорога быстрой, так как автобусный гид рассказывала об истории Костромы и самой области, ее промыслах, скучно нам не было. Мы получили массу положительных эмоций от экскурсии!
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Е
Очень понравилась экскурсовод Лариса Ильинична- замечательный рассказчик и человек! гидом по ферме у нас была Мария- побольше бы таких людей! Рассказывает не только Супер интересно, но всё ещё с юмором! получили кучу положительных эмоций!
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Е
Хорошая экскурсия. Ехать Ездила с двумя 12летними детьми, которые остались в восторге от лосей. Замечательный экскурсовод рассказала много занимательных фактов, которые даже не озвучил гид фермы, и посоветовала, как сделать
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е
Добрый день! Это была лучшая экскурсия! Познавательная, неожиданная, с милыми, трогательными, добрыми животными. Экскурсоводы профессионалы. Хочется вернуться на лосиную ферму еще не один раз.
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М
Экскурсия понравилась, хоть и не очень повезло с погодой.
Транспорт удобный, доехали быстро.
Интересный рассказ сотрудницы фермы.
Лосики прекрасны и общительный!
Нужно побывать ещё, когда появятся малыши и можно продегустировать молоко.
Спасибо организаторам экскурсии 👍
Транспорт удобный, доехали быстро.
Интересный рассказ сотрудницы фермы.
Лосики прекрасны и общительный!
Нужно побывать ещё, когда появятся малыши и можно продегустировать молоко.
Спасибо организаторам экскурсии 👍
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