Елена проводит ещё 5 экскурсий

Близкое знакомство с хозяевами леса Сумароковская ферма была создана для сохранения популяции и получения целебного молока. Здесь лосям обеспечено вольное житье и комфортные условия — вы убедитесь в этом сами, покормите лосей с рук и сделаете с ними забавные фото. Также вы сможете продегустировать лосиное молоко и приобрести местную продукцию.
Ребятам о зверятах Вы близко пообщаетесь не только с лосями и лосятами, но и с сотрудниками фермы. Они расскажут множество удивительных фактов: как и зачем лоси приходят на эту ферму, какая лосиха для самца — самая красивая, для чего у всех лосят здесь есть человеческая мама, которую они узнают даже повзрослев, и почему лося невозможно приручить.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость включено: трансфер, входные билеты 🎫, угощение для животных
Дегустация лосиного молока возможна только в период с мая по сентябрь
Начало и место завершения
🚩 в Костроме, на площади Советская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я живу в Костроме с рождения и очень люблю родной город. Работаю в команде гидов-единомышленников, с большим удовольствием «оживим» прошлое города и покажем настоящее каждому, кто искренне этого желает. А также поделимся своими знаниями и хорошим настроением.