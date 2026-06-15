Елена проводит ещё 5 экскурсий

Недалеко от Костромы в живописном месте расположена Сумароковская лосиная ферма. Никаких клеток и заборов — вы поразитесь дружелюбной атмосфере заказника, увидите, как заботятся о зверятах. Угостите подрастающих лосят морковкой и даже сможете погладить самых любопытных.

Описание экскурсии

Близкое знакомство с хозяевами леса

Сумароковскую ферму создали для сохранения популяции и получения целебного молока. Здесь лосям обеспечено вольное житье и комфортные условия — вы убедитесь в этом сами, покормите лосей с рук и сделаете с ними забавные фото. Также вы сможете продегустировать лосиное молоко и приобрести местную продукцию.

Ребятам о зверятах

Вы близко пообщаетесь не только с лосями и лосятами, но и с сотрудниками фермы. Они расскажут множество удивительных фактов: как и зачем лоси приходят на эту ферму, какая лосиха для самца — самая красивая, для чего у всех лосят здесь есть человеческая мама, которую они узнают, даже повзрослев, и почему лося невозможно приручить.

Организационные детали