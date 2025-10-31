Экскурсия начинается с посещения Сумароковской лосефермы, где можно увидеть дружелюбных лосей и их малышей. Затем отправляйтесь в Красное-на-Волге, известное своими ювелирными традициями. Здесь вас ждёт музей ювелирного искусства и возможность увидеть изделия из золота и серебра. Не упустите шанс погрузиться в историю и культуру Костромской области

Описание экскурсии

Сумароковская лосеферма

Первая локация на нашем маршруте — лосеферма, где вы сможете познакомиться с дружелюбными лосями и маленькими лосятами, покормить их с рук морковкой, погладить. Здесь полностью отсутствуют барьеры, заборы и клетки: всё направлено на заботу и бережное отношение к четвероногим. Вы узнаете, почему местные лоси никогда не нарушают ПДД, как целуются лосихи и почему их молоко так полезно.

Красное-на-Волге

Красное — центр ювелирного промысла на Костромской земле. С 9 века жители занимаются художественным промыслом. Мы посетим ювелирный музей, где вас ждёт знакомство с историей ювелирной отрасли и изделиями красносельских мастеров, сделанными по технологии скань. Также мы прогуляемся по городу, осмотрим Богоявленскую церковь и посетим ТЦ «Красноград», где можно купить украшения местного производства по себестоимости.

