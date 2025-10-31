Лосеферма и ювелирная столица России - из Костромы на автомобиле
Увлекательное путешествие на лосеферму и в ювелирное сердце России. Познакомьтесь с лосями и откройте для себя искусство скани
Экскурсия начинается с посещения Сумароковской лосефермы, где можно увидеть дружелюбных лосей и их малышей. Затем отправляйтесь в Красное-на-Волге, известное своими ювелирными традициями. Здесь вас ждёт музей ювелирного искусства и возможность увидеть изделия из золота и серебра. Не упустите шанс погрузиться в историю и культуру Костромской области
Первая локация на нашем маршруте — лосеферма, где вы сможете познакомиться с дружелюбными лосями и маленькими лосятами, покормить их с рук морковкой, погладить. Здесь полностью отсутствуют барьеры, заборы и клетки: всё направлено на заботу и бережное отношение к четвероногим. Вы узнаете, почему местные лоси никогда не нарушают ПДД, как целуются лосихи и почему их молоко так полезно.
Красное-на-Волге
Красное — центр ювелирного промысла на Костромской земле. С 9 века жители занимаются художественным промыслом. Мы посетим ювелирный музей, где вас ждёт знакомство с историей ювелирной отрасли и изделиями красносельских мастеров, сделанными по технологии скань. Также мы прогуляемся по городу, осмотрим Богоявленскую церковь и посетим ТЦ «Красноград», где можно купить украшения местного производства по себестоимости.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле Geely Coolray, есть бустер для ребёнка
Обед в программе не предусмотрен. Возьмите еду и перекус с собой
Отдельно оплачиваются входные билеты: на лосеферму — 250 ₽ взрослый, 150 ₽ детский (в стоимость входит морковка для лосей) и в ювелирный музей — 250 ₽ с чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 1057 туристов
Меня зовут Марина, я живу в Костроме. Всё детство провела у бабушки в Плёсе. Всей душой люблю оба города и с радостью покажу их вам. Я учитель по образованию, поэтому мой рассказ будет лёгким и доступным. Он понравится путешественникам всех возрастов — взрослым и детям.
О
Оксана
31 окт 2025
Великолепная экскурсия! Марина очень приятный человек и интересный рассказчик, адаптировала маршрут под наши пожелания, всю дорогу рассказывала о городе и области, узнали очень много всего интересного. Побывали и на лосеферме и в Красном-на-Волге, везде неспеша, но все успели, приезжали как раз под начало экскурсий, все продумано. Очень здорово!
К
Кира
21 авг 2025
Посетили лосеферму и Красное-на-Волге 4 августа. Остались очень довольны! Марина отличный рассказчик и водитель! На ферме попробовали лосиное молоко, оно очень жирное и солоноватое. Сотрудники фермы проводят интересную экскурсию, мы
узнали много нового про лосей. В Красном-на -Волге побывали в музее при ювелирном производстве. Прекрасный экскурсовод!!! Посетили мастер-класс по изготовлению браслета, приобрели ювелирные украшения в магазине. Марина, спасибо огромное за терпение и участие!!!
И
Ирина
19 июн 2025
16.05.2025 мы посетили Сумароковскую лосиную ферму и село Красное-на-Волге вместе с гидом Мариной. По дороге Марина рассказывала нам и о Костроме, и о лосиной ферме, и о ювелирной столице –
её прошлом и настоящем. Побывали в музее ювелирного предприятия, услышали увлекательный рассказ экскурсовода Натальи Александровны о красносельской скани и увидели замечательные изделия, выполненные в этой технике. А экскурсия на лосеферме и общение с лосями подарили много позитивных эмоций. Спасибо Марине за увлекательную поездку, приятное и интересное общение!
Алексей
6 июн 2025
Спасибо Марине за великолепную экскурсию. Материал был рассказан интересно, доходчиво, увлекательно. Отличное времяпровождение.
Елена
25 мая 2025
Если вы путешествуете не на машине, как в нашем случае, Марина прекрасно помогает сбыться вашим пожеланиям - посмотреть что же это такое - село Красное, где много, очень много, ювелирного.
Прекрасный музей ювелирного предприятия, чудесный экскурсовод в этом музее, отдельная признательность. А что касается лосиной фермы - это мир, где можно улыбаться: кормишь морковкой, гладишь, рассмотреть можно лосих и маленьких лосят, мы видели кому от роду неделя, ножки тоненькие, рыжики такие. Пешком совсем немного в этом путешествии ходить придется туристу, расстояния… Костромская область размером с Францию. Марина очень комфортный собеседник и водитель.
Ксения
4 мая 2025
Спасибо Марине за проведенную нам экскурсию ♥️ Комфортная поездка, приятный человек,интересный рассказчик и гид! В музее ювелирии впервые увидела технику скань (плетение из мет нитей узоров) - очень впечатлило. Очень люблю животных - лосеферма, как повод постоянной улыбки во время нахождения там)