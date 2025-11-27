Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииАтмосферная прогулка по городу с интересным рассказом и элементами квэста для взрослых. Наша экскурсия расскажет о загадочных судьбах костромских поэтесс. Много природы, волжского воздуха, стихов, провинциальных звуков. Взглянуть на город глазами поэтов, послушать цокот копыт, плеск воды Важная информация: Экскурсия подойдёт для первого опыта знакомства с городом, но и также для туристов посещающих Кострому повторно. Маршрут экскурсии может корректироваться
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом на ул. Горной, где жил Писемский - автор драмы "Горькая судьбина", " Люди 40 - х годов". Мы увидим бюст писателя
- 2. Волжская набережная - беседка А.Н. Островского, атмосферное место отдыха костромичей
- 3. Скульптура зайца - героя стихотворения Некрасова
- 4. Место казни свахи Лузихи из романа А. Кобяковой
- 5. Крепостная гора, где ночевали бурлаки и бродяги
- 5. Литературный салон А. И Готовцевой и её племянницы Жадовской ЮВ
- 6. Костромской Кремль. Успенский собор, где служил дядя АН Островского. Туристы посещают действующий Богоявленский собор
- 7. Костромской театр кукол - бывшая читальня Островского
- 8. Памятник Снегурочке, с которой можно сделать интересные фото
- 9. Гостиницы "Россия" и "Лондон", где останавливались Островский и Некрасов
- 10. Аллея признания. Театр Островского и памятник
Где начинаем и завершаем?
Начало: Беседка Островского
Завершение: Ул. Советская, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия подойдёт для первого опыта знакомства с городом
- Но и также для туристов посещающих Кострому повторно. Маршрут экскурсии может корректироваться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
