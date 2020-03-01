Необычные маршруты по Костроме

Что вас ожидает

Кострома — универсальная киноплощадка

Мы встретимся в историческом центре города, недалеко от места, где стоял первый костромской кинотеатр. За что же «киношники» так любят Кострому? Сами режиссеры в интервью говорят, что едут сюда за исторической натурой. Гуляя по Костроме и рассматривая архитектурные памятники разных эпох и стилей, вы убедитесь, что здесь можно снимать все и обо всем: от времен татаро-монгольского нашествия и до наших дней

Киноместа Костромы

Я покажу дебаркадер, где снимался «Жестокий романс», и беседку Островского, от которой герой Михалкова Паратов съезжал на белой лошади к пристани. А еще Торговые ряды, известные по фильмам «Два капитана», «Бесы» и «Очи черные», и проспект Мира, знакомый зрителям по «Доктору Живаго». Кроме того, вы увидите театр Островского и узнаете, как Ипатьевский монастырь связан с «Борисом Годуновым» и «Юностью Петра».