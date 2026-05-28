Необычные маршруты по Костроме

Кострома, с её живописными пейзажами и богатой историей, стала популярным местом для съёмок фильмов. Экскурсия предлагает ретроспективу работ таких режиссёров, как Эльдар Рязанов и Никита Михалков.



Участники узнают, где снимались "Очи чёрные" и "Жестокий романс", а также интересные факты о съёмках и актёрах. Это возможность прикоснуться к тайнам кино и узнать, как создавались легендарные сцены

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Костромы - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться тёплыми днями и яркими красками природы. В апреле и октябре также приятно, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учесть холодную погоду и снег.

Сейчас август — это идеальное время.