Необычные маршруты по Костроме

Кострома, с её живописными пейзажами и богатой историей, стала популярным местом для съёмок фильмов. Экскурсия предлагает ретроспективу работ таких режиссёров, как Эльдар Рязанов и Никита Михалков.
Участники узнают, где снимались "Очи чёрные" и "Жестокий романс", а также интересные факты о съёмках и актёрах. Это возможность прикоснуться к тайнам кино и узнать, как создавались легендарные сцены
Участники узнают, где снимались "Очи чёрные" и "Жестокий романс", а также интересные факты о съёмках и актёрах. Это возможность прикоснуться к тайнам кино и узнать, как создавались легендарные сцены
5 причин купить эту экскурсию
- 🎥 Посетите места съёмок культовых фильмов
- 📜 Узнайте интересные факты о кино
- 🎬 Погрузитесь в атмосферу кинематографа
- 🏛️ Откройте для себя историческую Кострому
- 🌟 Познакомьтесь с киноподвигами актёров
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Костромы - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться тёплыми днями и яркими красками природы. В апреле и октябре также приятно, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учесть холодную погоду и снег.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дом Огудаловых
- Места съёмок «Очи чёрные»
- Места съёмок «Жестокий романс»
Описание экскурсии
Вы пройдёте по местам съёмок известных фильмов: «Очи чёрные», «Жестокий романс», «Китайский сервиз», «Исаев», «Бесы» и других. Я расскажу:
- За что боролись Михаил Семёнович с Саввой Константиновичем
- Чем товарищ Бляхин в Костроме занимался
- Как Ленин костромичом оказался
- Где Соловей-разбойник развлекался
- Где снимали дом Огудаловых
- Какой райдер затребовал Мастроянни
- Как едва не погиб на съёмках Андрей Мягков
И другие интересные факты.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Юрию Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Филипп — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 6495 туристов
Вожу экскурсии, провожу интеллектуальные игры и косплей-фестиваль в Костроме. Богатая история Костромы не должна сводиться к монастырям, Сусанину и Снегурочке. Считаю, что экскурсия — это театр одного актера в богатых декорациях, созданных историей, и с продиктованным ею сюжетом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Филипп очень увлечённый профессиональный гид. Его кинематографическая экскурсия понравилась всей нашей группе. Спасибо за настроение! Однозначно буду рекомендовать друзьям.
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Очень обаятельный гид, все было интересно, живописно, комфортно.
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Н
Знаете очень приятно осознавать, что человек не просто подготовил маршрут, а очень и очень заморочился и подобрал фото и видео материалы, узнал и проверил массу фактов и исторических событий. Очень грамотная речь, слушаешь как музыку. Обязательно надо посетить
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Л
Гид Филипп — профессионал, который знает и любит материал, о котором рассказывает! Наглядная подача, много интересной информации, факты, которые запоминаются благодаря его ремаркам и шуткам!
Если будете в Костроме, ищите этого гида — не пожалеете!
Если будете в Костроме, ищите этого гида — не пожалеете!
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И
Филлип интеллегентнейший человек с отменный чувством юмора. Сразу включился в диалог, рассказал все по теме экскурсии и ответил на все вопросы, даже не относившиеся к теме. Комфортно и познавательно. Мои искренние рекомендации.
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Т
Спасибо Филиппу за юмор,грамотную подачу материала и приятные впечатления! Необыкновенная экскурсия, рекомендую! Приедем еще!
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