Необычные маршруты по Костроме

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Увлекательная прогулка по «съемочным площадкам» старинного города

Ольга
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Ольга – ваш гид
На костромской земле было снято более 100 фильмов.

Эльдар Рязанов, Никита Михалков, Марчелло Мастроянни и Владислав Галкин вдохновлялись и создавали свои шедевры именно здесь! Я расскажу, что манит сюда режиссеров, в какие города превращалась Кострома на экране и какие опасности подстерегали актеров на съемках.
1900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в центре города
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Кострома кинематографическая
Кострома кинематографическая

Что вас ожидает

Кострома — универсальная киноплощадка
Мы встретимся в историческом центре города, недалеко от места, где стоял первый костромской кинотеатр. За что же «киношники» так любят Кострому? Сами режиссеры в интервью говорят, что едут сюда за исторической натурой. Гуляя по Костроме и рассматривая архитектурные памятники разных эпох и стилей, вы убедитесь, что здесь можно снимать все и обо всем: от времен татаро-монгольского нашествия и до наших дней

Киноместа Костромы
Я покажу дебаркадер, где снимался «Жестокий романс», и беседку Островского, от которой герой Михалкова Паратов съезжал на белой лошади к пристани. А еще Торговые ряды, известные по фильмам «Два капитана», «Бесы» и «Очи черные», и проспект Мира, знакомый зрителям по «Доктору Живаго». Кроме того, вы увидите театр Островского и узнаете, как Ипатьевский монастырь связан с «Борисом Годуновым» и «Юностью Петра».

Организационные детали

Чтобы добраться до Ипатьевского монастыря, нужно воспользоваться автобусом или маршрутным такси. Стоимость — около 20 рублей.

Кострома кинематографическая
Кострома кинематографическая
Кострома кинематографическая
Кострома кинематографическая
Кострома кинематографическая
Кострома кинематографическая
Кострома кинематографическая
Кострома кинематографическая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в центре города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга. Я коренная костромичка и с удовольствием покажу вам самые интересные места нашего старинного города на Волге.
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