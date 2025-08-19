Мы едем не в паломнический тур, мы будем говорить об истории, литературе и посмотрим на этот классический маршрут с другой стороны.
Вы отправитесь в путешествие с гидом-профессиональным фотографом, чтобы не только увидеть живописные места, но и запечатлеть их на эффектных фотоснимках.
Описание экскурсии
В программе:
- Козельск — небольшой городок с богатой историей на берегу реки Жиздра в Калужской области, в котором сосредоточено немало ценных памятников архитектуры;
- Шамордино — деревня в Козельском районе Калужской области, основанная в XVIII веке, в которой расположена Казанская Свято-Амвросиевская женская пустынь. Поговорим об истории места и насладимся живописными видами;
- Оптина Пустынь — древнейший мужской монастырь Русской православной церкви, расположенный недалеко от Козельска.
Ежедневно, выезд в 9:00 или 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шамордино
- Козельск
- Оптина Пустынь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт оплачивается отдельно.
- Возможно за доплату 2500 трансфер до 3х человек на автомобиле Вольво ХС 90
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калуга, Сквер Мира, памятник Циолковскому
Завершение: Улица Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, выезд в 9:00 или 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
М
Макарейкин
19 авг 2025
У нас была литературно-историческая поездка по этим местам. Приятное впечатление произвёл Козельск «злой город»). Лишний раз убеждаешься в силе русского духа, православной веры, таланта писателей, поэтов и художников России всех времён
Огромное спасибо нашему гид Надежде за знания истории и жизни людей её творящих!
Приятный в общении, интеллигентный человек!
И очень симпатичная девушка!
