Злой город «Козельск, Чёртово городище, национальный парк» Угра

Откройте для себя Козельск и его окрестности, где история и природа сливаются в одно целое. Узнайте о героической обороне и насладитесь красотой природы
Путешествие по Козельску и его окрестностям предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру Калужской области.

Гости смогут посетить исторические места, такие как Соборная площадь и древняя крепость, а также насладиться современным парком Вихляндия.

Дворянская усадьба и деревня Губино добавят атмосферу ушедших эпох, а Чёртово Городище поразит своей природной загадочностью. Каждое место раскрывает свою уникальную историю и дарит незабываемые впечатления
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Погружение в историю и природу
  • 🏰 Уникальные исторические объекты
  • 🎨 Вдохновляющие культурные формы
  • ☕ Гостеприимство и уютная атмосфера
  • 🗺️ Загадочные природные феномены
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Соборная площадь
  • Детинец древней крепости
  • Парк Вихляндия
  • Никольская церковь
  • Чёртово Городище

Описание экскурсии

Это путешествие подарит вам не просто знания — оно наполнит вас тишиной лесов, живым дыханием истории и яркими впечатлениями. Перед вами предстанут:

Исторический Козельск с его храмами и крепостью

Вас ждут самые живописные и значимые места:
— Соборная площадь
— Детинец древней крепости
— Смотровая площадка, откуда открывается вид на места героической обороны Козельска от монголо-татар в 1238 году

Современное культурное чудо — парк Вихляндия

Это настоящая сказка в самом центре Козельска — яркая, самобытная и по-настоящему вдохновляющая. Если вы были в парке Гуэля в Барселоне и помните буйство фантазии Антонио Гауди, то непременно удивитесь, насколько схожие ощущения вызывают местные архитектурные формы:
— Мозаичные скульптуры и арт-объекты
— Фигуры с национальными сказочными мотивами
— Утончённый декор, наполненный смыслом и душой

Дворянская усадьба и её наследие

Это известный на всю область памятник истории, который до сих пор хранит атмосферу ушедшей эпохи. Вы увидите:
— Никольскую церковь 1845 года с элементами классицизма
— Руинированный главный дом начала 20 века
— Одноэтажный флигель, примыкающий к дому
— Пейзажный парк, разбитый в конце 19 века
— Восстановленные ворота, часть ограды, беседка и деревянный мостик в парке

Деревня Губино с гостеприимной чайной

Сейчас это место стало центром духовной жизни, возрождённым трудами и молитвами — с благословения Оптинских монахов и участием сотен неравнодушных людей. Храм хранит:
— Великие святыни
— Более 100 частиц мощей, переданных в дар

После знакомства с храмом вас ждёт тёплый приём в чайной «Птичка». Здесь готовят вкуснейший постный борщ, рыбные пельмени и ароматный кофе. Шеф-повар — участник множества профессиональных мастер-классов — всегда встречает гостей доброй улыбкой и горячим блюдом.

Чёртово Городище — природный и археологический феномен

Финальная точка маршрута — одно из самых загадочных и живописных мест региона. В урочище скрыты:
— Мегалиты, скальные выступы и пещеры
— Холм высотой 26 метров, окружённый речками Чёртовской и Любавой
— «Чёртовы пальцы» и «светящийся мох»

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В городском парке Козельска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Козельске
Провела экскурсии для 393 туристов
Лицензированный гид, историк, искусствовед, член Союза экскурсоводов РФ. В своих путешествиях отдаю предпочтение малоформатному авторскому туризму со смыслом и содержанием, уникальными историями конкретных людей, которые одухотворяют и делают неповторимым место, в
котором живут. Без сувенирности и поверхностности. С глубоким погружением. Если вы любите провинцию, как я, любите гулять по городу и рассматривать его лицо, предпочитаете комфортные и уютные неспешные путешествия, я с радостью открою для вас прекрасную Калугу и её окрестности.

Отзывы и рейтинг

Б
Безумова
4 авг 2025
Очень душевная и интересная получилась экскурсия. Замечательные экскурсоводы Анна и Антон с большим вниманием отнеслись к нашим просьбам за что им огромная благодарность. Очень рекомендую, 7 часов пролетели не заметно. Профессионализм и компетентность на 5.

