Путешествие по Козельску и его окрестностям предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру Калужской области. Гости смогут посетить исторические места, такие как Соборная площадь и древняя крепость, а также насладиться современным парком Вихляндия. Дворянская усадьба и деревня Губино добавят атмосферу ушедших эпох, а Чёртово Городище поразит своей природной загадочностью. Каждое место раскрывает свою уникальную историю и дарит незабываемые впечатления

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Это путешествие подарит вам не просто знания — оно наполнит вас тишиной лесов, живым дыханием истории и яркими впечатлениями. Перед вами предстанут:

Исторический Козельск с его храмами и крепостью

Вас ждут самые живописные и значимые места:

— Соборная площадь

— Детинец древней крепости

— Смотровая площадка, откуда открывается вид на места героической обороны Козельска от монголо-татар в 1238 году

Современное культурное чудо — парк Вихляндия

Это настоящая сказка в самом центре Козельска — яркая, самобытная и по-настоящему вдохновляющая. Если вы были в парке Гуэля в Барселоне и помните буйство фантазии Антонио Гауди, то непременно удивитесь, насколько схожие ощущения вызывают местные архитектурные формы:

— Мозаичные скульптуры и арт-объекты

— Фигуры с национальными сказочными мотивами

— Утончённый декор, наполненный смыслом и душой

Дворянская усадьба и её наследие

Это известный на всю область памятник истории, который до сих пор хранит атмосферу ушедшей эпохи. Вы увидите:

— Никольскую церковь 1845 года с элементами классицизма

— Руинированный главный дом начала 20 века

— Одноэтажный флигель, примыкающий к дому

— Пейзажный парк, разбитый в конце 19 века

— Восстановленные ворота, часть ограды, беседка и деревянный мостик в парке

Деревня Губино с гостеприимной чайной

Сейчас это место стало центром духовной жизни, возрождённым трудами и молитвами — с благословения Оптинских монахов и участием сотен неравнодушных людей. Храм хранит:

— Великие святыни

— Более 100 частиц мощей, переданных в дар

После знакомства с храмом вас ждёт тёплый приём в чайной «Птичка». Здесь готовят вкуснейший постный борщ, рыбные пельмени и ароматный кофе. Шеф-повар — участник множества профессиональных мастер-классов — всегда встречает гостей доброй улыбкой и горячим блюдом.

Чёртово Городище — природный и археологический феномен

Финальная точка маршрута — одно из самых загадочных и живописных мест региона. В урочище скрыты:

— Мегалиты, скальные выступы и пещеры

— Холм высотой 26 метров, окружённый речками Чёртовской и Любавой

— «Чёртовы пальцы» и «светящийся мох»