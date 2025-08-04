Злой город «Козельск, Чёртово городище, национальный парк» Угра
Откройте для себя Козельск и его окрестности, где история и природа сливаются в одно целое. Узнайте о героической обороне и насладитесь красотой природы
Путешествие по Козельску и его окрестностям предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру Калужской области.
Гости смогут посетить исторические места, такие как Соборная площадь и древняя крепость, а также насладиться современным парком Вихляндия.
Дворянская усадьба и деревня Губино добавят атмосферу ушедших эпох, а Чёртово Городище поразит своей природной загадочностью. Каждое место раскрывает свою уникальную историю и дарит незабываемые впечатления
Это путешествие подарит вам не просто знания — оно наполнит вас тишиной лесов, живым дыханием истории и яркими впечатлениями. Перед вами предстанут:
Исторический Козельск с его храмами и крепостью
Вас ждут самые живописные и значимые места: — Соборная площадь — Детинец древней крепости — Смотровая площадка, откуда открывается вид на места героической обороны Козельска от монголо-татар в 1238 году
Современное культурное чудо — парк Вихляндия
Это настоящая сказка в самом центре Козельска — яркая, самобытная и по-настоящему вдохновляющая. Если вы были в парке Гуэля в Барселоне и помните буйство фантазии Антонио Гауди, то непременно удивитесь, насколько схожие ощущения вызывают местные архитектурные формы: — Мозаичные скульптуры и арт-объекты — Фигуры с национальными сказочными мотивами — Утончённый декор, наполненный смыслом и душой
Дворянская усадьба и её наследие
Это известный на всю область памятник истории, который до сих пор хранит атмосферу ушедшей эпохи. Вы увидите: — Никольскую церковь 1845 года с элементами классицизма — Руинированный главный дом начала 20 века — Одноэтажный флигель, примыкающий к дому — Пейзажный парк, разбитый в конце 19 века — Восстановленные ворота, часть ограды, беседка и деревянный мостик в парке
Деревня Губино с гостеприимной чайной
Сейчас это место стало центром духовной жизни, возрождённым трудами и молитвами — с благословения Оптинских монахов и участием сотен неравнодушных людей. Храм хранит: — Великие святыни — Более 100 частиц мощей, переданных в дар
После знакомства с храмом вас ждёт тёплый приём в чайной «Птичка». Здесь готовят вкуснейший постный борщ, рыбные пельмени и ароматный кофе. Шеф-повар — участник множества профессиональных мастер-классов — всегда встречает гостей доброй улыбкой и горячим блюдом.
Чёртово Городище — природный и археологический феномен
Финальная точка маршрута — одно из самых загадочных и живописных мест региона. В урочище скрыты: — Мегалиты, скальные выступы и пещеры — Холм высотой 26 метров, окружённый речками Чёртовской и Любавой — «Чёртовы пальцы» и «светящийся мох»
Анна — ваш гид в Козельске
Лицензированный гид, историк, искусствовед, член Союза экскурсоводов РФ.
В своих путешествиях отдаю предпочтение малоформатному авторскому туризму со смыслом и содержанием, уникальными историями конкретных людей, которые одухотворяют и делают неповторимым место, в
котором живут. Без сувенирности и поверхностности. С глубоким погружением.
Если вы любите провинцию, как я, любите гулять по городу и рассматривать его лицо, предпочитаете комфортные и уютные неспешные путешествия, я с радостью открою для вас прекрасную Калугу и её окрестности.
Б
Безумова
4 авг 2025
Очень душевная и интересная получилась экскурсия. Замечательные экскурсоводы Анна и Антон с большим вниманием отнеслись к нашим просьбам за что им огромная благодарность. Очень рекомендую, 7 часов пролетели не заметно. Профессионализм и компетентность на 5.