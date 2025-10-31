За один день вы увидите все самые яркие места Красной Поляны: прогуляетесь по набережной вдоль Олимпийского парка, побываете на горнолыжном курорте и познакомитесь с древней историей дольмен.
Я расскажу удивительные и занимательные факты о специфике Краснодарского края, менталитете местных жителей Красной Поляны и их образе жизни.
Описание экскурсииПерсональный маршрут согласуется, согласно вашим пожеланиям. Вы увидите и посетите (в маршрут входят от трех до четырех базовых объектов из перечисленных), и другие объекты на обсуждение. 1. Обзорная авто — экскурсия по Олимпийскому парку в Сириусе. Вы узнаете об истории создания современного комплекса олимпийских сооружений. 2. Всесезонный горнолыжный курорт «Красная поляна» или «Газпром Лаура/Альпика». Подъем по канатной дороге на высоту до 2 200 метров. Смотровые площадки и парки горных развлечений. Подберем идеальный вариант для вас. 3. Спортивно — туристический комплекс «Роза Хутор». Прогулка по территории курорта. Подъем на канатной дороге на высоту 2 320 метров. Катание на открытой канатной дороге «Эдельвейс» и «Волчья скала» (летний сезон). Посещение парка водопадов «Менделиха». 4. Видовая площадка «Горная Олимпийская деревня». По желанию катание на родельбане в Олимпийской деревне на «Роза Хутор». 5. Троице-Георгиевский женский монастырь расположен на живописном берегу лесной речки Псахо. Узкой змейкой, проскользнув меж деревьев, горная дорога приводит к ожившей русской сказке — удивительным храмам с башенками, узорчатыми окошками и золоченными куполами. 6. Скайпарк Эй Джей Хаккетт Сочи. Первый в России парк экстремальных развлечений от основателя «банджи-джампинга». Прогулка на высоте 207 метров, по мосту «Скайбридж». Это один из самых длинных (439 метров), и безопасных подвесных мостов в мире. 7. Ущелье «Ах-цу» и Ахштырское ущелье. Видовые площадки. 8. Вольерный комплекс Кавказского биосферного заповедника. Комплекс включает в себя вольеры с эндемичными животными заповедника: серна кавказская, тур западно-кавказский, благородный олень, сапсан, лесной кот, зубр Муар.
Ежедневно по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Олимпийский парк
- Орнитологический парк
- Видовая площадка «Гнездо Совы»
- Видовая площадка ущелье «Ахцу»
- Дольмены на Красной поляне
- Вольерный комплекс Кавказского биосферного заповедника
- Горки-город
- Видовая площадка «Олимпийская деревня»
- Роза Хутор
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Трансфер на автомобиле премиум класса Ауди Q3 2015 г. выпуска
- Входной билет в Вольерный комплекс Кавказского биосферного заповедника
Что не входит в цену
- Обед в ресторане/кафе
- Парковки
- Входные билеты на рекреационные объекты в Сочинском национальном парке и билеты на экскурсионные объекты
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и .
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Карина
31 окт 2025
Хочу сказать огромное спасибо Елене за экскурсию по Красной Поляне. Если вы не любите многолюдные, автобусные экскурсии, то путешествие с индивидуальным гидом Еленой - это просто отличный вариант. Вас не
Ю
Юрий
12 авг 2025
Как приятно оказаться в сказке! Масса впечатлений: красота горного пейзажа, подъем под облака, познавательная история Сочи. И это всё прекрасная Елена!!! Спасибо Вам за умение делать приятное и незабываемое. Здоровья Вам и процветания.
О
Ольга
6 мая 2025
Экскурсия прошла очень душевно (это отметил даже ребенок), познавательно, интересно! Погода благоволила, успели посмотреть все, что запланировали. Зарядились эмоциями, впечатлениями) спасибо Елене за проведенное с нами время! Желаю успехов!
Т
Тимофей
1 дек 2024
Рекомендую услуги этого гида-фоторафа. Все договоренности на 100%. Спасибо!
С
Святослав
1 дек 2024
Елена — экскурсовод, любящий, и понимающий детей. Всем было интересно.
Б
Богдан
1 дек 2024
Елена — обаятельная женщина, и образованный собеседник. Опытный водитель. Вдохновляет своей любовью к Сочи.
К
Кирилл
1 дек 2024
Благодаря Елене, мы окунулись в сказку зимнего Сочи: необычные рестораны в лесу, с бегающими зайцами; покрытые мхом леса и камни; горы и водопад. Елена сильный экскурсовод – профессионал. Заботилась о нашем комфорте. Вернемся однозначно. Рекомендуем гида Елену, как опытного экскурсовода и фотографа.
Р
Руслан
1 дек 2024
Спасибо вам за праздничное настроение и красивый маршрут. Елена эрудированный рассказчик. Скучно точно не будет. При насыщенной программе тура, наше внимание удерживалось постоянно. На экскурсиях Елены, вы попадаете в надежные руки опытного организатора. Рекомендуем, к посещению туры, и советуем этого гида.
Е
Евгений
6 июл 2024
Очень всё понравилось. Рекомендуем!
П
Павел,
6 июл 2024
Мне, как ресторатору, было интересно посетить необычные рестораны в лесу, а также у горной реки. Увез с собой на Урал много интересных идей. Отдельная благодарность Елене, за качественную экскурсию. Нашей семье тур понравился. Вернемся еще для поездки в Солох аул. Рекомендуем гида Елену, как профессионального экскурсовода и фотографа.
С
Сергей
3 июл 2024
Елена внимательна ко всем деталям экскурсии. Удивляла ее возможность аккуратного вождения автомобиля, рассказывая об окружающих пейзажах и достопримечательностях, пролетающих мимо окна. Вернемся только к Елене.
Р
Ростислав
3 июл 2024
Спасибо вам за позитивное настроение и красивый маршрут. Елена остроумный рассказчик. Скучно точно не будет. И самое главное, что она, при такой насыщенной программе тура, удерживала наше внимание всегда. Не сомневайтесь. Вы будете в надежных руках. Рекомендуем, к посещению туры, и советуем именно этого гида.
Л
Лариса
2 июл 2024
Благодарность гиду Елене за экскурсию «Путешествие «Красная Поляна». Профессионал своего дела. Рекомендуем.
В
Валентина
2 июл 2024
Экскурсия нам очень понравилась! Спасибо Елене!
Л
Леонид
2 июл 2024
Творческая Елена — обаятельная женщина. Образованный собеседник. Опытный водитель. Воодушевляет своей любовью к Сочи.
