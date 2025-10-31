Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы За один день вы увидите все самые яркие места Красной Поляны: прогуляетесь по набережной вдоль Олимпийского парка, побываете на горнолыжном курорте и познакомитесь с древней историей дольмен.



Елена Ваш гид на Красной поляне

Описание экскурсии Персональный маршрут согласуется, согласно вашим пожеланиям. Вы увидите и посетите (в маршрут входят от трех до четырех базовых объектов из перечисленных), и другие объекты на обсуждение. 1. Обзорная авто — экскурсия по Олимпийскому парку в Сириусе. Вы узнаете об истории создания современного комплекса олимпийских сооружений. 2. Всесезонный горнолыжный курорт «Красная поляна» или «Газпром Лаура/Альпика». Подъем по канатной дороге на высоту до 2 200 метров. Смотровые площадки и парки горных развлечений. Подберем идеальный вариант для вас. 3. Спортивно — туристический комплекс «Роза Хутор». Прогулка по территории курорта. Подъем на канатной дороге на высоту 2 320 метров. Катание на открытой канатной дороге «Эдельвейс» и «Волчья скала» (летний сезон). Посещение парка водопадов «Менделиха». 4. Видовая площадка «Горная Олимпийская деревня». По желанию катание на родельбане в Олимпийской деревне на «Роза Хутор». 5. Троице-Георгиевский женский монастырь расположен на живописном берегу лесной речки Псахо. Узкой змейкой, проскользнув меж деревьев, горная дорога приводит к ожившей русской сказке — удивительным храмам с башенками, узорчатыми окошками и золоченными куполами. 6. Скайпарк Эй Джей Хаккетт Сочи. Первый в России парк экстремальных развлечений от основателя «банджи-джампинга». Прогулка на высоте 207 метров, по мосту «Скайбридж». Это один из самых длинных (439 метров), и безопасных подвесных мостов в мире. 7. Ущелье «Ах-цу» и Ахштырское ущелье. Видовые площадки. 8. Вольерный комплекс Кавказского биосферного заповедника. Комплекс включает в себя вольеры с эндемичными животными заповедника: серна кавказская, тур западно-кавказский, благородный олень, сапсан, лесной кот, зубр Муар.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Олимпийский парк

Орнитологический парк

Видовая площадка «Гнездо Совы»

Видовая площадка ущелье «Ахцу»

Дольмены на Красной поляне

Вольерный комплекс Кавказского биосферного заповедника

Горки-город

Видовая площадка «Олимпийская деревня»

Роза Хутор Что включено Услуги гида-водителя

Трансфер на автомобиле премиум класса Ауди Q3 2015 г. выпуска

Входной билет в Вольерный комплекс Кавказского биосферного заповедника Что не входит в цену Обед в ресторане/кафе

Парковки

