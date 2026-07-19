Экскурсия по окрестностям Красной Поляны предлагает насыщенную программу. Включает посещение минерального источника Чвижепсе, где можно попробовать целебную воду. Далее, поездка в урочище Гнездо Совы, окруженное реликтовыми лесами и Белыми скалами.
5 причин купить эту экскурсию
- 🚐 Комфортный минивэн с кондиционером
- 🌿 Уникальные природные объекты
- 🎢 Экстремальные аттракционы в Скайпарке
- 🏞️ Исторические и современные достопримечательности
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Красной Поляны - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться всеми красотами без лишних хлопот. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также приятно, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладные дни. Зимой и в начале весны, с ноября по март, погода может быть суровой, но при правильной подготовке экскурсия всё равно будет интересной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Минеральный источник Чвижепсе
- Гнездо Совы
- Ущелье Ахцу
- Форелевый завод
- Скайпарк
- Олимпийский парк
Описание экскурсии
Горы, парки и ущелья
Я покажу вам самые интересные и живописные места в окрестностях Красной Поляны. В программе экскурсии:
- Гнездо Совы — утопающее в зелени урочище в самом сердце Ахштырского каньона. Мы полюбуемся окружающими его реликтовыми лесами, отвесными Белыми скалами и стремительной рекой Мзымта.
- Ущелье Ахцу — вы увидите со смотровой площадки самое величественное и глубокое ущелье на причерноморском Кавказе. Я поделюсь историей его образования миллионы лет назад.
- Форелевый завод — мы посетим крупнейшее рыборазводное хозяйство России. Местный гид расскажет, как на нем организована работа.
- Скайпарк — высокогорный парк приключений. Вы оцените «парящий в воздухе» подвесной мост, прокатитесь на захватывающих дух аттракционах и насладитесь кавказской природой.
- Олимпийский парк — место, где в 2014 году проходили соревнования по ледовым видам спорта, а также церемонии открытия и закрытия Игр. Я покажу, какие объекты были построены в то время и как они используются сегодня.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на новом комфортабельном кроссовере-минивэне 2024 года выпуска, 6 пассажирских мест
- Программа подойдет взрослым и детям старше 7 лет
- Входные билеты не включены в стоимость: форелевое хозяйство — 500 ₽, дети 7-13 лет — 350 руб, Скайпарк (с проходом по мосту) — 2500 ₽, пенсионеры, инвалиды, студенты, люди 65-74 года — 2000 ₽, дети 7-13 лет — 1000 ₽, подростки 14-17 лет — 1500 ₽
- Все активности Скайпарка оплачиваются дополнительно (по желанию): банджи, качели, зиплайн итд
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2564 туристов
Опытный профессиональный экскурсовод и аттестованный гид, работаю в туризме с 1990 года. Родился и вырос на Черноморском побережье, в городе Воинской Славы Туапсе. В Сочи как гид работаю с 2002
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Отличная экскурсия! Сергей располагающий к себе эрудированный человек, рассказал много интересных фактов о Красной Поляне, учёл наши пожелания, свозил нас по всем горным курортам. Машина новая, комфортабельная, вождение безопасное. Ребенку особенно понравилось в Скайпарке и на Роза Пик (высота 2320 м, берите кофты, будете ходить в облаках!). Экскурсию рекомендую, особенно тем, кто первый раз в горах.
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А
Спасибо гиду Сергею за хорошо организованную экскурсию. Гид много знает интересных историй этого края и красивых мест где можно остановится. Заказывал экскурсия для родителей и они остались полностью довольны - Сергей подстроился под их темп и по максимуму показал все локации без какой то изнурительной ходьбы и долгих рассказов. Очень понравился форелевый завод и олимпийские обьекты
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отличная экскурсия и отличный гид, 5 часов пролетели очень быстро. у гида Сергея отличная подача материала, и обширные знания во многих областях. плюс хороший новый автомобиль. однозначно рекомендую! Сергей спасибо!
Сергей
Ответ организатора:
Алексей, спасибо огромное за отзыв и теплые слова, буду рад вновь видеть вас на других сочинских маршрутах!
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Большое спасибо Сергею за экскурсию! Комфортная поездка, красивые виды и интересные рассказы. Сергей много знает о крае и действительно горит своим делом, а также делает классные фото (что в моем
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О
Сергей потрясающий организатор и замечательный рассказчик! Такой обширный материал изложил и по местам посещения, и в целом по интересным историческим фактам региона и России в целом!
То, что в рамках экскурсии
То, что в рамках экскурсии
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Е
Сергей - прекрасный гид. Спасибо ему большое. Очень интересный рассказчик, экскурсия прошла на одном дыхании. Мы прогулялись по Скай Парку - волшебно красивые места. Красная поляна и Роза хутор -
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