Экскурсия по окрестностям Красной Поляны предлагает насыщенную программу. Включает посещение минерального источника Чвижепсе, где можно попробовать целебную воду. Далее, поездка в урочище Гнездо Совы, окруженное реликтовыми лесами и Белыми скалами.

Ущелье Ахцу поразит своими масштабами и историей. Форелевый завод предоставит возможность узнать о рыборазведении. В Скайпарке вас ждут экстремальные аттракционы и подвесной мост. Завершит экскурсию Олимпийский парк, где можно увидеть объекты, построенные к Играм 2014 года

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Красной Поляны - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться всеми красотами без лишних хлопот. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также приятно, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладные дни. Зимой и в начале весны, с ноября по март, погода может быть суровой, но при правильной подготовке экскурсия всё равно будет интересной.

Сейчас август — это идеальное время.