У этого места слава всероссийской Рублёвки и русской Швейцарии. Так ли это на самом деле? Давайте выясним. На экскурсии вы увидите, чем Красная Поляна отличается от других элитных посёлков. Услышите об уникальной природе и климате региона, о важных исторических событиях. Также я поделюсь советами, чем заняться в Красной Поляне сейчас.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Погружение в историю
Я расскажу об основных событиях, произошедших здесь:
- О Кавказской войне 1817-1864 гг. и о переселении народов в Российской империи. Это важнейший этап истории, который определил статус Кавказа и вектор его развития на многие века вперед.
- О годах Великой Отечественной войны в этом регионе. Вы узнаете, какие военные артефакты находят поисковые отряды на перевалах в окрестностях посёлка.
- Об Олимпийских и Паралимпийских играх 2014 года. О развитии олимпийского движения и о том, какие соревнования и где именно проходили в Поляне.
Загадочные дольмены
Посмотрим на древние сооружения, которые хранят в себе множество загадок. Расскажу, что о них известно науке и чем дольмены так притягивают людей, увлечённых высшими силами.
Помимо этого, вы узнаете:
- где лучше кататься
- какие канатные дороги выбирать и почему
- всё про активный отдых на курорте
- какие отели лучше
- где вкусно поесть
- как спланировать вечера на курорте (музеи, концерты, живая музыка)
- чем ещё здесь можно заняться
Маршрут
- Посёлок Красная Поляна
- Дольмены
- Парк
- Курорт Красная Поляна
- Курорт Роза Хутор
- Курорт Газпром
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Honda CR-V или Hyundai Grand Starex, есть детское кресло.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости в Красной Поляне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид на Красной поляне
Провёл экскурсии для 564 туристов
Я переехал в Сочи после Олимпиады. Полюбил этот регион и готов с радостью поделиться этой любовью с вами! Имею высшее образование в туризме, специальность — экскурсовод. Также есть высшее психологическое и экономическое образование. Практикующий психолог, в сфере туризма работаю с 2013 года. Провожу экскурсии по Абхазии, Сочи, Красной Поляне и Уфе. Жду вас в гости!Задать вопрос
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