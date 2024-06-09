У этого места слава всероссийской Рублёвки и русской Швейцарии. Так ли это на самом деле? Давайте выясним. На экскурсии вы увидите, чем Красная Поляна отличается от других элитных посёлков. Услышите об уникальной природе и климате региона, о важных исторических событиях. Также я поделюсь советами, чем заняться в Красной Поляне сейчас.

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид на Красной поляне

Дмитрий Ваш гид на Красной поляне

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Погружение в историю

Я расскажу об основных событиях, произошедших здесь:

О Кавказской войне 1817-1864 гг. и о переселении народов в Российской империи. Это важнейший этап истории, который определил статус Кавказа и вектор его развития на многие века вперед.

О годах Великой Отечественной войны в этом регионе. Вы узнаете, какие военные артефакты находят поисковые отряды на перевалах в окрестностях посёлка.

Об Олимпийских и Паралимпийских играх 2014 года. О развитии олимпийского движения и о том, какие соревнования и где именно проходили в Поляне.

Загадочные дольмены

Посмотрим на древние сооружения, которые хранят в себе множество загадок. Расскажу, что о них известно науке и чем дольмены так притягивают людей, увлечённых высшими силами.

Помимо этого, вы узнаете:

где лучше кататься

какие канатные дороги выбирать и почему

всё про активный отдых на курорте

какие отели лучше

где вкусно поесть

как спланировать вечера на курорте (музеи, концерты, живая музыка)

чем ещё здесь можно заняться

Маршрут

Посёлок Красная Поляна

Дольмены

Парк

Курорт Красная Поляна

Курорт Роза Хутор

Курорт Газпром

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Honda CR-V или Hyundai Grand Starex, есть детское кресло.