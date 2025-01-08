Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)

Погрузитесь в атмосферу долины Мзымты: Ахштырская пещера, водопад Девичьи слёзы, нарзанный источник и экстремальный Скайпарк ждут вас
Многие путешественники, отправляясь в Красную Поляну, стремятся увидеть олимпийские объекты. Эта поездка посвящена не менее ярким местам в окрестностях ущелья горной реки Мзымта.

Вас ждут чудеса, скрытые за новыми тоннелями: древняя Ахштырская пещера, нарзанный источник, водопад Девичьи слёзы, монастырь с интересной судьбой, пасека и форелевое хозяйство. А также проход по подвесному мосту над ущельем в Скайпарке

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Захватывающие панорамы долины
  • 🏞️ Прогулка среди древних дольменов
  • 🌊 Водопад Девичьи слёзы
  • 🐝 Посещение пасеки и дегустация мёда
  • 🎣 Форелевое хозяйство
  • 🌉 Экстремальные развлечения в Скайпарке
Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
Чудеса долины Мзымты (из Красной Поляны)
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Ахштырская пещера
  • Водопад Девичьи слёзы
  • Скайпарк
  • Троице-Георгиевский женский монастырь
  • Пасека
  • Форелевое хозяйство

Описание экскурсии

Дольмены, водопад и древняя пещера

Из Красной Поляны наш путь пройдёт по красивейшей горной дороге — старому Краснополянскому шоссе, о судьбе которого мы расскажем. Вы полюбуетесь захватывающими дух панорамами долины и сможете сделать фотографии с лучших ракурсов. Прогуляетесь среди загадочных дольменов, которые построили в доисторические времена. Окажетесь у водопада Девичьи слёзы с красивой легендой и насладитесь нарзанной водой у источника Чвижепсе. А также познакомитесь с самой значимой с научной точки зрения пещерой в Сочи — Ахштырской: здесь, в глубинах скальной породы, были найдены разгадки многих тайн первобытного человека.

Пасека (по желанию) и форелевое хозяйство

Мы можем отправится на пасеку, владельцы которой уже 30 лет разводят пчёл. Они расскажут об особенностях местного пчеловодства, о получаемых продуктах, о сортах мёда и их пользе. Вы продегустируете несколько сортов мёда, угоститесь напитками на основе мёда и сможете купить медовую косметику, а также краснополянский чай. А потом вас ждёт знакомство с форелевым хозяйством, где вы покормите рыбок и увидите, как растёт форель.

Скайпарк

Приготовьтесь к экстремальным впечатлениям в Скайпарке — приключенческом парке на высоте. Вы пройдётесь по самому длинному в мире подвесному мосту, а самые отчаянные смельчаки смогут пролететь над ущельем на троллее или опробовать бандж-джампинг, прыгнув вниз с высоты 69 или 207 метров.

Также, если захотите, мы сможем заехать в Троице-Георгиевский женский монастырь, где вы узнаете его удивительную историю от самих монахинь.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Мы можем скорректировать маршрут по вашему желанию в рамках общего тайминга экскурсии. Если локация вам неинтересна, её можно пропустить

Дополнительные расходы

  • Билеты в Скайпарк: взрослые — 2000 руб., дети — 1000 руб.
  • Посещение форелевого хозяйства: 400 руб. — взрослые, 300 руб. — дети
  • Вход в пещеру — 200 руб.
  • Покупки на пасеке — по желанию, но если не планируете покупки, то пасеку мы не посещаем

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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