Многие путешественники, отправляясь в Красную Поляну, стремятся увидеть олимпийские объекты. Эта поездка посвящена не менее ярким местам в окрестностях ущелья горной реки Мзымта. Вас ждут чудеса, скрытые за новыми тоннелями: древняя Ахштырская пещера, нарзанный источник, водопад Девичьи слёзы, монастырь с интересной судьбой, пасека и форелевое хозяйство. А также проход по подвесному мосту над ущельем в Скайпарке

Описание экскурсии

Дольмены, водопад и древняя пещера

Из Красной Поляны наш путь пройдёт по красивейшей горной дороге — старому Краснополянскому шоссе, о судьбе которого мы расскажем. Вы полюбуетесь захватывающими дух панорамами долины и сможете сделать фотографии с лучших ракурсов. Прогуляетесь среди загадочных дольменов, которые построили в доисторические времена. Окажетесь у водопада Девичьи слёзы с красивой легендой и насладитесь нарзанной водой у источника Чвижепсе. А также познакомитесь с самой значимой с научной точки зрения пещерой в Сочи — Ахштырской: здесь, в глубинах скальной породы, были найдены разгадки многих тайн первобытного человека.

Пасека (по желанию) и форелевое хозяйство

Мы можем отправится на пасеку, владельцы которой уже 30 лет разводят пчёл. Они расскажут об особенностях местного пчеловодства, о получаемых продуктах, о сортах мёда и их пользе. Вы продегустируете несколько сортов мёда, угоститесь напитками на основе мёда и сможете купить медовую косметику, а также краснополянский чай. А потом вас ждёт знакомство с форелевым хозяйством, где вы покормите рыбок и увидите, как растёт форель.

Скайпарк

Приготовьтесь к экстремальным впечатлениям в Скайпарке — приключенческом парке на высоте. Вы пройдётесь по самому длинному в мире подвесному мосту, а самые отчаянные смельчаки смогут пролететь над ущельем на троллее или опробовать бандж-джампинг, прыгнув вниз с высоты 69 или 207 метров.

Также, если захотите, мы сможем заехать в Троице-Георгиевский женский монастырь, где вы узнаете его удивительную историю от самих монахинь.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Мы можем скорректировать маршрут по вашему желанию в рамках общего тайминга экскурсии. Если локация вам неинтересна, её можно пропустить

Дополнительные расходы