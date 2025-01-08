Вас ждут чудеса, скрытые за новыми тоннелями: древняя Ахштырская пещера, нарзанный источник, водопад Девичьи слёзы, монастырь с интересной судьбой, пасека и форелевое хозяйство. А также проход по подвесному мосту над ущельем в Скайпарке
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Захватывающие панорамы долины
- 🏞️ Прогулка среди древних дольменов
- 🌊 Водопад Девичьи слёзы
- 🐝 Посещение пасеки и дегустация мёда
- 🎣 Форелевое хозяйство
- 🌉 Экстремальные развлечения в Скайпарке
Что можно увидеть
- Ахштырская пещера
- Водопад Девичьи слёзы
- Скайпарк
- Троице-Георгиевский женский монастырь
- Пасека
- Форелевое хозяйство
Описание экскурсии
Дольмены, водопад и древняя пещера
Из Красной Поляны наш путь пройдёт по красивейшей горной дороге — старому Краснополянскому шоссе, о судьбе которого мы расскажем. Вы полюбуетесь захватывающими дух панорамами долины и сможете сделать фотографии с лучших ракурсов. Прогуляетесь среди загадочных дольменов, которые построили в доисторические времена. Окажетесь у водопада Девичьи слёзы с красивой легендой и насладитесь нарзанной водой у источника Чвижепсе. А также познакомитесь с самой значимой с научной точки зрения пещерой в Сочи — Ахштырской: здесь, в глубинах скальной породы, были найдены разгадки многих тайн первобытного человека.
Пасека (по желанию) и форелевое хозяйство
Мы можем отправится на пасеку, владельцы которой уже 30 лет разводят пчёл. Они расскажут об особенностях местного пчеловодства, о получаемых продуктах, о сортах мёда и их пользе. Вы продегустируете несколько сортов мёда, угоститесь напитками на основе мёда и сможете купить медовую косметику, а также краснополянский чай. А потом вас ждёт знакомство с форелевым хозяйством, где вы покормите рыбок и увидите, как растёт форель.
Скайпарк
Приготовьтесь к экстремальным впечатлениям в Скайпарке — приключенческом парке на высоте. Вы пройдётесь по самому длинному в мире подвесному мосту, а самые отчаянные смельчаки смогут пролететь над ущельем на троллее или опробовать бандж-джампинг, прыгнув вниз с высоты 69 или 207 метров.
Также, если захотите, мы сможем заехать в Троице-Георгиевский женский монастырь, где вы узнаете его удивительную историю от самих монахинь.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
- Мы можем скорректировать маршрут по вашему желанию в рамках общего тайминга экскурсии. Если локация вам неинтересна, её можно пропустить
Дополнительные расходы
- Билеты в Скайпарк: взрослые — 2000 руб., дети — 1000 руб.
- Посещение форелевого хозяйства: 400 руб. — взрослые, 300 руб. — дети
- Вход в пещеру — 200 руб.
- Покупки на пасеке — по желанию, но если не планируете покупки, то пасеку мы не посещаем