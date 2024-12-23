Л Любовь читать дальше окрестностей, просто кладезь информации и фактов! Экскурсия проходит на одном дыхании, по ходу движения мы корректировали то, что хотим посетить, в этом никаких проблем нет. Хочу отметить комфортный автомобиль, это очень удобно и экономит время, тк не нужно ждать группу, а просто посещаете места своей компанией из 4-х человек. Обязательно рекомендую всем! Экскурсию рекомендую посетить однозначно. И тем, кто первый раз прилетел в Сочи, и, особенно тем, кто прилетает постоянно. Виктор невероятно интересно и увлекательно рассказывает про историю, достопримечательные места города и

И Илнур читать дальше показывал и рассказывал этот эрудированный, увлеченный профессионал, не прочитаешь в обычных путеводителях и справочниках. Несмотря на то, что было совершенно невозможно полностью впитать в себя весь огромный объём информации, услышанной от Виктора, из его увлекательного рассказа мы узнали очень много интересного, удивительного про Сочи, в котором он живет с детства и безумно любит свой родной город. После того, как мы три дня самостоятельно знакомились с типовыми достопримечательностями города, экскурсия с Виктором стала для нас увлекательнейшим незабываемым путешествием по Сочи и окрестностям. Многое из того, что нам

Я Яна читать дальше сведениями и интересными фактами из истории, которые в Интернете не найдёшь. Экскурсия была действительно познавательная и интересная. При этом в удобном автомобиле, в таком темпе, который именно тебе подходит. Спасибо огромное, мы с мужем остались очень довольны. Самые лучшие впечатления! Всё очень понравилось, рекомендую! Виктор на удивление эрудированный, знающий и любящий свой город человек. До экскурсии читала в интернете довольно много информации, но тем не менее удивил и порадовал многими

С Светлана читать дальше очень приятно и комфортно. Виктор лёгкий в общении и все было интересно. Ездили с сыном и остались очень довольны. Советую всем,отличный гид и просто хороший человек. Остались довольны и погода способствовала нашему путешествию. Огромное спасибо Виктору за экскурсию,все было великолепно. Виктор замечательный, отличный человек и профессионал своего дела. Поездка прошла спокойно, в отличной обстановке и в красивых местах. Много информации и историй, было

С Светлана Мне понравилось всё, за исключением водопада. На мой взгляд, это потеря времени и денег, в чем там достопримечательность я не поняла от слова совсем, скорее маркетинг. Рассказывает Виктор интересно, время проходит быстро. Спасибо.

Е Елена Очень понравилась экскурсия от Виктора. Много познавательного по истории города узнали, побывали в живописных местах, в которых раньше не были. Виктор пунктуальный, приятный в общении, на чистой хорошей машине. Всё в общем прошло удачно. Спасибо, рекомендую.

И Ирина читать дальше своих путешественников. Он очень аккуратный, терпеливый (были с двумя детьми😁), много знает про историю и очень любит свой город. Благодаря ему, наше знакомство с Сочи, т. к. эта поездка была первой в этот город, стало очень насыщенным и познавательным. Всем рекомендуем Виктора!!! Хочу выразить огромную благодарность Виктору за увлекательную экскурсию. Он на своем комфортном автомобиле нам показал много интересных мест в Сочи. Думаю, что в некоторые места другие гиды и не везут

А Александра Замечательный экскурсовод Виктор всё увлекательно рассказал про чудесный Сочи! Мы с семьей остались очень довольны экскурсией!

T Taya_sport Вчера был по истине незабываемый день. Столько информации полученной от Виктора даже в голове не уложить. А тем более не описать словами! Мы увидели множество мест которые вам никто не покажет. Услышали кучу интересных фактов которые никто не расскажет. Вернувшись в Сочи,мы продолжим свои путешествия именно с Виктором

Н Наталья Все очень понравилось. По совету Виктора экскурсию начали раньше чем планировали, но зато увидели много интересных мест и услышали много интересных истрий. Спасибо за прекрасно проведенный день.

М Мануилова Огромное спасибо Виктору за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своему городу, ответственное и уважительное отношение к туристам. Производит впечатление глубокое знание истории, высокий интеллект и умение контактировать с людьми. Если нам посчастливится ещё раз побывать в вашем солнечном городе, обязательно обратимся к Виктору за экскурсией и будем рекомендовать его своим друзьям, родственникам и знакомым. Спасибо Вам.

К Кочетова Очень интересно и ненавязчиво познакомились с достопримечательностями города Сочи!