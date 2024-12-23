Я расскажу вам историю такого уникального города, как Сочи.
Мы обязательно осмотрим центральную часть города и ее основные достопримечательности — Морпорт, храм Михаила Архангела.
После отправимся в Мацесту и поднимемся на гору Ахун, а также сможем заглянуть на дачу Сталина и кристально чистые Змейковские водопады.
Описание экскурсииГород Сочи уникален. Он окружен Кавказскими горами, с ледников которых текут многочисленные реки и ручьи. Долины, созданные этими водными потоками, полны достопримечательностей: каньонов и водопадов, пещер и гротов. В рамках нашей экскурсии я предлагаю вам осмотреть центральную часть города и погрузиться в его историю. Вы увидите Морпорт — шедевр в стиле сталинского ампира и визитную карточку курортной столицы России. Взглянем на железнодорожный вокзал, храм Михаила Архангела, возведенный еще в XIX веке, и санатории, построенные в сталинские времена. После этого мы отправимся за пределы центрального Сочи, чтобы насладиться красотой Мацесты и подняться на гору Ахун. Отсюда открываются потрясающие виды на черноморское побережье и весь город. Мы также заглянем на дачу Сталина и посетим Змейковские водопады. Последовательность посещения достопримечательностей определяется по вашему желанию.
Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные дату и время начала
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центр города
- Мацеста
- Гора Ахун
- Дача Сталина
- Змейковские водопады
Что включено
- Транспорт (детский бустер по запросу)
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в экскурсионные объекты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес Красной Поляне
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно, обсудите с организатором удобные дату и время начала
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любовь
23 дек 2024
Экскурсию рекомендую посетить однозначно. И тем, кто первый раз прилетел в Сочи, и, особенно тем, кто прилетает постоянно. Виктор невероятно интересно и увлекательно рассказывает про историю, достопримечательные места города и
И
Илнур
10 июн 2024
После того, как мы три дня самостоятельно знакомились с типовыми достопримечательностями города, экскурсия с Виктором стала для нас увлекательнейшим незабываемым путешествием по Сочи и окрестностям. Многое из того, что нам
Я
Яна
8 мая 2024
Всё очень понравилось, рекомендую! Виктор на удивление эрудированный, знающий и любящий свой город человек. До экскурсии читала в интернете довольно много информации, но тем не менее удивил и порадовал многими
С
Светлана
27 мар 2024
Огромное спасибо Виктору за экскурсию,все было великолепно. Виктор замечательный, отличный человек и профессионал своего дела. Поездка прошла спокойно, в отличной обстановке и в красивых местах. Много информации и историй, было
С
Светлана
25 мар 2024
Мне понравилось всё, за исключением водопада. На мой взгляд, это потеря времени и денег, в чем там достопримечательность я не поняла от слова совсем, скорее маркетинг. Рассказывает Виктор интересно, время проходит быстро. Спасибо.
Е
Елена
15 мар 2024
Очень понравилась экскурсия от Виктора. Много познавательного по истории города узнали, побывали в живописных местах, в которых раньше не были. Виктор пунктуальный, приятный в общении, на чистой хорошей машине. Всё в общем прошло удачно. Спасибо, рекомендую.
И
Ирина
11 мар 2024
Хочу выразить огромную благодарность Виктору за увлекательную экскурсию. Он на своем комфортном автомобиле нам показал много интересных мест в Сочи. Думаю, что в некоторые места другие гиды и не везут
А
Александра
9 янв 2024
Замечательный экскурсовод Виктор всё увлекательно рассказал про чудесный Сочи! Мы с семьей остались очень довольны экскурсией!
T
Taya_sport
9 дек 2023
Вчера был по истине незабываемый день. Столько информации полученной от Виктора даже в голове не уложить. А тем более не описать словами! Мы увидели множество мест которые вам никто не покажет. Услышали кучу интересных фактов которые никто не расскажет. Вернувшись в Сочи,мы продолжим свои путешествия именно с Виктором
Н
Наталья
19 окт 2023
Все очень понравилось. По совету Виктора экскурсию начали раньше чем планировали, но зато увидели много интересных мест и услышали много интересных истрий. Спасибо за прекрасно проведенный день.
М
Мануилова
2 сен 2023
Огромное спасибо Виктору за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своему городу, ответственное и уважительное отношение к туристам. Производит впечатление глубокое знание истории, высокий интеллект и умение контактировать с людьми. Если нам посчастливится ещё раз побывать в вашем солнечном городе, обязательно обратимся к Виктору за экскурсией и будем рекомендовать его своим друзьям, родственникам и знакомым. Спасибо Вам.
К
Кочетова
23 мар 2022
Очень интересно и ненавязчиво познакомились с достопримечательностями города Сочи!
О
Ольга
3 мар 2022
Отличная камерная экскурсия, интересные рассказы о посещаемых местах, советуем посетить. По согласованию маршрут и продолжительность экскурсии можно скорректировать.
