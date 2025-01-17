читать дальше мореплавателей и строительстве «социалистического рая». Прогуляетесь по подвесному мосту и насладитесь видами с высоты.



Также в программе - Красная Поляна и Роза Хутор, где можно остановиться на обед и насладиться местной кухней. Экскурсия включает трансфер из отеля и обратно

Во время индивидуальной экскурсии по Сочи и Красной Поляне вы увидите все главные достопримечательности города и его окрестностей. Вас ждут Золотая миля, Олимпийский парк и Скайпарк. Узнаете о временах греческих