Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Красной Поляны

Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
В этой экскурсии — тишина древнего леса, журчание горных рек, скальные фактуры каньонов и брызги водопадов. Вы попадёте под чары сочинских пейзажей, попьёте настоящий нарзан и полюбуетесь видами с горы Ахун. А попутно услышите необычные сюжеты о прошлом этого края, откроете его флору и фауну.
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Красной Поляны
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Красной Поляны
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Красной Поляны
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Сплетение природы и историй

Я отвезу вас к самым живописным каньонам и водопадам в Сочинском регионе. По пути мы будем останавливаться на смотровых площадках — для прогулок, купания в тёплую погоду и фото-пауз. Любуясь пейзажами из окна машины, вы узнаете о том, какие растения здесь растут, какие животные обитают, как появились названия природных памятников. Любители истории услышат подробности о прошлом этих мест: Кавказская война, влияние Османской империи, работорговля и кладоискатели — я учту ваши интересы и поделюсь самыми яркими сюжетами!

А на маршруте вас ждут следующие локации:

  • Белые скалы — нам предстоит опустится в древний разлом земной коры, где протекает живописная река
  • Навалищенское ущелье — над руслом реки, на самом живописном участке каньона вы увидите невероятно высокие скалы известняка
  • Минеральный источник — вы испьёте лечебного нарзана и пополните запасы воды
  • Реликтовый лес — на прогулке вас впечатлит обилие зеленого мха, а я расскажу, что такое самшит и что ему угрожает
  • Ореховский водопад, самый высокий в окрестностях Сочи — при желании вы сможете искупаться в его купелях

Мы также поднимемся на гору Ахун: со сторожевой башни открывается замечательный вид на море и окрестности города.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле одной из марок: Mercedes-Benz, Lexus, Toyota, Nissan, для больших компаний Hyundai H-1. Я заберу вас у отеля в Сочи или Адлере. Трансфер из других районов Большого Сочи обсуждается отдельно
  • Дополнительные расходы: питание и экологические сборы (100 руб. за каньоны, ущелья и водопады; 300 руб. за пещеры), а также билет на Ахунскую башню — 200 руб. (по желанию)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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