Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

«Лучше гор могут быть только горы» — цитата Высоцкого справедлива и для выбора идеальной локации для фотосессии.
Мы отправимся к выразительным склонам Красной Поляны или европейским улочкам «Розы Хутор», чтобы создать десятки ярких фото-воспоминаний.
Мы отправимся к выразительным склонам Красной Поляны или европейским улочкам «Розы Хутор», чтобы создать десятки ярких фото-воспоминаний.
Описание фото-прогулки
Фото-приключение среди горных склонов
На ваш выбор мы отправимся в один из самых живописных горных курортов в окрестностях Сочи. Декорациями для фотографий станут уютные уголки Красной Поляны, которые навеют мысли о Швейцарии.
На автомобиле мы доедем до смотровых площадок, чтобы сделать снимки на фоне горных панорам. Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я подскажу, как встать, и найду ваши лучшие ракурсы.
Организационные детали
- В течение 2 недель после фотопрогулки вы получите от 60 фотографий в обработке (загрузкой на Яндекс. диск). Я снимаю в жанре лайфстайл и делаю легкую обработку (без сильной ретуши), сохраняя вашу естественную красоту
- Съёмка проходит на профессиональную камеру Sony a7 III
- Трансфера из Сириуса и Олимпийского парка не предоставляю, могу забрать от ж\д вокзала Адлера
- Фотосессия проходит без канатных дорог
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На курорте «Роза Хутор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1082 туристов
Я местный житель и профессиональный тревел-фотограф. Люблю путешествия и уединённую природу без толп людей. На фотосессиях помогаю легко позировать перед камерой и расслабиться. Провожу фототуры в дружеской и спокойной атмосфере. Обладаю коллекцией старых фотографий Сочи 19–20 веков.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарю за шикарную фотосессию 🏔️ 🔥 это просто невероятно красиво 🙏
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Очень довольны фото-прогулкой!
1) Разнообразные локации, которые находятся на самом деле д остаточно близко друг от друга 2) Работа фотографа с командой - чувствуешь себя моделью и все проходит легко и
1) Разнообразные локации, которые находятся на самом деле д остаточно близко друг от друга 2) Работа фотографа с командой - чувствуешь себя моделью и все проходит легко и
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Д
Огромное спасибо за чудесное приключение)))
Я обратилась к Илье с просьбой о фотосессии совершенно спонтанно, с утра в день мероприятия, а уже в 14.00, как и обещал, Илья приехал из Сочи
Я обратилась к Илье с просьбой о фотосессии совершенно спонтанно, с утра в день мероприятия, а уже в 14.00, как и обещал, Илья приехал из Сочи
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Второй раз за 3 года гуляли с Ильёй на фотопрогулке. Маршруты разные, оба очень понравились)). Фотограыировались в нескольких локациях, получились очень антуражные фотографии. Около 400 штук! Очень благодарны за интересные фотографии, хорошо пойманные ракурсы. Обязательно вернемся))
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Второй раз на прогулке-фотоссесии с Ильей, все замечательно, фото получились великолепные!
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Добрый день! Чудесная прогулка, великолепные виды, рекомендую! 😊
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