Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

Фотопрогулка по Красной Поляне

Посетить красивейшие курорты в окрестностях Сочи и устроить фотосессию среди горных вершин

Илья
Илья – Гид из Красной поляны
«Лучше гор ⛰️ могут быть только горы» — цитата Высоцкого справедлива и для выбора идеальной локации для фотосессии.

Мы отправимся к выразительным склонам Красной Поляны или европейским улочкам Розы Хутор, чтобы создать десятки ярких фото-воспоминаний.

Я постараюсь не только запечатлеть вас на фоне горных пейзажей, но и увлечь историями этих мест.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Фотопрогулка по Красной Поляне
Фотопрогулка по Красной Поляне

Что вас ожидает

Фото-приключение среди горных склонов
На ваш выбор мы отправимся в один из самых живописных горных курортов в окрестностях Сочи. Декорациями для фотографий станут уютные уголки Красной Поляны или по-европейски ухоженные улицы Розы Хутор, которые навеют мысли о Швейцарии. Кроме того, по канатным дорогам мы сможем подняться на высоту 550 и даже 1100 метров, чтобы сделать снимки на смотровых площадках с головокружительными горными ⛰️ панорами. Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях 📷 и не знаете, как позировать, не переживайте — я подскажу вам, как встать, и найду ваши лучшие ракурсы.

Между кадрами: сочинские истории 📖
На пути от одной фото-точки до другой я с удовольствием поделюсь историями этих мест. Вы узнаете, как складывалась история 📖 приморского Сочи, Красной Поляны и Розы Хутор в прошлые эпохи. Поймете, почему во времена Российской империи в городе обосновалось немало греков и эстонцев. А еще разберетесь, что такое Большой Сочи, как изменились горные курорты после Олимпиады и кто привез в наши края первые чайные ростки.

Организационные детали

  • В течение 2 недель после фотопрогулки вы получите от 60 фотографий в обработке (загрузкой на Яндекс. диск). Я снимаю в жанре лайфстайл и делаю легкую обработку (без сильной ретуши), сохраняя вашу естественную красоту.
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле 🚘 включен в стоимость
  • Дополнительно мы можем доехать на автомобиле 🚘 до красивых 🤩 смотровых площадок (в весенне-осенний период)
  • Подъем на канатных дорогах (при выборе соответствующей локации) оплачивается отдельно
Фотопрогулка по Красной Поляне
Фотопрогулка по Красной Поляне
Фотопрогулка по Красной Поляне
Фотопрогулка по Красной Поляне
Фотопрогулка по Красной Поляне
Фотопрогулка по Красной Поляне
Фотопрогулка по Красной Поляне
Фотопрогулка по Красной Поляне

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Илья
Илья
Добрый день! Меня зовут Илья, и я делаю фототуры и путешествия по инста-местам Сочи и Красной поляны. Включаю твой плейлист в пути и помогаю тебе быть собой перед камерой. Снимаю в стиле life-style. Напою горячим чаем и расскажу о Сочи, листая альбом старых фотографий, простым языком без зазубренных дат. Открыт к общению на любые темы: от коронавируса до колонизации Марса :)
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