Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

Что вас ожидает

Фото-приключение среди горных склонов

На ваш выбор мы отправимся в один из самых живописных горных курортов в окрестностях Сочи. Декорациями для фотографий станут уютные уголки Красной Поляны или по-европейски ухоженные улицы Розы Хутор, которые навеют мысли о Швейцарии. Кроме того, по канатным дорогам мы сможем подняться на высоту 550 и даже 1100 метров, чтобы сделать снимки на смотровых площадках с головокружительными горными ⛰️ панорами. Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях 📷 и не знаете, как позировать, не переживайте — я подскажу вам, как встать, и найду ваши лучшие ракурсы.

Между кадрами: сочинские истории 📖

На пути от одной фото-точки до другой я с удовольствием поделюсь историями этих мест. Вы узнаете, как складывалась история 📖 приморского Сочи, Красной Поляны и Розы Хутор в прошлые эпохи. Поймете, почему во времена Российской империи в городе обосновалось немало греков и эстонцев. А еще разберетесь, что такое Большой Сочи, как изменились горные курорты после Олимпиады и кто привез в наши края первые чайные ростки.

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