Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Красной поляны

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в Красную Поляну за нами. Илья - замечательный рассказчик, мы узнали много интересного и забавного про Красную поляну и Розу хутор. Мы побывали на нескольких интересных точках, куда точно не попали бы без Ильи. Т. о. мы получили и отличную экскурсию, и удовольствие от процесса фотосессии и большое количество красивых снимков. Также хочу отметить, что Илья - очень заботливый гид: у него в машине есть и бинокль, и альбом старинных снимков Сочи и Красной поляны, а также, всякие мелочи, которые могут понадобится туристам. Особенно мне понравилось, с каким уважением и теплотой Илья рассказывал нам о Краснодарском крае, о его истории, о людях, о традициях и особенностях)) мы обязательно вернемся к Илье на экскурсию на чайные плантации)))) А фотографии мы получили на 3й день!