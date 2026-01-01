Найдено 3 тура в категории « Природа и пейзажи » на Красной поляне, цены от 36 200 ₽, скидки до 7%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.

6 дней Тур-обучение «Мир поющих тибетских чаш» Пробудите в себе мастера звука: обучающий тур по тибетским поющим чашам в сердце Кавказских гор «Это инициация в мир чистого звука в месте, где сама природа становится вашим главным учителем и союзником» от 45 000 ₽ за человека На машине Джиппинг 7 дней Джип-тур в горах Красной Поляны: 2 походных дня с палатками и рюкзаками, экскурсии и «Роза Хутор» Взойти на вершину горы Табунная, заночевать под звёздами и прогуляться к ледниковым озёрам Начало: Красная Поляна, 12:00 «Вы побываете на «Розе Хутор», увидите хребет Ачишхо и Хмелёвские озёра, дойдёте до водопада Кейву» 78 000 ₽ за человека Пешая 7 дней 7% Кавказ: Псебай - Красная поляна. Многодневный поход Начало: Г. Краснодар «Тур начинается в поселке Псебай, расположенном в живописной долине на берегах реки Малая Лаба, в окружении заповедного леса, гор, ручьев, озер и рек на территории Кавказского Биосферного заповедника» 36 200 ₽ 39 000 ₽ за человека

