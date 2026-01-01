Тур-обучение «Мир поющих тибетских чаш»
Пробудите в себе мастера звука: обучающий тур по тибетским поющим чашам в сердце Кавказских гор
«Это инициация в мир чистого звука в месте, где сама природа становится вашим главным учителем и союзником»
21 мар в 10:00
28 мар в 10:00
от 45 000 ₽ за человека
Джип-тур в горах Красной Поляны: 2 походных дня с палатками и рюкзаками, экскурсии и «Роза Хутор»
Взойти на вершину горы Табунная, заночевать под звёздами и прогуляться к ледниковым озёрам
Начало: Красная Поляна, 12:00
«Вы побываете на «Розе Хутор», увидите хребет Ачишхо и Хмелёвские озёра, дойдёте до водопада Кейву»
21 июн в 16:00
28 июн в 16:00
78 000 ₽ за человека
7%
Кавказ: Псебай - Красная поляна. Многодневный поход
Начало: Г. Краснодар
«Тур начинается в поселке Псебай, расположенном в живописной долине на берегах реки Малая Лаба, в окружении заповедного леса, гор, ручьев, озер и рек на территории Кавказского Биосферного заповедника»
28 июн в 10:00
5 июл в 10:00
36 200 ₽
39 000 ₽ за человека
