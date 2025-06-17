Когда: Обязательно связывайтесь со мной перед бронированием! Экскурсии провожу только в свободное от работы время. В пн, вт, ср проведение экскурсии возможно с 18 ч.

Экскурсия длится около 2.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала