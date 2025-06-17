Эта экскурсия для тех, кто интересуется городской архитектурой и ее стилями, историей и культурной средой Краснодара. Она подойдет как местным жителям, так и гостям нашего города.
Во время экскурсии "Архитектурный Краснодар" вы узнаете, как менялись городские пейзажи южной столицы, познакомитесь с основными архитектурными стилями нашего города (эклектика, модерн, псевдорусский стиль, конструктивизм, сталинский ампир) на примере отдельных зданий.
Описание экскурсииАрхитектура Краснодара заслуживает особого внимания. Город многократно перестраивался, что наложило отпечаток на его облик, придав неповторимость и уникальность. Современный Краснодар являет собой смесь различных архитектурных стилей и направлений, что, впрочем, смотрится довольно гармонично. Здесь можно увидеть неоклассицизм, необарокко, модерн, русский национальный стиль, эклектику, мавританский стиль, советский архитектурный модернизм, сталинский ампир, конструктивизм, рационализм и другие стили. О многослойности архитектурного облика кубанской столицы и пойдет речь во время экскурсии "Архитектурный Краснодар".
Обязательно связывайтесь со мной перед бронированием! Экскурсии провожу только в свободное от работы время. В пн, вт, ср проведение экскурсии возможно с 18 ч.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Трехэтажное здание Екатеринодарского Епархиального женского училища (ныне Кубанский Государственный медицинский университет), возведенное в Екатеринодаре в конце XIX века - один из образцов «псевдорусского» стиля нашего города
- 2. "Особняк любви" или "Мавританский дом" удивляет своей необычной восточной красотой
- 3. Особняк Рубежанского, в котором смешались элементы классицизма и модерна - одно из самых изящных старинных зданий Краснодара
- 4. Войсковой Собор святого благоверного князя Александра Невского. Его архитектурное решение основывалось на принципах крестово-купольного православного зодчества
- 5. Здание Законодательного собрания соответствует архитектуре сталинского ампира или советского классицизма
- 6. Дом Бурсака - один из примеров архитектуры Екатеринодара первой половины XIX века
- 7. Здание, которое сейчас принадлежит Кубанскому казачьему хору построено в характерном для советской эпохи стиле структурализм
- 8. Особняк Батырбека Шарданова, в котором находится Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко представляет из себя типичный образец эклектики
Что включено
- Экскурсионной обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы, сувениры, напитки, еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Седина, 4 (Кубанский государственный медицинский университет)
Завершение: Улица Красная, 55 (Краснодарская филармония ИМ.Г.Ф. Пономаренко)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
17 июн 2025
