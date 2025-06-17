Мои заказы

Архитектурный Краснодар

Эта экскурсия для тех, кто интересуется городской архитектурой и ее стилями, историей и культурной средой Краснодара. Она подойдет как местным жителям, так и гостям нашего города.

Во время экскурсии "Архитектурный Краснодар" вы узнаете, как менялись городские пейзажи южной столицы, познакомитесь с основными архитектурными стилями нашего города (эклектика, модерн, псевдорусский стиль, конструктивизм, сталинский ампир) на примере отдельных зданий.
5
1 отзыв
Архитектурный Краснодар
Архитектурный Краснодар
Архитектурный Краснодар

Описание экскурсии

Архитектура Краснодара заслуживает особого внимания. Город многократно перестраивался, что наложило отпечаток на его облик, придав неповторимость и уникальность. Современный Краснодар являет собой смесь различных архитектурных стилей и направлений, что, впрочем, смотрится довольно гармонично. Здесь можно увидеть неоклассицизм, необарокко, модерн, русский национальный стиль, эклектику, мавританский стиль, советский архитектурный модернизм, сталинский ампир, конструктивизм, рационализм и другие стили. О многослойности архитектурного облика кубанской столицы и пойдет речь во время экскурсии "Архитектурный Краснодар".

Обязательно связывайтесь со мной перед бронированием! Экскурсии провожу только в свободное от работы время. В пн, вт, ср проведение экскурсии возможно с 18 ч.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. Трехэтажное здание Екатеринодарского Епархиального женского училища (ныне Кубанский Государственный медицинский университет), возведенное в Екатеринодаре в конце XIX века - один из образцов «псевдорусского» стиля нашего города
  • 2. "Особняк любви" или "Мавританский дом" удивляет своей необычной восточной красотой
  • 3. Особняк Рубежанского, в котором смешались элементы классицизма и модерна - одно из самых изящных старинных зданий Краснодара
  • 4. Войсковой Собор святого благоверного князя Александра Невского. Его архитектурное решение основывалось на принципах крестово-купольного православного зодчества
  • 5. Здание Законодательного собрания соответствует архитектуре сталинского ампира или советского классицизма
  • 6. Дом Бурсака - один из примеров архитектуры Екатеринодара первой половины XIX века
  • 7. Здание, которое сейчас принадлежит Кубанскому казачьему хору построено в характерном для советской эпохи стиле структурализм
  • 8. Особняк Батырбека Шарданова, в котором находится Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко представляет из себя типичный образец эклектики
Что включено
  • Экскурсионной обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы, сувениры, напитки, еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Седина, 4 (Кубанский государственный медицинский университет)
Завершение: Улица Красная, 55 (Краснодарская филармония ИМ.Г.Ф. Пономаренко)
Когда и сколько длится?
Когда: Обязательно связывайтесь со мной перед бронированием! Экскурсии провожу только в свободное от работы время. В пн, вт, ср проведение экскурсии возможно с 18 ч.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Александр
17 июн 2025

Похожие экскурсии из Краснодара

Краснодар - первая встреча
Пешая
2 часа
129 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
21 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Интересный Краснодар
Пешая
1.5 часа
146 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Интересный Краснодар
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Начало: На улице Красной
Сегодня в 06:00
Завтра в 14:00
5330 ₽ за всё до 2 чел.
Краснодар - город мечты
На машине
6 часов
51 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Краснодар - город мечты
Пройти и проехать на автомобиле по самым популярным среди местных жителей локациям
Начало: У стадиона ФК «Краснодар»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Краснодаре