Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

Краснодар - город с богатой историей и уникальной культурой, который каждый должен увидеть своими глазами.Во время двухчасовой прогулки вы познакомитесь с историческими символами города, такими как памятник Екатерине II, Войсковой

собор имени Александра Невского и множество дореволюционных зданий. Узнайте о важных событиях, которые сформировали современный облик Краснодара, и о людях, чьи имена навсегда вписаны в его историю. Экскурсия пешеходная и не требует дополнительных расходов, что делает её доступной для каждого желающего глубже познакомиться с этим замечательным городом

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Символы Краснодара

Вы погуляете по центральной улице Красная и увидите главные символы города: памятник Екатерине II, Войсковой собор имени Александра Невского и красивые дореволюционные здания. Я расскажу, как с Краснодаром связан кабардинский князь Батырбек Шарданов, покажу знаменитый Дом со львами и Свято-Екатерининский кафедральный собор. А еще раскрою, как в начале 20 века в город пришла мода на скетинг-ринг.

Прошлое и настоящее

Краснодар хранит множество секретов. Вы узнаете, как на Кубани появились казаки, откуда на фасаде местного музея надпись арабской вязью и кто изображен на памятнике Екатерине II. А также: почему в городе так много нарядных собачек и как Краснодар изменился за последние годы. По желанию я также поделюсь советами местного жителя: где погулять в свободное время и какие еще интересные места посетить.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.