Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

Краснодар — первая встреча

Увидеть главные достопримечательности города и узнать о нем любопытные факты

4.7
3 отзыва
Краснодар — место очень интересное и многоликое.

За два часа прогулки я покажу вам следы военного казачьего града, нарядного купеческого Екатеринодара и советского города.

А также помогу узнать и почувствовать дух современного Краснодара, расскажу о его архитектуре, знаменитых людей и важнейших событиях.
Краснодар — первая встреча
Краснодар — первая встреча
Краснодар — первая встреча
Краснодар — первая встреча
Краснодар — первая встреча
Краснодар — первая встреча
Краснодар — первая встреча
Краснодар — первая встреча

Что вас ожидает

Символы Краснодара

Вы погуляете по центральной улице Красная и увидите главные символы города: памятник Екатерине II, Войсковой собор имени Александра Невского и красивые дореволюционные здания. Я расскажу, как с Краснодаром связан кабардинский князь Батырбек Шарданов, покажу знаменитый Дом со львами и Свято-Екатерининский кафедральный собор. А еще раскрою, как в начале 20 века в город пришла мода на скетинг-ринг.

Прошлое и настоящее

Краснодар хранит множество секретов. Вы узнаете, как на Кубани появились казаки, откуда на фасаде местного музея надпись арабской вязью и кто изображен на памятнике Екатерине II. А также: почему в городе так много нарядных собачек, в чем особенности региональной кухни и как Краснодар изменился за последние годы. По желанию я также поделюсь советами местного жителя: где погулять в свободное время и какие еще интересные места посетить.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Место начала и завершения
на ул. Постовая
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Марина
Марина
Меня зовут Марина. Я думаю, что город — живой организм, который составляют люди, здания, улицы. Мне нравится изучать их взаимосвязи и процесс развития. Ловить в современном Краснодаре отклики древности и погружаться в его истории. А еще я люблю представлять родной город гостям и стараюсь делать все, чтобы знакомство с ним оказалось максимально приятным и нескучным.
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3 настоящих отзыва от туристов

Екатерина
27 сен 2021
После экскурсии влюбляешься в этот город. Хочется вернуться снова.
К
23 авг 2021
Это был восторг! Марина восхитительный рассказчик, который увлекает Вас хитросплетениями исторических сюжетов, а не просто выдает сухие факты. Кроме того, что она приятный в общении человек, она также очень гибкая в плане отступлений от основной темы, потому что я задавала чрезвычайно много вопросов:))
Маршрут экскурсии опоясывает ключевые центральные достопримечательности, много информации не только про историю формирования региона, но и деталей про архитектуру и то, как она отражает фантастическую смесь культур региона.

Экскурсия была даже не на пять из пяти, а на десять из десяти! Полнейший восторг!
О
4 авг 2021
Экскурсия прошла хорошо, экскурсовод Марина провела нам ее в индивидуальном порядке, так как времени у нас было мало. Познакомились с историей создания города. Всем рекомендую.

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