Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

🚶♂️ Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Что можно увидеть
Памятник Екатерине II
Войсковой собор имени Александра Невского
Дом со львами
Свято-Екатерининский кафедральный собор
Музей с надписью арабской вязью
Описание экскурсии
Символы Краснодара
Вы погуляете по центральной улице Красная и увидите главные символы города: памятник Екатерине II, Войсковой собор имени Александра Невского и красивые дореволюционные здания. Я расскажу, как с Краснодаром связан кабардинский князь Батырбек Шарданов, покажу знаменитый Дом со львами и Свято-Екатерининский кафедральный собор. А еще раскрою, как в начале 20 века в город пришла мода на скетинг-ринг.
Прошлое и настоящее
Краснодар хранит множество секретов. Вы узнаете, как на Кубани появились казаки, откуда на фасаде местного музея надпись арабской вязью и кто изображен на памятнике Екатерине II. А также: почему в городе так много нарядных собачек и как Краснодар изменился за последние годы. По желанию я также поделюсь советами местного жителя: где погулять в свободное время и какие еще интересные места посетить.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Постовая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3283 туристов
Меня зовут Марина. Я думаю, что город — живой организм, который составляют люди, здания, улицы. Мне нравится изучать их взаимосвязи и процесс развития. Ловить в современном Краснодаре отклики древности и погружаться в его истории. А ещё я люблю представлять родной город гостям и стараюсь делать всё, чтобы знакомство с ним оказалось максимально приятным и нескучным.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 154 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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У
Уткина
Дата посещения: 30 мая 2026
Марина, спасибо большое за интереснейший и познавательный рассказ. Узнали много нового об истории нашей страны, Екатеринодара и Краснодара (город Красной армии - не знали совсем), о культурной и промышленной эпохе 2-й половины 19 века, и 1-й половине 20 века. Успехов и удачи.
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Елена
Благодарим Марину за интересную экскурсию и знакомство с историей Краснодара! Очень комфортный маршрут, рекомендуем!
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Наумова
К первой поездке в Краснодар мы готовились заранее, хотелось провести эти дни культурно-продуктивно. С чего начинается знакомство с городом? По мне - так с его истории, и у Краснодара, он читать дальшеуменьшить
же Екатеринодар, она и красива и драматична. Марина очень приятно, понятно для больших и маленьких людей рассказывала, показывала и удивляла. Два часа на жаре прошли максимально комфортно и пролетели быстро! мы так вдохновились и пошли после экскурсии сразу смотреть на регалии казаков в музей. от всей души рекомендуем! 10 из 10! благодарим за чудесную программу!
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n
nxi.kuzmina@yandex.ru
Дата посещения: 4 янв 2026
Экскурсия понравилась, экскурсовод Марина рассказала и показала нам достопримечательности города, в Краснодаре мы впервые было очень интересно, а Марина всё информативно рассказала, посетили два храма памятник Екатерине , центральную часть города . Огромное спасибо 🌹
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Н
Наталья
Дата посещения: 19 янв 2026
Экскурсия очень понравилась. спасибо.
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Кристина
Хочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии по исторической части Краснодара, которую мы заказали. Наш гид оказался настоящим профессионалом! Она не только прекрасно знает историю города, но и рассказывает с такой читать дальшеуменьшить
искренней любовью, что каждый факт оживает в ее рассказе.
Особенно хочется поблагодарить Марину за то, что, узнав, что мы всего на один день в Краснодаре, она предложила нам обязательно посетить парк Галицкого. Она не только сопроводила нас до парка, но и провела увлекательную экскурсию, несмотря на ограниченное время. Мы увидели все главные жемчужины парка и остались под впечатлением от его красоты.
Экскурсия превзошла все наши ожидания, и мы уехали из Краснодара в полном восторге! Огромное спасибо Марине за незабываемые впечатления и глубокие знания о городе! Рекомендуем всем!