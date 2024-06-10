Пройтись по самым интересным локациям города и получить профессиональные снимки
Я — опытный фотограф, и я знаю лучшие фотоместа в Краснодаре.
Вы сами выберете маршрут — мы можем пройтись по парку Галицкого с современными арт-объектами, историческому центру со старинными купеческими домами или главной улице со стеклянными высотками. Я помогу с позированием и подбором образа. Вам будет очень красиво!
Исторический центр города. Мы пройдёмся от Екатерининского сквера мимо памятника Екатерине Великой к Казачьей площади. Я сделаю ваши фото у большого фонтана и красивых зданий — доходного дома Акулова, художественного музея, модного дома с Гуччи и Сен-Лораном и других построек.
Парк Галицкого. Это самое популярное место в городе для прогулок и фотосессий. Я сниму вас на фоне водопадов и интересных скульптур, у пруда с карпами и современных арт-объектов, в зеркальном лабиринте и прочих локаций.
Улица Красная — главная в Краснодаре. Мы прогуляемся от Александровской арки, я сделаю ваши фото рядом с монументальным технологическим вузом, а потом мы окажемся на аллее с разноцветными зонтиками, цветами и яркими лентами. Если захотите, сделаем кадры в кофейнях и лофт-пространствах.
Организационные детали
Напитки в кофейнях оплачиваются отдельно и по желанию
Через 3 дня после встречи вы получите 150 фотографий в цветокоррекции. Из них вы выберете 10 для ретуши — и максимум через 2 недели я пришлю их вам.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Краснодаре
В Краснодаре живу с 2008 года. Знаю много классных мест для фото. Профессионально занимаюсь фотографией с 2017 года.