Я — опытный фотограф, и я знаю лучшие фотоместа в Краснодаре. Вы сами выберете маршрут — мы можем пройтись по парку Галицкого с современными арт-объектами, историческому центру со старинными купеческими домами или главной улице со стеклянными высотками. Я помогу с позированием и подбором образа. Вам будет очень красиво!

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

На выбор — один из трёх маршрутов:

Исторический центр города. Мы пройдёмся от Екатерининского сквера мимо памятника Екатерине Великой к Казачьей площади. Я сделаю ваши фото у большого фонтана и красивых зданий — доходного дома Акулова, художественного музея, модного дома с Гуччи и Сен-Лораном и других построек.

Парк Галицкого. Это самое популярное место в городе для прогулок и фотосессий. Я сниму вас на фоне водопадов и интересных скульптур, у пруда с карпами и современных арт-объектов, в зеркальном лабиринте и прочих локаций.

Улица Красная — главная в Краснодаре. Мы прогуляемся от Александровской арки, я сделаю ваши фото рядом с монументальным технологическим вузом, а потом мы окажемся на аллее с разноцветными зонтиками, цветами и яркими лентами. Если захотите, сделаем кадры в кофейнях и лофт-пространствах.

Организационные детали