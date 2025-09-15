Обзорные экскурсии по Краснодару

Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Краснодару, где вы сможете насладиться красотой исторического центра, узнать о менталитете местных жителей и их культурных традициях.
Во время экскурсии на авто вы увидите знаковые читать дальшеуменьшить
места: Красную улицу, Царские ворота, Театральную площадь и многие другие.
Откроем вам секреты связанных с Краснодаром знаменитостей, а также расскажем о многообразии кубанской кухни.
Экскурсия подарит вам не только новые знания, но и полезные советы, которые пригодятся вам во время самостоятельного изучения города. Подарите себе незабываемые впечатления от визита в один из самых самобытных городов России
Вы увидите все знаковые достопримечательности исторического центра: центральную улицу Красная, Царские ворота, Театральную площадь, сквер маршала Жукова и Александро-Невский собор. А также рассмотрите памятники, посвященные казачеству, туристам и героям литературных, художественных и кинематографических произведений. Насладитесь местными живописными аллеями и парковыми зонами и ощутите уют и доброжелательный характер города.
Краснодар изнутри
Краснодар знаменит своей эклектичной архитектурой. Я покажу его старейший дом, первую «многоэтажку» 19 века и современные здания международных гостиничных сетей. Расскажу, как связаны с городом Пушкин, Репин и Коваленко и чем знаменита кубанская кухня. И, конечно, поделюсь ценными практическими советами: куда сходить в свободное время, где вкусно и недорого поесть и по каким районам погулять самостоятельно.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
В поездку с вами могут отправиться дети от 7 лет ростом выше 150 см.
В машине не предусмотрено детское автокресло
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Красная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1086 туристов
Я родилась и живу в Краснодарском крае. Для меня подготовка экскурсии начинается с желания поблагодарить тех, кто причастен к созданию или открытию для людей того или иного объекта. Только зная смыслы, историю, фактический материал, можно полюбить регион во всей его уникальной многогранности. Радость путешественников от знакомства с нашим городом и краем меня очень мотивирует! Здорово живёте, гости дорогие!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
53
4
1
3
1
2
–
1
1
Б
Быкова
Дата посещения: 10 сен 2025
Интересная, познавательная обзорная экскурсия по Краснодару , благодаря которой познакомилась с городом, узнала не только его историю,но и коснулись истории Российской империи. Виктория смогла влюбить в город, посоветовала куда еще сходить , что посмотреть, где вкусно и атмосферно поесть.
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Спасибо Виктории за замечательную экскурсию по Краснодару! Несмотря на неприветливую погоду, экскурсия прошла прекрасно! У Виктории оказался в машине запасной зонт, и он очень нам пригодился. Знание города, истории казачества, читать дальшеуменьшить
приветливость и дружелюбие это, чем Вика владеет в совершенстве! Ее советы куда сходить и что посмотреть самостоятельно очень нам пригодились! Парк Галицкого, Японский сад, концерт Кубанского народного хора, ресторан "Стан" с небольшой экскурсией и с шикарным борщом! Спасибо, дорогая Виктория, за любовь и преданность вашему краю и умение влюбить в него ваших туристов! С уважением, группа "ходаков" из Подмосковья.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Владимир
Родители довольны это главное
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Очень интересное и познавательное путешествие по центру Краснодара
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Надежда
Благодарим Викторию за прекрасную информативную экскурсию. Остались очень довольны. Получили новые знания по г. Краснодару. по казачеству. Всех благ Виктории! Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Андрей
Прекрасно провели время на автоэкскурсии по Краснодару 2 ноября. Гид Виктория – профессионал высшего класса! Маршрут по центральной части города (главным образом, ул. Красная) был выстроен очень логично. Формат на читать дальшеуменьшить
автомобиле – это супер, ноги не устали, а увидели и узнали очень много.
Рассказ Виктории был структурированным, интересным и легко воспринимался. Узнали массу нового об истории города и казачества. Очень понравился живой, не заученный стиль подачи. Спасибо за глубокое погружение в атмосферу Краснодара! Рекомендую!