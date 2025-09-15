Обзорные экскурсии по Краснодару

Мои заказы

Краснодар на авто

Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Краснодару, где вы сможете насладиться красотой исторического центра, узнать о менталитете местных жителей и их культурных традициях.

Во время экскурсии на авто вы увидите знаковые
читать дальшеуменьшить

места: Красную улицу, Царские ворота, Театральную площадь и многие другие.

Откроем вам секреты связанных с Краснодаром знаменитостей, а также расскажем о многообразии кубанской кухни.

Экскурсия подарит вам не только новые знания, но и полезные советы, которые пригодятся вам во время самостоятельного изучения города. Подарите себе незабываемые впечатления от визита в один из самых самобытных городов России

4.9
56 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Индивидуальный подход
  • 🏛️ Знаковые достопримечательности
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🍽️ Советы по местной кухне
  • 🏙️ Эклектичная архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
Краснодар на авто
Краснодар на авто
Краснодар на авто

Что можно увидеть

  • Центральная улица Красная
  • Царские ворота
  • Театральная площадь
  • Сквер маршала Жукова
  • Александро-Невский собор
  • Памятники казачеству
  • Памятники туристам
  • Памятники героям литературных произведений

Описание экскурсии

«Визитные карточки» Краснодара

Вы увидите все знаковые достопримечательности исторического центра: центральную улицу Красная, Царские ворота, Театральную площадь, сквер маршала Жукова и Александро-Невский собор. А также рассмотрите памятники, посвященные казачеству, туристам и героям литературных, художественных и кинематографических произведений. Насладитесь местными живописными аллеями и парковыми зонами и ощутите уют и доброжелательный характер города.

Краснодар изнутри

Краснодар знаменит своей эклектичной архитектурой. Я покажу его старейший дом, первую «многоэтажку» 19 века и современные здания международных гостиничных сетей. Расскажу, как связаны с городом Пушкин, Репин и Коваленко и чем знаменита кубанская кухня. И, конечно, поделюсь ценными практическими советами: куда сходить в свободное время, где вкусно и недорого поесть и по каким районам погулять самостоятельно.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
  • В поездку с вами могут отправиться дети от 7 лет ростом выше 150 см.
  • В машине не предусмотрено детское автокресло

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ул. Красная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1086 туристов
Я родилась и живу в Краснодарском крае. Для меня подготовка экскурсии начинается с желания поблагодарить тех, кто причастен к созданию или открытию для людей того или иного объекта. Только зная смыслы, историю, фактический материал, можно полюбить регион во всей его уникальной многогранности. Радость путешественников от знакомства с нашим городом и краем меня очень мотивирует! Здорово живёте, гости дорогие!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
53
4
1
3
1
2
1
1
Б
Дата посещения: 10 сен 2025
Интересная, познавательная обзорная экскурсия по Краснодару , благодаря которой познакомилась с городом, узнала не только его историю,но и коснулись истории Российской империи. Виктория смогла влюбить в город, посоветовала куда еще сходить , что посмотреть, где вкусно и атмосферно поесть.
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Спасибо Виктории за замечательную экскурсию по Краснодару! Несмотря на неприветливую погоду, экскурсия прошла прекрасно! У Виктории оказался в машине запасной зонт, и он очень нам пригодился. Знание города, истории казачества,
читать дальшеуменьшить

приветливость и дружелюбие это, чем Вика владеет в совершенстве! Ее советы куда сходить и что посмотреть самостоятельно очень нам пригодились! Парк Галицкого, Японский сад, концерт Кубанского народного хора, ресторан "Стан" с небольшой экскурсией и с шикарным борщом! Спасибо, дорогая Виктория, за любовь и преданность вашему краю и умение влюбить в него ваших туристов! С уважением, группа "ходаков" из Подмосковья.

Спасибо Виктории за замечательную экскурсию по Краснодару! Несмотря на неприветливую погоду, экскурсия прошла прекрасно! У Виктории
Спасибо Виктории за замечательную экскурсию по Краснодару! Несмотря на неприветливую погоду, экскурсия прошла прекрасно! У Виктории
Спасибо Виктории за замечательную экскурсию по Краснодару! Несмотря на неприветливую погоду, экскурсия прошла прекрасно! У Виктории
Спасибо Виктории за замечательную экскурсию по Краснодару! Несмотря на неприветливую погоду, экскурсия прошла прекрасно! У Виктории
Спасибо Виктории за замечательную экскурсию по Краснодару! Несмотря на неприветливую погоду, экскурсия прошла прекрасно! У Виктории
Спасибо Виктории за замечательную экскурсию по Краснодару! Несмотря на неприветливую погоду, экскурсия прошла прекрасно! У Виктории
Вам был полезен этот отзыв?
В
Родители довольны это главное
Родители довольны это главное
Родители довольны это главное
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Очень интересное и познавательное путешествие по центру Краснодара
Очень интересное и познавательное путешествие по центру Краснодара
Очень интересное и познавательное путешествие по центру Краснодара
Очень интересное и познавательное путешествие по центру Краснодара
Очень интересное и познавательное путешествие по центру Краснодара
Очень интересное и познавательное путешествие по центру Краснодара
Очень интересное и познавательное путешествие по центру Краснодара
Очень интересное и познавательное путешествие по центру Краснодара
Очень интересное и познавательное путешествие по центру Краснодара+2
Очень интересное и познавательное путешествие по центру Краснодара
Очень интересное и познавательное путешествие по центру Краснодара
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Благодарим Викторию за прекрасную информативную экскурсию. Остались очень довольны. Получили новые знания по г. Краснодару. по казачеству. Всех благ Виктории! Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Прекрасно провели время на автоэкскурсии по Краснодару 2 ноября. Гид Виктория – профессионал высшего класса! Маршрут по центральной части города (главным образом, ул. Красная) был выстроен очень логично. Формат на
читать дальшеуменьшить

автомобиле – это супер, ноги не устали, а увидели и узнали очень много.

Рассказ Виктории был структурированным, интересным и легко воспринимался. Узнали массу нового об истории города и казачества. Очень понравился живой, не заученный стиль подачи. Спасибо за глубокое погружение в атмосферу Краснодара! Рекомендую!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Краснодара

Похожие экскурсии на «Краснодар на авто»

От Екатеринодара до Краснодара: история южной столицы
Пешая
1.5 часа
-
5%
52 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
От Екатеринодара до Краснодара: история южной столицы
Увидеть главные места города и познакомиться с его увлекательным прошлым и настоящим
Начало: У Городского Сада
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
11 авг в 10:00
1758 ₽1850 ₽ за человека
Стендап-экскурсия по Краснодару (18+)
Пешая
1.5 часа
12 отзывов
Групповая
Стендап-экскурсия по Краснодару (18+)
Это же не собачья глушь, а собачкина столица
Начало: У памятника Екатерине II
Сегодня в 17:00
12 авг в 19:00
1190 ₽ за человека
Интересный Краснодар
Пешая
1.5 часа
164 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Интересный Краснодар
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Начало: На улице Красной
13 авг в 15:00
14 авг в 06:00
от 5555 ₽ за всё до 10 чел.
Здравствуй, Краснодар
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Здравствуй, Краснодар
Прогулка по Краснодару откроет тайны города: от старинных особняков до современных объектов. Узнайте о казаках и легендах, почувствуйте дух истории
Начало: На Красной улице
Сегодня в 08:00
12 авг в 19:00
от 4800 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Краснодаре
от 7000 ₽ за экскурсию