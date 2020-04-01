Обзорные экскурсии по Краснодару

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Краснодар на авто

История, география и главные места столицы Кубани на автомобильной экскурсии

Виктория
Задать вопрос
Виктория – ваш гид
Краснодар — один из самых самобытных городов страны.

Я расскажу о своеобразном менталитете коренных кубанцев, проживающих здесь национальностях и связанных с нашим регионом знаменитых личностях.

Кроме того, поясню, почему местные проголосовали против возвращения городу его первоначального названия — Екатеринодар.
5000 ₽
4000 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в центре Краснодара
Забронировать экскурсию
Краснодар на авто
Краснодар на авто

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Краснодара
Вы увидите все знаковые достопримечательности исторического центра: центральную улицу Красная, Царские ворота, Театральную площадь, сквер маршала Жукова и Александро-Невский собор. А также рассмотрите памятники, посвященные казачеству, туристам и героям литературных, художественных и кинематографических произведений. Насладитесь местными живописными аллеями и парковыми зонами и ощутите уют и доброжелательный характер города.

Краснодар изнутри
Краснодар знаменит своей эклектичной архитектурой. Я покажу его старейший дом, первую «многоэтажку» 19 века и современные здания международных гостиничных сетей. Расскажу, как связаны с городом Пушкин, Репин и Коваленко и чем знаменита кубанская кухня. И, конечно, поделюсь ценными практическими советами: куда сходить в свободное время, где вкусно и недорого поесть и по каким районам погулять самостоятельно.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Краснодар на авто
Краснодар на авто
Краснодар на авто
Краснодар на авто
Краснодар на авто

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в центре Краснодара.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Октябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виктория
Виктория
Доброго времени всем! Меня зовут Виктория, я родилась и живу в Краснодарском крае. Очень люблю свою малую родину и хочу знать о ней как можно больше. Общение с путешественниками меня здорово в этом мотивирует! С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и красотой наших земель.
Напишите мне

Обзорные экскурсии по Краснодару

Интересный КраснодарИнтересный КраснодарИнтересный Краснодар
скидка15%
1840 ₽
1564 за человека
1.5 часа
42 отзыва
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
В тёплом городе на берегу реки Кубань так много контрастного и самобытного, чего не встретишь больше нигде, и я буду рада открыть вам мой родной Краснодар с самой интересной стороны. Купеческие дома и городские парки, старинная и ультрасовременная архитектура и жизненный ритм города-миллионника в сочетании с климатом, похожим на средиземноморский, делают Краснодар одним из привлекательнейших городов юга России. Вы узнаете самое главное про историю Краснодара, а также увидите must-see места и уютные нетуристические уголки.
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпохЗемля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпохЗемля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
900 за человека
2 часа
7 отзывов
Погрузиться в прошлое Краснодара на прогулке по историческим местам
Черноморское и линейное казачество, персидские походы, легендарные атаманы, славные полки и лихие сотни — за 2 часа я погружу вас в насыщенную историю своего родного Краснодара. А оживит прошлое исторический центр с доходными домами, особняками и другими ключевыми постройками ушедших эпох.
Добро пожаловать в Краснодар!Добро пожаловать в Краснодар!Добро пожаловать в Краснодар!
3000 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
История и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Вы увидите все знаковые храмы, площади, парки и памятники Краснодара. Погуляете по живописной набережной и услышите самые интересные факты из богатого прошлого кубанской столицы. А еще узнаете о местном казачестве и современной жизни города!
Краснодар казачий и купеческийКраснодар казачий и купеческийКраснодар казачий и купеческий
820 за человека
1 час
6 отзывов
Рассмотреть знаковые постройки, изучить историю города и ощутить дух Кубани
Краснодар — столица кубанского казачества и гостеприимная южная земля! Я проведу вас по её жизненным вехам, объясню, как из защитного рубежа империи Екатеринодар превратился в приют торговцев и почему революция так изменила город. У старинных зданий вы узнаете, где зародился Кубанский казачий хор и что отличает Краснодар от других городов. Факты и занимательные детали из хроник края позволят прочувствовать характер Кубани и её вольных сынов.
По интересному Краснодару с ветерком!По интересному Краснодару с ветерком!По интересному Краснодару с ветерком!
скидка15%
2910 ₽
2474 за человека
2 часа
Познакомиться с городом на насыщенной автомобильной экскурсии
Я много лет изучаю хроники Краснодара и собираю рассказы старожилов — с радостью поделюсь этими сюжетами и любовью к городу. Вы узнаете Краснодар на старых узких улицах и площадях с фонтанами, у роскошных особняков и в зеленых парках. Увидите самое романтичное место города, поймете его особенности и услышите о ярких жителях разных эпох.
По центральной улице КраснодараПо центральной улице КраснодараПо центральной улице Краснодара
От 3000 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Взгляд на историю города через его архитектуру и рассказы о знаменитых жителях
Город моего детства я уже не узнаю в его высотных зданиях и широких проспектах. Краснодар постоянно развивается и модернизируется, но старые деревья, стены казачьих хат и советские памятники архитектуры сохраняют связь с его древней историей. На прогулке по центру вы совершите путешествие во времена скифских курганов, казачьих подвигов, тягот Великой Отечественной войны, эпоху расцвета в советский период и современный мир города, претендующего на звание южной столицы России.

Выбирайте и другие экскурсии по Краснодару

ВсеГрупповыеСо скидкойОбзорныеПешкомИстория и архитектураИндивидуальныеДля детейНеобычные маршрутыНа автомобиле