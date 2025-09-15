Обзорные экскурсии по Краснодару

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Краснодару, где вы сможете насладиться красотой исторического центра, узнать о менталитете местных жителей и их культурных традициях.Во время экскурсии на авто вы увидите знаковые

места: Красную улицу, Царские ворота, Театральную площадь и многие другие. Откроем вам секреты связанных с Краснодаром знаменитостей, а также расскажем о многообразии кубанской кухни. Экскурсия подарит вам не только новые знания, но и полезные советы, которые пригодятся вам во время самостоятельного изучения города. Подарите себе незабываемые впечатления от визита в один из самых самобытных городов России

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Визитные карточки» Краснодара

Вы увидите все знаковые достопримечательности исторического центра: центральную улицу Красная, Царские ворота, Театральную площадь, сквер маршала Жукова и Александро-Невский собор. А также рассмотрите памятники, посвященные казачеству, туристам и героям литературных, художественных и кинематографических произведений. Насладитесь местными живописными аллеями и парковыми зонами и ощутите уют и доброжелательный характер города.

Краснодар изнутри

Краснодар знаменит своей эклектичной архитектурой. Я покажу его старейший дом, первую «многоэтажку» 19 века и современные здания международных гостиничных сетей. Расскажу, как связаны с городом Пушкин, Репин и Коваленко и чем знаменита кубанская кухня. И, конечно, поделюсь ценными практическими советами: куда сходить в свободное время, где вкусно и недорого поесть и по каким районам погулять самостоятельно.

Организационные детали