Обзорные экскурсии по Краснодару

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Краснодара

Вы увидите все знаковые достопримечательности исторического центра: центральную улицу Красная, Царские ворота, Театральную площадь, сквер маршала Жукова и Александро-Невский собор. А также рассмотрите памятники, посвященные казачеству, туристам и героям литературных, художественных и кинематографических произведений. Насладитесь местными живописными аллеями и парковыми зонами и ощутите уют и доброжелательный характер города.

Краснодар изнутри

Краснодар знаменит своей эклектичной архитектурой. Я покажу его старейший дом, первую «многоэтажку» 19 века и современные здания международных гостиничных сетей. Расскажу, как связаны с городом Пушкин, Репин и Коваленко и чем знаменита кубанская кухня. И, конечно, поделюсь ценными практическими советами: куда сходить в свободное время, где вкусно и недорого поесть и по каким районам погулять самостоятельно.