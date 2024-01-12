Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею

Групповой тур в Краснодаре
4.7
3 отзыва
Адыгея – идеальное место, чтобы отдохнуть на Новогодние праздники всей семьей! В этом туре вы увидите целые каскады водопадов, подземное царство с древними сталактитами и великолепные горные панорамы, а также расслабитесь на термальных источниках и продегустируете травяной чай с медом от местных производителей.
Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею
Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею
Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Живительные термальные воды
Живительные термальные воды
Отдых на термальных источниках снимает стресс, улучшает самочувствие и настроение
Таинственная Азишская пещера
Таинственная Азишская пещера
Спустимся в подземное царство со сталактитами, сталагмитами и сталагматами
Заснеженные водопады Руфабго
Заснеженные водопады Руфабго
Увидим целый каскад красивых водопадов
Нарядная Хаджохская теснина
Нарядная Хаджохская теснина
Полюбуемся живописными каменными стенами в ледяной бахроме
Веселые зимние покатушки
Веселые зимние покатушки
С ветерком прокатимся на надувных плюшках в горах

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Отдых на термальных источниках

08:00 Выезд группы из Краснодара от театра Драмы, ул. Красноармейская 110 (сбор за 20 мин.)

Переезд в пос. Тульский Майкопский район (~ 150 км).

Трансфер от жд вокзала Краснодар-1 (за доп. плату, рассчитывается индивидуально, уточняйте при бронировании).

Весь день посвятим купанию в целебных водах.

Здесь мы сможем расслабиться в бассейне под открытым небом с теплой минеральной водой и получить массу положительных эмоций.

Поднимаясь на поверхность, подземные воды нагреваются до +40 градусов, а заодно насыщаются бромом, йодом, кальцием и другими полезными веществами.

Такой «коктейль» снимает стресс, замедляет процессы старения, улучшает самочувствие и настроение!

База отдыха «Водная Ривьера» –

это пять термальных бассейнов под открытым небом разной температуры от 22 до 40 градусов, оборудованный теплый зал для отдыха, раздевалки, душевые, кафе.

Территория базы оборудована уютными беседками и мангалами.

С собой иметь купальник, полотенце, тапочки и др. купальные принадлежности).

Обед в кафе на территории базы отдыха (по желанию за доп. плату).

Непродолжительный переезд в ст. Абадзехская (~ 15 км).

Размещение на база отдыха «Лукоморье».

База расположена в живописном месте на берегу реки Белая.

Ужин.

Свободное время.

Во время пребывания на территории базы можно искупаться в открытом подогреваемом бассейне, попариться в бане на дровах.

Здесь же спортивные площадки, беседки с мангалами.

Встреча. Отдых на термальных источникахВстреча. Отдых на термальных источникахВстреча. Отдых на термальных источникахВстреча. Отдых на термальных источниках
2 день

Экскурсия в Большую Азишскую пещеру. Плато Лаго-Наки по желанию. Хаджохская теснина

Завтрак.

Экскурсия в Большую Азишскую пещеру.

Дорогу в «подземное царство» обнаружили больше века назад.

Один из сводов обрушился, провал заметили местные жители.

Но только в 1987 году коридор оборудовали лестницей для туристов.

Запоминающиеся названия растущих снизу и сверху «сосулек» стали особенностью этого места: сталактиты, сталагмиты, сталагматы.

Чтобы каменный отросток прибавил в росте хотя бы 1 сантиметр, требуется не менее 100 лет!

Желающие смогут подняться на внедорожниках на плато Лаго-Наки и полюбоваться восхитительными горными панорамами (оплачивается отдельно).

Обед в кафе (по желанию за доп. плату).

Свободное время для катания на надувных плюшках (при наличии снега), покупки сувениров на местном рынке, дегустации травяного чая и меда от местных производителей! (оплачивается отдельно).

Посещение Хаджохской теснины (каньона р. Белой) – одной из самых знаменитых достопримечательностей горной Адыгеи.

Хаджохская теснина представляет собой узкий каменный каньон между двух обрывистых берегов, на дне которого бьется, клокочет и неистовствует своенравная река Белая.

Зимой теснина особенно живописна: высокие каменные стены украшают свисающие сосульки, а ледяная бахрома придает нарядность ущелью.

Возвращение на турбазу.

Ужин.

Свободное время, отдых.

Экскурсия в Большую Азишскую пещеру. Плато Лаго-Наки по желанию. Хаджохская теснинаЭкскурсия в Большую Азишскую пещеру. Плато Лаго-Наки по желанию. Хаджохская теснинаЭкскурсия в Большую Азишскую пещеру. Плато Лаго-Наки по желанию. Хаджохская теснинаЭкскурсия в Большую Азишскую пещеру. Плато Лаго-Наки по желанию. Хаджохская теснина
3 день

Водопады Руфабго. Прогулка по г. Майкоп. Национальный музей Республики Адыгеи

8:00 Завтрак. Освобождение номеров.

Посещение водопадов Руфабго (вход оплачивается отдельно).

В переводе с адыгского языка "Руфабго" означает "белая возвышенность".

Такое название они получили по цвету стремительно падающей воды, привлекающей внимание путешественников.

Целый каскад водопадов, которые носят свои имена: «Три братца», «Каскадный», «Девичья коса» или «Шнурок», «Сердце Руфабго» и т. д.

Обед в кафе национальной кухни (доп. плата).

Переезд в г. Майкоп – столицу Республики Адыгея.

Неспешная прогулка по спокойным центральным улицам города.

Вы увидите здание республиканского правительства и городскую управу, памятник полувековой дружбе русских с черкесами, математический сквер и старинные здания.

Внешний осмотр Соборной мечети – главной мечети мусульман Адыгеи и Краснодарского края.

Соборная мечеть г. Майкопа – величественное сооружение, увенчанное синим куполом и окруженная четырьмя минаретами.

Построена в 2000 году в подарок городу шейхом из Объединенных Арабских Эмиратов, наследным принцем Халидом Бин Сакр-аль-Кассими в качестве поддержки ислама в Адыгеи и стала мусульманским религиозным центром.

Посещение Национального музея Республики Адыгеи (вход оплачивается отдельно).

В его фондах хранятся 270 000 артефактов, свидетельствующих о долгом и богатом событиями прошлом народов, веками населявших предгорья Кавказа Покидая Майкоп, посетим городской рынок, где у вас будет возможность купить продукты местного производства: адыгейский сыр, адыгейскую соль и специи, каштановый мед и другие деликатесы.

16:00 Выезд в Краснодар.

20:00 Прибытие группы (время указано ориентировочно).

Водопады Руфабго. Прогулка по г. Майкоп. Национальный музей Республики АдыгеиВодопады Руфабго. Прогулка по г. Майкоп. Национальный музей Республики АдыгеиВодопады Руфабго. Прогулка по г. Майкоп. Национальный музей Республики Адыгеи

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Лукоморье» в двухместных номерах стандарт.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-местный 3-местныйДети до 13 лет
21 50020 50020 000

Одноместное размещение не предусмотрено.

Варианты проживания

База отдыха «Лукоморье»

2 ночи

База отдыха «Лукоморье» располагается в станице Абадзехская Республики Адыгея, близ реки Белая. Это идеальное место, чтобы провести отдых в тишине и вдали от городской суеты. Со всех сторон базу окружает живописный пейзаж. Помимо этого гостей ожидает открытый бассейн, благоустроенная территория, частная парковка, а детям оборудовали игровую площадку.

Объект располагает различными категориями номеров с индивидуальными удобствами. В них есть спальные места, техника, постельное белье и душевая комната.

Пожарить шашлыки или овощи можно воспользовавшись барбекю со всеми принадлежностями. В местном кафе каждый день готовят блюда по меню.

База отдыха «Лукоморье»База отдыха «Лукоморье»База отдыха «Лукоморье»База отдыха «Лукоморье»База отдыха «Лукоморье»База отдыха «Лукоморье»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Проживание в номерах с удобствами
  • Питание: 2 завтрака, 2 ужина
  • Термальные источники
  • Большая Азишская пещера
  • Хаджохская теснина
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
  • Питание на маршруте
  • Трансфер от жд вокзала Краснодар-1 до места сбора группы, рассчитывается индивидуально, уточняйте при бронировании
  • Входные билеты на экскурсионные объекты (взр. /дет), оплата только наличными: внедорожники на плато Лаго-Наки ~ 1000 руб. катание на санках ~ 500 руб. /30 минНациональный музей Республики Адыгеи - 150 руб. водопады Руфабго - 500/250 руб. стоимость входных билетов может меняться
  • Внедорожники на плато Лаго-Наки ~ 1000 руб
  • Катание на санках ~ 500 руб. /30 мин
  • Национальный музей Республики Адыгеи - 150 руб
  • Водопады Руфабго - 500/250 руб
  • Стоимость входных билетов может меняться
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы: паспорт, свидетельство о рождении, полис ОМС.

Одежда должна быть по погоде, удобной и не стеснять движений.

Для купания в термальных источниках необходимо иметь:

  • купальник;
  • полотенце;
  • тапочки и др. купальные принадлежности.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли оплатить входные билеты картой?

Входные билеты на экскурсионные объекты оплачиваются только наличными средствами, поэтому рекомендуем подготовить заранее необходимую сумму. Это связано с тем, что в ущельях, пещерах и т. п не стабильная связь для оплаты картой.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
12 янв 2024
Отдых сложился
Е
9 янв 2023
Отличный тур, вмеру насыщенная программа, красивые локации и интересные экскурсии. Мне понравилось, что был выдержан баланс между активностью и отдыхом, информационной наполненностью и временем для свободного проведения. Посмотрели много и при этом не утомились. Путешествовали вдвоём с дочерью (11лет), все довольны.
А
10 янв 2022
Добрый день!
Тур очень понравился, хорошая организация, комфортное проживание.
Единственное, чтобы можно было поменять- это посещение монастыря в третий день тура, которое длится 5 часов. Очень долго было и нечего было делать. Лучше добавить ещё одну локацию, например, вид на горы, чем ходить вокруг монастыря 5 часов.

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