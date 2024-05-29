Встречаем Новый Год 2024 в Краснодаре

Найдено 7 туров в категории «Новогодние 2024» в Краснодаре, цены от 21 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Новогодние каникулы в Адыгее. Сокращенная программа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Адыгее. Сокращенная программа
Начало: г. Краснодар
«Незабываемые новогодние каникулы в снежной горной Адыгее»
26 дек в 10:00
57 000 за человека
Новогодние каникулы в Адыгее
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«Волшебные новогодние каникулы в снежной горной Адыгее»
22 дек в 10:00
60 000 за человека
Рождество в Адыгее
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество в Адыгее
Начало: Краснодар
2 янв в 10:00
55 000 за человека
Новогодние праздники в горах Адыгеи
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар
«Вас ждет новогодний стол, праздничная атмосфера и, конечно, Дед Мороз»
28 дек в 10:00
65 000 за человека
Новогодний тур в горную Адыгею
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний тур в горную Адыгею
Начало: г. Краснодар
«Проведите 5 незабываемых новогодних дней и окунитесь в историю нашего края, проникнитесь потрясающими видами, изучите загадочные ущелья с незамерзающими реками»
28 дек в 10:00
от 33 800 за человека
Новый год в Адыгее
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новый год в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«Встретить Новый Год в невероятной Адыгее – это возможность побывать в живом мире природы»
26 дек в 10:00
от 27 000 за человека
Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею
Начало: г. Краснодар
«Адыгея – идеальное место, чтобы отдохнуть на Новогодние праздники всей семьей»
1 янв в 10:00
21 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Иван
    29 мая 2024
    Новый год в Адыгее
    Организация тура тоже на высоте, никаких нареканий, все предельно понятно, информативно и оперативно. Большое спасибо организаторам тура!
  • Д
    Дарья
    15 мая 2024
    Рождество в Адыгее
    Организация на высоте!
    Организация на высоте!
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Рождество в Адыгее
    Всё отлично, чётко)))
  • С
    Светлана
    6 мая 2024
    Новогодние каникулы в Адыгее
    Отличный тур, все понравилось. Хорошо организовано, все продумано. Я отдохнула замечательно, с утра экскурсии, походы, а вечером расслабление и восстановление в источниках. Кормили хорошо.
  • Э
    Эльвира
    25 апреля 2024
    Новогодние каникулы в Адыгее
    Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!
    Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!
  • С
    Светлана
    12 января 2024
    Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею
    Отдых сложился
  • С
    Светлана
    11 января 2024
    Новогодний тур в горную Адыгею
    Тур понравилось буквально все и организация, и сопровождение, и проживание все отлично👍🏻👍🏻👍🏻Спасибо!!!
  • Е
    Екатерина
    9 января 2023
    Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею
    Отличный тур, вмеру насыщенная программа, красивые локации и интересные экскурсии. Мне понравилось, что был выдержан баланс между активностью и отдыхом,
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    информационной наполненностью и временем для свободного проведения. Посмотрели много и при этом не утомились. Путешествовали вдвоём с дочерью (11лет), все довольны.

  • Ф
    Филиппова
    5 января 2023
    Новогодние праздники в горах Адыгеи
    5+++++++. Необычайно круто.
  • Ж
    Жукова
    4 января 2023
    Новый год в Адыгее
    Да! Есть замечания и пожелания! 1. Гостевой дом. Плохо оборудован. Комната на троих взрослых слишком мала, не работали розетки, нет достаточного
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    места для хранения вещей, есть холодильник, но нет стола. 2 дня жили с холодными батареями. В душе вода еле течёт, горячая только достаётся первому из трёх. Обещали роутер, которого мы так и не дождались. Лестницы 2 шт, как тягать чемоданы вообще не понятно. Отдых гостей не продуман. 2. Некоторые водители, например Виталий, не знал куда и когда нас Везти. 3. Николай все время скрывался. 4. Большая благодарность поварам - очень вкусно. Выдайте премию, если бы не они, совсем настроение бы не было. 5. Водители Владимир и Сергей- молодцы! 6. Девочки экскурсоводы- Люба и Люда- просто супер. Очень интересная лекция по Адыгее. Резюме - организация отдыха - требует внимания, тк местами не продумана. . тройка с плюсом. А сопровождение, те экскурсии, повара и водители- молодцы, отработали на 5.

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Новогодние 2024»

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Сколько стоит тур в Краснодаре в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Новогодние 2024" можно забронировать 7 авторских туров от 21 500 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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