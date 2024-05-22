Туры на 3 дня в Краснодаре

Найдено 5 туров в категории «3-дневные туры» в Краснодаре, цены от 13 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Пройти по заповедной территории, подняться на гору и переночевать под звёздами
Начало: Краснодар
12 июня в 06:00
11 июля в 06:00
14 000 за человека
Кубанские просторы. 8 марта в Краснодаре
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Кубанские просторы. 8 марта в Краснодаре
Начало: г. Краснодар
8 мар в 10:00
19 500 за человека
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Начало: г. Краснодар
19 янв в 10:00
26 янв в 10:00
от 13 000 за человека
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Начало: г. Краснодар
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 14 000 за человека
Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею
Начало: г. Краснодар
1 янв в 10:00
21 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
    Прекрасный тур, интересные экскурсии, вкусная кухня, внимательное отношение.
  • О
    Оксана
    1 мая 2024
    Выходные на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
    Все было хорошо 👍
  • К
    Кристина
    14 марта 2024
    Выходные на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
    Всем привет! Сначала были сомнения, но в короткое путешествие в Адыгею я все-таки отправилась. Не пожалела ни разу! Тур у
    читать дальше

    меня был короткий "Выходные в Адыгее. Термальные источники". Размещение в гостевом доме "У горы". Дом из дерева и уютный ландшафт территории сделали свое дело😂. Контраст ощущений, который получаешь в течение дня, не проходит до сих пор🤦‍♀️. Первая половина дня - экскурсия, вторая - источники. Спасибо, ребята, за ваше гостеприимство и радушие)) За вкусную еду повару, за увлекательные истории гидам, а особенно водителю Сан Санычу за чувство юмора и безопасные поездки🤟

    Всем привет! Сначала были сомнения, но в короткое путешествие в Адыгею я все-таки отправилась. Не пожалелаВсем привет! Сначала были сомнения, но в короткое путешествие в Адыгею я все-таки отправилась. Не пожалела
  • А
    Анастасия
    14 января 2024
    Кубанские просторы. 8 марта в Краснодаре
    Все отлично, организация на достаточно высоком уровне.
    Все отлично, организация на достаточно высоком уровнеВсе отлично, организация на достаточно высоком уровнеВсе отлично, организация на достаточно высоком уровнеВсе отлично, организация на достаточно высоком уровне
  • Д
    Дмитрий
    14 января 2024
    Кубанские просторы. 8 марта в Краснодаре
    Все хорошо, встретили, отвезли, привезли, все организовано, без спешки и других сложностей.
  • С
    Светлана
    12 января 2024
    Кубанские просторы. 8 марта в Краснодаре
    Все по плану
  • С
    Светлана
    12 января 2024
    Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею
    Отдых сложился
  • О
    Ольга
    5 декабря 2023
    Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
    Добрый день! Поездка нам очень понравилась! Организовано все замечательно! Питание, проживание и экскурсии-очень впечатлили!
    Добрый день! Поездка нам очень понравилась! Организовано все замечательно! Питание, проживание и экскурсии-очень впечатлили!Добрый день! Поездка нам очень понравилась! Организовано все замечательно! Питание, проживание и экскурсии-очень впечатлили!Добрый день! Поездка нам очень понравилась! Организовано все замечательно! Питание, проживание и экскурсии-очень впечатлили!Добрый день! Поездка нам очень понравилась! Организовано все замечательно! Питание, проживание и экскурсии-очень впечатлили!Добрый день! Поездка нам очень понравилась! Организовано все замечательно! Питание, проживание и экскурсии-очень впечатлили!Добрый день! Поездка нам очень понравилась! Организовано все замечательно! Питание, проживание и экскурсии-очень впечатлили!
  • Н
    Никита
    27 ноября 2023
    Спортивно-оздоровительный тур в Адыгею. Зима
    👍
  • Е
    Елена
    15 ноября 2023
    Спортивно-оздоровительный тур в Адыгею. Зима
    Спасибо организаторам тура! Мы благодарны нашим гидам Наташе, Юле, Александру и Артуру за гостеприимство и интересные, познавательные экскурсии. Спасибо водителям Александру и Каплану за комфортный трансфер. Мы получили много позитива. Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «3-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Краснодаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
  2. Кубанские просторы. 8 марта в Краснодаре
  3. Выходные на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
  4. Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
  5. Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Водопады Руфабго
  2. Хаджохская теснина
  3. Лаго-Наки
Сколько стоит тур в Краснодаре в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "3-дневные туры" можно забронировать 5 авторских туров от 13 000 до 21 500. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самый интересный из 5 туров в Краснодаре на 2024 год по теме «3-дневные туры», 14 ⭐ отзывов, цены от 13000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам