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места для хранения вещей, есть холодильник, но нет стола. 2 дня жили с холодными батареями. В душе вода еле течёт, горячая только достаётся первому из трёх. Обещали роутер, которого мы так и не дождались. Лестницы 2 шт, как тягать чемоданы вообще не понятно. Отдых гостей не продуман. 2. Некоторые водители, например Виталий, не знал куда и когда нас Везти. 3. Николай все время скрывался. 4. Большая благодарность поварам - очень вкусно. Выдайте премию, если бы не они, совсем настроение бы не было. 5. Водители Владимир и Сергей- молодцы! 6. Девочки экскурсоводы- Люба и Люда- просто супер. Очень интересная лекция по Адыгее. Резюме - организация отдыха - требует внимания, тк местами не продумана. . тройка с плюсом. А сопровождение, те экскурсии, повара и водители- молодцы, отработали на 5.