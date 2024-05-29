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Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы в Адыгее. Сокращенная программа
Начало: г. Краснодар
«Незабываемые новогодние каникулы в снежной горной Адыгее»
26 дек в 10:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Новогодние каникулы в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«Волшебные новогодние каникулы в снежной горной Адыгее»
22 дек в 10:00
60 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождество в Адыгее
Начало: Краснодар
2 янв в 10:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар
«Вас ждет новогодний стол, праздничная атмосфера и, конечно, Дед Мороз»
28 дек в 10:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний тур в горную Адыгею
Начало: г. Краснодар
«Проведите 5 незабываемых новогодних дней и окунитесь в историю нашего края, проникнитесь потрясающими видами, изучите загадочные ущелья с незамерзающими реками»
28 дек в 10:00
от 33 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новый год в Адыгее
Начало: г. Краснодар
«Встретить Новый Год в невероятной Адыгее – это возможность побывать в живом мире природы»
26 дек в 10:00
от 27 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею
Начало: г. Краснодар
«Адыгея – идеальное место, чтобы отдохнуть на Новогодние праздники всей семьей»
1 янв в 10:00
21 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИван29 мая 2024Организация тура тоже на высоте, никаких нареканий, все предельно понятно, информативно и оперативно. Большое спасибо организаторам тура!
- ДДарья15 мая 2024Организация на высоте!
- ИИрина10 мая 2024Всё отлично, чётко)))
- ССветлана6 мая 2024Отличный тур, все понравилось. Хорошо организовано, все продумано. Я отдохнула замечательно, с утра экскурсии, походы, а вечером расслабление и восстановление в источниках. Кормили хорошо.
- ЭЭльвира25 апреля 2024Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!
- ССветлана12 января 2024Отдых сложился
- ССветлана11 января 2024Тур понравилось буквально все и организация, и сопровождение, и проживание все отлично👍🏻👍🏻👍🏻Спасибо!!!
- ЕЕкатерина9 января 2023Отличный тур, вмеру насыщенная программа, красивые локации и интересные экскурсии. Мне понравилось, что был выдержан баланс между активностью и отдыхом,
- ФФилиппова5 января 20235+++++++. Необычайно круто.
- ЖЖукова4 января 2023Да! Есть замечания и пожелания! 1. Гостевой дом. Плохо оборудован. Комната на троих взрослых слишком мала, не работали розетки, нет достаточного
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Новогодние туры 2024»
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Сколько стоит тур в Краснодаре в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 7 авторских туров от 21 500 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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