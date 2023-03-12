Зимний экскурсионный тур по Адыгее
Расширенная версия тура https://bolshayastrana.com/adygeya/zimnij-ehkskursionno-aktivnyj-tur-po-adygee-18465
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, геотермальный источник
- 09:30-10:30 Встреча в Краснодаре на ж/д вокзале, трансфер в гостевой дом.
- Встреча в аэропорту Минеральные Воды с 11:00-13:00.
13:00-14:00Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.
14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.
15:30 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:30 Ужин.
Входные билеты на экскурсионные объекты и термальный источник оплачиваются отдельно.
Ущелье ручья Руфабго и Свято-Михайловский Афонский монастырь
09:00 Завтрак.
10:00 Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь.
Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами.
Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго.
14:00 Обед.
15:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго.
Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса.
19:00 Ужин.
Входные билеты на экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Гранитный каньон, Хаджохская теснина
9:00 Завтрак.
10:00 Отправление, выезд на весь день.
Берём с собой ланч-боксы, термоса и отправляемся в путешествие.
Для начала, мы с Вами отправимся погулять к дольменам, древним сооружениям, ровесникам египетских пирамид и, даже чуть старше.
Далее, мы выдвигаемся с Вами на следующую нашу достопримечательность, которая находится прямо в нашем поселке.
Это Хаджохская теснина, каньон реки Белой.
Хаджохской тесниной (доп. плата) называют извилистую щель в скалах над рекой
Белая, которая протекает через юго-западную часть поселка Каменномостский.
Длина теснины составляет 400 метров, глубина — около 40, ширина в разных участках колеблется от 2 до 7 метров.
Затем мы с Вами выдвигаемся в район посёлка Хамышки.
Отправляемся по самой живописной дороге в Адыгее.
Остановимся на панорамных точках Гранитного каньона, длина которого составляет 4,2 км., а так же спустимся в него, чтобы посмотреть, как бушует и кипит вода, в каньоне реки Белой.
После этого, мы посетим жертвенный камень поселка Хамышки, где когда-то проводились жертвенные ритулы.
Так же в этот день, мы обязательно заедем с Вами за самым вкусным горным медом и пообедаем в живописном месте, на берегу реки.
Входные билеты на экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Конная прогулка и ущелье Мишоко
09:00 Завтрак.
10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады» (оплачивается отдельно).
Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами.
14:00 Обед.
15:00 Пеший маршрут по ущелью Мишоко, но уже по низу ущелья — там нас ждут водопады, гроты и пещеры, они не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов.
После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк.
19:00 Ужин.
Входные билеты на экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Плато Лаго-Наки и Азишская пещера
09:00 Завтрак.
10:00 Сегодня вас снова ждет выезд на весь день и наши повара заботливо соберут для всех туристов ланч-боксы с собой.
Конечная точка — знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.
В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная.
14:00 Горячий обед в уютном кафе "высота 1512" у Азишской пещеры.
15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.
Высокогорное плато Лаго-Наки — уникальный уголок природы большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России.
18:00 Ужин.
Входные билеты на экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Возвращение домой
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд.
Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб:
|Название размещения
|Категория
|07.01.24 - 22.03.24
|Рябиновые бусы
|Двухместный номер комфорт
|26700
|Трехместный улучшенный номер комфорт
|26700
|Четырехместный однокомнатный номер семейный комфорт
|26700
|Четырехместные однокомнатные апартаменты с камином
|26700
|Четырехместный двухкомнатный номер Люкс с видом на реку
|26700
|Четырехместный двухкомнатный номер семейный люкс
|26700
|Двухместный номер стандарт-мини
|26700
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|23000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|7000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Стоимость тура для студентов
|скидка 10%
|Стоимость тура для пенсионеров
|скидка 10%
|Парк Хаджох
|Двухместный номер стандарт
|30000
|Двухместный номер улучшенный
|31700
|Двухместный номер комфорт
|33300
|Трехместный номер студия
|37900
|Четырехместный семейный номер
|28900
|Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка) и студия
|25500
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере стандарт
|13000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере улучшенный
|15000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере комфорт
|16000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Стоимость тура для студентов
|скидка 10%
|Стоимость тура для пенсионеров
|скидка 10%
|Горная Лаванда
|Двухместный номер стандарт
|26700
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|23000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|7000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Стоимость тура для студентов
|скидка 10%
|Стоимость тура для пенсионеров
|скидка 10%
|Отдых у реки
|Двухместный номер стандарт
|28300
|Двухместный номер стандарт (мини)
|28300
|Трехместный номер стандарт
|28300
|Четырехместный номер стандарт
|28300
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)
|23000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|8000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Стоимость тура для студентов
|скидка 10%
|Стоимость тура для пенсионеров
|скидка 10%
|На Аминовской
|Трехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)
|24200
|Доплата за одноместное размещение в трехместном номере
|5000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Стоимость тура для студентов
|скидка 10%
|Стоимость тура для пенсионеров
|скидка 10%
|Софья
|Стандартный двухместный номер с двумя раздельными кроватями
|25300
|Классический трехместный номер (3 односпальные кровати)
|25300
|Двухместный номер с 1 кроватью и видом на горы
|25300
|Семейный номер с видом на горы
|25300
|Доплата за одноместное размещение
|6000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Стоимость тура для студентов
|скидка 10%
|Стоимость тура для пенсионеров
|скидка 10%
На подселение берём только женщин, при бронировании за месяц до начала тура.
Туристы, проживающие в «Отдыхе у реки» завтракают в своём гостевом доме, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах.
Оснащение номеров при заселении:
- Полотенца;
- Фен;
- Телевизор;
- Холодильник;
- Кондиционер;
- в гд «Парк Хаджох» в номере «Студия» входят в стоимость халаты
- чайник в номере, либо куллер на этаже;
- Микроволная печь есть в номерах Горная Лаванда и Отдых у реки.
Варианты проживания
Гостевой дом «Рябиновые бусы»
Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда.
Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона – все это утопает в зелени и щебетании птиц.
Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции.
Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков. В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.
Гостевой дом «Горная Лаванда»
Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост.
Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.
Гостевой дом «на Аминовской»
Гостевой дом «на Аминовской» расположен у берега речки Аминовка. Стандартные 3-х местные номера с удобствами. В номерах чайник, холодильник, телевизор. Отличный бюджетный вариант размещения. Также, в 3-х местных номерах гостевого дома возможно размещение двух туристов без доплат.
Гостевой дом «Отдых у реки»
Гостевой дом «Отдых у реки» находится прямо на берегу реку Белая. Два деревянных корпуса, благоустроенная территория, баня, детская площадка.
Приглашаем Вас приехать к нам в гости и в полной мере испытать единение с природой. Лёжа в гамаке или подвесных качелях слушать шум реки или журчание стекающих струй у фонтана «Каменная стена». В кресле-качалке вечером у мангала наблюдать за языками пламени костра. Попариться от души в хорошей компании с березовым веником в русской бане на дровах. Халаты и тапочки для туристов.
Туристы, проживающие в «Отдыхе у реки» завтракают в своём гостевом доме, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах.
Гостевой дом «Парк Хаджох»
Гостевой дом «Парк Хаджох» – один из лучших вариантов размещения во время тура. Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная терристория, беседки, мангальные зоны, парковка.
Номера 4 категорий (Эконом, Стандарт, Улучшенный, Комфорт) позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником.
Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома. Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня – повара уже не раз зарекомендовали себя, как настоящие мастера своего дела!
Важно! Питание туристов, проживающих в ГД Парк Хаджох также происходит в кафе на территории гостевого дома.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер г. Краснодар - пос. Каменномостский - г. Краснодар
- Проживание в гостевом доме выбранной категории со всеми удобствами
- Питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо). Питание туристов проводится в столовой на территории гостевого дома «Рябиновые бусы» (кроме проживающих в ГД Парк Хаджох)
- Работа гидов по программе
- Все трансферы по программе
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Краснодара и обратно
- Индивидуальный трансфер Краснодар - Каменномостский - Краснодар (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
- Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте (цены действительны по 23.12.2023):термальные источники - в выходные дни - 800 руб. /взр., 400 руб. /детский 5-12 лет будние дни - 600 руб. /взр., 300 руб. /детский 5-12 лет в праздничные дни - 1 000 руб. /взр., 500 руб. /детский 5-12 лет, дети до 5 лет бесплатно, Хаджохская теснина - 600 руб. /челводопады Руфабго - 500 руб. /челАзишская Пещера - 700 руб. /челпещера Нежная - 400 руб. /челконная прогулка (2 часа) - 2 000 руб. /чел. (ограничения по весу туриста - 95 кг) рафтинг - 1 500-1 700 руб. канатная дорога - 800 руб. /челмонастырь - 400 руб. /чел
- Термальные источники - в выходные дни - 800 руб. /взр., 400 руб. /детский 5-12 лет будние дни - 600 руб. /взр., 300 руб. /детский 5-12 лет в праздничные дни - 1 000 руб. /взр., 500 руб. /детский 5-12 лет, дети до 5 лет бесплатно
- Хаджохская теснина - 600 руб. /чел
- Водопады Руфабго - 500 руб. /чел
- Азишская Пещера - 700 руб. /чел
- Пещера Нежная - 400 руб. /чел
- Конная прогулка (2 часа) - 2 000 руб. /чел. (ограничения по весу туриста - 95 кг)
- Рафтинг - 1 500-1 700 руб
- Канатная дорога - 800 руб. /чел
- Монастырь - 400 руб. /чел
- Расходы личного характера
- Медицинская страховка, оформляется по запросу
- Услуги прачечной
- Сауна, баня
- Экстрим-парк Мишоко
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- головной убор (кепка, панама, шляпа);
- солнцезащитные очки;
- фото или видеоаппаратура;
- небольшой рюкзак;
- туристический коврик для сидения;
- треккинговые ботинки;
- непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
- накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала;
- плавки / купальник;
- средства личной гигиены;
- смены одежды и нижнего белья;
- наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как осуществляется трансфер?
Сейчас у нас 2 точки сбора – ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) и аэропорт (г. Минеральные Воды).
Встреча в аэропорту Краснодара временно недоступна из-за закрытия аэропорта.
Если вы пребываете на ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) – сбор туристов и трансфер с 09:30 до 10:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе).
Встреча на парковке около ЖД вокзала.
Трансфер отъезжает от ЖД вокзала в место проведения тура не позднее 10:30 утра.
Если вы пребываете в аэропорт Минеральных Вод – сбор туристов и трансфер с 11:00 до 13:00 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе).
Встреча на парковке перед аэропортом.
Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:00.
Обратный трансфер на ЖД вокзал Краснодара – в 10:00 выезд и отправление в Краснодар.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой самолет/поезд настоятельно просим приобретать билеты с отправлением/вылетом после 15:00.
Обратный трансфер в аэропорт Минеральных Вод – в 10:00 выезд и отправление в аэропорт Минеральных вод.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30.
За несколько дней до начала тура (обычно в четверг, за 4 дня до начала тура) Вы получите на почту всю информацию по трансферу – контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?
Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.
Как организовано питание в туре?
Питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа дня предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо).
ВАЖНО! Для туристов, проживающих в ГД Рябиновые бусы, Горная Лаванда, Отдых у реки и на Аминовской питание во время тура осуществляется на территории гостевого дома Рябиновые бусы.
У туристов, проживающих в ГД Парк Хаджох питание в кафе на территории этого гостевого дома;
Есть ли на территории посёлка банкоматы/магазины/рестораны/кафе
Банкоматы есть
Сетевой магазин «Пятёрочка»
Кафе и рестораны находятся не в посёлке, но близко.
Если мы никогда не были на конной прогулке, можно ли ехать?
95% человек, которые нас посещают, не имеют опыта в верховой езде и при этом отлично справляются и остаются довольны конной прогулкой. Дети до 5 лет едут в седле с одним из родителей, ребенок более старшего возраста сидит в седле и управляет конем самостоятельно. Если есть какие-либо причины, то конь ребенка идет в связке с конем инструктора, но такое бывает очень редко (если совсем маленькие детки). Это экскурсия, скачек не будет, ход коня умеренным темпом. Едете верхом и наслаждаетесь окрестностями).