Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Групповой тур в Краснодаре

Зимний экскурсионный тур по Адыгее

5
3 отзыва
Незабываемое 6-дневное путешествие по самым знаменитым уголкам природы горной Адыгеи. Горы и реки, водопады и пещеры, конные прогулки, термальные источники.

Расширенная версия тура https://bolshayastrana.com/adygeya/zimnij-ehkskursionno-aktivnyj-tur-po-adygee-18465
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Ближайшие даты:
7
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янв
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Что вас ожидает:

Конная прогулка по живописным местам
Конная прогулка по живописным местам
Во время конной прогулки насладимся окружающими пейзажами
Лечебные источники
Лечебные источники
Вода геотермальных источников расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях
Захватывающие прогулки в горы
Захватывающие прогулки в горы
Поднимемся на плато Лаго-Наки с его альпийскими лугами, настоящую жемчужину Адыгеи
Древнейшие пещеры
Древнейшие пещеры
Побываем в пещерах, сформировавшихся тысячи лет назад
Прекрасные водопады
Прекрасные водопады
Мы пройдем по глубокому живописному ущелью Руфабго и увидим водопады

Программа тура по дням

1 день

Встреча, геотермальный источник

  • 09:30-10:30 Встреча в Краснодаре на ж/д вокзале, трансфер в гостевой дом.
  • Встреча в аэропорту Минеральные Воды с 11:00-13:00.

13:00-14:00Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.

14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.

15:30 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».

19:30 Ужин.

Входные билеты на экскурсионные объекты и термальный источник оплачиваются отдельно.

Встреча, геотермальный источникВстреча, геотермальный источникВстреча, геотермальный источникВстреча, геотермальный источник
2 день

Ущелье ручья Руфабго и Свято-Михайловский Афонский монастырь

09:00 Завтрак.

10:00 Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь.

Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами.

Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго.

14:00 Обед.

15:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго.

Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса.

19:00 Ужин.

Входные билеты на экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.

Ущелье ручья Руфабго и Свято-Михайловский Афонский монастырьУщелье ручья Руфабго и Свято-Михайловский Афонский монастырьУщелье ручья Руфабго и Свято-Михайловский Афонский монастырьУщелье ручья Руфабго и Свято-Михайловский Афонский монастырь
3 день

Гранитный каньон, Хаджохская теснина

9:00 Завтрак.

10:00 Отправление, выезд на весь день.

Берём с собой ланч-боксы, термоса и отправляемся в путешествие.

Для начала, мы с Вами отправимся погулять к дольменам, древним сооружениям, ровесникам египетских пирамид и, даже чуть старше.

Далее, мы выдвигаемся с Вами на следующую нашу достопримечательность, которая находится прямо в нашем поселке.

Это Хаджохская теснина, каньон реки Белой.

Хаджохской тесниной (доп. плата) называют извилистую щель в скалах над рекой

Белая, которая протекает через юго-западную часть поселка Каменномостский.

Длина теснины составляет 400 метров, глубина — около 40, ширина в разных участках колеблется от 2 до 7 метров.

Затем мы с Вами выдвигаемся в район посёлка Хамышки.

Отправляемся по самой живописной дороге в Адыгее.

Остановимся на панорамных точках Гранитного каньона, длина которого составляет 4,2 км., а так же спустимся в него, чтобы посмотреть, как бушует и кипит вода, в каньоне реки Белой.

После этого, мы посетим жертвенный камень поселка Хамышки, где когда-то проводились жертвенные ритулы.

Так же в этот день, мы обязательно заедем с Вами за самым вкусным горным медом и пообедаем в живописном месте, на берегу реки.

Входные билеты на экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.

Гранитный каньон, Хаджохская теснинаГранитный каньон, Хаджохская теснинаГранитный каньон, Хаджохская теснинаГранитный каньон, Хаджохская теснина
4 день

Конная прогулка и ущелье Мишоко

09:00 Завтрак.

10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады» (оплачивается отдельно).

Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами.

14:00 Обед.

15:00 Пеший маршрут по ущелью Мишоко, но уже по низу ущелья — там нас ждут водопады, гроты и пещеры, они не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов.

После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк.

19:00 Ужин.

Входные билеты на экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.

Конная прогулка и ущелье МишокоКонная прогулка и ущелье МишокоКонная прогулка и ущелье МишокоКонная прогулка и ущелье Мишоко
5 день

Плато Лаго-Наки и Азишская пещера

09:00 Завтрак.

10:00 Сегодня вас снова ждет выезд на весь день и наши повара заботливо соберут для всех туристов ланч-боксы с собой.

Конечная точка — знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.

В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная.

14:00 Горячий обед в уютном кафе "высота 1512" у Азишской пещеры.

15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.

Высокогорное плато Лаго-Наки — уникальный уголок природы большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России.

18:00 Ужин.

Входные билеты на экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.

Плато Лаго-Наки и Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Азишская пещера
6 день

Возвращение домой

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отъезд.

Трансфер в аэропорт или на вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб:

Название размещенияКатегория07.01.24 - 22.03.24
Рябиновые бусыДвухместный номер комфорт26700
Трехместный улучшенный номер комфорт26700
Четырехместный однокомнатный номер семейный комфорт26700
Четырехместные однокомнатные апартаменты с камином26700
Четырехместный двухкомнатный номер Люкс с видом на реку26700
Четырехместный двухкомнатный номер семейный люкс26700
Двухместный номер стандарт-мини26700
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)23000
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере7000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
Стоимость тура для студентовскидка 10%
Стоимость тура для пенсионеровскидка 10%
Парк ХаджохДвухместный номер стандарт30000
Двухместный номер улучшенный31700
Двухместный номер комфорт33300
Трехместный номер студия37900
Четырехместный семейный номер28900
Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка) и студия25500
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере стандарт13000
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере улучшенный15000
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере комфорт16000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
Стоимость тура для студентовскидка 10%
Стоимость тура для пенсионеровскидка 10%
Горная ЛавандаДвухместный номер стандарт26700
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)23000
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере7000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
Стоимость тура для студентовскидка 10%
Стоимость тура для пенсионеровскидка 10%
Отдых у рекиДвухместный номер стандарт28300
Двухместный номер стандарт (мини)28300
Трехместный номер стандарт28300
Четырехместный номер стандарт28300
Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)23000
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере8000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
Стоимость тура для студентовскидка 10%
Стоимость тура для пенсионеровскидка 10%
На АминовскойТрехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)24200
Доплата за одноместное размещение в трехместном номере5000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
Стоимость тура для студентовскидка 10%
Стоимость тура для пенсионеровскидка 10%
СофьяСтандартный двухместный номер с двумя раздельными кроватями25300
Классический трехместный номер (3 односпальные кровати)25300
Двухместный номер с 1 кроватью и видом на горы25300
Семейный номер с видом на горы25300
Доплата за одноместное размещение6000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
Стоимость тура для студентовскидка 10%
Стоимость тура для пенсионеровскидка 10%

На подселение берём только женщин, при бронировании за месяц до начала тура.

Туристы, проживающие в «Отдыхе у реки» завтракают в своём гостевом доме, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах.

Оснащение номеров при заселении:

  • Полотенца;
  • Фен;
  • Телевизор;
  • Холодильник;
  • Кондиционер;
  • в гд «Парк Хаджох» в номере «Студия» входят в стоимость халаты
  • чайник в номере, либо куллер на этаже;
  • Микроволная печь есть в номерах Горная Лаванда и Отдых у реки.

Варианты проживания

Гостевой дом «Рябиновые бусы»

5 ночей

Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда.

Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона – все это утопает в зелени и щебетании птиц.

Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции.

Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков. В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.

Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»

Гостевой дом «Горная Лаванда»

5 ночей

Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост.

Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.

Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»

Гостевой дом «на Аминовской»

5 ночей

Гостевой дом «на Аминовской» расположен у берега речки Аминовка. Стандартные 3-х местные номера с удобствами. В номерах чайник, холодильник, телевизор. Отличный бюджетный вариант размещения. Также, в 3-х местных номерах гостевого дома возможно размещение двух туристов без доплат.

Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»

Гостевой дом «Отдых у реки»

5 ночей

Гостевой дом «Отдых у реки» находится прямо на берегу реку Белая. Два деревянных корпуса, благоустроенная территория, баня, детская площадка.

Приглашаем Вас приехать к нам в гости и в полной мере испытать единение с природой. Лёжа в гамаке или подвесных качелях слушать шум реки или журчание стекающих струй у фонтана «Каменная стена». В кресле-качалке вечером у мангала наблюдать за языками пламени костра. Попариться от души в хорошей компании с березовым веником в русской бане на дровах. Халаты и тапочки для туристов.

Туристы, проживающие в «Отдыхе у реки» завтракают в своём гостевом доме, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах.

Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»

Гостевой дом «Парк Хаджох»

5 ночей

Гостевой дом «Парк Хаджох» – один из лучших вариантов размещения во время тура. Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная терристория, беседки, мангальные зоны, парковка.

Номера 4 категорий (Эконом, Стандарт, Улучшенный, Комфорт) позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником.

Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома. Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня – повара уже не раз зарекомендовали себя, как настоящие мастера своего дела!

Важно! Питание туристов, проживающих в ГД Парк Хаджох также происходит в кафе на территории гостевого дома.

Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер г. Краснодар - пос. Каменномостский - г. Краснодар
  • Проживание в гостевом доме выбранной категории со всеми удобствами
  • Питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо). Питание туристов проводится в столовой на территории гостевого дома «Рябиновые бусы» (кроме проживающих в ГД Парк Хаджох)
  • Работа гидов по программе
  • Все трансферы по программе
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Краснодара и обратно
  • Индивидуальный трансфер Краснодар - Каменномостский - Краснодар (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
  • Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте (цены действительны по 23.12.2023):термальные источники - в выходные дни - 800 руб. /взр., 400 руб. /детский 5-12 лет будние дни - 600 руб. /взр., 300 руб. /детский 5-12 лет в праздничные дни - 1 000 руб. /взр., 500 руб. /детский 5-12 лет, дети до 5 лет бесплатно, Хаджохская теснина - 600 руб. /челводопады Руфабго - 500 руб. /челАзишская Пещера - 700 руб. /челпещера Нежная - 400 руб. /челконная прогулка (2 часа) - 2 000 руб. /чел. (ограничения по весу туриста - 95 кг) рафтинг - 1 500-1 700 руб. канатная дорога - 800 руб. /челмонастырь - 400 руб. /чел
  • Термальные источники - в выходные дни - 800 руб. /взр., 400 руб. /детский 5-12 лет будние дни - 600 руб. /взр., 300 руб. /детский 5-12 лет в праздничные дни - 1 000 руб. /взр., 500 руб. /детский 5-12 лет, дети до 5 лет бесплатно
  • Хаджохская теснина - 600 руб. /чел
  • Водопады Руфабго - 500 руб. /чел
  • Азишская Пещера - 700 руб. /чел
  • Пещера Нежная - 400 руб. /чел
  • Конная прогулка (2 часа) - 2 000 руб. /чел. (ограничения по весу туриста - 95 кг)
  • Рафтинг - 1 500-1 700 руб
  • Канатная дорога - 800 руб. /чел
  • Монастырь - 400 руб. /чел
  • Расходы личного характера
  • Медицинская страховка, оформляется по запросу
  • Услуги прачечной
  • Сауна, баня
  • Экстрим-парк Мишоко
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • головной убор (кепка, панама, шляпа);
  • солнцезащитные очки;
  • фото или видеоаппаратура;
  • небольшой рюкзак;
  • туристический коврик для сидения;
  • треккинговые ботинки;
  • непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
  • накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала;
  • плавки / купальник;
  • средства личной гигиены;
  • смены одежды и нижнего белья;
  • наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как осуществляется трансфер?

Сейчас у нас 2 точки сбора – ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) и аэропорт (г. Минеральные Воды).

Встреча в аэропорту Краснодара временно недоступна из-за закрытия аэропорта.

Если вы пребываете на ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) – сбор туристов и трансфер с 09:30 до 10:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе).

Встреча на парковке около ЖД вокзала.

Трансфер отъезжает от ЖД вокзала в место проведения тура не позднее 10:30 утра.

Если вы пребываете в аэропорт Минеральных Вод – сбор туристов и трансфер с 11:00 до 13:00 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе).

Встреча на парковке перед аэропортом.

Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:00.

Обратный трансфер на ЖД вокзал Краснодара – в 10:00 выезд и отправление в Краснодар.

ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой самолет/поезд настоятельно просим приобретать билеты с отправлением/вылетом после 15:00.

Обратный трансфер в аэропорт Минеральных Вод – в 10:00 выезд и отправление в аэропорт Минеральных вод.

ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30.

За несколько дней до начала тура (обычно в четверг, за 4 дня до начала тура) Вы получите на почту всю информацию по трансферу – контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?
Детям до 14 лет - 10% (учитывать минимальный возрастной порог для тура)
Пенсионерам - 10% (для оформления скидки необходимо предъявить пенсионное удостоверение вместе с остальными документами)
Студентам - скидка 10% (для оформления скидки необходимо предъявить студенческий билет вместе с остальными документами)
Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?

Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.

Как организовано питание в туре?

Питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа дня предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо).

ВАЖНО! Для туристов, проживающих в ГД Рябиновые бусы, Горная Лаванда, Отдых у реки и на Аминовской питание во время тура осуществляется на территории гостевого дома Рябиновые бусы.

У туристов, проживающих в ГД Парк Хаджох питание в кафе на территории этого гостевого дома;

Есть ли на территории посёлка банкоматы/магазины/рестораны/кафе

Банкоматы есть

Сетевой магазин «Пятёрочка»

Кафе и рестораны находятся не в посёлке, но близко.

Если мы никогда не были на конной прогулке, можно ли ехать?

95% человек, которые нас посещают, не имеют опыта в верховой езде и при этом отлично справляются и остаются довольны конной прогулкой. Дети до 5 лет едут в седле с одним из родителей, ребенок более старшего возраста сидит в седле и управляет конем самостоятельно. Если есть какие-либо причины, то конь ребенка идет в связке с конем инструктора, но такое бывает очень редко (если совсем маленькие детки). Это экскурсия, скачек не будет, ход коня умеренным темпом. Едете верхом и наслаждаетесь окрестностями).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
12 мар 2023
Спасибо большое за организацию тура! Адыгея - место, которое оставляет прекрасные впечатления. Горы, реки, водопады, конная прогулка, прекрасные панорамные виды, термальные источники. Осталась очень довольна поездкой! 😍
Спасибо большое за организацию тура! Адыгея - место, которое оставляет прекрасные впечатления. Горы, реки, водопады, конная
А
19 янв 2023
Всё прошло увлекательно много посмотрели, гид всё показал расказал,помог с выбором. Еда в столовой по домашнему.
Т
3 мар 2022
Тур понравился очень. Ездили в феврале, а горы Адыгеи и в снегу на вершинах и в цветах на проталинах!! Очень красиво!!!

Тур входит в следующие категории Краснодара

На автобусеКонные прогулкиЖивотныеМожно с детьмиВсе туры6-дневные турыКонные туры

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