Мы окунёмся вглубь столетий, побродим по историческим улочкам нашего города.
Увидим архитектурные жемчужины-здания, наследие великих мужей начала XX века, которые составляют безусловную ценность дореволюционной эпохи.
Узнаем, какие стили архитектуры присутствуют, какие материалы были приняты в это время, увидим торговые и промышленные предприятия.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Исторический экскурс создания города, особенности этноса населяющих народов, интересная топонимика. Изучая историю архитектурного наследия, вплотную соприкасаемся с биографией героев. Восхищаясь их благородными поступками, их смелостью, широтой и благородством души, любовью к своему делу, городу и, как следствие, создание организаций — всё это нам дает значимый воспитательный пример и наставление как гражданам теперь уже Краснодара: проявлять все эти качества, воспитывать их в новом поколении.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Екатерине II
- Армянская школа Б.В. Черачева
- Дом купцов Г.А. и Н.Л. Тарасовых
- Армянское церковно-приходское попечительство
- Доходный дом М.С. Кузнецова
- Дом Б.Б. Шарданова
- Дом Политпросвещения
- Дом Никифораки
- Промышленные, торговые особняки
- Стили конструктивизма, классицизма, модерна на улицах города
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодар, Постовая 26,Войсковой собор
Завершение: Краснодар, Красная 55, филармония
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно согласно расписанию.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
