Пройти и проехать на автомобиле по самым популярным среди местных жителей локациям
Приглашаю познакомиться с Краснодаром с новой, захватывающей стороны! Нас ждёт насыщенная программа, которая позволит почувствовать атмосферу, ритм и характер города, насладиться красотой его улиц, парков, скверов, бульваров, а также отведать местные блюда. Буду рад открыть вам Краснодар — город, который будет сниться вам по ночам!
Описание экскурсии
Парк «Краснодар» (парк Галицкого) и стадион «Краснодар»
Мы отправимся на прогулку по одному из самых живописных парков города — парку «Краснодар». В том числе посетим его новую часть, которая поражает воображение.
Красная улица (Александровский бульвар)
Прогуляемся по главной улице города — Александровскому бульвару. Вы увидите величественную Александровскую Триумфальную арку (Царские ворота), памятник Святой Великомученице Екатерине и памятник Лидочке и Шурику из знаменитой кинокомедии.
«Фудмаркет»
Нас ждёт настоящее гастрономическое приключение! В центре города расположено более 60 уникальных гастропроектов, фермерских лавок и ресторанов. Я подскажу, где попробовать разнообразные блюда местной кухни, чтобы вы нашли что-то новое для себя.
Екатерининский сквер и городской сад
Посетим Екатерининский сквер, где увидим собор Александра Невского — один из самых красивых храмов города. Затем прогуляемся по Городскому саду, покормим уток в пруду и насладимся тишиной.
Мост поцелуев и Кубанская набережная
Пройдёмся по живописной Кубанской набережной с видами реки Кубани и сделаем красивые фотографии. Посетим Мост поцелуев — одно из самых романтичных мест города.
Во время экскурсии мы устроим фотосессию, чтобы вы могли сохранить воспоминания об этом дне.
Организационные детали
Включено в стоимость экскурсии:
Фотосессия в процессе всей экскурсии
Трансфер по программе на легковом автомобиле. До точки старта вы добираетесь самостоятельно
Дополнительно (по желанию) во время экскурсии я могу снять и смонтировать для вас короткий видеоролик на память об этом дне и для размещения в соцсетях. Стоимость — 1000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У стадиона ФК «Краснодар»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 282 туристов
Я живу в прекрасном городе Краснодаре и считаю его и наш Краснодарский край лучшим местом на Земле. Мне нравится гулять по улицам города, наслаждаться романтической атмосферой и чувствовать его ритм, читать дальше
а также открывать для вас достопримечательности и красоту Краснодарского края, проводить индивидуальные экскурсии по Краснодару, Черноморскому побережью и Адыгее.
Люблю знакомиться с новыми людьми, общаться и мотивировать. Кроме того, занимаюсь спортом и веду активный образ жизни. Мне нравится быть в форме. Также увлекаюсь блогерством и снимаю обзоры о Краснодаре и Черноморском побережье. Если вам интересно узнать больше о моём любимом городе и лучших местах юга России, буду рад поделиться своими знаниями и впечатлениями.
Уверен, что мы сможем найти общие темы для разговора и провести время весело, интересно и увлекательно.
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Г
Галина
12 сен 2025
Путешествие по Краснодару с гидом Андреем Головинским оставило неизгладимые впечатления. Кроме чудесного парка мы объездили все самые красивые и знаковые места города и всё это сопровождалось интересным рассказом Андрея, поэтому читать дальше
время пробежало незаметно. Уезжали с желанием вернуться. А ещё Андрей сделал очень хорошие фотографии на фоне всех самых красивых мест, мы даже не вытаскивали свои телефоны, да мы бы и не смогли сделать такие фото.
Дата посещения: 10 сентября 2025
О
Оксана
12 мая 2025
Понравилось всё. Если у Вас один день в Краснодаре, то лучше Андрея гида не найти. Посмотрели главные локации и получили профессиональные фото и ролик на их фоне. Огромное спасибо за гостеприимство. Обязательно вернёмся в Ваш самобытный и прекрасный город. Оксана и Женя.
Дата посещения: 9 мая 2025
Л
Людмила
8 ноя 2025
Благодарим Андрея за экскурсию. Увидели замечательные места, которые сами бы не увидели. При этом Андрей сделал фотографии и видео, как профессиональный фотограф по всем локациям. Это отличная памятть для нас. Благодаря такому гиду, хочется возвращаться в Краснодар в разные времена года. Андрею большое спасибо!!!
татьяна
5 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась! Много нового и интересного узнали! Спасибо за насыщенный материал! Остались очень довольны!
Наталия
5 ноя 2025
Благодаря замечательному гиду Андрею мы с мужем влюбились в Краснодар. Краснодар- город мечта! А парк - одно из чудес света. Мы обязательно вернëмся и если получится, то с Андреем поедем по разным другим маршрутам!
Екатерина
29 окт 2025
Благодарим Андрея за потрясающую экскурсию, нашей семье всё очень понравилось. Узнали историю Краснодара, строительства и развития стадиона и парка Галицкого, увидели главные достопримечательности города, а также самые необычные и красивые читать дальше
локации парка. Изюминкой экскурсии является фотографирование. Нам очень повезло и с погодой, получилось более 100 красивейших фото на фоне золотой осени. На всем протяжении экскурсии Андрей был очень доброжелателен, вежлив, аккуратный водитель и замечательный человек, которому удалось влюбить нас в Краснодар! Спасибо Вам за яркие эмоции, юмор и тёплые воспоминания, которые останутся с нами!
М
Марина
23 окт 2025
Экскурсия отлично организована, Андрей ведет легко и с юмором, маршрут продуман, посмотрели красивейшие места в парке Галицкого, послушали рассказ о создании парка, об истории города. Андрей сделал для нас прекрасные фото. Спасибо, Андрей, что показали с любовью Ваш гррод.
Н
Наталья
23 окт 2025
Остались очень довольны. Понравилось всем троим. Андрей прекрасно организовал и провёл экскурсию. Грамотно,непринуждённо,деликатно,с тонким юмором подал важный материал. Много узнали,увидели,почувствовали. Много фото,видеоматериал. Чудесный день,останется у нас в памяти. А Краснодар,каким показал его Андрей-в наших сердцах. Прекрасный,душевный,интересный город. Очень рады,что провели день в таком формате. Погрузились,окунулись,впечатлились!
Марина
21 окт 2025
Очень понравилась экскурсия! Андрей показал самые лучшие локации в парке Краснодар. Интересно рассказывал об истории города. Было познавательно и информативно для нас. Рекомендуем всем!!!
М
Мария
19 окт 2025
Были в Краснодаре всего один день. Поэтому хотелось максимально увидеть, все что возможно. Удивительно, но предложений на обзорную экскурсию по Краснодару на большом экскурсионном автобусе в составе сборной группы не читать дальше
нашли. Андрей на своей машине провез нас по самым значительным местам города! В Парке Галицкого увидели все самое интересное, сами бы, наверное, и половины не увидели!!!! Парк -просто неописуемый восторг. Особенно потрясла "Кроличья нора":)))! Чувство юмора и невероятная любовь к своему городу нашего экскурсовода подкупают с первых минут. Андрей тонко чувствует настроение группы, может перестроить маршрут в соответствии с пожеланиями гостей города их физическими возможностями пешего перемещения. Даёт возможность отдохнуть, перекусить. Все спокойно, без спешки со знанием дела и вниманием к своим слушателям. Спасибо огромное вам, Андрей!!! Благодаря вам, появилось желание приехать ещё, а это-главный результат экскурсии! А городу желаем развития туризма, соответствующей инфраструктуры и нацеленности на большой тур. поток. Ваши гости из г. Йошкар-Олы.
И
Инна
9 окт 2025
Хорошая обзорная экскурсия для первого знакомства с Краснодаром. Экскурсовод Андрей постарался показать большое количество локаций парка Галицкого и достопримечательностей города. Успевал и рассказывать о городе и фотографировать нас в процессе экскурсии. Спасибо!
Елена
29 сен 2025
Андреем мы остались довольны. На энциклопедические знания мы не претендовали. Нам был нужен спутник, рассказчик, фотограф, геолокатор. Андрей справился со своей задачей на 100%. Встретил нас с чемоданами 🧳. Рассказал, показал, ознакомил. Благодарны, довольны, рекомендую 👍
А
Анна
28 сен 2025
Спасибо за экскурсию! Андрей очень интересный, этичный, коммуникабельный гид. Рекомендую! Экскурсия по Краснодару оставит самые приятные впечатления 👍
А
Анатолий
27 сен 2025
Приехали (четыре человека) из Севастополя в Краснодар всего на один день специально, чтобы посмотреть Парк Галицкого. Заранее связались с Андреем и согласовали время. Андрей утром встретил нас у входа в Парк. читать дальше
Провел по всем уголкам Парка, подробно рассказал о всех локациях. Самостоятельно мы, однозначно, не смогли бы охватить и увидеть все это великолепие во всех деталях. Кроме того, Андрей помог нам попасть в Японский сад, минуя гигантскую очередь. После Парка Андрей отвез нас на машине в центр Краснодара и провел экскурсию по главным достопримечательностям города, познакомил с историей города и интересными фактами его истории. И даже оперативно помог решить в Краснодаре личный вопрос, хотя мог бы этого и не делать. После посещения центра города Андрей доставил нас обратно к Парку. На протяжении всей экскурсии Андрей самостоятельно сделал нам великолепную фотосессию, снял и смонтировал короткий, но отличный, видеоролик. Мы получили огромное удовольствие от общения с этим человеком!!! Огромное спасибо Андрею!!!
Сергей
23 сен 2025
Андрей, большое спасибо за вчерашнюю экскурсию и наши совместные фотографии 🔥! С Вами было очень комфортно и интересно. Мы были на одной юмористической волне и получали удовольствие от совместного общения 😁!