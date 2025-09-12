Приглашаю познакомиться с Краснодаром с новой, захватывающей стороны! Нас ждёт насыщенная программа, которая позволит почувствовать атмосферу, ритм и характер города, насладиться красотой его улиц, парков, скверов, бульваров, а также отведать местные блюда. Буду рад открыть вам Краснодар — город, который будет сниться вам по ночам!

Парк «Краснодар» (парк Галицкого) и стадион «Краснодар»

Мы отправимся на прогулку по одному из самых живописных парков города — парку «Краснодар». В том числе посетим его новую часть, которая поражает воображение.

Красная улица (Александровский бульвар)

Прогуляемся по главной улице города — Александровскому бульвару. Вы увидите величественную Александровскую Триумфальную арку (Царские ворота), памятник Святой Великомученице Екатерине и памятник Лидочке и Шурику из знаменитой кинокомедии.

«Фудмаркет»

Нас ждёт настоящее гастрономическое приключение! В центре города расположено более 60 уникальных гастропроектов, фермерских лавок и ресторанов. Я подскажу, где попробовать разнообразные блюда местной кухни, чтобы вы нашли что-то новое для себя.

Екатерининский сквер и городской сад

Посетим Екатерининский сквер, где увидим собор Александра Невского — один из самых красивых храмов города. Затем прогуляемся по Городскому саду, покормим уток в пруду и насладимся тишиной.

Мост поцелуев и Кубанская набережная

Пройдёмся по живописной Кубанской набережной с видами реки Кубани и сделаем красивые фотографии. Посетим Мост поцелуев — одно из самых романтичных мест города.

Во время экскурсии мы устроим фотосессию, чтобы вы могли сохранить воспоминания об этом дне.

Фотосессия в процессе всей экскурсии

Трансфер по программе на легковом автомобиле. До точки старта вы добираетесь самостоятельно