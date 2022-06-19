Краснодар способен удивить даже самых искушенных путешественников! Вы увидите интересные дореволюционные здания, инновационный парк Галицкого и живописные бульвары. А я расскажу, как происходило переселение запорожских казаков на Кубань, как Екатеринодар превратился в купеческий город и какие удивительные события происходили в нем в разные эпохи.

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Что вас ожидает

Прогулка по историческому центру

Вы увидите главные достопримечательности города: камень на месте основания Екатеринодарской крепости, Войсковой собор и памятник Екатерине II. Пройдете по улице Красная и рассмотрите дореволюционные постройки. Заглянете в уютный сквер им. Жукова и полюбуетесь окружающими его интересными зданиями: гостиницей Централь и особняком Богарсуковых.

Парк Галицкого и не только

После пешеходной части мы пересядем на транспорт и проедем по не менее интересным местам. Вы увидите главную городскую площадь с фонтаном, Александровский бульвар, Триумфальную арку и памятник Екатерине Святой. В завершение мы сделаем остановку в парке Галицкого. Вы оцените грандиозный стадион, растения и деревья из разных стран, арт-объекты российских и зарубежных авторов.

Организационные детали

Транспорт оплачивается дополнительно. Стоимость зависит от количества участников, в среднем она составляет 2000 руб. Также экскурсия может проходить на вашей машине, в этом случае доплата не требуется.