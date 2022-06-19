Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого

Исследовать исторический центр и современные достопримечательности в авто-пешеходном путешествии

Краснодар способен удивить даже самых искушенных путешественников! Вы увидите интересные дореволюционные здания, инновационный парк Галицкого и живописные бульвары.

А я расскажу, как происходило переселение запорожских казаков на Кубань, как Екатеринодар превратился в купеческий город и какие удивительные события происходили в нем в разные эпохи.
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Прогулка по историческому центру

Вы увидите главные достопримечательности города: камень на месте основания Екатеринодарской крепости, Войсковой собор и памятник Екатерине II. Пройдете по улице Красная и рассмотрите дореволюционные постройки. Заглянете в уютный сквер им. Жукова и полюбуетесь окружающими его интересными зданиями: гостиницей Централь и особняком Богарсуковых.

Парк Галицкого и не только

После пешеходной части мы пересядем на транспорт и проедем по не менее интересным местам. Вы увидите главную городскую площадь с фонтаном, Александровский бульвар, Триумфальную арку и памятник Екатерине Святой. В завершение мы сделаем остановку в парке Галицкого. Вы оцените грандиозный стадион, растения и деревья из разных стран, арт-объекты российских и зарубежных авторов.

Организационные детали

Транспорт оплачивается дополнительно. Стоимость зависит от количества участников, в среднем она составляет 2000 руб. Также экскурсия может проходить на вашей машине, в этом случае доплата не требуется.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у храма Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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