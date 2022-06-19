Вы увидите главные достопримечательности города: камень на месте основания Екатеринодарской крепости, Войсковой собор и памятник Екатерине II. Пройдете по улице Красная и рассмотрите дореволюционные постройки. Заглянете в уютный сквер им. Жукова и полюбуетесь окружающими его интересными зданиями: гостиницей Централь и особняком Богарсуковых.
После пешеходной части мы пересядем на транспорт и проедем по не менее интересным местам. Вы увидите главную городскую площадь с фонтаном, Александровский бульвар, Триумфальную арку и памятник Екатерине Святой. В завершение мы сделаем остановку в парке Галицкого. Вы оцените грандиозный стадион, растения и деревья из разных стран, арт-объекты российских и зарубежных авторов.
Транспорт оплачивается дополнительно. Стоимость зависит от количества участников, в среднем она составляет 2000 руб. Также экскурсия может проходить на вашей машине, в этом случае доплата не требуется.