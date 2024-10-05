Парк Галицкого идеален для фотосессий! Я отлично здесь ориентируюсь: проведу вас по живописным малолюдным уголкам парка и даже в выходной день найду ракурсы без посторонних на фото.
Будет ненапряженно и приятно, также я дам вам советы по самостоятельным прогулкам в Краснодаре, а после встречи пришлю от 40 обработанных кадров.
Будет ненапряженно и приятно, также я дам вам советы по самостоятельным прогулкам в Краснодаре, а после встречи пришлю от 40 обработанных кадров.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30
Описание фото-прогулки
Декорациями для ваших фотовоспоминаний о солнечном Краснодаре станут цветущие сады и поляны: в разное время года мы застанем нежные розовые вишни, яркие рододендроны, благоухающую лаванду. Конечно, подойдём к концептуальному амфитеатру у стадиона, не пропустим фонтаны и арт-скульптуры, которые интересно подсвечены по вечерам.
Я с радостью фотографирую и семьи, и пары, и одиночных путешественников. Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я помогу. Найду выгодные ракурсы, поймаю живые эмоции и счастливые моменты. Кроме того, мы можем заранее обсудить ваши образы для съёмки, а также устроить фото-пикник.
Организационные детали
- Через 5-7 дней после фотопрогулки я пришлю вам от 40 обработанных фотографий ссылкой на облачное хранилище
- Фотопрогулка начинается в парке Галицкого, куда вам нужно добраться самостоятельно
- По вашему желанию маршрут можно скорректировать или полностью изменить (например, пофотографироваться в центре города)
- В жаркую погоду для фотопрогулки рекомендую раннее утро или время заката
в субботу в 18:30
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кафе 1.62
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 18:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Краснодаре
Провела экскурсии для 101 туриста
Меня зовут Анна, я профессиональный фотограф. Снимаю по всему городу, в том числе в любимом парке Галицкого — это одна из самых ярких достопримечательностей Краснодара, прекрасная и утром, и вечером. В результате нашей прогулки на память вы получите профессиональные фотографии, которые будут радовать вас на протяжении долгих лет!Задать вопрос
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