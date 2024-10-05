Парк Галицкого идеален для фотосессий! Я отлично здесь ориентируюсь: проведу вас по живописным малолюдным уголкам парка и даже в выходной день найду ракурсы без посторонних на фото. Будет ненапряженно и приятно, также я дам вам советы по самостоятельным прогулкам в Краснодаре, а после встречи пришлю от 40 обработанных кадров.

Описание фото-прогулки

Декорациями для ваших фотовоспоминаний о солнечном Краснодаре станут цветущие сады и поляны: в разное время года мы застанем нежные розовые вишни, яркие рододендроны, благоухающую лаванду. Конечно, подойдём к концептуальному амфитеатру у стадиона, не пропустим фонтаны и арт-скульптуры, которые интересно подсвечены по вечерам.

Я с радостью фотографирую и семьи, и пары, и одиночных путешественников. Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я помогу. Найду выгодные ракурсы, поймаю живые эмоции и счастливые моменты. Кроме того, мы можем заранее обсудить ваши образы для съёмки, а также устроить фото-пикник.

Организационные детали