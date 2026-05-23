Превратим вашу прогулку по парку «Краснодар» в увлекательное приключение? Его самые интересные уголки откроются для вас через захватывающие задания на внимательность и сообразительность. Вы станете активными участниками экскурсии, а я наполню ее рассказами об особенностях удивительного парка будущего.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание квеста

Необычный формат для взрослых и детей

Перед началом квест-экскурсии вы получите конверт с заданиями — они и поведут нас по маршруту. Вы раскроете любопытные локации, поймете, из каких четырех элементов состоит парк, и попробуете определить его «пятый элемент». По пути сделаете яркие фотографии, а в конце получите от меня маленький сувенир за прохождение квеста!

Занимательные факты

Параллельно с квестом я расскажу, как строился парк, какая концепция у каждого его уголка и какие возможности он предоставляет. Вы увидите экзотические растения, услышите связанные с ними легенды и поверья. И даже за пару часов побываете в Японии, Англии, Франции.

Кому подойдет квест-экскурсия

Активным и любознательным путешественникам. И взрослым, и детям от 8 лет.

Организационные детали