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Квест-экскурсия по парку Галицкого

Открыть секреты лучшего парка страны и отыскать его пятый элемент
Превратим вашу прогулку по парку «Краснодар» в увлекательное приключение? Его самые интересные уголки откроются для вас через захватывающие задания на внимательность и сообразительность.

Вы станете активными участниками экскурсии, а я наполню ее рассказами об особенностях удивительного парка будущего.
5
48 отзывов
Квест-экскурсия по парку Галицкого
Квест-экскурсия по парку Галицкого
Квест-экскурсия по парку Галицкого

Описание квеста

Необычный формат для взрослых и детей

Перед началом квест-экскурсии вы получите конверт с заданиями — они и поведут нас по маршруту. Вы раскроете любопытные локации, поймете, из каких четырех элементов состоит парк, и попробуете определить его «пятый элемент». По пути сделаете яркие фотографии, а в конце получите от меня маленький сувенир за прохождение квеста!

Занимательные факты

Параллельно с квестом я расскажу, как строился парк, какая концепция у каждого его уголка и какие возможности он предоставляет. Вы увидите экзотические растения, услышите связанные с ними легенды и поверья. И даже за пару часов побываете в Японии, Англии, Франции.

Кому подойдет квест-экскурсия

Активным и любознательным путешественникам. И взрослым, и детям от 8 лет.

Организационные детали

  • Посещение Японского сада и парка облаков не входит в экскурсию. Вы можете погулять там самостоятельно. После экскурсии я объясню, куда идти и какие локации стоит посетить
  • Летом вам могут понадобиться головные уборы и солнцезащитный крем. Рекомендую взять с собой воду
  • Если день в календаре отмечен красным цветом, вы можете пройти облегчённую версию квест-экскурсии самостоятельно с помощью чат-бота в Телеграм или в удобном приложении (может работать без интернета). Стоимость — 1334 ₽ за доступ, продолжительность около 1,5 ч.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Восточно-Кругликовская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1614 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга. Я филолог по образованию, менеджер по туризму по профессии и гид в душе. Я не лектор и не учитель, я — проводник. На экскурсиях развенчиваю мнение, что история — это скучно, а в Краснодаре нечего смотреть.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
3
2
1
А
Экскурсия очень понравилась. Понравился формат квеста. Ольга очень интересно всё рассказывает, время пролетело настолько не заметно, что мы могли бы ходить за Ольгой ещё и ещё. Сын-подросток сказал что это лучшая экскурсия, на которой мы были. Благодаря такому экскурсоводу невероятные впечатления от парка Галицкого! С удовольствием будем ещё обращаться к Ольге!
Экскурсия очень понравилась. Понравился формат квеста. Ольга очень интересно всё рассказывает, время пролетело настолько не заметно,
Экскурсия очень понравилась. Понравился формат квеста. Ольга очень интересно всё рассказывает, время пролетело настолько не заметно,
Экскурсия очень понравилась. Понравился формат квеста. Ольга очень интересно всё рассказывает, время пролетело настолько не заметно,
Экскурсия очень понравилась. Понравился формат квеста. Ольга очень интересно всё рассказывает, время пролетело настолько не заметно,
Экскурсия очень понравилась. Понравился формат квеста. Ольга очень интересно всё рассказывает, время пролетело настолько не заметно,
Экскурсия очень понравилась. Понравился формат квеста. Ольга очень интересно всё рассказывает, время пролетело настолько не заметно,
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Альбина, большое спасибо за отзыв! Мне тоже очень приятно было работать с вашей семьей и друзьями:).
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И
Для знакомства с парком Краснодар выбрали квест-экскурсию, и не прогадали. И детям 13-15 лет и взрослым понравилась. Спасибо экскурсоводу Ольге. Она замечательна. Квест интересный. Разгадывали ребусы и искали места. Был соревновательный момент между командами. По окончанию квеста подарили сувенирчики. Будем рекомендовать всем!
Для знакомства с парком Краснодар выбрали квест-экскурсию, и не прогадали. И детям 13-15 лет и взрослым
Для знакомства с парком Краснодар выбрали квест-экскурсию, и не прогадали. И детям 13-15 лет и взрослым
Для знакомства с парком Краснодар выбрали квест-экскурсию, и не прогадали. И детям 13-15 лет и взрослым
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Дмитрий
Мы впервые опробовали формат квеста на экскурсии и не пожалели.
Всё прошло замечательно, было интересно и детям, и взрослым.
Большое спасибо Ольге за этот необычный и содержательный формат, который позволил по-новому взглянуть на парк Краснодар.
Спасибо!!!
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Е
Очень переживали. Приехали из Крыма, первый раз. Была экскурсия групповая. В одном моменте получили знания, удовольствие, юмор и много много интересного.
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Жанна
Давно мечтала побывать в парке "Краснодар" - и очень рада, что посетила его именно в формате квеста. Восторг от того, как парк шаг за шагом открывает свои секреты, не был
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омрачён ни жарой, ни компанией дочки-подростка (которая в итоге втянулась в решение квеста - Ольге отдельный респект за тактичность и терпение). Задачки не такие, чтобы прям сложные, но поломать голову порой пришлось. Самое непростое оказалось вовремя вспоминать о заданиях - в компании гида за душевными разговорами время пролетело незаметно. И спасибо за памятные подарки:)

Давно мечтала побывать в парке "Краснодар" - и очень рада, что посетила его именно в формате
Давно мечтала побывать в парке "Краснодар" - и очень рада, что посетила его именно в формате
Давно мечтала побывать в парке "Краснодар" - и очень рада, что посетила его именно в формате
Давно мечтала побывать в парке "Краснодар" - и очень рада, что посетила его именно в формате
Давно мечтала побывать в парке "Краснодар" - и очень рада, что посетила его именно в формате
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Елена
Спасибо Ольге за такую интересную подачу материала в виде квеста. Если вы думаете, что это формат только для детей - вы ошибаетесь!
Нам было весело и азартно проходить все задания, заодно узнавать про самые необычные деревья и растения парка, про идею арт-объектов!
Парк «Краснодар» - место, где должен побывать абсолютно каждый человек!
А чтобы впечатление было максимально насыщенным- погуляйте с Ольгой 🫶
Спасибо Ольге за такую интересную подачу материала в виде квеста. Если вы думаете, что это формат только для детей - вы ошибаетесь!
Спасибо Ольге за такую интересную подачу материала в виде квеста. Если вы думаете, что это формат только для детей - вы ошибаетесь!
Спасибо Ольге за такую интересную подачу материала в виде квеста. Если вы думаете, что это формат только для детей - вы ошибаетесь!
Спасибо Ольге за такую интересную подачу материала в виде квеста. Если вы думаете, что это формат только для детей - вы ошибаетесь!
Спасибо Ольге за такую интересную подачу материала в виде квеста. Если вы думаете, что это формат только для детей - вы ошибаетесь!
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