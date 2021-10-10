Квест-экскурсия по парку Галицкого

Открыть секреты лучшего парка страны и отыскать его пятый элемент!

5
2 отзыва
Превратим вашу прогулку по парку «Краснодар» в увлекательное приключение? Его самые интересные уголки откроются для вас через захватывающие задания на внимательность и сообразительность.

Вы станете активными участниками экскурсии, а я наполню ее рассказами об особенностях удивительного парка будущего.
Квест-экскурсия по парку Галицкого
Квест-экскурсия по парку Галицкого
Квест-экскурсия по парку Галицкого
Квест-экскурсия по парку Галицкого
Квест-экскурсия по парку Галицкого
Квест-экскурсия по парку Галицкого
Квест-экскурсия по парку Галицкого
Квест-экскурсия по парку Галицкого
Квест-экскурсия по парку Галицкого
Квест-экскурсия по парку Галицкого
Квест-экскурсия по парку Галицкого
Квест-экскурсия по парку Галицкого
Квест-экскурсия по парку Галицкого
Квест-экскурсия по парку Галицкого

Что вас ожидает

Необычный формат для взрослых и детей

Перед началом квест-экскурсии вы получите конверт с заданиями — они и поведут нас по маршруту. Вы раскроете любопытные локации, поймете, из каких четырех элементов состоит парк, и попробуете определить его «пятый элемент». По пути сделаете яркие фотографии, а в конце получите от меня маленький сувенир за прохождение квеста.

Занимательные факты

Параллельно с квестом я расскажу, как строился парк, какая концепция у каждого его уголка и какие возможности он предоставляет. Вы увидите экзотические растения, услышите связанные с ними легенды и поверья. И даже за пару часов побываете в Японии, Англии, Франции.

Кому подойдет квест-экскурсия

Активным и любознательным путешественникам. И взрослым, и детям от 6 лет.

Организационные детали

Летом вам могут понадобиться головные уборы и солнцезащитный крем. Рекомендую взять с собой воду.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на улице Восточно-Кругликовская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ольга
Ольга
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга. Я филолог по образованию, менеджер по туризму по профессии и гид в душе. Я не лектор и не учитель, я — проводник. На экскурсиях развенчиваю мнение, что история — это скучно, а в Краснодаре нечего смотреть.
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2 настоящих отзыва от туристов

Е
10 окт 2021
Скажу сразу-парк прекрасен, но с гидом он становится более понятным и структурированым, т. к. в нем нет никаких указатей и табличек. В целом, сам квест новый и можно его немного доработать, чтобы он был более динамичным и живым.
Александр
3 окт 2021
Парк Галицкого - это очень интересная к посещению достопримечательность Краснодара. Он потрясает своими размерами, количеством искусно сделанных локаций, сотнями видов высаженных растений, десятками фонтанов. Однако особенностью парка является полное отсутствие информационных табличек и навигационных элементов. Поэтому посетить этот парк без гида было бы весма расточительно по отношению к собственному времени. Ольга со своей авторской экскурсией-квестом смогла сделать наше знакомство с парком не только познавательным, но и хорошо запоминающимся, благодаря интересным задачкам, вопросам и загадкам. Поэтому несмотря на проливной дождь у нас остались весьма теплые воспоминания о посещении парка и Краснодара вцелом. Ольга - великолепный экскурсовод, знаток своего дела. Не бойтесь доверить ей свое время.

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