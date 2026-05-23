Превратим вашу прогулку по парку «Краснодар» в увлекательное приключение? Его самые интересные уголки откроются для вас через захватывающие задания на внимательность и сообразительность.
Вы станете активными участниками экскурсии, а я наполню ее рассказами об особенностях удивительного парка будущего.
Вы станете активными участниками экскурсии, а я наполню ее рассказами об особенностях удивительного парка будущего.
Описание квеста
Необычный формат для взрослых и детей
Перед началом квест-экскурсии вы получите конверт с заданиями — они и поведут нас по маршруту. Вы раскроете любопытные локации, поймете, из каких четырех элементов состоит парк, и попробуете определить его «пятый элемент». По пути сделаете яркие фотографии, а в конце получите от меня маленький сувенир за прохождение квеста!
Занимательные факты
Параллельно с квестом я расскажу, как строился парк, какая концепция у каждого его уголка и какие возможности он предоставляет. Вы увидите экзотические растения, услышите связанные с ними легенды и поверья. И даже за пару часов побываете в Японии, Англии, Франции.
Кому подойдет квест-экскурсия
Активным и любознательным путешественникам. И взрослым, и детям от 8 лет.
Организационные детали
- Посещение Японского сада и парка облаков не входит в экскурсию. Вы можете погулять там самостоятельно. После экскурсии я объясню, куда идти и какие локации стоит посетить
- Летом вам могут понадобиться головные уборы и солнцезащитный крем. Рекомендую взять с собой воду
- Если день в календаре отмечен красным цветом, вы можете пройти облегчённую версию квест-экскурсии самостоятельно с помощью чат-бота в Телеграм или в удобном приложении (может работать без интернета). Стоимость — 1334 ₽ за доступ, продолжительность около 1,5 ч.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Восточно-Кругликовская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1614 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга. Я филолог по образованию, менеджер по туризму по профессии и гид в душе. Я не лектор и не учитель, я — проводник. На экскурсиях развенчиваю мнение, что история — это скучно, а в Краснодаре нечего смотреть.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 48 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия очень понравилась. Понравился формат квеста. Ольга очень интересно всё рассказывает, время пролетело настолько не заметно, что мы могли бы ходить за Ольгой ещё и ещё. Сын-подросток сказал что это лучшая экскурсия, на которой мы были. Благодаря такому экскурсоводу невероятные впечатления от парка Галицкого! С удовольствием будем ещё обращаться к Ольге!
Ольга
Ответ организатора:
Альбина, большое спасибо за отзыв! Мне тоже очень приятно было работать с вашей семьей и друзьями:).
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И
Для знакомства с парком Краснодар выбрали квест-экскурсию, и не прогадали. И детям 13-15 лет и взрослым понравилась. Спасибо экскурсоводу Ольге. Она замечательна. Квест интересный. Разгадывали ребусы и искали места. Был соревновательный момент между командами. По окончанию квеста подарили сувенирчики. Будем рекомендовать всем!
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Мы впервые опробовали формат квеста на экскурсии и не пожалели.
Всё прошло замечательно, было интересно и детям, и взрослым.
Большое спасибо Ольге за этот необычный и содержательный формат, который позволил по-новому взглянуть на парк Краснодар.
Спасибо!!!
Всё прошло замечательно, было интересно и детям, и взрослым.
Большое спасибо Ольге за этот необычный и содержательный формат, который позволил по-новому взглянуть на парк Краснодар.
Спасибо!!!
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Е
Очень переживали. Приехали из Крыма, первый раз. Была экскурсия групповая. В одном моменте получили знания, удовольствие, юмор и много много интересного.
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Давно мечтала побывать в парке "Краснодар" - и очень рада, что посетила его именно в формате квеста. Восторг от того, как парк шаг за шагом открывает свои секреты, не был
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Спасибо Ольге за такую интересную подачу материала в виде квеста. Если вы думаете, что это формат только для детей - вы ошибаетесь!
Нам было весело и азартно проходить все задания, заодно узнавать про самые необычные деревья и растения парка, про идею арт-объектов!
Парк «Краснодар» - место, где должен побывать абсолютно каждый человек!
А чтобы впечатление было максимально насыщенным- погуляйте с Ольгой 🫶
Нам было весело и азартно проходить все задания, заодно узнавать про самые необычные деревья и растения парка, про идею арт-объектов!
Парк «Краснодар» - место, где должен побывать абсолютно каждый человек!
А чтобы впечатление было максимально насыщенным- погуляйте с Ольгой 🫶
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