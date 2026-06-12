Парк Галицкого в Краснодаре - идеальное место для создания неповторимых фотографий.Ваш личный фотограф проведет вас по живописным тропинкам, отыщет уединенные места даже в выходные, чтобы на ваших снимках не было

случайных прохожих. Вы получите расслабленную атмосферу во время съемки и полезные рекомендации для самостоятельных прогулок по городу. После встречи вас ожидает более 40 качественно обработанных фотографий, которые станут отличным напоминанием о вашем визите в Краснодар. Насладитесь красотой цветущих садов, уникальными арт-объектами и уютными полянами парка. Если вы не уверены в своих позах для фото, ваш фотограф поможет раскрыться и покажет, как лучше всего выглядеть на кадрах. Мы можем заранее спланировать ваши образы и даже организовать фото-пикник. Фотопрогулка начинается в парке Галицкого, но по вашему желанию маршрут может быть изменен для захвата разнообразных локаций города

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Декорациями для ваших фотовоспоминаний о солнечном Краснодаре станут цветущие сады и поляны: в разное время года мы застанем нежные розовые вишни, яркие рододендроны, благоухающую лаванду. Конечно, подойдём к концептуальному амфитеатру у стадиона, не пропустим фонтаны и арт-скульптуры, которые интересно подсвечены по вечерам.

Я с радостью фотографирую и семьи, и пары, и одиночных путешественников. Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я помогу. Найду выгодные ракурсы, поймаю живые эмоции и счастливые моменты. Кроме того, мы можем заранее обсудить ваши образы для съёмки, а также устроить фото-пикник.

Организационные детали