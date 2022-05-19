🌳 Декорациями для ваших фотовоспоминаний о солнечном Краснодаре станут цветущие сады и поляны: в разное время года мы застанем нежные розовые вишни, яркие рододендроны, благоухающую лаванду. Конечно, подойдем к концептуальному амфитеатру у стадиона, не пропустим фонтаны и арт-скульптуры, которые интересно подведены по вечерам.
📸 Я с радостью фотографирую и семьи, и пары и одиночных путешественников. Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я помогу. Найду выгодные ракурсы, поймаю живые эмоции и счастливые моменты. Кроме того, мы можем заранее обсудить ваши образы для съемки, а также устроить фото-пикник.