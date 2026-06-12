Парк Галицкого в Краснодаре - идеальное место для создания неповторимых фотографий.
Ваш личный фотограф проведет вас по живописным тропинкам, отыщет уединенные места даже в выходные, чтобы на ваших снимках не было
Ваш личный фотограф проведет вас по живописным тропинкам, отыщет уединенные места даже в выходные, чтобы на ваших снимках не было
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии в живописных местах
- 🌳 Уникальные ракурсы без посторонних людей
- 📅 Гибкость в выборе маршрута и времени
- 👨👩👧👦 Подходит для семей, пар и одиночных путешественников
- 🖼️ От 40 обработанных фотографий через 5-7 дней
- 🎨 Помощь в позировании и выборе образов
Что можно увидеть
- Амфитеатр у стадиона
- Фонтаны
- Арт-скульптуры
Описание фото-прогулки
Декорациями для ваших фотовоспоминаний о солнечном Краснодаре станут цветущие сады и поляны: в разное время года мы застанем нежные розовые вишни, яркие рододендроны, благоухающую лаванду. Конечно, подойдём к концептуальному амфитеатру у стадиона, не пропустим фонтаны и арт-скульптуры, которые интересно подсвечены по вечерам.
Я с радостью фотографирую и семьи, и пары, и одиночных путешественников. Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я помогу. Найду выгодные ракурсы, поймаю живые эмоции и счастливые моменты. Кроме того, мы можем заранее обсудить ваши образы для съёмки, а также устроить фото-пикник.
Организационные детали
- Через 5-7 дней после фотопрогулки я пришлю вам от 70 обработанных фотографий ссылкой на облачное хранилище
- Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS R
- Фотопрогулка начинается в парке Галицкого, куда вам нужно добраться самостоятельно
- По вашему желанию маршрут можно скорректировать или полностью изменить (например, пофотографироваться в центре города)
- В жаркую погоду для фотопрогулки рекомендую раннее утро или время заката
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кафе 1.62
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 225 туристов
Меня зовут Анна, я профессиональный фотограф. Снимаю по всему городу, в том числе в любимом парке Галицкого — это одна из самых ярких достопримечательностей Краснодара, прекрасная и утром, и вечером. В результате нашей прогулки на память вы получите профессиональные фотографии, которые будут радовать вас на протяжении долгих лет!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Час пролетел незаметно. Анна легко находит контакт, помогает в позировании, подсказывает куда ножку, куда руки. Процесс шел легко, непринужденно и весело. Успевала еще и рассказывать о локациях, истории парка.
Анна профессионал, чуткая, внимательная.
Готовые фото прислала в срок.
Фотографии получились классные, живые.
Анна сумела поймать и солнышко и зелень парка и мою улыбку.
Я очень довольна.
Рекомендую.
Анна профессионал, чуткая, внимательная.
Готовые фото прислала в срок.
Фотографии получились классные, живые.
Анна сумела поймать и солнышко и зелень парка и мою улыбку.
Я очень довольна.
Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Когда поздравлял школьную подругу с др, понял, что у нас стало гораздо меньше совместных фото в последнее время. Решил это изменить и написал Анне. Оказалось, что это был весьма удачный
Анна
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв ❤️ была рада знакомству 🤗
Вам был полезен этот отзыв?
Это была чудесная прогулка с Анной, она с первых же минут расположила к себе мою четырехлетнюю дочку. Мы втроём обошли парк Галицкого, заглянули в самые интересные уголки, сделали много кадров.
Вам был полезен этот отзыв?
Анна провела замечательную фотопрогулку. Дети испытали суперпозитивные эмоции. Фотографии - полный восторг: они отражают бурю эмоций, выбраны очень удачные ракурсы и локации в парке. Очень рада, что благодаря таким теплым фотографиям сохранится память о Краснодаре и о сестре с племянницами, которые очень далеко.
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная получилась фотопрогулка! Наш гид была очень внимательна (мы заказывали индивидуальную экскурсию, чтобы ни за кем не бежать, а идти в нужном мне темпе - я хожу с палочкой), было комфортно, интересно и фотографии получились замечательные! Всем рекомендую такую фотопрогулку и гида Аню!
Вам был полезен этот отзыв?
Гуляли в парке на закате, это было прекрасно! Анна подсказала и удачное время с усатом мягкого солнечного света и фотогеничные локации и время, когда включаются фонтаны и атмосфера становится еще более впечатляющей! Спасибо большое 💕💕💕
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Краснодара
Похожие экскурсии на «Часовая фотопрогулка в парке Галицкого»
Мини-группа
до 10 чел.
Парк Галицкого: где ты паришь, даже не взлетая
Посетить все локации, включая удивительный Парк облаков
Начало: На остановке «Стадион Краснодар»
Расписание: ежедневно в 08:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 17:00
10 авг в 08:00
1850 ₽ за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
Краснодар удивит даже самых искушенных путешественников! Узнайте о переселении казаков, истории Екатеринодара и насладитесь красотой парка Галицкого
Начало: У храма Александра Невского
15 авг в 09:00
16 авг в 14:00
от 7200 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
Пройти сквозь эпохи - от старого Екатеринодара до парка будущего
Начало: На улице Седина
10 авг в 14:00
11 авг в 09:00
3390 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 6 чел.
Парк Галицкого в Краснодаре: место, созданное для вдохновения
Фотопрогулка по оазису красоты и идей
Начало: У стадиона «Краснодар»
Завтра в 13:00
17 авг в 15:00
от 5500 ₽ за всё до 6 чел.
от 6000 ₽ за экскурсию