Парк Галицкого идеален для фотосессий! Живя рядом, я отлично его знаю: проведу вас по живописным малолюдным уголкам парка и даже в выходной день найду ракурсы без посторонних на фото. Будет ненапряженно и приятно, также я дам вам советы по самостоятельным прогулкам в Краснодаре, а после встречи пришлю от 40 обработанных кадров.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

🌳 Декорациями для ваших фотовоспоминаний о солнечном Краснодаре станут цветущие сады и поляны: в разное время года мы застанем нежные розовые вишни, яркие рододендроны, благоухающую лаванду. Конечно, подойдем к концептуальному амфитеатру у стадиона, не пропустим фонтаны и арт-скульптуры, которые интересно подведены по вечерам.

📸 Я с радостью фотографирую и семьи, и пары и одиночных путешественников. Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я помогу. Найду выгодные ракурсы, поймаю живые эмоции и счастливые моменты. Кроме того, мы можем заранее обсудить ваши образы для съемки, а также устроить фото-пикник.

Организационные детали