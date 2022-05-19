Фотопрогулка в парке Галицкого

Погулять по одному из самых красивых мест Краснодара и получить профессиональные снимки на память

Парк Галицкого идеален для фотосессий! Живя рядом, я отлично его знаю: проведу вас по живописным малолюдным уголкам парка и даже в выходной день найду ракурсы без посторонних на фото.

Будет ненапряженно и приятно, также я дам вам советы по самостоятельным прогулкам в Краснодаре, а после встречи пришлю от 40 обработанных кадров.
Фотопрогулка в парке Галицкого
Фотопрогулка в парке Галицкого
Фотопрогулка в парке Галицкого
Фотопрогулка в парке Галицкого
Фотопрогулка в парке Галицкого
Фотопрогулка в парке Галицкого
Фотопрогулка в парке Галицкого
Фотопрогулка в парке Галицкого
Фотопрогулка в парке Галицкого
Фотопрогулка в парке Галицкого
Фотопрогулка в парке Галицкого
Фотопрогулка в парке Галицкого
Фотопрогулка в парке Галицкого
Фотопрогулка в парке Галицкого
Фотопрогулка в парке Галицкого
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

🌳 Декорациями для ваших фотовоспоминаний о солнечном Краснодаре станут цветущие сады и поляны: в разное время года мы застанем нежные розовые вишни, яркие рододендроны, благоухающую лаванду. Конечно, подойдем к концептуальному амфитеатру у стадиона, не пропустим фонтаны и арт-скульптуры, которые интересно подведены по вечерам.

📸 Я с радостью фотографирую и семьи, и пары и одиночных путешественников. Если вы никогда раньше не участвовали в фотосессиях и не знаете, как позировать, не переживайте — я помогу. Найду выгодные ракурсы, поймаю живые эмоции и счастливые моменты. Кроме того, мы можем заранее обсудить ваши образы для съемки, а также устроить фото-пикник.

Организационные детали

  • Через 5-7 дней после фотопрогулки я пришлю вам от 40 обработанных фотографий ссылкой на облачное хранилище
  • Фотопрогулка начинается в парке Галицкого, куда вам нужно добраться самостоятельно
  • По вашему желанию маршрут можно скорректировать или полностью изменить (например, пофотографироваться в центре города)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у кафе 1.62
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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