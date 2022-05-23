Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых

Место проведения программы - живописные предгорья и горы Адыгеи, первозданные горные ландшафты с уникальными флорой

4.7
3 отзыва
Место проведения программы – живописные предгорья и горы Адыгеи, первозданные горные ландшафты с уникальными флорой и фауной.

Природная красота этих мест помогает достичь духовной гармонии, здесь организм человека восстанавливается, насыщается энергией и здоровьем.

Тур спланирован по самым фотопривлекательным местам таким образом, чтобы предоставить максимальную возможность для творчества туристам при создании фотографий.
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Ближайшие даты:
09
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Что вас ожидает 🤩

Расслабление в термальных источниках
Расслабление в термальных источниках
В термах организм человека восстанавливается, насыщается энергией и здоровьем
Ароматные адыгейские блюда
Ароматные адыгейские блюда
Проведем уютные вечера у камина с вкусным шашлыком и блюдами адыгейской кухни
Легкие прогулки по живописной горной местности
Легкие прогулки по живописной горной местности
Увидим уникальную "Хаджохскую теснину", каньон реки Мишоко, ущелье «Руфабго», плато «Лаго-наки» и «Большую Азишскую» пещеру
Поездка по Гуамскому ущелью
Поездка по Гуамскому ущелью
По желанию совершим небольшое путешествие по узкоколейной железной дороге, вырубленной прямо в скальной породе
Загадки древнего адыгейского народа
Загадки древнего адыгейского народа
Посетим Национальный музей Адыгеи, который представляет обширную этнографическую коллекцию, а также прогуляемся по Майкопу

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источнике

12.00 Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г. Краснодара.

14.30 Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).

Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостинице в номерах со всеми удобствами в каждом номере.

15.00 Обедаем и отдыхаем.

18.00-19.00 Ужинаем.

После ужина едем на геотермальный источник.

Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).

В вашем распоряжении будет несколько больших бассейнов с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.

Прибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источнике
2 день
Пешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источник

08.00-09.00 Завтракаем.

10.00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго» (доп.плата), с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.

14.00 Обедаем.

После обеда едем купаться на геотермальный источник.

18.00-19.00 Ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.

Пешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источникПешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источникПешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источник
3 день
Посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. Геотермальный источник

09.00 Завтрак.

10.00 Выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.

Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов. 

Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий (доп.плата). 

Мы также сможем посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.

14.00 Обед.

Во второй половине дня едем на геотермальный источник.

19.00 Ужин.

Посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. Геотермальный источникПосещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. Геотермальный источникПосещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. Геотермальный источник
4 день
Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источники.

09.00 Завтракаем и отправляемся изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье».

После этого гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку.

Альтернативный маршрут – конная прогулка (доп.плата).

Вместо прогулки есть возможность прокатиться верхом на лошади по урочищу Мишоко (1-2 часа в седле) и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным!

14.00 Обед.

Купание в бассейне с геотермальной водой.

19.00 Ужин. 

Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источники.Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источники.Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источники.
5 день
Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источник

09.00 Завтракаем.

10.00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.

Вы посетите уникальный природный объект, который был назван "Хаджохская теснина" (доп.плата).

Это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.

Глубина ущелье достигает 40 метров!

В "Хаджохкую теснину" даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!

Находясь в ущелье видишь и чувствуешь невероятную мощь и силу воды – зажатый в узком коридоре, водный поток с грохотом проносится с обзорными площадками.

14.00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.

19.00 Ужинаем и отдыхаем.

Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источникПешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источникПешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источник
6 день
Плато Лаго-Наки, пещера &quot;Большая Азишская&quot;

Автоэкскурсия на плато «Лаго-наки»с остановками на обзорных площадках, посещение оборудованной пещ. «Большая Азишская».

09.00 Завтракаем.

10.00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию "Сад камней" (доп.плата).

На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

После осмотра коллекции и древнего мегалита – дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки.

Высота плато достигает 2000 метров над уровнем моря.

Его рельеф с отвесными скалами, просторными альпийскими лугами и многочисленными пещерами, сформировался 300 миллионов лет назад древним океаном, который был здесь раньше.

Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики, наслаждаемся первозданной природой!

Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги – запросто можно найти окаменелую ракушку – отличный сувенир на память об Адыгее!

По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками. Будет время осмотреться и сфотографироваться на фоне гор-трехтысячников.

Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).

На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру: «Большая Азишская» (доп.плата).

Возвращаемся на базу довольные и с сотнями отличных фотографий.

18.00 Встречаемся за ужином.

Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.

Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр (акция действует с октября по май).

Плато Лаго-Наки, пещера &quot;Большая Азишская&quot;Плато Лаго-Наки, пещера &quot;Большая Азишская&quot;Плато Лаго-Наки, пещера &quot;Большая Азишская&quot;
7 день
Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник

09.00 Завтрак.

10.00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз (доп.плата), доходим  к памятнику природы скале Чертов Палец, с вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает.

14.00 Обед.

15.00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.

19.00 Ужин.

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник
8 день
Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты

08.00-10.00 Завтрак.

По живописной долине реки Белой с остановками на обзорных площадках: «Казачий камень», «Большой Гранитный каньон», «Менгиры и дольмены» в пос. Хамышки, в месте слияния рек Киша и Белая, доедем до поселка Гузерипль.

Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника, где располагается веревочный парк, музей заповедника и один из интереснейших мегалитических сооружений древности – дольмен.

14.00-15.00 Обед.

15.00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.

19.00 Ужин.

Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты
9 день
Гуамское ущелье

08.00-10.00 Завтрак.

10.00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.

Гуамское ущелье – памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет.

Это естественный каньон с высотой стен до 400 метров, который образовала река Курджипс.

По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе.

Вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде (доп.плата).

Каждый метр ущелья – неповторимое зрелище.

Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов, в том числе грандиозным стометровым водопадом реки Курджипс, и оставляет очень сильное впечатление.

Прогулка по Гуамскому ущелью.

Обед – пикник.

Возвращение на базу.

18.00 Ужин.

19.00 После ужина – поездка на геотермальный источник.

Гуамское ущельеГуамское ущельеГуамское ущелье
10 день
Экскурсия в столицу Адыгеи – город Майкоп

08:00 Завтрак.

09:00 Экскурсия в столицу Адыгеи – город Майкоп.

Город имеет многовековую историю и долгие годы считался историческим поселением. Экскурсии в Майкопе раскроют перед вами всё величие древнего адыгейского народа, а также увлекут занимательными тайнами и загадками истории.

В Майкопе вы посетите Национальный музей республики Адыгея – один из лучших современных музеев, посвященных здешней археологии, истории, культуре и природе.

Национальный музей Адыгеи представляет обширную этнографическую коллекцию. Особой популярностью пользуется выставка «Культура и быт адыгов».

15:00 Обед в кафе форелевого хозяйства.

Здесь Вы сможете попробовать свежую, только что выловленную, форель.

16:00 Поездка на геотермальный источник.

В вашем распоряжении будет 4 больших бассейна с проточной водой из геотермального источника, ещё один детский и один бассейн с холодной водой.

19:00 Ужин.

Экскурсия в столицу Адыгеи – город МайкопЭкскурсия в столицу Адыгеи – город МайкопЭкскурсия в столицу Адыгеи – город Майкоп
11 день
Отъезд

9:00 Завтрак.

11:00  Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах или гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:

  • Гостевой дом «Эдельвейс» Просторные номера с камином. Уникальный дизайн – 55 000 руб. с чел.;
  • гостевой дом "Графская поляна. «Улучшенный». Номера со всеми удобствами.  В номере: ТВ, холодильник. – 53 000 руб. чел.
  • Гоостевой дом "Графская поляна. Стандарт". Номера со всеми удобствами.  В номере: ТВ, холодильник. -  48 000 руб. чел
  • Гостевой дом «У горы» – деревянный в старинном русском стиле (с бассейном (вода не термальная). Номера со всеми удобствами – 49 900 руб. с чел.;
  • Гостевой дом "Беловодье". Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник – 43 000 руб. с чел.;
  • гостевой дом "У Сергея". Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник – 41 000 руб.

Тур не предусматривает подселения.

Доплата за одноместное размещение в гостевом доме:

  • Гостевой дом “У горы” – 10 500 руб.;
  • Гостевой дом "У Сергея" – 8 000 руб.;
  • Гостевой дом “Беловодье” – 8 500 руб.;

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами (на территории есть Wi-fi, в поселке нормально работает сотовая связь и USB-модемы любых операторов)
  • Питание 3-х разовое, полноценное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
  • Работа гидов-инструкторов по программе тура
  • Трансферы по программе
  • Купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой)
  • Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский (в день заезда)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Билеты на экскурсионные объекты:«Хаджохская Теснина» – 600 руб. Пещеры «Большая Азишская» – 600 руб. «Водопады Руфабго» – 500 руб. подземный монастырь – 200 руб. частная коллекция «Сад камней – 100 руб. частная коллекция "Беловодье" – 150 руб. музей природы – 300 руб. Национальный музей – 300 руб. поездка по узкоколейной железной дороге – 600 руб. Конная прогулка – 1 час – 800 руб., 2 часа – 1 500 руб. Оплачивается на месте. Доставка к месту проведения и обратно конной прогулки входит в стоимость
  • «Хаджохская Теснина» – 600 руб.
  • Пещеры «Большая Азишская» – 600 руб.
  • «Водопады Руфабго» – 500 руб.
  • Подземный монастырь – 200 руб.
  • Частная коллекция «Сад камней – 100 руб.
  • Частная коллекция "Беловодье" – 150 руб.
  • Музей природы – 300 руб.
  • Национальный музей – 300 руб.
  • Поездка по узкоколейной железной дороге – 600 руб.
  • Конная прогулка – 1 час – 800 руб., 2 часа – 1 500 руб. Оплачивается на месте. Доставка к месту проведения и обратно конной прогулки входит в стоимость
  • Билет на подъемник – 600 руб.
  • Обратный трансфер до г. Краснодар – 500 руб. /чел.
  • Обратный трансфер до г. Минеральные Воды – 600 руб. /чел.
  • Обратный трансфер до Майкопа – 200 руб. /чел.
  • Обратный трансфер до Армавира – 300 руб. /чел.
  • Экстрим-парк «Мишоко»
  • Обед в кафе форелевого хозяйства в день, когда проводится экскурсия по Майкопу (средний чек в 1 000 руб)
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30л, куда можно будет сложить необходимые вам мелочи, положить фото- или видеоаппаратуру;
  • теплая куртка, свитер;
  • купальник;
  • куртку-ветровка, плащ-дождевик или накидка;
  • трекинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве (лучше 2 пары на смену на случай, если одни промокнут);
  • фонарик;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?

Трансфер осуществляется в день заезда.

  • Перелет в Минеральные воды. Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из г. Минеральные воды 12:40
  • Перелет в Сочи и трансфер из г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкоп можно на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Из Адлера электричка отправляется в 16:18
  • Трансфер из г. Армавир - 15:00-15:20 - поезд
  • Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из г. Краснодара - 12:00 - поезд

Трансфер до п. Каменномостский входит в стоимость. Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.

Обратный трансфер осуществляется и в Минеральные воды, Краснодар, Армавир и Сочи (оплачивается отдельно).

В среду:

Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды отправляется в 07:30

Автобус из п. Каменномостский в г. Армавир отправляется в 07:30

Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00.

Трансфер из п. Каменномостский до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра. Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00 до Сочи.

Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды - 600 руб.

Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар - 500 руб. с чел.

Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир - 300 руб.

Для тех кто едет до Сочи, трансфер до Майкопа стоимость - 200 рублей и далее стоимость Ласточки до Адлера оплачивается самостоятельно, стоимость необходимо уточнять на сайте, исходя из того какая стоимость в желаемый день отъезда (в среднем это 800 рублей).

Какие скидки есть в туре?

Для пенсионеров предоставляется скидка 10%.

Для детей от 3 до 4 лет предоставляется скидка 70%.
Для детей от 4 до 5 лет предоставляется скидка 50%.
Для детей от 5 до 7 лет предоставляется скидка 30%.

Для детей от 7 до 12 лет предоставляется скидка 15%.

Для детей с 12 до 16 лет предоставляется скидка 10%.

При суммировании скидок общая скидка не может составлять более 20%.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли ограничения по участию в туре?

В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.

Что нужно знать о термальной воде?

Термальная вода, которая добывается из скважины №12 - Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты. Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно нениям ученых кремний- мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.

Лечебные,оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Скважина №12-т. Глубина скважины- 1595м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2,СН4,N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты(базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).

Температура воды в бассейнах-37-39 градусов.

Ограничений по наружному применению нет.

Лечебные услуги не предоставляются.

С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.

Может ли измениться программа тура?

Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.

В летний период выезжаем на геотермальные источники, в основном, в первой половине дня.

При отказе туриста от маршрута дня замена на другой маршрут не производится.

Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень; аномальное понижение температуры воздуха. Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута, по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.

При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.

На маршруте турист не вправе употреблять алкогольные напитки. При малейшем подозрении на алкогольное или иное токсическое опьянение инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.

Как удобнее добраться, если закрыт аэропорт Краснодара?

Варианты действительны на весь апрель.

Встреча в Майкопе в 22:00 - подойдет в том числе для тех туристов, кто едет Ласточкой из Сочи.

Обратный трансфер из Каменномостского до Майкопа в воскресенье, субботу и в среду - в г. Майкоп в 5:45 утра (стоимость 200 руб) -

Встреча в Ставрополе - трансфер до 17:00 по сбору группы

Встреча в Армавире - трансфер до 17:30 по сбору группы.

По обратному трансферу (стоимость 500 руб. с чел) в Ставрополь или в Армавир отправление с базы в 10:30-11:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Г
23 мая 2022
Мы любим путешествовать. Сейчас, когда для нас все закрылись, мы почувствовали вкус к путешествиям по России. Выбрали Адыгею вместе с мужем. Нам по 70 лет. Побаивались, что нам будет тяжело, но мы справились. Правда, нам очень повезло с погодой сухо, тепло, все цветет…
Подобный тур был у нас в прошлом году, в Крым. Чем-то эти туры похожи. Кормили "на убой", вкусно. Мы эту разновидность "ол инклюзив" называем "пионерский лагерь". Но нас это устраивает!
Потрясла природа, горные красоты, каждый день разная фантастическая река Белая. Приятным бонусом в конце трудных дней были горячие источники, снимающие усталость от прогулок и поездок. Правда, немного не хватало экскурсионного сопровождения в классическом понимании. Мы привыкли, что пока добираемся до достопримечательностей, в микрофочик льется рассказ влюбленных в эти места людей - гидов.
В целом нам понравилось все - и программа, и размещение, и природа, и питание. Но, если бы "вплести" в меню побольше национальных блюд, было бы еще лучше! Оценили презенты в виде адыгейского сыра в конце поездки…
Ю
22 апр 2022
С 27 марта по 6 апреля 2022 мы с подругами ездили по туристическому маршруту Геотермальные источники Адыгеи. Маршрут очень интересный, мы посмотрели все самые интересные, живописные, восхитительные места республики Адыгее. Жили мы в гостевом доме "Графские поляны" на берегу реки Белой. Хорошие условия, деревянный дом, комнаты, хоть и небольшие, но со всеми удобствами. Есть всё необходимое, телевизор, холодильник, фен, шампунь, гель, мыло, хорошие, удобные кровати, что немаловажно для отдыха после насыщенного дня!
Организация на всем маршруте просто отличная! Каждый день были интереснейшие экскурсии по ущельям, каньонам, теснинам, плато, к водопадам, подъем по канатной дороге. Точно в назначенное время за нами приезжал автобус и вез любоваться очередным уголком Адыгеи. А после обеда нас каждый день возили в Водную Ривьеру на геотермальный источник. Это просто непередаваемое наслаждение! Вода в бассейнах разной температуры, можно выбирать, в какой комфортней. Очень красиво оформлена территория, в общем, приятно телу и глазу. Вода обладает лечебным эффектом, поэтому 2-х часовые ежедневные плавания дали результат. На данном маршруте очень хорошее сочетание физической нагрузки (на экскурсиях много ходили пешком, порой со сложностями) и лечебных процедур термальной водой. Весь наш день был заполнен полностью, перерывы между мероприятиями буквально полчаса, отдыхали только после ужина. Кормили очень хорошо, по-домашнему, вкусно, сытно в красивом кафе.
Весенняя погода была прекрасная, переменчивая от снежка, выпавшего утром, до солнца и +22.
Отдыхом мы остались очень довольны, впечатлениями, эмоциями и здоровьем мы зарядились до следующего отпуска! Спасибо всем организаторам, экскурсоводам, водителям за четко спланированную работу!
И лишь один был неприятный нюанс. Мы много путешествуем, и всегда в приличных турфирмах, если на маршруте есть именинники, то их поздравляли небольшими презентами. Это внимание было очень приятно. Здесь мы впервые столкнулись с безразличным отношением. У подруги и еще одной женщины из нашей группы был день рождения в период нашего путешествия. Но это осталось незамеченным…
Ю
12 апр 2022
Наш отдых был чудесный, насыщенный и приятный! Спасибо за помощь в его организации.

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