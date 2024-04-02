Активный отдых в Адыгее
Вас ждет спелеотуризм, расслабление в термальных источниках и подъем почти на 1 километр над уровнем моря.
Можете попробовать себя в экстрим-парке «Мишоко» на различных экстрим-развлечениях: троллей и «Виа Феррата».
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мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Хаджохская теснина и Красное озеро
Прибытие в пос. Каменномостский.
Размещение в номерах со всеми удобствами.
14:30 Заезд, знакомство с инструктором, инструктаж, обед.
15:00 Посещение Хаджохской теснины – памятника природы, созданного рекой Белой миллионы лет назад (входные билеты оплачиваются отдельно).
Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку.
На обратном пути посещение чистого, проточного Красного озера, расположенного в скальном массиве и окруженного гранитными бастионами.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на термальные источники.
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр. Температура воды в бассейнах до 40 С°.
Кремниевые воды термального источника помогают в лечении ряда заболеваний, повышают иммунитет, укрепляют нервную систему и используются в косметических целях.
Питание включено: обед, ужин.
Экскурсия проводится для тех, кто прибывает через жд Краснодар, для тех кто прибыл в более позднее время переносится на другой день.
Водопады Руфабго и пещера Сквозная
9:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго с его водопадами (входные билеты оплачиваются отдельно).
От первого водопада, называемого «Шум» до второго – «Каскадный» – около 750 м.
Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго».
Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье.
Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо.
«Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду.
Спуск с альпинистским снаряжением в Сквозную пещеру.
Обед на маршруте.
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
Питание включено: завтрак,обед-пикник, ужин.
Скала Копилка и конная прогулка по хребту Уна-коз
09:00 Завтрак.
10:00 Спуск со скалы Копилка с альпинистским снаряжением.
Высота вертикальной скалы 40-50 м.
Спуск по веревке с помощью специального снаряжения (дюльфером).
Дополнительная страховочная веревка, которую контролирует инструктор, обеспечивает полную вашу безопасность.
Также в этот день вы можете попробовать себя в экстрим-парке «Мишоко» на различных экстрим-развлечениях: троллей, «Виа Феррата» (в стоимость программы не входит).
14:00 Обед.
15:00 Конная прогулка по зрелищным местам скального хребта Уна-коз (оплачивается отдельно).
После подбора лошадей в соответствии с опытом и навыком езды и инструктажа группа отправляется на маршрут в сопровождении опытного инструктора. На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
Питание включено: завтрак,обед, ужин.
Чертов палец
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд в станицу Даховская к первой канатной дороге в Адыгее.
Билет на канатную дорогу оплачивается отдельно, по желанию возможно подняться в пешем порядке.
Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и по несложной тропе прогуляемся к скале Чертов палец, на высоту 1021 метр над уровнем моря, с которого откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач.
Место живописное и богато не только панорамами.
Имеет много оригинальных гротов, пещер, скальных образований.
Обед на маршруте.
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
Питание включено: завтрак,обед, ужин.
пос. Гузерипль. Партизанская поляна
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте.
Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
17:30 Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
Питание включено: завтрак,обед-пикник, ужин.
Плато Лаго-Наки и Большая Азишская пещера
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.
Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.
Посещение Большой Азишской пещеры – уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы (входные билеты оплачиваются отдельно).
Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.
Общая площадь пещеры 690 метров.
Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
Обед-пикник на маршруте.
16:00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация.
На обратном пути посещаем не оборудованную пещеру.
19:00 Праздничный ужин.
Общаемся, делимся впечатлениями.
Вручение подарка каждому гостю.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
Питание включено: завтрак,обед-пикник, ужин.
Отъезд
09:00 Завтрак.
10:00 Отъезд.
Обратные билеты можно брать из Краснодара не ранее 15:00.
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице или на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Обычные даты (размещение б/о Активация/БО «Горная Слобода»)
|Обычные даты (размещение б/о Активация номера VIP)
|Праздничные заезды 30.04, 07.05 (размещение б/о Активация)
|2-х, 3-хместное размещение обычная цена
|53400
|Уточняется
|+15 000
|доплата за одноместное размещение
|15 000
|-
|15 000
Варианты проживания
База отдыха «Активация»
Расположена в живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. От автостанции поселка до базы отдыха около 700 м. В шаговой доступности Хаджохская теснина, скала Копилка, ущелье Мишоко, Красное озеро, бурлящая река Белая. Гостям предоставляются бесплатный Wi-Fi и услуги билетной кассы.
К размещению предлагаются номера для проживания парами или большими компаниями. В комнатах есть раскладные диваны, прикроватные тумбочки для хранения вещей, а также стол со стульями, шкаф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Номера оснащены холодильником.
8 номеров «Бунгало» из них 5 номеров с 2-х местным размещением и 3 номера с 3-х местным размещением.
в 2-х местном номере — 2 раздельные кровати (можно объединить)
в 3-х местном номере — 2 раздельные кровати (можно объединить) + диван (полуторка)
3 номера «VIP»: 3-х местное размещение — Кровать двуспальная + диван.
По утрам для гостей сотрудники сервируют завтрак, а вечером, после прогулок, можно приготовить ароматный шашлык или овощи на гриле. Принадлежности для барбекю предоставляются. Недалеко от турбазы расположены термальные источники, лечебные свойства которых давно известны. Также можно посетить живописные водопады и пещеры.
На территории базы открыт бассейн, зона джакузи, детская зона и гидромассаж.
В бассейне установлена современная очистка воды, включающая фильтр жесткой очистки, песчаный фильтр, станцию обеззараживания хлором и ультрафиолетовым излучением.
БО «Горная Слобода»
База отдыха «Горная Слобода» находится в станице Даховская, в живописном зелёном уголке, неподалёку от реки Белая. Для удобства гостей предоставляется частная парковка, услуга вызова трансфера.
Каждый номер оборудован современными спальнями, техникой, индивидуальной ванной комнатой. На территории комплекса установлена настоящая русская баня с просторной парилкой, детская игровая площадка и деревянные беседки. В свободное время отдыхающие смогут совершить пешую прогулку по окрестностям, посетить собственный пруд и местные достопримечательности.
Неподалеку от комплекса находятся рестораны традиционной кухни, в которых можно заказать комплексные обеды и лёгкие ужины.
Рядом с базой отдыха «Горная Слобода» находится известная скала Чёртов Палец, Старый каменный мост, несколько пещер и смотровая площадка.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер в день заезда и в день выезда
- Проживание в комфортабельных номерах
- Трехразовое питание
- Все трансферы по программе
- Работа инструкторов на маршрутах
- Ежедневные экскурсии, походы по горной Адыгее
- Посещение термальных источников по программе (1 день)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
- Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках: Хаджохская теснина - 600 рублей взрослый, детский (от 7 до 13 лет) - 400 рублей, до 7 лет бесплатнопещера "Азишская" - 800 руб. взрослый, детский (от 7 до 14 лет) - 500 рублей, до 7 лет бесплатнобилет на канатную дорогу - от 600 руб. Водопады Руфабго - от 600 руб. взрослый, детский (от 5 до 15 лет) - 400 рублей, до 5 лет бесплатнопользование бассейном на БО "Активация" - 500 руб. /денькупание в бассейне на территории размещения
- Хаджохская теснина - 600 рублей взрослый, детский (от 7 до 13 лет) - 400 рублей, до 7 лет бесплатно
- Пещера «Азишская» - 800 руб. взрослый, детский (от 7 до 14 лет) - 500 рублей, до 7 лет бесплатно
- Билет на канатную дорогу - от 600 руб
- Водопады Руфабго - от 600 руб. взрослый, детский (от 5 до 15 лет) - 400 рублей, до 5 лет бесплатно
- Пользование бассейном на БО «Активация» - 500 руб. /день
- Купание в бассейне на территории размещения
- Конная прогулка: 1 час - от 1 500 руб., 2-х часовая - от 2 000 руб
- Экстрим-парк «Мишоко» (троллей Виа-феррата) - от 1500 руб
- Посещение термальных источников сверх программы (предоставляется бесплатный трансфер, вход оплачивается самостоятельно) - от 400 рублей взрослый, дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 рублей, до 3 лет бесплатно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Собираясь в тур по Адыгее, имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:
- медицинские препараты для индивидуальных нужд;
- документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- удобная спортивная обувь по погоде (не на каблуке);
- спортивная одежда для холодной погоды:
- куртка теплая ветрозащитная, водонепроницаемая;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным и коротким рукавом;
- брюки спортивные;
- теплая шапка;
- перчатки;
- купальник, резиновые тапочки, полотенца;
- рюкзак на 20-25 литров.
Для прохождения активной части вам предоставят все необходимое снаряжение.
Каковы особенности программы тура?
Программа рассчитана на людей, которые стремятся получить положительные эмоции и проверить себя в активном отдыхе.
Термальные источники имеют на своей территории 5 бассейнов с температурой 35-39 градусов. Кроме того, на территории располагаются: теплые раздевалки с душевыми и туалетными комнатами, а также кафе.
Так как близость гор приносит прохладу сразу после захода солнца, купание в термальных источниках в вечернее время, даже летом – просто наслаждение.
В программу входят походы и экскурсии по достопримечательностям горной Адыгеи, которые не требуют специальной физической подготовки.
Вечером мы также не оставим вас без внимания. Посиделки у костра с гитарой, прогулки к Красному озеру, тематические вечера, бесплатный трансфер для поездок в вечернее время на геотермальные источники сверх программы, банька (на дровах) – все это уже включено в стоимость.
Для вас организовано вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание. В меню включены блюда классической русской кухни, а также блюда народов Кавказа, приготовленные на мангале и открытом огне.
Хаджохская теснина
Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад. Это место не оставит равнодушным ни одного посетителя. Здесь мы увидим всю мощь природной стихии. Свирепство реки с одной стороны, и, в то же время, усмиренную водную гладь с другой стороны. Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.
Река Белая спускается в поселок Каменномостский, или Хаджох, по имени железнодорожной станции, ставшей известным центром отдыха и туризма в Адыгее. Здесь, врываясь в Хаджохскую теснину, на глубине до 40 метров она с огромной силой бьется об известняковые скалы, превращаясь в массу взвешенных в воздухе брызг и пены.
Отвесные серые с прожилками мрачные стены каньона изобилуют котлами и нишами, вымытыми в каменной толще неистовым водным потоком. Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку. Отсюда начинаются практически все маршруты в горную часть Адыгеи.
Руфабго
В полутора километрах южнее поселка Каменномостский в реку Белая впадает её левый приток – Руфабго. Его название происходит от горы, называемой по-адыгейски «Сырыфыбг» – «Белая гора». Возможен и иной перевод этого слова – «бешеный» или «строптивый». Реликтовое ущелье реки Руфабго с доступными водопадами представляет собой памятник природы регионального значения.
От первого водопада, называемого «Шум» до второго – «Каскадный» около 750 м. Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго». Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье. Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо. «Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду.
Свято-Михайло-Афонская Закубанская мужская общежительная пустынь
В 12 км от поселка Каменномостский расположена Свято-Михайло-Афонская Закубанская мужская общежительная пустынь со святым источником. Монастырь занимает горное плато на высоте 907 метров над уровнем моря. Это удивительное солнечное место открыто со всех сторон и лишь с севера расположены две вершины: г. Острах (985 м н. у. м.) и г. Физиабго (992 м н. у. м.).
В ясную погоду с монастырской территории открывается великолепный вид на горы Северо-Западного Кавказа. Климат здесь самый благоприятный во всем Закубанье: зимы теплые, летом не чувствуется жара. Воздух тих, прозрачен и свеж в любое время года.
Здесь, на территории обители существует сеть подземных тоннелей и пещер. Часть из них в 20-е гг. были взорваны. Те, которые уцелели до наших дней можно посетить с благословения настоятеля монастыря. Они ведут к подземному рукотворному храму и кельям монахов-схимников. А также в Свято-Троицком храме можем прикоснуться к мощам основателя и первого настоятеля монастыря святого Мартирия Острового.
Плато Лаго-Наки
Лаго-Наки – это визитная карточка нашей Республики. Максимальная высота, на которую мы поднимемся в этот день – 1850 метров над уровнем моря.
Перевал Азишский, скала Утюг – оттуда открывается вид на все Лагонакское нагорье, истоки реки Курджипс, г. Уриэль, перевал Абадзешский с одноименной горой, г. Мурзикал.
Также посетим кордон Кавказского природного заповедника, где инструктор расскажет об истории его образования. По числу карстовых объектов Кавказский заповедник – самый богатый в России. На Лагонакском нагорье известно более 120 карстовых шахт и пещер.
Одна из самых красивых и давно известных – пещера Большая Азишская. В подземном мире не бывает полной тишины. На дне пещер протекают реки, таятся озера, шумят водопады. Многочисленные песчаные, глинистые отложения и натёки в форме сталактитов растут навстречу сталагмитам и образуют колонны высотой до нескольких метров.
В этот день нам понадобится сменная одежда (брюки, куртка), фонарик, перчатки.
Включен ли трансфер в стоимость тура?
Расчетное время заселения - 14-00, выселение - 10-00.
Трансфер из аэропорта г. Минеральные Воды:
Каждое воскресенье:
- с 11:00 до 13:00;
Автобус ожидает участников в данный период времени, если группа собралась в полном составе, возможен выезд раньше. Экскурсия в первый день переносится на другой день. Объем услуг не меняется.
Трансфер из аэропорта г. Ставрополя:
Каждое воскресенье:
- 14:00-15:30;
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу (стоимость указана за машину, вместимостью 4 и 6 пассажира, в одну сторону):
Ж/д Краснодар:
- 4 пассажира и меньше – 6 000 руб.;
- 6 пассажиров – 7 000р.
Минеральные воды:
- 4 пассажира и меньше – 9 000 руб.;
- 6 пассажиров – 10 000 руб.;
Ставрополь:
- 4 пассажира и меньше – 8 000 руб.;
- 6 пассажиров – 9 000 руб.;
Майкоп:
- 4 пассажира и меньше – 3 000 руб.;
- 6 пассажиров – 4 000 руб.
Какие скидки есть в туре?
Какие документы нужны при заселении?
Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.
Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана,Армении и Грузии – по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.
Для иностранных граждан – загранпаспорта, визы, миграционной карты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание в туре?
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
- Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
- Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
- Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.