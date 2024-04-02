3 день

Скала Копилка и конная прогулка по хребту Уна-коз

09:00 Завтрак.

10:00 Спуск со скалы Копилка с альпинистским снаряжением.

Высота вертикальной скалы 40-50 м.

Спуск по веревке с помощью специального снаряжения (дюльфером).

Дополнительная страховочная веревка, которую контролирует инструктор, обеспечивает полную вашу безопасность.

Также в этот день вы можете попробовать себя в экстрим-парке «Мишоко» на различных экстрим-развлечениях: троллей, «Виа Феррата» (в стоимость программы не входит).

14:00 Обед.

15:00 Конная прогулка по зрелищным местам скального хребта Уна-коз (оплачивается отдельно).

После подбора лошадей в соответствии с опытом и навыком езды и инструктажа группа отправляется на маршрут в сопровождении опытного инструктора. На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.

18:00 Ужин.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

Питание включено: завтрак,обед, ужин.