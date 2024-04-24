Расширенная версия тура: https://bolshayastrana.com/adygeya/vodnaya-rivera-otdyh-v-adygee-na-termalnyh-istochnikah-16416.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, источник «Псыгупс»
- 09:30-10:30 Встреча в Краснодаре на ж/д вокзале Краснодар-1, трансфер в гостевой дом.
- 11:00-13:30 Встреча в г. Минеральные Воды в аэропорту, трансфер в гостевой дом.
- 13:00-14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Краснодара.
14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.
- Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, и "на Аминовской" питаются в ГД "Рябиновые бусы".
- Туристы, проживающие в ГД "Отдых у реки" завтракают в своём ГД, а обедают и ужинают в "Рябиновых бусах". Туристы, проживающие в гостевых домах "Парк Хаджох" и “Софья” питаются на территории своих гостевых домов.
15:00 Отправление туристов, прибывших из Краснодара на геотермальный источник «Псыгупс».
Для туристов, прибывающих из Минеральных вод, посещение источников переносится на пятый день программы тура.
17:00-18:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Минеральных Вод.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Ущелье реки Руфабго и геотермальный источник «Псыгупс»
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго.
В переводе с адыгейского Руфабго означает «бешеный». Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.
Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса.
Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин в гостевом доме.
Конная прогулка по ущелью Мишоко
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады».
Важно! Ограничение по весу туриста — не более 95 кг. При превышении весового ограничения или отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин в гостевом доме.
Хаджохская теснина
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину. Уверяем, при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг.
Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем.
Важно! В теплое время года для активных туристов есть альтернатива экскурсиям — сплав по реке Белой.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».
19:00 Ужин в гостевом доме.
Плато Лаго-Наки, пещеры Азишская и Нежная
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Сегодня вас ждет выезд на весь день.
Конечная точка — знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.
В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.
14:00 Обед на природе, наши повара заботливо соберут для вас ланч-боксы и горячий чай в термосах (с конца марта по середину ноября).
15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.
Высокогорное плато Лаго-Наки — уникальный уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России.
18:00 Ужин в гостевом доме.
Возвращение домой
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд. Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб:
|Название размещения
|Категория
|24.03.24 - 16.11.24 (кроме 28.04.24-11.05.24)
|МАЙСКИЕ
28.04.24 - 11.05.24
|Дего
|Двухместный номер стандарт
|29400
|-
|Двухкомнатный 4-х местный номер стандарт (возможно размещение 2-3 туристов без доплаты)
|29400
|-
|Двухкомнатный 4-х местный семейный номер стандарт (возможно размещение 2-3 туристов без доплаты)
|29400
|-
|Двухместный номер комфорт
|31900
|-
|Трехкомнатный 4-х местный номер люкс
|31900
|-
|Дополнительное место в номер (диван или кресло-кровать)
|27300
|-
|Доплата за одноместное размещение в 2-х местном номере
|12000
|-
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|-
|Рябиновые бусы
|Двухместный номер комфорт
|34700
|43700
|Трехместный улучшенный номер комфорт
|34700
|43700
|Четырехместный однокомнатный номер семейный комфорт
|34700
|43700
|Четырехместные однокомнатные апартаменты с камином
|34700
|43700
|Четырехместный двухкомнатный номер Люкс с видом на реку
|34700
|43700
|Четырехместный двухкомнатный номер семейный люкс
|34700
|43700
|Двухместный номер стандарт-мини
|34700
|43700
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|27300
|32500
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|10000
|16000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|скидка 10%
|Парк Хаджох
|Двухместный номер стандарт
|35300
|45200
|Двухместный номер улучшенный
|37000
|47600
|Двухместный номер комфорт
|38800
|50300
|Трехместный номер студия
|43800
|58000
|Четырехместный семейный номер
|34200
|43500
|Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка) и студия
|29800
|31400
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере стандарт
|14000
|19000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере улучшенный
|16000
|20000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере комфорт
|17000
|21000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|скидка 10%
|Горная Лаванда
|Двухместный номер стандарт
|32400
|37800
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|27300
|28900
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|8000
|11000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|скидка 10%
|Отдых у реки
|Двухместный номер стандарт
|32400
|43700
|Двухместный номер стандарт (мини)
|32400
|43700
|Трехместный номер стандарт
|32400
|43700
|Четырехместный номер стандарт
|32400
|43700
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)
|27300
|28900
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|9000
|16000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|скидка 10%
|На Аминовской
|Трехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)
|28400
|32500
|Доплата за одноместное размещение в трехместном номере
|6000
|8000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|скидка 10%
|Софья
|Стандартный двухместный номер с двумя раздельными кроватями
|31100
|34800
|Классический трехместный номер (3 односпальные кровати)
|31100
|34800
|Двухместный номер с 1 кроватью и видом на горы
|31100
|34800
|Семейный номер с видом на горы
|31100
|34800
|Доплата за одноместное размещение
|7000
|10000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|скидка 10%
На подселение берём только женщин, при бронировании за месяц до начала тура.
Туристы, проживающие в «Отдыхе у реки» завтракают в своём гостевом доме, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах.
Оснащение номеров: полотенца, фен, телевизор, холодильник, кондиционер, в ГД “Парк Хаджох” в номере “Студия” входят в стоимость халаты, чайник в номере, либо куллер на этаже, микроволная печь есть в номерах “Горная Лаванда” и “Отдых у реки”.
Варианты проживания
Гостевой дом «Рябиновые бусы»
Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона – все это утопает в зелени и щебетании птиц. Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции.
Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков. В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.
Гостевой дом «Горная Лаванда»
Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост.
Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.
Гостевой дом «На Аминовской»
Гостевой дом "на Аминовской" расположен у берега речки Аминовка. Стандартные 3-х местные номера с удобствами. В номерах чайник, холодильник, телевизор. Отличный бюджетный вариант размещения. Также, в 3-х местных номерах гостевого дома возможно размещение двух туристов без доплат.
Гостевой дом «Отдых у реки»
Гостевой дом "Отдых у реки" находится прямо на берегу реку Белая. Два деревянных корпуса, благоустроенная территория, баня, детская площадка.
Приглашаем Вас приехать к нам в гости и в полной мере испытать единение с природой. Лёжа в гамаке или подвесных качелях слушать шум реки или журчание стекающих струй у фонтана «Каменная стена». В кресле-качалке вечером у мангала наблюдать за языками пламени костра. Попариться от души в хорошей компании с березовым веником в русской бане на дровах. Халаты и тапочки для туристов.
Гостевой дом «Парк Хаджох»
Гостевой дом "Парк Хаджох" – один из лучших вариантов размещения во время тура. Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная терристория, беседки, мангальные зоны, парковка. Номера 4-х категорий (Эконом, Стандарт, Улучшенный, Комфорт) позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома. Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня – повара уже не раз зарекомендовали себя, как настоящие мастера своего дела!
Важно! Питание туристов, проживающих в ГД Парк Хаджох также происходит в кафе на территории гостевого дома.
Гостевой дом «Софья»
Гостевой дом «София» находится в поселке Каменномостский. Зелёная территория, общая терраса, уютная летняя кухня с барной стойкой, общая кухня и зона мангала. Номерной фонд представлен 2 и 3-местными номерами.
В номерах присутствуют односпальные или двуспальные кровати, телевизор, чайник, собственная ванная комната, тумбочки и шкаф или стеллаж для хранения вещей. Уютный интерьер, выход на террасу с красивым видом из каждого номера. Для детей оборудована безопасная детская площадка. К услугам туристов: бесплатный Wi-Fi, пользование зоной барбекю и кухней, веранда с барной стойкой и бесплатная парковка.
Из каждого номера есть выход на террасу с красивым видом.
Номерной фонд для размещения туристов представлен:
- Двухместные номера с 2 раздельными кроватями – общая площадь номера 20 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – две односпальные кровати, стеллаж шкаф, стол, стулья, тумбочки, а также телевизор. Удобства в номере. Есть выход на террасу
- Двухместные номера с 1 двуспальной кроватью - общая площадь номера 20 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – двуспальная кровать, шкаф, стол, стулья, тумбочки, чайник, а также телевизор. Удобства в номере. Есть выход на террасу с красивым видом.
- Классический трехместный номер (3 односпальные кровати) – общая площадь номера 25 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – три односпальные кровати, телевизор, стеллаж для хранения вещей, обеденный стол, стулья, чайник. Удобства в номере. Есть выход на террасу с красивым видом.
- Семейный номер с видом на горы - уютный номер c тремя кроватями (2 односпальные, 1 двуспальная King-size) – общая площадь 40 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели: телевизор, холодильник, чайник, стеллаж для хранения вещей, обеденная зона с маленькой кухней, выход на балкон с красивым видом.
Гостевой дом «Дего»
Гостевой дом "Дего". Два круглогодично работающих бассейна, баня, купель, беседки и очаг, закрытая территория, парковка для туристов. Трехразовое питание организовано в уютной столовой на территории. Номерной фонд представлен 2-х местными и семейными номерами категорий стандарт и комфорт. В каждом номере - wi-fi, телевизор, кондиционер, ванная комната, набор полотенец, фен. Расположен в тихом месте на окраине поселка. Идеально подходит для бюджетных путешествий.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер г. Краснодар/г. Минеральные Воды - пос. Каменномостский - г. Краснодар/г. Минеральные Воды
- Проживание в гостевых домах в 2-/3-/4-местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
- Питание 3-разовое, домашняя кухня
- Купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой 4 посещения по 3 часа)
- Работа гидов по программе
- Все трансферы по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара/ Минеральных Вод и обратно
- Индивидуальный трансфер Краснодар/Минеральные Воды - Каменномостский - Краснодар/Минеральные Воды (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
- Расходы личного характера
- Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте: водопады Руфабго - 500 руб., монастырь - 400 руб., Хаджохская теснина - 600 руб., Азишская пещера - 700 руб., пещера Нежная - 300 руб., конная прогулка - 2000 руб., рафтинг - 1500 руб., экстрим-парк (по желанию) - 1500-2500 руб. (в зависимости от маршрута)
- Водопады Руфабго - 500 руб
- Монастырь - 400 руб
- Хаджохская теснина - 600 руб
- Азишская пещера - 700 руб
- Пещера Нежная - 300 руб
- Конная прогулка - 2000 руб
- Рафтинг - 1500 руб
- Экстрим-парк (по желанию) - 1500-2500 руб. (в зависимости от маршрута)
- Медицинская страховка, оформляется по запросу
- Услуги прачечной
- Сауна, баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- головной убор (кепка, панама, шляпа);
- солнцезащитные очки;
- фото или видеоаппаратура;
- небольшой рюкзак;
- туристический коврик для сидения;
- треккинговые ботинки;
- непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
- накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала;
- плавки / купальник;
- средства личной гигиены;
- смены одежды и нижнего белья;
- наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как осуществляется трансфер?
Сейчас у нас 2 точки сбора – ж/д вокзал Краснодара (Краснодар-1) и аэропорт г. Минеральные Воды.
Встреча в аэропорту Краснодара временно недоступна из-за закрытия аэропорта.
Если вы прибываете на ж/д вокзал Краснодара (Краснодар-1) – сбор туристов и трансфер с 09:30 до 10:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе).
Встреча на парковке около ж/д вокзала.
Трансфер отъезжает от ж/д вокзала в место проведения тура не позднее 10:30 утра.
Если вы прибываете в аэропорт Минеральных Вод – сбор туристов и трансфер с 11:00 до 13:00 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе).
Встреча на парковке перед аэропортом.
Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:00.
Обратный трансфер на ж/д вокзал Краснодара – в 10:00.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой поезд настоятельно просим приобретать билеты с отправлением после 15:00.
Обратный трансфер в аэропорт Минеральных Вод – в 10:00 выезд и отправление в аэропорт Минеральных вод.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30.
За несколько дней до начала тура (обычно в четверг, за 4 дня до начала тура) Вы получите на почту всю информацию по трансферу – контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.
Время трансфера: от Минеральных Вод 4,5 часа, от Краснодара 2,5 часа.
Какие достопримечательности мы посетим в туре?
В перерывах между посещениями термальных вод Вас ждет насыщенная экскурсионная программа по главным достопримечательностям Адыгеи, включая грандиозное плато Лаго-Наки, незабываемые водопады Руфабго и Хаджохскую теснину.
Какие скидки есть в туре?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?
Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.
Как организовано питание?
Питание 3-разовое, домашняя кухня.
Для туристов, имеющих ограничения по продуктам питания, просьба сообщить при бронировании.
Если программа дня предполагает возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс с собой или обед готовится в котелке на костре во время привала на маршруте, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.
ВАЖНО! Туристы, проживающие в гостевых домах “Рябиновые бусы”, “Горная Лаванда”, “Отдых у реки2 и ”На Аминовской" питаются в гостевом доме “Рябиновые бусы”. Расстояние до “Рябиновых бус” от “Горной Лаванды” – 50 метров, от “Отдыха у реки” – 200 метров, от “На Аминовской” – 400 метров. На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое место размещения после ужина.
Туристы, проживающие в гостевых домах “Парк Хаджох” и “Софья” питаются на территории этих гостевых домов.
Есть ли на территории посёлка банкоматы/магазины/рестораны/кафе?
Везде ли можно оплачивать картой входные билеты?
Так как мы будем всегда передвигаться в составе группы, то входной билет на экскурсионные объекты у нас будет один на всех. Мы заранее, пока добираемся до места, собираем деньги с участников группы, это сокращает наше время на приобретение билетов и остаётся больше времени на саму экскурсию. Необходимо иметь с собой наличными сумму под расчёт, чтобы избежать проблем со сдачей. Терминалы онлайн-оплаты, как правило, на водопадах и в ущельях не работают, так как там почти везде проблемы со связью. Просим Вас отнестись с пониманием. Банкоматы Сбербанка у нас имеются, будем обязательно заезжать, если есть необходимость.
Если мы никогда не были на конной прогулке, можно ли ехать?
95% человек, которые нас посещают, не имеют опыта в верховой езде и при этом отлично справляются и остаются довольны конной прогулкой. Дети до 5 лет едут в седле с одним из родителей, ребенок более старшего возраста сидит в седле и управляет конем самостоятельно. Если есть какие-либо причины, то конь ребенка идет в связке с конем инструктора, но такое бывает очень редко (если совсем маленькие детки). Это экскурсия, скачек не будет, ход коня умеренным темпом. Едете верхом и наслаждаетесь окрестностями.
Какую обувь лучше брать с собой?
В идеале, взять с собой ботинки или кроссовки для трекинга, так как ходить мы будем по пересечённой местности.
Местами бывает сыро и немного скользко. Так что все городские кроссовки (с гладким протектором), а тем более кеды, не особо подходят для наших пеших экскурсий, особенно в активных турах.
А еще лучше взять две пары обуви (кроссовок/ботинок), в случае если намокнут ноги, всегда в запасе будут сухие и тёплые.
Зачем нужен дождевик, если по прогнозу нет дождя?
Дождевик это очень универсальная вещь. Если даже не будет дождя, но будет холодно и ветрено, он послужит дополнительным слоем утепления в непогоду. Доверия к прогнозу погоды в горах мало, погода здесь непредсказуема. Осадки выпадают не только в виде дождя, так же мокро может выпадать и туман.
Подходит ли рафтинг новичкам и людям без опыта?
Рафтинг по реке Белая стоит особого внимания, у нас проводят чемпионаты России, поэтому инструктора, которые будут Вас сопровождать, выполняют свою работу на 100%. Для сплава выдаются: гидрокостюм, гидротапочки, жилет, весло. Маршруты специально продуманы для новичков (соответственно подготовки не требуют), пороги обязательно имеются, рафт они не перевернут (так как эта лодка создана специально, для устойчивости на воде).
Может ли измениться программа?
При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы. Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда.
Будут ли нас кормить по приезду из аэропорта Минеральных вод?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Питание было замечательное, хозяева хорошие, приветливые люди
(гостевой дом "Софья"). Номера вполне приличные, чистые, но слышимость просто супер! Программа тура, кроме первого дня, интересная!
Транспорт всегда был вовремя.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией экскурсий в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв коллегам в регионе для улучшения качества работы гидов и организации тура в целом. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!