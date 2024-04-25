Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках

Групповой тур в Краснодаре
5
3 отзыва
Вас ждет насыщенная экскурсионная программа по главным достопримечательностям Адыгеи, включая грандиозное плато Лаго-Наки, незабываемые водопады Руфабго, Свято-Михайловский Афонский монастырь и Хаджохскую теснину.

Этот комфортный, спокойный отдых подойдет тем, кто хочет скрыться от городской суеты, побыть наедине с собой или отдохнуть с семьей. Для любителей активного отдыха может быть организована конная прогулка по ущелью.
Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
Ближайшие даты:
5
мая
12
мая
19
мая
26
мая
2
июн
9
июн
16
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Купание в термальных источниках
Купание в термальных источниках
Активированная кремнием вода расслабит наше тело, придаст бодрости и сил
Неспешная конная прогулка
Неспешная конная прогулка
Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу
Голос реки Белой
Голос реки Белой
Испытаем необычайный восторг от посещения Хаджохской теснины
Знаменитый Адыгейский сыр
Знаменитый Адыгейский сыр
Приобретем и попробуем Адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке
Настоящая жемчужина Адыгеи
Настоящая жемчужина Адыгеи
Побываем на живописных панорамных точках Плато Лаго-Наки

Программа тура по дням

1 день

Краснодар и источник «Псыгупс»

  • 09:30-10:30 Встреча в Краснодаре на ж/д вокзале Краснодар-1 — трансфер в гостевой дом.
  • 11:00-13:30 Встреча в г. Минеральные Воды в аэропорту — трансфер в гостевой дом.
  • 13:00-14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристов, прибывшими из Краснодара.

14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.

  • Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, и "на Аминовской" питаются в ГД "Рябиновые бусы".
  • Туристы, проживающие в ГД "Отдых у реки" завтракают в своём ГД, а обедают и ужинают в "Рябиновых бусах". Туристы, проживающие в гостевых домах "Парк Хаджох" и “Софья” питаются на территории своих гостевых домов.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс».

Туристы, прибывающие из Минеральных Вод, посещают источники в 5-ый день тура, т. к. в первый день тура не успевают.

17:00-18:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Минеральных Вод.

19:00 Ужин в гостевом доме.

Краснодар и источник «Псыгупс»Краснодар и источник «Псыгупс»Краснодар и источник «Псыгупс»Краснодар и источник «Псыгупс»
2 день

Ущелье реки Руфабго

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00Отправление на экскурсию в ущелье реки Руфабго (в пер. с адыгейского «бешеный», входные билеты оплачиваются отдельно).

Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.

Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго, Девичья коса.

Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс»

19:00 Ужин в гостевом доме.

Ущелье реки РуфабгоУщелье реки РуфабгоУщелье реки РуфабгоУщелье реки Руфабго
3 день

Конная прогулка

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады» (оплачивается отдельно).

Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута.

Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.

ВАЖНО! Ограничение по весу туриста – не более 95 кг.

При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс»

19:00 Ужин в гостевом доме.

Конная прогулкаКонная прогулкаКонная прогулкаКонная прогулка
4 день

Хаджохская теснина

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину (входные билеты оплачиваются отдельно).

Уверяем, от впечатлений при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг.

Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем.

Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя. Но можно представить.

А лучше приехать и самим услышать голос реки, которую скала пытается заковать в каменные наручники.

ВАЖНО! В теплое время года для активных туристов есть альтернатива экскурсиям – сплав по реке Белой! (оплачивается отдельно).

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс»

19:00 Ужин в гостевом доме.

Хаджохская теснинаХаджохская теснинаХаджохская теснинаХаджохская теснина
5 день

Плато Лаго-Наки и Азишская пещера

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Сегодня вас ждет выезд на весь день.

Конечная точка – знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.

В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый Адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.

14:00 Обед на природе, наши повара заботливо соберут для вас ланч-боксы и горячий чай в термосах (с конца марта по середину ноября).

15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.

Высокогорное плато Лаго-Наки – уникальный уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России.

Будет время насладиться шикарными видами, подышать чистейшим горным воздухом и конечно же сделать фото и видео на память.

После экскурсии на плато Лаго-Наки, туристы, прибывшие из Минеральных Вод отправляются на геотермальный источник «Псыгупс».

18:00 Ужин в гостевом доме.

Плато Лаго-Наки и Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Азишская пещера
6 день

Свято-Михайловский Афонский монастырь

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь.

Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами (входные билеты оплачиваются отдельно).

Особенно прекрасна дорога, ведущая к монастырю – открывается изумительная панорама гор.

Вершины Главного Кавказского хребта, Тыбгинского, Чугушского и Фишт-Оштеновского горных узлов отсюда видны как на ладони.

Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс»

19:00 Ужин в гостевом доме.

Свято-Михайловский Афонский монастырьСвято-Михайловский Афонский монастырьСвято-Михайловский Афонский монастырьСвято-Михайловский Афонский монастырь
7 день

Возвращение домой

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отъезд.

Трансфер в аэропорт или на вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб:

Гостевой домКатегория номера24.03.24 - 16.11.24 (кроме 28.04.24-11.05.24)МАЙСКИЕ
28.04.24 - 11.05.24		17.11.24 - 27.12.24
ДегоДвухместный номер стандарт33900-33900
Двухкомнатный 4-х местный номер стандарт (возможно размещение 2-3 туристов без доплаты)33900-33900
Двухкомнатный 4-х местный семейный номер стандарт (возможно размещение 2-3 туристов без доплаты)33900-33900
Двухместный номер комфорт36800-36800
Трехкомнатный 4-х местный номер люкс36800-36800
Дополнительное место в номер (диван или кресло-кровать)31400-31400
Доплата за одноместное размещение в 2-х местном номере14000-14000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10% скидка 10%
Рябиновые бусыДвухместный номер комфорт403005100035800
Трехместный улучшенный номер комфорт403005100035800
Четырехместный однокомнатный номер семейный комфорт403005100035800
Четырехместные однокомнатные апартаменты с камином403005100035800
Четырехместный двухкомнатный номер Люкс с видом на реку403005100035800
Четырехместный двухкомнатный номер семейный люкс403005100035800
Двухместный номер стандарт-мини403005100035800
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)314003780031400
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере12000190009000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%скидка 10%скидка 10%
Парк ХаджохДвухместный номер стандарт409005120039700
Двухместный номер улучшенный430005390041700
Двухместный номер комфорт452005700043700
Трехместный номер студия512006540049300
Четырехместный семейный номер398004930038600
Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка) и студия344003630034400
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере стандарт170002400016000
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере улучшенный190002700018000
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере комфорт210003000019000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%скидка 10%скидка 10%
Горная ЛавандаДвухместный номер стандарт375004390035800
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)314003330031400
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере9000130009000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%скидка 10%скидка 10%
Отдых у рекиДвухместный номер стандарт375005100037500
Двухместный номер стандарт (мини)375005100037500
Трехместный номер стандарт375005100037500
Четырехместный номер стандарт375005100037500
Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)314003330031400
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере11000190009000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%скидка 10%скидка 10%
На АминовскойТрехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)325003780032500
Доплата за одноместное размещение в трехместном номере7000100007000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%скидка 10%скидка 10%
СофьяСтандартный двухместный номер с двумя раздельными кроватями358004040033900
Классический трехместный номер (3 односпальные кровати)358004040033900
Двухместный номер с 1 кроватью и видом на горы358004040033900
Семейный номер с видом на горы358004040033900
Доплата за одноместное размещение8000120007000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%скидка 10%скидка 10%

Подселение возможно только в ГД “Рябиновые бусы”.

Туристы, проживающие в «Отдыхе у реки» завтракают в своём гостевом доме, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах.

На подселение берём только женщин, при бронировании за месяц до начала тура.

Оснащение номеров при заселении:

  • Полотенца
  • Фен
  • Телевизор
  • Холодильник
  • Кондиционер
  • в гд «Парк Хаджох» в номере «Студия» входят в стоимость халаты
  • чайник в номере, либо куллер на этаже
  • Микроволная печь есть в номерах Горная Лаванда и Отдых у реки

Варианты проживания

Гостевой дом «Горная Лаванда»

6 ночей

Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост.

Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.

Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»

Гостевой дом «на Аминовской»

6 ночей

Гостевой дом "на Аминовской" расположен у берега речки Аминовка. Стандартные 3-х местные номера с удобствами. В номерах чайник, холодильник, телевизор. Отличный бюджетный вариант размещения. Также, в 3-х местных номерах гостевого дома возможно размещение двух туристов без доплат.

Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»

Гостевой дом «Отдых у реки»

6 ночей

Гостевой дом "Отдых у реки" находится прямо на берегу реку Белая. Два деревянных корпуса, благоустроенная территория, баня, детская площадка.

Приглашаем Вас приехать к нам в гости и в полной мере испытать единение с природой. Лёжа в гамаке или подвесных качелях слушать шум реки или журчание стекающих струй у фонтана «Каменная стена». В кресле-качалке вечером у мангала наблюдать за языками пламени костра. Попариться от души в хорошей компании с березовым веником в русской бане на дровах. Халаты и тапочки для туристов.

Туристы, проживающие в «Отдыхе у реки» завтракают в своём гостевом доме, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах.

Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»

Гостевой дом «Парк Хаджох»

6 ночей

Гостевой дом "Парк Хаджох" – один из лучших вариантов размещения во время тура. Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная терристория, беседки, мангальные зоны, парковка. Номера 4-х категорий (Эконом, Стандарт, Улучшенный, Комфорт) позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома. Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня – повара уже не раз зарекомендовали себя, как настоящие мастера своего дела!

Важно! Питание туристов, проживающих в ГД Парк Хаджох также происходит в кафе на территории гостевого дома.

Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»

Гостевой дом «Рябиновые бусы»

6 ночей

Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона – все это утопает в зелени и щебетании птиц. Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции.

Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков. В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.

Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»

Гостевой дом «Софья»

6 ночей

Гостевой дом «София» находится в поселке Каменномостский. Зелёная территория, общая терраса, уютная летняя кухня с барной стойкой, общая кухня и зона мангала. Номерной фонд представлен 2 и 3-местными номерами.

В номерах присутствуют односпальные или двуспальные кровати, телевизор, чайник, собственная ванная комната, тумбочки и шкаф или стеллаж для хранения вещей. Уютный интерьер, выход на террасу с красивым видом из каждого номера. Для детей оборудована безопасная детская площадка. К услугам туристов: бесплатный Wi-Fi, пользование зоной барбекю и кухней, веранда с барной стойкой и бесплатная парковка.

Из каждого номера есть выход на террасу с красивым видом.

Номерной фонд для размещения туристов представлен:

  • Двухместные номера с 2 раздельными кроватями – общая площадь номера 20 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – две односпальные кровати, стеллаж шкаф, стол, стулья, тумбочки, а также телевизор. Удобства в номере. Есть выход на террасу
  • Двухместные номера с 1 двуспальной кроватью - общая площадь номера 20 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – двуспальная кровать, шкаф, стол, стулья, тумбочки, чайник, а также телевизор. Удобства в номере. Есть выход на террасу с красивым видом.
  • Классический трехместный номер (3 односпальные кровати) – общая площадь номера 25 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – три односпальные кровати, телевизор, стеллаж для хранения вещей, обеденный стол, стулья, чайник. Удобства в номере. Есть выход на террасу с красивым видом.
  • Семейный номер с видом на горы - уютный номер c тремя кроватями (2 односпальные, 1 двуспальная King-size) – общая площадь 40 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели: телевизор, холодильник, чайник, стеллаж для хранения вещей, обеденная зона с маленькой кухней, выход на балкон с красивым видом.
Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»

Гостевой дом «Дего»

6 ночей

Гостевой дом "Дего". Два круглогодично работающих бассейна, баня, купель, беседки и очаг, закрытая территория, парковка для туристов. Трехразовое питание организовано в уютной столовой на территории. Номерной фонд представлен 2-х местными и семейными номерами категорий стандарт и комфорт. В каждом номере - wi-fi, телевизор, кондиционер, ванная комната, набор полотенец, фен. Расположен в тихом месте на окраине поселка. Идеально подходит для бюджетных путешествий.

Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер ж/д г. Краснодар/аэропорт г. Минеральные воды - пос. Каменномостский - ж/д г. Краснодар/аэропорт г. Минеральные воды (пока закрыт аэропорт г. Краснодар)
  • Проживание в гостевых домах в 2-3-4 местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
  • Питание 3-х разовое, домашняя кухня
  • Купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой 5 посещений по 3 часа)
  • Работа гидов по программе
  • Все трансферы по программе
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Краснодара и обратно
  • Индивидуальный трансфер Краснодар - Каменномостский - Краснодара (в случае отличного времени прибытия от основной группы) - 8 500 руб. /3 места
  • Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте: монастырь - 400 руб. /чел. Хаджохская теснина - 600 руб. /вз., 300 руб. /детский (7-13 лет) водопады Руфабго - 500 руб. /чел. Азишская Пещера - 700 руб. /чел. пещера Нежная - 300 руб. конная прогулка - 2 000 руб. /чел. /3 часа (ограничения по весу туриста - 95 кг) экстрим парк - от 1 500-2 500 руб. (в зависимости от маршрута) рафтинг - 1 500 руб. /чел
  • Монастырь - 400 руб. /чел
  • Хаджохская теснина - 600 руб. /вз., 300 руб. /детский (7-13 лет)
  • Водопады Руфабго - 500 руб. /чел
  • Азишская Пещера - 700 руб. /чел
  • Пещера Нежная - 300 руб
  • Конная прогулка - 2 000 руб. /чел. /3 часа (ограничения по весу туриста - 95 кг)
  • Экстрим парк - от 1 500-2 500 руб. (в зависимости от маршрута)
  • Рафтинг - 1 500 руб. /чел
  • Расходы личного характера
  • Медицинская страховка, оформляется по запросу
  • Услуги прачечной
  • Сауна
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • головной убор (кепка, панама, шляпа);
  • солнцезащитные очки;
  • фото или видеоаппаратура;
  • небольшой рюкзак;
  • туристический коврик для сидения;
  • треккинговые ботинки;
  • непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
  • накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала;
  • плавки / купальник;
  • средства личной гигиены;
  • смены одежды и нижнего белья;
  • наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?
Детям до 14 лет - 10% (учитывать минимальный возрастной порог для тура).
Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?

Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.

Как организован групповой трансфер?

Сейчас у нас 2 точки сбора – ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) и аэропорт (г. Минеральные Воды).

Встреча в аэропорту Краснодара временно недоступна из-за закрытия аэропорта.

Если вы пребываете на ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) – сбор туристов и трансфер с 09:30 до 10:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе).

Встреча на парковке около ЖД вокзала.

Трансфер отъезжает от ЖД вокзала в место проведения тура не позднее 10:30 утра.

Если вы пребываете в аэропорт Минеральных Вод – сбор туристов и трансфер с 11:00 до 13:00 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе).

Встреча на парковке перед аэропортом.

Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:00.

Обратный трансфер на ЖД вокзал Краснодара – в 10:00 выезд и отправление в Краснодар. ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой самолет/поезд настоятельно просим приобретать билеты с отправлением/вылетом после 15:00.

Обратный трансфер в аэропорт Минеральных Вод – в 10:00 выезд и отправление в аэропорт Минеральных вод.

ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30.

За несколько дней до начала тура (обычно в четверг, за 4 дня до начала тура) Вы получите на почту всю информацию по трансферу – контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.

Время трансфера

- от Минеральных Вод 4,5 часа

- от Краснодара 2,5 часа

Как организовано питание?

Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, Отдых у реки и на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы. Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от Отдыха у реки – 200 метров, от на Аминовской – 400 метров. На завтрак туристы приходят самостоятельно и самостоятельно возвращаются в место размещения после ужина.

Туристы, проживающие в гостевом доме Парк Хаджох, питаются на территории этого гостевого дома.

Туристы, проживающие в гостевом доме Софья, питаются на территории этого гостевого дома.

Если программа дня предполагает возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.

Есть ли на территории посёлка банкоматы/магазины/рестораны/кафе?

Банкоматы есть

Сетевой магазин «Пятёрочка»

Кафе и рестораны находятся не в посёлке, но близко.

Везде ли можно оплачивать картой входные билеты?

Так как мы будем всегда передвигаться в составе группы, то входной билет на экскурсионные объекты у нас будет один на всех. Мы заранее, пока добираемся до места, собираем деньги с участников группы, это экономит наше время время на приобретение билетов и остаётся больше времени на саму экскурсию. Необходимо иметь при себе наличными сумму под расчёт, чтобы избежать проблем со сдачей. Терминалы онлайн-оплаты, как правило, на водопадах и в ущельях не работают, так как там почти везде проблемы со связью. Просим Вас отнестись с пониманием. Банкоматы Сбербанка у нас имеются, будем обязательно заезжать, если есть необходимость.

Если мы никогда не были на конной прогулке, можно ли ехать?

95% человек, которые нас посещают, не имеют опыта в верховой езде и при этом отлично справляются и остаются довольны конной прогулкой. Дети до 5 лет едут в седле с одним из родителей, ребенок более старшего возраста сидит в седле и управляет конем самостоятельно. Если есть какие-либо причины, то конь ребенка идет в связке с конем инструктора, но такое бывает очень редко (если совсем маленькие детки). Это экскурсия, скачек не будет, ход коня умеренным темпом. Едете верхом и наслаждаетесь окрестностями).

Нужен ли халат для термальных источников?

Так как сейчас уже прохладно и разница температуры воды и воздуха разнится, возьмите, пожалуйста, с собой халаты для купания в термальных источниках, так будет намного комфортнее после выхода из бассейнов. В прокат они тоже есть, но выходит не бюджетно, 500 руб за один раз.

Какую обувь лучше брать с собой?

В идеале, взять с собой ботинки или кроссовки для трекинга, так как ходить мы будем по пересечённой местности.

Местами бывает сыро и немного скользко. Так что все городские кроссовки(с гладким протектором), а тем более кеды не особо подходят для наших пеших экскурсий, особенно в активных турах. А еще лучше взять две пары обуви (кроссовок/ботинок), в случае если намокнут ноги, всегда в запасе будут сухие и тёплые.

Зачем нужен дождевик и коврик?

Дождевик это очень универсальная вещь. Если даже не будет дождя, но будет холодно и ветрено, он послужит дополнительным слоем утепления в непогоду. Доверия к прогнозу погоды в горах мало, погода здесь непредсказуема. Осадки выпадают не только в виде дождя, так же мокро может выпадать и туман.

Наличие коврика напрямую связанно с вашим желанием, острой необходимости в нём нет, но если вы захотите присесть, то с ним сможете сделать это везде и на мокром, и на холодном, и на грязном. Коврик можно приобрести на месте. Стоимость 350 руб.

Можно ли приезжать с животными?

Только с размещением в ГД «Рябиновые бусы» с не крупными животными в индивидуальном порядке.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ц
25 апр 2024
Необыкновенная природа, красота, термальный комплекс потрясающий! Отличное сочетание экскурсий и лечения. Самый лучший санаторий- Адыгея!
Необыкновенная природа, красота, термальный комплекс потрясающий! Отличное сочетание экскурсий и лечения. Самый лучший санаторий- Адыгея!Необыкновенная природа, красота, термальный комплекс потрясающий! Отличное сочетание экскурсий и лечения. Самый лучший санаторий- Адыгея!Необыкновенная природа, красота, термальный комплекс потрясающий! Отличное сочетание экскурсий и лечения. Самый лучший санаторий- Адыгея!Необыкновенная природа, красота, термальный комплекс потрясающий! Отличное сочетание экскурсий и лечения. Самый лучший санаторий- Адыгея!Необыкновенная природа, красота, термальный комплекс потрясающий! Отличное сочетание экскурсий и лечения. Самый лучший санаторий- Адыгея!Необыкновенная природа, красота, термальный комплекс потрясающий! Отличное сочетание экскурсий и лечения. Самый лучший санаторий- Адыгея!Необыкновенная природа, красота, термальный комплекс потрясающий! Отличное сочетание экскурсий и лечения. Самый лучший санаторий- Адыгея!
М
25 апр 2024
Отдыхала с 13 по 20 апреля в Адыгеи, хотелось больше узнать о термальных источниках, а заодно и отдохнуть. Удалось все!!! Огромное спасибо организаторам и нашему замечательному гиду Алине за превосходный отдых! Вся заявленная программа экскурсий тура была очень интересной и насыщенной. Это был необыкновенный активный отдых на природе. Горы, реки, свежий воздух, приятная компания людей, внимательное и доброжелательное отношение к нам и нашим запросам со стороны всех сотрудников- это восторг! Термальные источники с тёплой водой после походов в горы- это то что нужно во второй половине дня. Проживала я в гостевом доме «София». Нашим замечательным хозяевам Анне и Андрею отдельное спасибо за доброжелательное отношение к нам. Повар Люба каждый день нас радовала вкусной и разнообразной едой. Всем большое спасибо за замечательный отдых! Буду вас всем рекомендовать! «Большая Страна» добра и процветания вам! До встречи!
Отдыхала с 13 по 20 апреля в Адыгеи, хотелось больше узнать о термальных источниках, а заодноОтдыхала с 13 по 20 апреля в Адыгеи, хотелось больше узнать о термальных источниках, а заодноОтдыхала с 13 по 20 апреля в Адыгеи, хотелось больше узнать о термальных источниках, а заодноОтдыхала с 13 по 20 апреля в Адыгеи, хотелось больше узнать о термальных источниках, а заодноОтдыхала с 13 по 20 апреля в Адыгеи, хотелось больше узнать о термальных источниках, а заодно
Л
24 апр 2024
Очень хорошо организован тур. Все продумано. Прекрасные экскурсоводы. Насыщенная программа.
Очень хорошо организован тур. Все продумано. Прекрасные экскурсоводы. Насыщенная программа.Очень хорошо организован тур. Все продумано. Прекрасные экскурсоводы. Насыщенная программа.Очень хорошо организован тур. Все продумано. Прекрасные экскурсоводы. Насыщенная программа.

Тур входит в следующие категории Краснодара

ПешеходныеКонные прогулкиЖивотныеМожно с детьмиВсе туры7-дневные турыКонные турыSPAТермальные источникиПрирода и пейзажиНа автобусе

Похожие туры из Краснодара

Лето на термальных источниках в Адыгее
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лето на термальных источниках в Адыгее
г. Краснодар
2 июня
9 июня
16 июня
23 июня
от 57 450 за человека
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
г. Краснодар
Сегодня
7 мая
14 мая
21 мая
от 43 500 за человека
Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Лето на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
г. Краснодар
4 июня
11 июня
18 июня
25 июня
43 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Краснодаре
Все туры из Краснодара
All Airlines
ХорошоТам