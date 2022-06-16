Встреча в аэропорте и на ж/д вокзале Краснодара в 14:00.

Автоэкскурсия на плато «Лаго-наки»с остановками на обзорных площадках, посещение оборудованной пещ. «Большая Азишская». Праздничный ужин с шашлыком

09.00 – Завтрак.

10.00 – Посещаем частную палеонтологическую коллекцию «Сад камней».

На транспорте поднимаемся к горному плато Лаго-Наки на высоту около 2000 м над уровнем моря, по пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы – трехтысячники.

Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики и наслаждаемся первозданной природой!

Рельеф плато Лаго-Наки с его отвесными скальными стенами, просторными альпийскими лугами, многочисленными пещерами и утесами был сформирован 300 млн. лет назад! волнами бескрайнего океана «Тетис».

И когда вы пойдете по маршруту, то смотрите под ноги – у вас есть возможность увидеть окаменелую ракушку.

Можете взять ее с собой на память об Адыгее!

Обед– пикник.

На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру «Азишская».

Возвращаемся с полной памятью фотоаппарата.

18.00 – Встречаемся за праздничным ужином.

Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне вкусный шашлык.