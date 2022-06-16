Май в Адыгее

Невероятно красивые предгорья и горы Адыгеи, первозданные горные ландшафты с уникальными флорой

5
3 отзыва
Невероятно красивые предгорья и горы Адыгеи, первозданные горные ландшафты с уникальными флорой и фауной В Адыгее большое количество уникальных природных объектов, в том числе живописных водопадов, разнообразных пещер, скальных ущелий, грандиозных каньонов, лесных озер.

Тур спланирован по самым фотопривлекательным местам таким образом, чтобы предоставить туристам при создании фотографий максимальную возможность для творчества. А пофотографировать здесь есть что! Адыгея – одна из самых красивых и уникальных мест России!
Май в Адыгее
Май в Адыгее
Май в Адыгее
Май в Адыгее
Май в Адыгее
Май в Адыгее
Май в Адыгее
Май в Адыгее
Май в Адыгее
Май в Адыгее
Май в Адыгее
Май в Адыгее
Май в Адыгее
Май в Адыгее
Май в Адыгее
Май в Адыгее
Май в Адыгее
Май в Адыгее
Май в Адыгее
Ближайшие даты:
30
апр

Программа тура по дням

1 день
Заезд, геотермальные источники

Встреча в аэропорте  и на ж/д вокзале Краснодара в 14:00.

Заезд в коттеджи или гостиницу.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

2 день
Автоэкскурсия на плато «Лаго-наки»с остановками на обзорных площадках, посещение оборудованной пещ. «Большая Азишская». Праздничный ужин с шашлыком

09.00 – Завтрак.

10.00 – Посещаем частную палеонтологическую коллекцию «Сад камней».

На транспорте поднимаемся к горному плато Лаго-Наки на высоту около 2000 м над уровнем моря, по пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы – трехтысячники.

Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики и наслаждаемся первозданной природой!

Рельеф плато Лаго-Наки с его отвесными скальными стенами, просторными альпийскими лугами, многочисленными пещерами и утесами был сформирован 300 млн. лет назад! волнами бескрайнего океана «Тетис».

И когда вы пойдете по маршруту, то смотрите под ноги – у вас есть возможность увидеть окаменелую ракушку.

Можете взять ее с собой на память об Адыгее!

Обед– пикник.

На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру «Азишская».

Возвращаемся  с полной памятью фотоаппарата.

18.00 – Встречаемся за праздничным ужином.

Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне вкусный шашлык.

3 день
Автоэкскурсия с остановками на обзорных площадках. Биосферный заповедник. Дольмен. Геотермальный источник.

09.00 – Завтрак.

Поездка на геотермальный источник.

15.00 – Обед.

В этот день мы поедем по каньону реки Белая с остановками на обзорных площадках: в Большом Гранитном каньоне и в месте слияния рек Киша и Белая, на территорию Государственного биосферного заповедника – старейшего и самого крупного горно-лесного заповедника Европы, в поселок Гузерипль, где и сможем  посетить Музей природы.

19.00 – Ужин.

4 день
Отъезд

09:00 Завтрак.

Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами.

Стоимость тура на 1 человека при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:

  • гостевой дом «У горы» – 17 000 руб.;
  • гостевой дом "На Аминовской" – 12 800 руб.

Размещение от 4-х человек в номере:

  • в гостевом доме "Деревянные коттеджи" – 12 800 руб./чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в комфортабельных коттеджах (на территории базы есть Wi-fi, в поселке нормально работает сотовая связь и USB-модемы любых операторов)
  • Питание 3-х разовое, полноценное, (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе второе блюдо)
  • Посещение геотермального бассейна в соответствии с программой
  • Работа гидов-инструкторов по программе тура
  • Трансферы по программе
  • Трансфер из г. Краснодар до п. Каменномостский
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Обратный трансфер из п. Каменномостский в г. Краснодар – 700 руб. с человека
  • Билеты на экскурсионные объекты
  • «Большая Азишская» – 600 руб.
  • "Музей природы" – 300 руб.
  • Частная коллекция "Сад камней" – 150 руб. .
  • Аренда рюкзака 20-30 л. – 300 руб. /сутки
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • страховой медицинский полис;
  • мед. препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30 л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
  • фото- и/или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
  • фонарик налобный для кейвинга;
  • одежда, подходящая для активных приключений (которую не жалко испачкать) – лучше синтетика или смесовая ткань, она лёгкая и быстро сохнет, в отличие от хлопка;
  • легкая одежда (футболки, шорты, купальник, плавки и необходимые вам купальные принадлежности – шапочка, тапочки);
  • куртку-ветровку с капюшоном;
  • плащ-дождевик или накидка;
  • свитер или флиска (кофта из флиса или полартека) – флиска лучше, чем шерстяной свитер (легче, теплее, быстрее сохнет);
  • треккинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве (кроссовки или трекинговые сандалии), лучше 2 пары (на смену);
  • репелленты;
  • крем от загара фактор защиты не менее 50 – обгореть в горах и предгорьях очень легко;
  • головной убор (для защиты от солнца) – в обязательном порядке;
  • очки солнечные;
  • гигиеническая помада – с фактором защиты от солнца.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как организован трансфер в туре?

Трансфер осуществляется в день заезда. Время отправления автобуса из г. Краснодара - 14.00. часов

Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 13.30,. а в аэропорт г. Краснодара до 14.00.

Машина выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 14.00.

Трансфер в день заезда позже 14 оплачивается отдыхающими самостоятельно. Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы или обратно самостоятельно.

Обратный трансфер Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется 10.30 -11.00 и сначада едет в аэропорт, далее на ж/. д вокзал.

Стоимость трансфера 700 руб. с человека.

Как самостоятельно добраться до места сбора?

Добраться из аэропорта Краснодара или ж/д вокзала Краснодара до базы или из п. Каменномостский в аэропорт или на ж/д вокзал Краснодара можно заказав микроавтобус - 4000 руб. за машину, легковой автомобиль -2500 руб. за машину;

Трансфер Белореченск - пос. Каменномостский –-1200 руб. за машину;

г. Майкоп – пос. Каменномостский – 1000 руб. за машину;

Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом. Стоимость билета от 2000 до 3000 рублей, сайт http://www.neoplantur.ru тел:+7 (918) 427-32-50, +7 (918) 420-45-97);

От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;

Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная дорога М4«Дон»-это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути, не нарушая правил, при нормальном движении -17 часов

Как организовано питание в туре?

В туре предусморено полноценное трехразовое питание. В случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе суп.

Каковы особенности геотермальных кремниевых источников?

Термальная вода, которая добывается из скважины №12-Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты.

Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества.

Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно мнениям ученых кремний – мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.

Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».

Глубина скважины №12-Т – 1595 м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2, СН4, N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты (базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).

Температура воды в бассейнах-37-39 градусов. Ограничений по наружному применению нет.

Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
Т
16 июня 2022
Спасибо за четкость и оперативность работы и полную информацию о туре на сайте, что избавляет от недопонимания и лишних вопросов
Т
13 июня 2022
Кроме мелких огрехов с логистикой замечаний нет. Очень проживание в мотеле Беловодье. Чуткий заботливый персонал. Замечательные экскурсоводы Сергей Александрович и Любовь.
Т
9 июня 2022
По части организации тура Большой страной нет претензий. Все было четко и понятно по документам, оплате, срокам, на все дополнительные вопросы получали ответы.

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