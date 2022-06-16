Встреча в аэропорте и на ж/д вокзале Краснодара в 14:00.
Заезд в коттеджи или гостиницу.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
09.00 – Завтрак.
10.00 – Посещаем частную палеонтологическую коллекцию «Сад камней».
На транспорте поднимаемся к горному плато Лаго-Наки на высоту около 2000 м над уровнем моря, по пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы – трехтысячники.
Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики и наслаждаемся первозданной природой!
Рельеф плато Лаго-Наки с его отвесными скальными стенами, просторными альпийскими лугами, многочисленными пещерами и утесами был сформирован 300 млн. лет назад! волнами бескрайнего океана «Тетис».
И когда вы пойдете по маршруту, то смотрите под ноги – у вас есть возможность увидеть окаменелую ракушку.
Можете взять ее с собой на память об Адыгее!
Обед– пикник.
На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру «Азишская».
Возвращаемся с полной памятью фотоаппарата.
18.00 – Встречаемся за праздничным ужином.
Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне вкусный шашлык.
09.00 – Завтрак.
Поездка на геотермальный источник.
15.00 – Обед.
В этот день мы поедем по каньону реки Белая с остановками на обзорных площадках: в Большом Гранитном каньоне и в месте слияния рек Киша и Белая, на территорию Государственного биосферного заповедника – старейшего и самого крупного горно-лесного заповедника Европы, в поселок Гузерипль, где и сможем посетить Музей природы.
19.00 – Ужин.
09:00 Завтрак.
Отъезд.
Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:
Размещение от 4-х человек в номере:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Трансфер осуществляется в день заезда. Время отправления автобуса из г. Краснодара - 14.00. часов
Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 13.30,. а в аэропорт г. Краснодара до 14.00.
Машина выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 14.00.
Трансфер в день заезда позже 14 оплачивается отдыхающими самостоятельно. Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы или обратно самостоятельно.
Обратный трансфер Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется 10.30 -11.00 и сначада едет в аэропорт, далее на ж/. д вокзал.
Стоимость трансфера 700 руб. с человека.
Добраться из аэропорта Краснодара или ж/д вокзала Краснодара до базы или из п. Каменномостский в аэропорт или на ж/д вокзал Краснодара можно заказав микроавтобус - 4000 руб. за машину, легковой автомобиль -2500 руб. за машину;
Трансфер Белореченск - пос. Каменномостский –-1200 руб. за машину;
г. Майкоп – пос. Каменномостский – 1000 руб. за машину;
Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом. Стоимость билета от 2000 до 3000 рублей, сайт http://www.neoplantur.ru тел:+7 (918) 427-32-50, +7 (918) 420-45-97);
От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;
Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная дорога М4«Дон»-это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути, не нарушая правил, при нормальном движении -17 часов
В туре предусморено полноценное трехразовое питание. В случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе суп.
Термальная вода, которая добывается из скважины №12-Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты.
Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества.
Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно мнениям ученых кремний – мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.
Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».
Глубина скважины №12-Т – 1595 м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2, СН4, N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты (базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).
Температура воды в бассейнах-37-39 градусов. Ограничений по наружному применению нет.
Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.