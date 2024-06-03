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Индивидуальная
13 часов
Популярное предложение
Из Краснодара - в горную Адыгею: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Западного Кавказа: горные панорамы, легенды абадзехов, термальные источники и захватывающие виды ждут вас
Начало: В месте вашего проживания в Краснодаре
«Возьмите с собой тёплые вещи: в горах холоднее, чем в Краснодаре»
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
12 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
В Адыгею из Краснодара: Физиабго, монастырь и термы
Покорите вершину Физиабго, посетите святые места и отдохните в термах. Незабываемое путешествие в Адыгею ждет каждого
«Главной целью станет покорение горы Физиабго, мы заедем и поднимемся на высоту 992 метра н»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
13 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Однодневная экскурсия в Адыгею: плато Лаго-Наки, горячие источники и «Каменное море»
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному хребту «Каменное море», где каждый шаг открывает новые великолепные виды
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
11 июня в 07:00
14 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие на плато Лаго-Наки из Краснодара: горы, культура и природа
Погрузитесь в мир невероятных горных ландшафтов и адыгейской культуры с индивидуальной экскурсией на плато Лаго-Наки
«Увлекательный путь в горы Адыгеи»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
Путешествие из Краснодара в Мезмай откроет перед вами живописные пейзажи, величественные горы и древние леса. Уникальная природа и вдохновляющие виды ждут вас
Начало: В Краснодаре
«Только представьте: внизу шумит река, на горизонте возвышаются синие горы, а в небе парят орлы»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
13 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Краснодара - в заповедную Адыгею: индивидуальная экскурсия
Путешествие из Краснодара в заповедную Адыгею подарит вам незабываемые впечатления от горных хребтов, ущелий и альпийских вершин
Начало: в центре города
«Гузерипль: горы, леса и экотропы»
11 июня в 06:00
13 июня в 06:00
13 999₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
13 часов
Фототур в волшебные горы Адыгеи: пейзажи, легенды и величие природы
Захватывающий день в Адыгее: откройте уникальные горные пейзажи, вдохните свежий воздух и узнайте истории, окружающие эти места
Начало: В Краснодаре
«Заряжайте фотоаппараты: я покажу вам самые колоритные точки в горах Майкопского района Адыгеи и расскажу об истории этих удивительных мест»
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
13 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов
Путешествие в горную Адыгею на границе двух регионов. Насладитесь видами плато Лаго-Наки, продегустируйте местную кухню и искупайтесь в термальных источниках
Начало: По договоренности
«На границе двух регионов В Краснодаре нет гор, но я отвезу вас в настоящие горы»
Завтра в 06:30
12 июня в 06:30
12 990₽ за всё до 3 чел.
Групповая
14 часов
Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
«Вы увидите природу во всем её многообразии: вершины гор, покрытые буково-пихтовыми лесами и альпийскими лугами, долины быстрых рек с водопадами, пещеры, гроты и ущелья»
Расписание: По выходным и праздничным дням
16 июня в 07:00
30 июня в 07:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Начало: По договорённости
«Подъем на хребет Уна-Коз по канатной дороге *** Чтобы увидеть и услышать горы, Вкусить легенд старинных пересказ И покорить все южные просторы Добро пожаловать на Северный Кавказ»
Расписание: будние дни в 07:00
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
от 15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Лаго-Наки: Свято-Михайловский монастырь, гора Физиабго и ущелье Мишоко
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
«Недалеко от монастыря, расположена гора Физиабго, с вершины которой открывается удивительная панорама на территорию монастыря и вершины Главного Кавказского хребта и плато Лагонаки»
Расписание: по выходным и праздничным дням
20 июля в 07:00
24 авг в 07:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в станицу Азовская
Посетить Хату атамана, прогуляться по лесу к ручью Соленый и увидеть часовню Александра Невского
Начало: на улице Одесская
«Полюбуетесь горой Собер-Баш, охраняющей станицу, рассмотрите часовню Александра Невского, продегустируете серебряную и сероводородную воду из целебных источников»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег2223 июня 202407 мая 2024 у меня была экскурсия "Из Краснодара - в Горную Адыгею" с прекрасным профессиональным гидом, великолепным фотографом и
- ГГалина30 мая 2024Адыгея прекрасна, но нам не повезло с погодой. Гид спасла наш день. Мы познакомились с интересными музеями и людьми. В
- ММарина26 мая 2024Хотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересно, обворожительно, что остались в
- ВВладлена25 мая 2024Спасибо нашему отличному гиду Батыру за увлекательный, прекрасный и незабываемый день. Мы получили массу эмоций, увидели красоты Адыгеи, вкусно пообедали, услышали и узнали много занимательного и интересного. Батыр - лучший гид! Отдельное спасибо за супер фоточки)!
- ММарат23 мая 2024Спасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоций и впечатлений!!! Желаем Вам успехов и процветания!!! Спасибо!!!
- ММария20 мая 2024Спасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсом другие места о которых
- ООльга19 мая 2024Поездка в Адыгею была для меня целым открытием. Благодаря Марии мы побывали в золотой кладовой Аси Еутых (потрясающая личность и
- ЕЕвгений15 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Весь день провели в окружении великолепной природы Адыгеи. Сами в такие места мы сроду бы не попали. Масса положительных эмоций, крутые фотографии.
- ООльга13 мая 2024Мы с подругой остались в полном восторге от данной поездки,спасибо нашему гиду Батыру!!! Поездка прошла легко и весело,осталась куча эмоций
- ООльга11 мая 2024Большое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. В нем было все: и
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Горы»
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