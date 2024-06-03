Экскурсии к горам Краснодара

Найдено 12 экскурсий в категории «Горы» в Краснодаре, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Краснодара - в горную Адыгею
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
114 отзывов
Популярное предложение
Из Краснодара - в горную Адыгею: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Западного Кавказа: горные панорамы, легенды абадзехов, термальные источники и захватывающие виды ждут вас
Начало: В месте вашего проживания в Краснодаре
«Возьмите с собой тёплые вещи: в горах холоднее, чем в Краснодаре»
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
12 990 за всё до 3 чел.
В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
В Адыгею из Краснодара: Физиабго, монастырь и термы
Покорите вершину Физиабго, посетите святые места и отдохните в термах. Незабываемое путешествие в Адыгею ждет каждого
«Главной целью станет покорение горы Физиабго, мы заедем и поднимемся на высоту 992 метра н»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
13 990 за всё до 3 чел.
Адыгея и плато Лаго-Наки из Краснодара
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Однодневная экскурсия в Адыгею: плато Лаго-Наки, горячие источники и «Каменное море»
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному хребту «Каменное море», где каждый шаг открывает новые великолепные виды
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
11 июня в 07:00
14 900 за всё до 3 чел.
Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Путешествие на плато Лаго-Наки из Краснодара: горы, культура и природа
Погрузитесь в мир невероятных горных ландшафтов и адыгейской культуры с индивидуальной экскурсией на плато Лаго-Наки
«Увлекательный путь в горы Адыгеи»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19 000 за всё до 5 чел.
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
Путешествие из Краснодара в Мезмай откроет перед вами живописные пейзажи, величественные горы и древние леса. Уникальная природа и вдохновляющие виды ждут вас
Начало: В Краснодаре
«Только представьте: внизу шумит река, на горизонте возвышаются синие горы, а в небе парят орлы»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
13 999 за всё до 3 чел.
Из Краснодара - в заповедную Адыгею
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Краснодара - в заповедную Адыгею: индивидуальная экскурсия
Путешествие из Краснодара в заповедную Адыгею подарит вам незабываемые впечатления от горных хребтов, ущелий и альпийских вершин
Начало: в центре города
«Гузерипль: горы, леса и экотропы»
11 июня в 06:00
13 июня в 06:00
13 999 за всё до 3 чел.
Фототур в волшебные горы Адыгеи
🚗 На машине
Фотопрогулка
13 часов
7 отзывов
Фототур в волшебные горы Адыгеи: пейзажи, легенды и величие природы
Захватывающий день в Адыгее: откройте уникальные горные пейзажи, вдохните свежий воздух и узнайте истории, окружающие эти места
Начало: В Краснодаре
«Заряжайте фотоаппараты: я покажу вам самые колоритные точки в горах Майкопского района Адыгеи и расскажу об истории этих удивительных мест»
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
13 999 за всё до 3 чел.
Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
66 отзывов
Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов
Путешествие в горную Адыгею на границе двух регионов. Насладитесь видами плато Лаго-Наки, продегустируйте местную кухню и искупайтесь в термальных источниках
Начало: По договоренности
«На границе двух регионов В Краснодаре нет гор, но я отвезу вас в настоящие горы»
Завтра в 06:30
12 июня в 06:30
12 990 за всё до 3 чел.
Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
12 отзывов
Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
«Вы увидите природу во всем её многообразии: вершины гор, покрытые буково-пихтовыми лесами и альпийскими лугами, долины быстрых рек с водопадами, пещеры, гроты и ущелья»
Расписание: По выходным и праздничным дням
16 июня в 07:00
30 июня в 07:00
2 800 за человека
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Начало: По договорённости
«Подъем на хребет Уна-Коз по канатной дороге *** Чтобы увидеть и услышать горы, Вкусить легенд старинных пересказ И покорить все южные просторы Добро пожаловать на Северный Кавказ»
Расписание: будние дни в 07:00
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
от 15 000 за всё до 4 чел.
Лаго-Наки: Свято-Михайловский монастырь, гора Физиабго и ущелье Мишоко
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
4 отзыва
Лаго-Наки: Свято-Михайловский монастырь, гора Физиабго и ущелье Мишоко
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
«Недалеко от монастыря, расположена гора Физиабго, с вершины которой открывается удивительная панорама на территорию монастыря и вершины Главного Кавказского хребта и плато Лагонаки»
Расписание: по выходным и праздничным дням
20 июля в 07:00
24 авг в 07:00
2 800 за человека
Путешествие в станицу Азовская
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в станицу Азовская
Посетить Хату атамана, прогуляться по лесу к ручью Соленый и увидеть часовню Александра Невского
Начало: на улице Одесская
«Полюбуетесь горой Собер-Баш, охраняющей станицу, рассмотрите часовню Александра Невского, продегустируете серебряную и сероводородную воду из целебных источников»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег222
    3 июня 2024
    Из Краснодара - в горную Адыгею
    07 мая 2024 у меня была экскурсия "Из Краснодара - в Горную Адыгею" с прекрасным профессиональным гидом, великолепным фотографом и
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    просто интересным человеком Батыром. Если кратко, посетили нагорье Лаго-Наки, Гранитный каньон (река Белая), Экстрим-парк «Мишоко» и сплав (рафтинг) по реке Белая. Это то, что мы физически успели за один световой день. Нагорье Лаго-Наки - это безумно красивое место, когда смотришь на этот вид, дух захватывает. Это сказка, чудеса гор и природы, удивительный и неповторимый воздух и окружающей природы. Здесь отдыхают мозг, тело и дух от мирского шума, грязи, невзгод и проблем. Уникальное природное место силы, зеленые луга и горы сочетание незабываемой фантазии матушки природы, очень атмосферное место. Каньон – валуны из гранита, шум реки, очень крутое место! Красивые и очень чистые берега, чистый воздух, красивый лес и бурная, слегка бирюзовая река. Рафтинг – это мощный всплеск адреналина и незабываемые ощущения, инструктора – профессионалы своего дела (четкая организация и слаженная работа). Если вы любите активный отдых, это для вас, получите фонтан удовольствий и массу впечатлений. На следующий год обязательно продолжим знакомство с Адыгеей.

  • Г
    Галина
    30 мая 2024
    Адыгея и плато Лаго-Наки из Краснодара
    Адыгея прекрасна, но нам не повезло с погодой. Гид спасла наш день. Мы познакомились с интересными музеями и людьми. В
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    хорошую погоду не до них было бы. О золотой кладовой даже и не знали. Понравился Майкоп. Обязательно нужно в него заезжать. Теперь приедем за природой. И закажем ещё экскурсию. Спасибо.

  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Из Краснодара - в горную Адыгею
    Хотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересно, обворожительно, что остались в
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    полнейшем восторге. В туре было очень комфортно и даже дождь не испортил нам впечатления, а на оборот добавил свою изюминку и впечатления))) Закончили поездку термальными источниками, после активного хорошо расслабились P.S- т. к в один тур все места посмотреть физически не удалось, гарантировано, что приедем еще раз 🥰

    Хотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересно
  • В
    Владлена
    25 мая 2024
    Из Краснодара - в горную Адыгею
    Спасибо нашему отличному гиду Батыру за увлекательный, прекрасный и незабываемый день. Мы получили массу эмоций, увидели красоты Адыгеи, вкусно пообедали, услышали и узнали много занимательного и интересного. Батыр - лучший гид! Отдельное спасибо за супер фоточки)!
  • М
    Марат
    23 мая 2024
    Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
    Спасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоций и впечатлений!!! Желаем Вам успехов и процветания!!! Спасибо!!!
    Спасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоцийСпасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоцийСпасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоцийСпасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоций
  • М
    Мария
    20 мая 2024
    В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
    Спасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсом другие места о которых
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    даже не подозревали!) Мария профессиональный гид и замечательный человек, уделила огромное внимание родителям, им было тяжело подниматься на гору Физиабго, поэтому после монастыря посетили парк Мишоко, чтоб родители насладились великолепными видами. Насладились видами реки Белой, делали остановки по дороге у красивых локаций (у моста 1906г, в поле с маками). Очень впечатлил музей Паноптикум! Поездка очень впечатлила, рекомендуем!)

    Спасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсомСпасибо большое, Марии! Мы замечательно провели день, посетили все заявленные локации по программе и еще плюсом
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Адыгея и плато Лаго-Наки из Краснодара
    Поездка в Адыгею была для меня целым открытием. Благодаря Марии мы побывали в золотой кладовой Аси Еутых (потрясающая личность и
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    наинтереснейший музей), в частном маленьком музее «Беловодье» (который включает в себя как коллекцию аммонитов, которым более 3000 лет, так и предметы Великой Отечественной войны), посетили смотровые площадки на плато, и каньоне. Очень интересно рассказывает, поездка пролетела как один миг! Я в восторге!

    Поездка в Адыгею была для меня целым открытием. Благодаря Марии мы побывали в золотой кладовой АсиПоездка в Адыгею была для меня целым открытием. Благодаря Марии мы побывали в золотой кладовой АсиПоездка в Адыгею была для меня целым открытием. Благодаря Марии мы побывали в золотой кладовой АсиПоездка в Адыгею была для меня целым открытием. Благодаря Марии мы побывали в золотой кладовой АсиПоездка в Адыгею была для меня целым открытием. Благодаря Марии мы побывали в золотой кладовой Аси
  • Е
    Евгений
    15 мая 2024
    Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов
    Очень понравилась экскурсия! Весь день провели в окружении великолепной природы Адыгеи. Сами в такие места мы сроду бы не попали. Масса положительных эмоций, крутые фотографии.
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов
    Мы с подругой остались в полном восторге от данной поездки,спасибо нашему гиду Батыру!!! Поездка прошла легко и весело,осталась куча эмоций
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    и шикарных фото! Если бы мы не были такими трусихами,то эмоций было бы гораздо больше,но это уже совсем другая история…))))Слова здесь излишни, это надо просто увидеть!!! Действительно есть,что посмотреть в Адыгее! Кто еще сомневается - не сомневайтесь! Оно того стоит! Замечаний у нас нет,все прошло просто великолепно! Еще раз спасибо Батыру!)

  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Фототур в волшебные горы Адыгеи
    Большое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. В нем было все: и
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    драматически живописные ущелья с горными реками, и сказочные, будто из Властелина колец, леса, и заснеженные горные вершины. Спасибо вам огромное, было очень интересно и красиво. И, конечно, хочется отдельно отметить гида Светлану и поблагодарить за легкое, приятное общение, интересные рассказы, пунктуальность и организованность.

    Большое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. В

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Горы»

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  3. Адыгея и плато Лаго-Наки из Краснодара
  4. Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
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