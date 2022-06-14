Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней

Каждый день нас ждут новые приключения в живописной Адыгее, которые наполнят впечатлениями

5
3 отзыва
Каждый день нас ждут новые приключения в живописной Адыгее, которые наполнят впечатлениями и обеспечат надолго заряд энергии!
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
Ближайшие даты:
26
июн
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • новые приключения – посещение Хаджохской теснины, экскурсия на высокогорное плато Лаго-Наки, а также маршрут по горным ущельям Мешоко, Руфабго и Гуамскому ущелью;
  • активный отдых – по желанию можно попробовать свои силы в сплаве на рафтах по бурлящей горной реке Белой;
  • релакс и оздоровление – в конце дня все желающие смогут искупаться в термальных источниках.

Программа тура по дням

1 день
Природный парк «Хаджохская теснина», озеро Красное

14:00 – 15:00 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами. 

Обед.

Знакомство с инструктором.

15:00 Инструктаж.

Экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина» (входные билеты оплачиваются отдельно), прогулка на озеро Красное и по его окрестностям.

Протяженность маршрута 4 км.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Природный парк «Хаджохская теснина», озеро КрасноеПриродный парк «Хаджохская теснина», озеро КрасноеПриродный парк «Хаджохская теснина», озеро КрасноеПриродный парк «Хаджохская теснина», озеро Красное
2 день
Экскурсия «Сад камней». Конная прогулка (по желанию)

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия «Сад камней» (входные билеты оплачиваются отдельно).

14:00 Обед.

15:00 Конная прогулка (по желанию, оплачивается отдельно).

Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми. Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды. Все ваши пожелания будут учтены. После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта Уна-коз в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей. На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.

18:00 Ужин.

20:00 Посиделки у костра.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

Экскурсия «Сад камней». Конная прогулка (по желанию)Экскурсия «Сад камней». Конная прогулка (по желанию)Экскурсия «Сад камней». Конная прогулка (по желанию)
3 день
Трекинг с скале «Парус». Каньонинг по ущелью Руфабго

09:00 Завтрак.

10:00 Выход на маршрут.

Трекинг с скале «Парус», спуск дюльфером к 7-му водопаду Руфабго.

Каньонинг по реликтовому ущелью Руфабго по 7-ми водопадам.

Обед на маршруте, берем с собой ланч-боксы.

18:00 Ужин.

20:00 Посиделки у костра.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

Трекинг с скале «Парус». Каньонинг по ущелью РуфабгоТрекинг с скале «Парус». Каньонинг по ущелью РуфабгоТрекинг с скале «Парус». Каньонинг по ущелью Руфабго
4 день
Рафтинг по реке Белая. Скалодром «Копилка». Экстрим-парка «Мишоко» (по желанию)

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд на сплав по реке Белая на рафтах (по желанию, оплачивается отдельно).

14:00 Обед.

15:00 Выход на скалодром «Копилка».

Спуск со скалы 50 м методом Дюльфера.

По желанию посещение экстрим-парка «Мишоко» (троллей, Виа-феррата) – оплачивается самостоятельно.

18:00 Ужин.

20:00 Посиделки у костра.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

Рафтинг по реке Белая. Скалодром «Копилка». Экстрим-парка «Мишоко» (по желанию)Рафтинг по реке Белая. Скалодром «Копилка». Экстрим-парка «Мишоко» (по желанию)Рафтинг по реке Белая. Скалодром «Копилка». Экстрим-парка «Мишоко» (по желанию)
5 день
Плато Лаго-Наки. Кавказский природный биосферный заповедник

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд на маршрут – высокогорное плато Лаго-Наки.

Посещение смотровых площадок с живописными видами на горы главного Кавказского хребта.

Скала «Утюг» – 1850 м над уровнем моря. 

Посещение Кавказского природного биосферного заповедника.

Посещение диких необорудованных пещер.

Обед на маршруте, берем с собой ланч-боксы.

18:00 Ужин.

20:00 Посиделки у костра.

Плато Лаго-Наки. Кавказский природный биосферный заповедникПлато Лаго-Наки. Кавказский природный биосферный заповедникПлато Лаго-Наки. Кавказский природный биосферный заповедник
6 день
Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль

9:00 Завтрак. 

10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль. 

Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки. 

В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп.плату) и подышать свежим горным воздухом. 

14:00 Обед на маршруте. 

Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинамикоралловых рифов древнего океана Тетис. 

19:00 Праздничный ужин. 

Вручение подарков каждому гостю.

Экскурсия в высокогорный поселок ГузерипльЭкскурсия в высокогорный поселок ГузерипльЭкскурсия в высокогорный поселок Гузерипль
7 день
Отъезд

09:00 Завтрак.

10:00 Отъезд.

Обратные билеты можно брать из Краснодара не ранее 15:00.

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

РазмещениеГорная СлободаБаза отдыха «Активация»ТК “Белая река Даховская” (кроме дат с 1 по 10 мая)Отель “Водопады Руфабго”
номер стандартномер студия
2-х, 3-хместное размещение30 00033 90041 00046 00055 000
доплата за одноместное размещение12 00012 00013 00018 000-

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в день заезда из г. Краснодар и в день выезда в г. Краснодар
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Трехразовое питание
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные экскурсии, прогулки, походы-восхождения по Горной Адыгее
  • Баня (по предварительной записи на месте)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках:Хаджохская теснина – 500 руб. взрослый, 250 руб. детскиймузей «Сад камней» – 100 руб. музей «Беловодье» – 150 руб. пещера «Азишская» – 500 руб. взрослый, 250 руб. детский (льготникам скидка)
  • Хаджохская теснина – 500 руб. взрослый, 250 руб. детский
  • Музей «Сад камней» – 100 руб.
  • Музей «Беловодье» – 150 руб.
  • Пещера «Азишская» – 500 руб. взрослый, 250 руб. детский (льготникам скидка)
  • Экстрим-парк «Мишоко» (троллей Виа-феррата) – 1 500 рублей
  • Гузерипль (вход в заповедник) –300 руб. взрослый, 150 руб. детский
  • Монастырь (подземный храм) – 100 руб. взрослый, 50 руб. детский
  • Конная прогулка: 2-х часовая – 1 500 руб, 5-ти часовая – 3 500 руб.
  • Сплав на рафте – 1 500 руб.
  • Посещение термальных источников сверх программы – 400 руб. / 1 час взрослый, 200 руб. детский (оплачивается самостоятельно, трансфер к источникам и обратно бесплатный)
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Собираясь в тур по Адыгее, имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.

Список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:

  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а также лекарства, которые принимаете Вы лично);
  • теплая одежда (куртка, свитер, теплые брюки, шапка, перчатки);
  • легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
  • купальник, резиновые тапочки, полотенца;
  • куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
  • обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве – трекинговая обувь!);
  • налобный фонарик;
  • рюкзак на 20-25 литров.

Для прохождения активной части вам предоставят все необходимое снаряжение.

Включен ли трансфер в стоимость тура?

Трансфер из Краснодара к месту проведения тура и по окончании тура в Краснодар предоставляется бесплатно.

В день начала тура Вас встретят представитель компании. Сбор группы в г. Краснодар: 10:00 – на ж/д вокзале и 11:00 – в аэропорту.

Отправление автобусов после сбора группы от ж/д вокзала в 11:00, от аэропорта в 12:00.

Обратные билеты можно брать из Краснодара не ранее 15:00.

Трансфер в день заезда позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

  • с/до аэропорта Краснодара – 3 500 руб.;
  • с/до ж/д вокзала Краснодара – 4 000 руб.;
  • с/до вокзала Майкопа – 1 500 руб.

В связи с временным закрытием аэропорта Краснодара будет организован трансфер из/до аэропорта г. Минеральные Воды и г. Ставрополя.

Прибытие в Мин. Воды до 10:00, обратные билеты не ранее 18:00.

Трансфер со Ставрополя, подстроились под рейсы -время 12.00 (воскресенье), обратный вылет после 17:00.

Какие документы нужны при заселении?

Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.

Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана,Армении и Грузии – по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.

Для иностранных граждан – загранпаспорта, визы, миграционной карты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как организовано питание в туре?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

  • Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
  • Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
  • Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Есть ли скидки в туре?

При размещении на турбазе Активация скидка детям до 14 лет — 10%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
14 июня 2022
тур выдался отличным) мы не делали особых ожиданий и радовались каждым мелочам) радушные и щедрые организаторы на турбазе Активация вкусно кормили и поили, парили в бане) терпеливо отвечали каждому по вопросам гостей о туре и что взять с собой) показали нам много красивых мест, впервые опробовали новые для себя увлечения, от которых захватывает дух)
В
29 авг 2021
Тур, обалденный!!! Рекомендую, хорошее настроение, заряд бодрости и куча удивления гарантирована. смело рекомендую, не бойтесь пробовать новое!!!
Д
23 авг 2021
Огромное спасибо за классный тур!!! Попробовали все прелести туризма. Спустились на рафе-все продумано,безопасно. Дюльфер с 50 м это что-то!!! Такое не попробуешь мне кажется нигде… Инструктора с большой буквы,все знают свое дело и не навязывают ничего лишнего. Хозяева и вообще все окружение очень гостеприимные! Мы в восторге! Ещё раз спасибо)

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