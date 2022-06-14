Трансфер из Краснодара к месту проведения тура и по окончании тура в Краснодар предоставляется бесплатно.

В день начала тура Вас встретят представитель компании. Сбор группы в г. Краснодар: 10:00 – на ж/д вокзале и 11:00 – в аэропорту.

Отправление автобусов после сбора группы от ж/д вокзала в 11:00, от аэропорта в 12:00.

Обратные билеты можно брать из Краснодара не ранее 15:00.

Трансфер в день заезда позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

с/до аэропорта Краснодара – 3 500 руб.;

с/до ж/д вокзала Краснодара – 4 000 руб.;

с/до вокзала Майкопа – 1 500 руб.

В связи с временным закрытием аэропорта Краснодара будет организован трансфер из/до аэропорта г. Минеральные Воды и г. Ставрополя.

Прибытие в Мин. Воды до 10:00, обратные билеты не ранее 18:00.

Трансфер со Ставрополя, подстроились под рейсы -время 12.00 (воскресенье), обратный вылет после 17:00.