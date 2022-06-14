Преимущества этого путешествия:
14:00 – 15:00 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами.
Обед.
Знакомство с инструктором.
15:00 Инструктаж.
Экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина» (входные билеты оплачиваются отдельно), прогулка на озеро Красное и по его окрестностям.
Протяженность маршрута 4 км.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия «Сад камней» (входные билеты оплачиваются отдельно).
14:00 Обед.
15:00 Конная прогулка (по желанию, оплачивается отдельно).
Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми. Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды. Все ваши пожелания будут учтены. После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта Уна-коз в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей. На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
09:00 Завтрак.
10:00 Выход на маршрут.
Трекинг с скале «Парус», спуск дюльфером к 7-му водопаду Руфабго.
Каньонинг по реликтовому ущелью Руфабго по 7-ми водопадам.
Обед на маршруте, берем с собой ланч-боксы.
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на сплав по реке Белая на рафтах (по желанию, оплачивается отдельно).
14:00 Обед.
15:00 Выход на скалодром «Копилка».
Спуск со скалы 50 м методом Дюльфера.
По желанию посещение экстрим-парка «Мишоко» (троллей, Виа-феррата) – оплачивается самостоятельно.
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на маршрут – высокогорное плато Лаго-Наки.
Посещение смотровых площадок с живописными видами на горы главного Кавказского хребта.
Скала «Утюг» – 1850 м над уровнем моря.
Посещение Кавказского природного биосферного заповедника.
Посещение диких необорудованных пещер.
Обед на маршруте, берем с собой ланч-боксы.
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
9:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп.плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте.
Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинамикоралловых рифов древнего океана Тетис.
19:00 Праздничный ужин.
Вручение подарков каждому гостю.
09:00 Завтрак.
10:00 Отъезд.
Обратные билеты можно брать из Краснодара не ранее 15:00.
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение
|Горная Слобода
|База отдыха «Активация»
|ТК “Белая река Даховская” (кроме дат с 1 по 10 мая)
|Отель “Водопады Руфабго”
|номер стандарт
|номер студия
|2-х, 3-хместное размещение
|30 000
|33 900
|41 000
|46 000
|55 000
|доплата за одноместное размещение
|12 000
|12 000
|13 000
|18 000
|-
Собираясь в тур по Адыгее, имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:
Для прохождения активной части вам предоставят все необходимое снаряжение.
Трансфер из Краснодара к месту проведения тура и по окончании тура в Краснодар предоставляется бесплатно.
В день начала тура Вас встретят представитель компании. Сбор группы в г. Краснодар: 10:00 – на ж/д вокзале и 11:00 – в аэропорту.
Отправление автобусов после сбора группы от ж/д вокзала в 11:00, от аэропорта в 12:00.
Обратные билеты можно брать из Краснодара не ранее 15:00.
Трансфер в день заезда позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:
В связи с временным закрытием аэропорта Краснодара будет организован трансфер из/до аэропорта г. Минеральные Воды и г. Ставрополя.
Прибытие в Мин. Воды до 10:00, обратные билеты не ранее 18:00.
Трансфер со Ставрополя, подстроились под рейсы -время 12.00 (воскресенье), обратный вылет после 17:00.
Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.
Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана,Армении и Грузии – по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.
Для иностранных граждан – загранпаспорта, визы, миграционной карты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.
При размещении на турбазе Активация скидка детям до 14 лет — 10%.