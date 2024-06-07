1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Групповая фото-экскурсия по парку Галицкого: арт и природа Краснодара
Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого с профессиональной фотосессией. Откройте все тайны и красоты парка в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На ул. Разведчика Леонова, 1
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Интересный Краснодар: путешествие по истории и современности
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от купеческих домов до современных скверов, от исторических фактов до городских легенд
Начало: улица Красная, 3 (Законодательное собрание)
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
1 990₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
По интересному Краснодару: от исторических особняков до зеленых парков
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: исторические особняки, памятники и зеленые парки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: У Филармонии
«Например, вас поразит судьба горожанина, благодаря которому разбили городскую рощу, позже переименованную в честь праздника»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 330₽ за человека
Квест
2 часа
Квест-экскурсия по парку Галицкого: погружение в мир приключений
Превращаем прогулку по парку Краснодар в захватывающее путешествие с заданиями на внимательность и сообразительность
Начало: На улице Восточно-Кругликовская
20 июня в 07:30
21 июня в 07:30
от 7 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Популярное предложение
Из Краснодара - в горную Адыгею: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Западного Кавказа: горные панорамы, легенды абадзехов, термальные источники и захватывающие виды ждут вас
Начало: В месте вашего проживания в Краснодаре
«Название себя оправдывает — пейзажи отсюда открываются потрясающие»
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
12 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по парку Галицкого в Краснодаре
Парк Галицкого в Краснодаре - это не просто парк, а целый мир, где природа и искусство переплетаются. Узнайте о его уникальной архитектуре и редких растениях
Начало: Возле стадиона «Краснодар»
«ландшафт — покажу, как необычные природные материалы и горные породы сочетаются между собой»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Парк «Краснодар»: территория будущего
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по парку «Краснодар», где вы узнаете об истории, архитектуре и увидите самые фотогеничные места города
Начало: возле билетных касс стадиона
«А затем отправимся изучать самые фотогеничные объекты парка: рассмотрим поражающую воображение скульптуру «Геолокация», созданную арт-группой Recycle, увидим большую композицию из шаров с деревьями внутри и парники с лесом из лиан с водопадами»
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3 800₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Мезмай и Гуамка: живописные уголки и узкоколейка Краснодарского края
Вас ждет захватывающее путешествие по живописным местам Краснодарского края, где вы увидите редких птиц и прокатитесь на историческом паровозике
Начало: По договорённости
«Красивые пейзажи вы сможете рассмотреть не только в мини-поездке на поезде»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
12 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Краснодар: Путеводитель по Истории и Культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, где каждый уголок расскажет свою историю. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На ул. Постовой, дом 26 у Александро-Невского собо...
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
В Адыгею из Краснодара: Физиабго, монастырь и термы
Покорите вершину Физиабго, посетите святые места и отдохните в термах. Незабываемое путешествие в Адыгею ждет каждого
«В крошечную Адыгею стоит ехать за природным разнообразием, гостеприимством и отдыхом от суеты — всё ждет вас в этот день»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
13 990₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Фотосессия в парке Галицкого: Живописные уголки и профессиональные кадры
Захватывающая фотопрогулка по парку Галицкого в Краснодаре с персональным фотографом и уникальными снимками
Начало: У кафе 1.62
«Я отлично здесь ориентируюсь: проведу вас по живописным малолюдным уголкам парка и даже в выходной день найду ракурсы без посторонних на фото»
Сегодня в 10:00
15 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Невероятный парк Галицкого: экскурсия по арт-пространству Краснодара
Погрузитесь в мир красоты и искусства парка Галицкого. Откройте для себя уникальные растения и впечатляющие арт-объекты в сердце Краснодара
Начало: У касс стадиона Краснодар
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Однодневная экскурсия в Адыгею: плато Лаго-Наки, горячие источники и «Каменное море»
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному хребту «Каменное море», где каждый шаг открывает новые великолепные виды
Начало: По договоренности
«Входные билеты оплачиваются дополнительно: заповедник — 300 руб»
Сегодня в 10:00
11 июня в 07:00
14 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие на плато Лаго-Наки из Краснодара: горы, культура и природа
Погрузитесь в мир невероятных горных ландшафтов и адыгейской культуры с индивидуальной экскурсией на плато Лаго-Наки
«В стоимость включены услуги водителя и сопровождение гида, дополнительно по желанию оплачиваются билеты к природным объектам (от 300 руб»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Термальные источники Адыгеи: уникальное путешествие из Краснодара
Погрузитесь в мир природы и релакса с экскурсией из Краснодара в термальные источники Адыгеи
«Будем наслаждаться безграничной красотой предгорий: вас ждет живописный природный коридор Хаджохской теснины и карьер Мишоко»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
19 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
По центральной улице Краснодара
Взгляд на историю города через его архитектуру и рассказы о знаменитых жителях
Начало: Ост. Водолечебница на ул. Захарова
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Краснодар - история и природа на «золотой параллели»
Загадки древних цивилизаций и современные парки Краснодара ждут вас в увлекательном путешествии
Начало: на Индустриальной улице
«Вы увидите красивое озеро с лебедями и утками — часть правого притока Кубани, реки Карасун»
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
Путешествие из Краснодара в Мезмай откроет перед вами живописные пейзажи, величественные горы и древние леса. Уникальная природа и вдохновляющие виды ждут вас
Начало: В Краснодаре
«Изумрудный мох на древних самшитах, шум кристальной воды, реликты третичного периода — мы словно окажемся в прошлых столетиях и погрузимся в лоно первозданной природы»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
13 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Краснодара - в заповедную Адыгею: индивидуальная экскурсия
Путешествие из Краснодара в заповедную Адыгею подарит вам незабываемые впечатления от горных хребтов, ущелий и альпийских вершин
Начало: в центре города
«Посетите интерактивный музей Природы и раскроете особенности флоры и фауны Кавказского биосферного заповедника»
11 июня в 06:00
13 июня в 06:00
13 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие: Орлиная полка и термальные источники Краснодара
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Кубани, открывая для себя её живописные уголки
«Далее отправимся к двум живописным каньонам, где вы взглянете на скальные массивы уже с нового ракурса»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Краснодара: исторический Горячий Ключ и его тайны
Погрузитесь в удивительный мир Горячего Ключа, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природные чудеса
Начало: Драмтеатр
«Вдоль аллеи вы увидите территорию, на которой находится природный выход Псекупских минеральных вод»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
13 часов
Фототур в волшебные горы Адыгеи: пейзажи, легенды и величие природы
Захватывающий день в Адыгее: откройте уникальные горные пейзажи, вдохните свежий воздух и узнайте истории, окружающие эти места
Начало: В Краснодаре
«Приготовьтесь запечатлеть самые красивые пейзажи, насладиться величием гор и долин и увидеть красоту альпийских лугов и хвойных лесов»
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
13 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Парк Галицкого и стадион в Краснодаре: эксклюзивное путешествие
Откройте для себя удивительный мир парка Галицкого и величие стадиона в Краснодаре в индивидуальной экскурсии
Начало: рядом со стадионом
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Краснодар - казачий край
Погрузиться в казачью историю города и посетить связанные с ней места
Начало: Ул. Красная
«Затем мы отправимся в музей-заповедник Фелицына, где увидим уникальную экспозицию «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска»»
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия в парке Галицкого: захватывающие впечатления
Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого в Краснодаре, где каждый кадр рассказывает свою уникальную историю
Начало: У стадиона
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка-свидание: по Краснодару с закрытыми глазами
Два часа необычного путешествия по Краснодару без возможности видеть. Ведущий создаст атмосферу, а маршрут подстроен под ваши предпочтения
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
2 часа
Прогулка по парку Галицкого: история и искусство
Увлекательная экскурсия по парку Галицкого в Краснодаре. Узнайте интересные факты, пройдите по зеркальному лабиринту и насладитесь парковым искусством
Начало: У арт-объекта «Внутренний ребёнок»
«А затем заглянем во «Французский сад» и «Амфитеатр»»
Расписание: в субботу и воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
15 июня в 17:00
1 340₽ за человека
Групповая
14 часов
Гуамское ущелье и отдых на термальном источнике
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
«Вы не только побываете в ущелье, но и прокатитесь по одноколейной железной дороге, которая расположена прямо под скалами над горной рекой Курджипса»
Расписание: Выходные и праздничные дни
15 июня в 07:00
23 июня в 07:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов
Путешествие в горную Адыгею на границе двух регионов. Насладитесь видами плато Лаго-Наки, продегустируйте местную кухню и искупайтесь в термальных источниках
Начало: По договоренности
«• Вечером искупаемся в термальных бассейнах с натуральной природной водой»
Завтра в 06:30
12 июня в 06:30
12 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Краснодару: от исторических мест до парка Галицкого
Погрузитесь в историю и культуру Краснодара, посетив его знаковые места и живописный парк Галицкого
Начало: По согласованию с гидом
«Изюминкой парка является водный лабиринт с водопадом и магическими светодиодными фонтанами»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
14 часов
Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
«Для тех, кто хочет объединить природу, море и вино мы предлагаем наше однодневное путешествие»
Расписание: по расписанию, выходные и праздничные дни
22 июня в 07:00
6 июля в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
«Вы увидите природу во всем её многообразии: вершины гор, покрытые буково-пихтовыми лесами и альпийскими лугами, долины быстрых рек с водопадами, пещеры, гроты и ущелья»
Расписание: По выходным и праздничным дням
16 июня в 07:00
30 июня в 07:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Начало: По договорённости
«Уже много слов написано про Горную Адыгею, и что это удивительное сочетание ласкового солнца и чистого горного воздуха, и что это край реликтовых лесов и скалистых теснин, и что это освежающая прохлада быстрых рек и хрустальных водопадов»
Расписание: будние дни в 07:00
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
от 15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
«В этом уникальном месте гармонично сочетается богатое историческое прошлое и первозданная красота живой природы»
Расписание: по выходным и праздниным дням
12 июня в 07:00
22 июня в 07:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
VIP-тур по Японскому саду в парке Галицкого
Начало: Ул. Разведчика Леонова, 1
«Вы увидите все фантастически красивые объекты Японского сада: храмы для медитаций, огромные водопады и озера, садовые коридоры Цубо-нива кайро, парящую над водой сцену театра НО»
Расписание: Суббота, воскресенье: 07:00, 09:00
1 авг в 07:00
2 авг в 07:00
7 500₽ за всё до 2 чел.
Групповая
14 часов
Лаго-Наки: Свято-Михайловский монастырь, гора Физиабго и ущелье Мишоко
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
«Со всех концов страны сюда прибывают люди за духовным и физическим исцелением, ведь сама природа здесь благоприятствует этому»
Расписание: по выходным и праздничным дням
20 июля в 07:00
24 авг в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Кипарисовое озеро в Сукко, «Ласточкины гнезда» в Су-Псехе, Большой Утриш
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
«По пути остановимся на перевале хребта Семисам, чтобы сделать потрясающие фотографии, и на смотровой площадке горы Лысой, где вы сможете полюбоваться панорамными видами на море и заповедник»
Расписание: по выходным и праздничным дням
31 авг в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
«Идею поддержал и Всемирный фонд дикой природы (WWF) России»
Расписание: по расписанию
6 июля в 07:00
4 авг в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
Свято-Михайловский монастырь и термальные источники
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
Расписание: Выходные и праздничные дни
23 июня в 07:00
2 800₽ за человека
Групповая
14 часов
От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
«Мы пройдем по подвесной мосту через реку Белая и сфотографируемся на фоне изумительных пейзажей»
Расписание: по расписанию
30 июня в 07:00
14 июля в 07:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Водопады, каньоны, пещеры - туда, где живут легенды Адыгеи
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по природным местам республики (включён 3-часовой поход)
«Всё это время вас будут сопровождать природные красоты — на каждом повороте, спуске и подъёме»
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
18 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
14 часов
К Черному морю через Гебиусские водопады
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
«Наслаждаемся красотой природы, отдыхаем, делаем красивые фото»
Расписание: по расписанию
7 июля в 06:00
28 июля в 06:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
Узнать о самобытной культуре адыгейцев и погулять по Хаджохской теснине
Начало: На Театральной площади
«Во время нашего путешествия вы познакомитесь с неповторимой природой республики Адыгея и её многогранной культурой»
10 июня в 08:00
11 июня в 06:00
24 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивные сокровища парка Галицкого
Начало: Ул. Восточно-Кругликовская, 8
«Мы посетим летний амфитеатр, Зеркальный лабиринт с уникальным Королевским Делониксом, фонтан «Инфинити», водный амфитеатр «Кратер» с удивительными карпами кои и «Французский сад»»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Шапсугские аномалии: таинственный тур по местам силы Краснодара
Погрузитесь в мир древних мистерий и сакральных мест с экскурсией по Шапсугским аномалиям. Откройте для себя магию природы и древних цивилизаций
«И просто насладимся красотой горных пейзажей»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
10 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья7 июня 2024Очень понравилось, экскурсия познавательная и с огоньком))
- ЕЕкатерина4 июня 2024Благодаря Светлане парк Галицкого сразу стал родным — с такой любовью и знанием дела экскурсовод рассказывает об этой удивительной зоне
- ООлег2223 июня 202407 мая 2024 у меня была экскурсия "Из Краснодара - в Горную Адыгею" с прекрасным профессиональным гидом, великолепным фотографом и
- ЕЕлена3 июня 2024Великолепная экскурсия. Светлане слова благодарности за интересные рассказ и маршрут. Экскурсовод прекрасно владеет материалом. Узнали много нового, чудесно с комфортом провели время.
- ННаталья2 июня 2024Очень рекомендую экскурсию по Парку - небольшая группа (нас было 3 человека), много интересной информации об истории создания, видах растений,
- ИИрина2 июня 2024Спасибо ГИДу Анне за очень интересную, многостороннюю, познавательную экскурсию, которая прошла незаметно по времени. Это добрый, отзывчивый улыбчивый человечек.
- ГГалина30 мая 2024Адыгея прекрасна, но нам не повезло с погодой. Гид спасла наш день. Мы познакомились с интересными музеями и людьми. В
- ЛЛюдмила30 мая 2024Планировали экскурсию в Большую Азишскую пещеру, в итоге поехали на водопады. Советую покупать экскурсии на официальном сайте. Экскурсовод Алексей провёл
- ММарина26 мая 2024Хотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересно, обворожительно, что остались в
- ВВладлена25 мая 2024Спасибо нашему отличному гиду Батыру за увлекательный, прекрасный и незабываемый день. Мы получили массу эмоций, увидели красоты Адыгеи, вкусно пообедали, услышали и узнали много занимательного и интересного. Батыр - лучший гид! Отдельное спасибо за супер фоточки)!
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Природа и пейзажи»
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