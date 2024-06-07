Познавательные экскурсии на природе в Краснодаре

Найдено 48 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Краснодаре, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По парку Галицкого - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
95 отзывов
Групповая фото-экскурсия по парку Галицкого: арт и природа Краснодара
Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого с профессиональной фотосессией. Откройте все тайны и красоты парка в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На ул. Разведчика Леонова, 1
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 000 за человека
Интересный Краснодар
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
122 отзыва
Интересный Краснодар: путешествие по истории и современности
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: от купеческих домов до современных скверов, от исторических фактов до городских легенд
Начало: улица Красная, 3 (Законодательное собрание)
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
1 990 за человека
По интересному Краснодару с ветерком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
По интересному Краснодару: от исторических особняков до зеленых парков
Погрузитесь в атмосферу Краснодара: исторические особняки, памятники и зеленые парки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: У Филармонии
«Например, вас поразит судьба горожанина, благодаря которому разбили городскую рощу, позже переименованную в честь праздника»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 330 за человека
Квест-экскурсия по парку Галицкого
🚶 Пешая
Квест
2 часа
33 отзыва
Квест-экскурсия по парку Галицкого: погружение в мир приключений
Превращаем прогулку по парку Краснодар в захватывающее путешествие с заданиями на внимательность и сообразительность
Начало: На улице Восточно-Кругликовская
20 июня в 07:30
21 июня в 07:30
от 7 200 за всё до 10 чел.
Из Краснодара - в горную Адыгею
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
114 отзывов
Популярное предложение
Из Краснодара - в горную Адыгею: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Западного Кавказа: горные панорамы, легенды абадзехов, термальные источники и захватывающие виды ждут вас
Начало: В месте вашего проживания в Краснодаре
«Название себя оправдывает — пейзажи отсюда открываются потрясающие»
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
12 990 за всё до 3 чел.
Экскурсия по парку Галицкого
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Экскурсия по парку Галицкого в Краснодаре
Парк Галицкого в Краснодаре - это не просто парк, а целый мир, где природа и искусство переплетаются. Узнайте о его уникальной архитектуре и редких растениях
Начало: Возле стадиона «Краснодар»
«ландшафт — покажу, как необычные природные материалы и горные породы сочетаются между собой»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 700 за всё до 6 чел.
Парк «Краснодар»: территория будущего
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Парк «Краснодар»: территория будущего
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по парку «Краснодар», где вы узнаете об истории, архитектуре и увидите самые фотогеничные места города
Начало: возле билетных касс стадиона
«А затем отправимся изучать самые фотогеничные объекты парка: рассмотрим поражающую воображение скульптуру «Геолокация», созданную арт-группой Recycle, увидим большую композицию из шаров с деревьями внутри и парники с лесом из лиан с водопадами»
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3 800 за всё до 2 чел.
Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Мезмай и Гуамка: живописные уголки и узкоколейка Краснодарского края
Вас ждет захватывающее путешествие по живописным местам Краснодарского края, где вы увидите редких птиц и прокатитесь на историческом паровозике
Начало: По договорённости
«Красивые пейзажи вы сможете рассмотреть не только в мини-поездке на поезде»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
12 990 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Краснодар
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Добро пожаловать в Краснодар: Путеводитель по Истории и Культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, где каждый уголок расскажет свою историю. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На ул. Постовой, дом 26 у Александро-Невского собо...
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 750 за всё до 4 чел.
В Адыгею! Вершина Физиабго, святые места и термы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
В Адыгею из Краснодара: Физиабго, монастырь и термы
Покорите вершину Физиабго, посетите святые места и отдохните в термах. Незабываемое путешествие в Адыгею ждет каждого
«В крошечную Адыгею стоит ехать за природным разнообразием, гостеприимством и отдыхом от суеты — всё ждет вас в этот день»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
13 990 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка в парке Галицкого
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
10 отзывов
Популярное предложение
Фотосессия в парке Галицкого: Живописные уголки и профессиональные кадры
Захватывающая фотопрогулка по парку Галицкого в Краснодаре с персональным фотографом и уникальными снимками
Начало: У кафе 1.62
«Я отлично здесь ориентируюсь: проведу вас по живописным малолюдным уголкам парка и даже в выходной день найду ракурсы без посторонних на фото»
Сегодня в 10:00
15 июня в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Невероятный парк Галицкого
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Невероятный парк Галицкого: экскурсия по арт-пространству Краснодара
Погрузитесь в мир красоты и искусства парка Галицкого. Откройте для себя уникальные растения и впечатляющие арт-объекты в сердце Краснодара
Начало: У касс стадиона Краснодар
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
3 000 за всё до 5 чел.
Адыгея и плато Лаго-Наки из Краснодара
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Однодневная экскурсия в Адыгею: плато Лаго-Наки, горячие источники и «Каменное море»
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному хребту «Каменное море», где каждый шаг открывает новые великолепные виды
Начало: По договоренности
«Входные билеты оплачиваются дополнительно: заповедник — 300 руб»
Сегодня в 10:00
11 июня в 07:00
14 900 за всё до 3 чел.
Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Путешествие на плато Лаго-Наки из Краснодара: горы, культура и природа
Погрузитесь в мир невероятных горных ландшафтов и адыгейской культуры с индивидуальной экскурсией на плато Лаго-Наки
«В стоимость включены услуги водителя и сопровождение гида, дополнительно по желанию оплачиваются билеты к природным объектам (от 300 руб»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19 000 за всё до 5 чел.
Из Краснодара - к термальным источникам Адыгеи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Термальные источники Адыгеи: уникальное путешествие из Краснодара
Погрузитесь в мир природы и релакса с экскурсией из Краснодара в термальные источники Адыгеи
«Будем наслаждаться безграничной красотой предгорий: вас ждет живописный природный коридор Хаджохской теснины и карьер Мишоко»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
19 000 за всё до 5 чел.
По центральной улице Краснодара
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
По центральной улице Краснодара
Взгляд на историю города через его архитектуру и рассказы о знаменитых жителях
Начало: Ост. Водолечебница на ул. Захарова
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 12 чел.
Краснодар - город на «золотой параллели»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Краснодар - история и природа на «золотой параллели»
Загадки древних цивилизаций и современные парки Краснодара ждут вас в увлекательном путешествии
Начало: на Индустриальной улице
«Вы увидите красивое озеро с лебедями и утками — часть правого притока Кубани, реки Карасун»
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 7 чел.
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Из Краснодара в Мезмай - за вдохновением
Путешествие из Краснодара в Мезмай откроет перед вами живописные пейзажи, величественные горы и древние леса. Уникальная природа и вдохновляющие виды ждут вас
Начало: В Краснодаре
«Изумрудный мох на древних самшитах, шум кристальной воды, реликты третичного периода — мы словно окажемся в прошлых столетиях и погрузимся в лоно первозданной природы»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
13 999 за всё до 3 чел.
Из Краснодара - в заповедную Адыгею
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Краснодара - в заповедную Адыгею: индивидуальная экскурсия
Путешествие из Краснодара в заповедную Адыгею подарит вам незабываемые впечатления от горных хребтов, ущелий и альпийских вершин
Начало: в центре города
«Посетите интерактивный музей Природы и раскроете особенности флоры и фауны Кавказского биосферного заповедника»
11 июня в 06:00
13 июня в 06:00
13 999 за всё до 3 чел.
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
19 отзывов
Уникальное путешествие: Орлиная полка и термальные источники Краснодара
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Кубани, открывая для себя её живописные уголки
«Далее отправимся к двум живописным каньонам, где вы взглянете на скальные массивы уже с нового ракурса»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 990 за всё до 3 чел.
Из Краснодара - в Горячий Ключ
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Путешествие из Краснодара: исторический Горячий Ключ и его тайны
Погрузитесь в удивительный мир Горячего Ключа, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природные чудеса
Начало: Драмтеатр
«Вдоль аллеи вы увидите территорию, на которой находится природный выход Псекупских минеральных вод»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
15 000 за всё до 7 чел.
Фототур в волшебные горы Адыгеи
🚗 На машине
Фотопрогулка
13 часов
7 отзывов
Фототур в волшебные горы Адыгеи: пейзажи, легенды и величие природы
Захватывающий день в Адыгее: откройте уникальные горные пейзажи, вдохните свежий воздух и узнайте истории, окружающие эти места
Начало: В Краснодаре
«Приготовьтесь запечатлеть самые красивые пейзажи, насладиться величием гор и долин и увидеть красоту альпийских лугов и хвойных лесов»
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
13 999 за всё до 3 чел.
Современный Краснодар: стадион и парк Галицкого
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Парк Галицкого и стадион в Краснодаре: эксклюзивное путешествие
Откройте для себя удивительный мир парка Галицкого и величие стадиона в Краснодаре в индивидуальной экскурсии
Начало: рядом со стадионом
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 000 за всё до 5 чел.
Краснодар - казачий край
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Краснодар - казачий край
Погрузиться в казачью историю города и посетить связанные с ней места
Начало: Ул. Красная
«Затем мы отправимся в музей-заповедник Фелицына, где увидим уникальную экспозицию «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска»»
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 7 чел.
Экспресс-фотосессия в парке Галицкого
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
3 отзыва
Экспресс-фотосессия в парке Галицкого: захватывающие впечатления
Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого в Краснодаре, где каждый кадр рассказывает свою уникальную историю
Начало: У стадиона
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:00
4 500 за всё до 4 чел.
Прогулка-свидание: по Краснодару с закрытыми глазами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка-свидание: по Краснодару с закрытыми глазами
Два часа необычного путешествия по Краснодару без возможности видеть. Ведущий создаст атмосферу, а маршрут подстроен под ваши предпочтения
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000 за всё до 2 чел.
Прогулка по парку Галицкого
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Прогулка по парку Галицкого: история и искусство
Увлекательная экскурсия по парку Галицкого в Краснодаре. Узнайте интересные факты, пройдите по зеркальному лабиринту и насладитесь парковым искусством
Начало: У арт-объекта «Внутренний ребёнок»
«А затем заглянем во «Французский сад» и «Амфитеатр»»
Расписание: в субботу и воскресенье в 17:00
Завтра в 17:00
15 июня в 17:00
1 340 за человека
Гуамское ущелье и отдых на термальном источнике
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
53 отзыва
Гуамское ущелье и отдых на термальном источнике
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
«Вы не только побываете в ущелье, но и прокатитесь по одноколейной железной дороге, которая расположена прямо под скалами над горной рекой Курджипса»
Расписание: Выходные и праздничные дни
15 июня в 07:00
23 июня в 07:00
2 800 за человека
Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
66 отзывов
Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов
Путешествие в горную Адыгею на границе двух регионов. Насладитесь видами плато Лаго-Наки, продегустируйте местную кухню и искупайтесь в термальных источниках
Начало: По договоренности
«• Вечером искупаемся в термальных бассейнах с натуральной природной водой»
Завтра в 06:30
12 июня в 06:30
12 990 за всё до 3 чел.
Экскурсия по Краснодару и парк Галицкого на транспорте туристов
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Экскурсия по Краснодару: от исторических мест до парка Галицкого
Погрузитесь в историю и культуру Краснодара, посетив его знаковые места и живописный парк Галицкого
Начало: По согласованию с гидом
«Изюминкой парка является водный лабиринт с водопадом и магическими светодиодными фонтанами»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
3 отзыва
Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
«Для тех, кто хочет объединить природу, море и вино мы предлагаем наше однодневное путешествие»
Расписание: по расписанию, выходные и праздничные дни
22 июня в 07:00
6 июля в 07:00
2 800 за человека
Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
12 отзывов
Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
«Вы увидите природу во всем её многообразии: вершины гор, покрытые буково-пихтовыми лесами и альпийскими лугами, долины быстрых рек с водопадами, пещеры, гроты и ущелья»
Расписание: По выходным и праздничным дням
16 июня в 07:00
30 июня в 07:00
2 800 за человека
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Начало: По договорённости
«Уже много слов написано про Горную Адыгею, и что это удивительное сочетание ласкового солнца и чистого горного воздуха, и что это край реликтовых лесов и скалистых теснин, и что это освежающая прохлада быстрых рек и хрустальных водопадов»
Расписание: будние дни в 07:00
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
от 15 000 за всё до 4 чел.
Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
17 отзывов
Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
«В этом уникальном месте гармонично сочетается богатое историческое прошлое и первозданная красота живой природы»
Расписание: по выходным и праздниным дням
12 июня в 07:00
22 июня в 07:00
2 800 за человека
VIP-тур по Японскому саду в парке Галицкого
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
VIP-тур по Японскому саду в парке Галицкого
Начало: Ул. Разведчика Леонова, 1
«Вы увидите все фантастически красивые объекты Японского сада: храмы для медитаций, огромные водопады и озера, садовые коридоры Цубо-нива кайро, парящую над водой сцену театра НО»
Расписание: Суббота, воскресенье: 07:00, 09:00
1 авг в 07:00
2 авг в 07:00
7 500 за всё до 2 чел.
Лаго-Наки: Свято-Михайловский монастырь, гора Физиабго и ущелье Мишоко
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
4 отзыва
Лаго-Наки: Свято-Михайловский монастырь, гора Физиабго и ущелье Мишоко
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 11...
«Со всех концов страны сюда прибывают люди за духовным и физическим исцелением, ведь сама природа здесь благоприятствует этому»
Расписание: по выходным и праздничным дням
20 июля в 07:00
24 авг в 07:00
2 800 за человека
Кипарисовое озеро в Сукко, «Ласточкины гнезда» в Су-Псехе, Большой Утриш
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
3 отзыва
Кипарисовое озеро в Сукко, «Ласточкины гнезда» в Су-Псехе, Большой Утриш
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
«По пути остановимся на перевале хребта Семисам, чтобы сделать потрясающие фотографии, и на смотровой площадке горы Лысой, где вы сможете полюбоваться панорамными видами на море и заповедник»
Расписание: по выходным и праздничным дням
31 авг в 07:00
2 800 за человека
В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
2 отзыва
В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
«Идею поддержал и Всемирный фонд дикой природы (WWF) России»
Расписание: по расписанию
6 июля в 07:00
4 авг в 07:00
2 800 за человека
Свято-Михайловский монастырь и термальные источники
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
1 отзыв
Свято-Михайловский монастырь и термальные источники
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
Расписание: Выходные и праздничные дни
23 июня в 07:00
2 800 за человека
От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
13 отзывов
От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
«Мы пройдем по подвесной мосту через реку Белая и сфотографируемся на фоне изумительных пейзажей»
Расписание: по расписанию
30 июня в 07:00
14 июля в 07:00
2 800 за человека
Водопады, каньоны, пещеры - туда, где живут легенды Адыгеи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Водопады, каньоны, пещеры - туда, где живут легенды Адыгеи
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по природным местам республики (включён 3-часовой поход)
«Всё это время вас будут сопровождать природные красоты — на каждом повороте, спуске и подъёме»
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
18 500 за всё до 7 чел.
К Черному морю через Гебиусские водопады
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
К Черному морю через Гебиусские водопады
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
«Наслаждаемся красотой природы, отдыхаем, делаем красивые фото»
Расписание: по расписанию
7 июля в 06:00
28 июля в 06:00
2 800 за человека
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
Узнать о самобытной культуре адыгейцев и погулять по Хаджохской теснине
Начало: На Театральной площади
«Во время нашего путешествия вы познакомитесь с неповторимой природой республики Адыгея и её многогранной культурой»
10 июня в 08:00
11 июня в 06:00
24 000 за всё до 3 чел.
Эксклюзивные сокровища парка Галицкого
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивные сокровища парка Галицкого
Начало: Ул. Восточно-Кругликовская, 8
«Мы посетим летний амфитеатр, Зеркальный лабиринт с уникальным Королевским Делониксом, фонтан «Инфинити», водный амфитеатр «Кратер» с удивительными карпами кои и «Французский сад»»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.
Шапсугские аномалии: тур по сакральному треугольнику
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Шапсугские аномалии: таинственный тур по местам силы Краснодара
Погрузитесь в мир древних мистерий и сакральных мест с экскурсией по Шапсугским аномалиям. Откройте для себя магию природы и древних цивилизаций
«И просто насладимся красотой горных пейзажей»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
10 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    7 июня 2024
    По интересному Краснодару с ветерком
    Очень понравилось, экскурсия познавательная и с огоньком))
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    По парку Галицкого - в мини-группе
    Благодаря Светлане парк Галицкого сразу стал родным — с такой любовью и знанием дела экскурсовод рассказывает об этой удивительной зоне
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    отдыха! Столько фактов, подробностей, занимательной информации и для взрослых, и для детей — Светлана всегда находила, чем привлечь внимание 8-летнего сына. Любезно предложила нам воспользоваться своим зонтиком, чтобы спастись от солнца, выбирала самые выгодные и комфортные точки для обзора и обсуждения. Плюс бесплатно сделала замечательные фотографии — это такой ценный бонус! Время пролетело совершенно незаметно. Мы потом еще долго гуляли в парке самостоятельно, не хотелось оттуда уходить - благодаря в том числе мастерски проведенной экскурсии Светланы. Спасибо огромное! Очень рекомендую для семейных экскурсий обращаться именно к Светлане!

    Благодаря Светлане парк Галицкого сразу стал родным — с такой любовью и знанием дела экскурсовод рассказывает
  • О
    Олег222
    3 июня 2024
    Из Краснодара - в горную Адыгею
    07 мая 2024 у меня была экскурсия "Из Краснодара - в Горную Адыгею" с прекрасным профессиональным гидом, великолепным фотографом и
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    просто интересным человеком Батыром. Если кратко, посетили нагорье Лаго-Наки, Гранитный каньон (река Белая), Экстрим-парк «Мишоко» и сплав (рафтинг) по реке Белая. Это то, что мы физически успели за один световой день. Нагорье Лаго-Наки - это безумно красивое место, когда смотришь на этот вид, дух захватывает. Это сказка, чудеса гор и природы, удивительный и неповторимый воздух и окружающей природы. Здесь отдыхают мозг, тело и дух от мирского шума, грязи, невзгод и проблем. Уникальное природное место силы, зеленые луга и горы сочетание незабываемой фантазии матушки природы, очень атмосферное место. Каньон – валуны из гранита, шум реки, очень крутое место! Красивые и очень чистые берега, чистый воздух, красивый лес и бурная, слегка бирюзовая река. Рафтинг – это мощный всплеск адреналина и незабываемые ощущения, инструктора – профессионалы своего дела (четкая организация и слаженная работа). Если вы любите активный отдых, это для вас, получите фонтан удовольствий и массу впечатлений. На следующий год обязательно продолжим знакомство с Адыгеей.

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    По парку Галицкого - в мини-группе
    Великолепная экскурсия. Светлане слова благодарности за интересные рассказ и маршрут. Экскурсовод прекрасно владеет материалом. Узнали много нового, чудесно с комфортом провели время.
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    По парку Галицкого - в мини-группе
    Очень рекомендую экскурсию по Парку - небольшая группа (нас было 3 человека), много интересной информации об истории создания, видах растений,
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    артобьектах, о создателе Галицком С. Рассказ сопровождался фотографиями отд. обьектов в период цветения или в зимний период. Прогулка в удобном темпе с остановками. Приятный бонус - профессиональные фото. Светлана очень обаятельная, внимательная к гостям, делающая свою работу с любовью.

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Интересный Краснодар
    Спасибо ГИДу Анне за очень интересную, многостороннюю, познавательную экскурсию, которая прошла незаметно по времени. Это добрый, отзывчивый улыбчивый человечек.
  • Г
    Галина
    30 мая 2024
    Адыгея и плато Лаго-Наки из Краснодара
    Адыгея прекрасна, но нам не повезло с погодой. Гид спасла наш день. Мы познакомились с интересными музеями и людьми. В
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    хорошую погоду не до них было бы. О золотой кладовой даже и не знали. Понравился Майкоп. Обязательно нужно в него заезжать. Теперь приедем за природой. И закажем ещё экскурсию. Спасибо.

  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    От Хаджохской теснины к водопадам Руфабго
    Планировали экскурсию в Большую Азишскую пещеру, в итоге поехали на водопады. Советую покупать экскурсии на официальном сайте. Экскурсовод Алексей провёл
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    великолепную экскурсию, помогал пройти трудные участки, много рассказывал о природе вокруг, старался максимально показать красоту вокруг, спускались даже к самой теснине, несмотря на то, что шли с небольшим опозданием. В целом, экскурсия понравилась. Будьте готовы, что идти придется много, иногда маршрут сложный, особенно для тех, кто боится высоты, есть пара стрессовых моментов. Но вознаграждением будут шикарные виды и фотографии!

  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Из Краснодара - в горную Адыгею
    Хотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересно, обворожительно, что остались в
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    полнейшем восторге. В туре было очень комфортно и даже дождь не испортил нам впечатления, а на оборот добавил свою изюминку и впечатления))) Закончили поездку термальными источниками, после активного хорошо расслабились P.S- т. к в один тур все места посмотреть физически не удалось, гарантировано, что приедем еще раз 🥰

    Хотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересноХотелось бы выразить огромную благодарность Батыру за невероятно увлекательную поездку. Все было на столько комфортно, интересно
  • В
    Владлена
    25 мая 2024
    Из Краснодара - в горную Адыгею
    Спасибо нашему отличному гиду Батыру за увлекательный, прекрасный и незабываемый день. Мы получили массу эмоций, увидели красоты Адыгеи, вкусно пообедали, услышали и узнали много занимательного и интересного. Батыр - лучший гид! Отдельное спасибо за супер фоточки)!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Природа и пейзажи»

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  1. Самое главное
  2. Улица Красная
  3. Парк Галицкого
  4. Лаго-Наки
  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Гуамское ущелье
  7. Стадион Краснодар
  8. Водопады Руфабго
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