Елена Ваш гид в Краснодаре Групповая экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Экскурсия проводится ежедневно в 10:00/13:00/16:00ч.

Описание экскурсии Это будет нескучная история о том,как войсковой град преобразился в крупный ремесленный и промышленный центр. Вы узнаете, как управляющий лавки открыл самую крупную художественную галерею на Северном Кавказе, а соперничество купцов вылилось в шикарный и современный квартал бывшего Екатеринодара. Будет много древности, которая органично сочетается с современными кофейнями и молодёжными заведениями в стиле стрит-арт. Скучать времени не будет, ведь динамичная экскурсия пронесет Вас сквозь века и оставит лишь приятные воспоминания в виде фото для каждого участника.

