Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииЭто будет нескучная история о том,как войсковой град преобразился в крупный ремесленный и промышленный центр. Вы узнаете, как управляющий лавки открыл самую крупную художественную галерею на Северном Кавказе, а соперничество купцов вылилось в шикарный и современный квартал бывшего Екатеринодара. Будет много древности, которая органично сочетается с современными кофейнями и молодёжными заведениями в стиле стрит-арт. Скучать времени не будет, ведь динамичная экскурсия пронесет Вас сквозь века и оставит лишь приятные воспоминания в виде фото для каждого участника.
Экскурсия проводится ежедневно в 10:00/13:00/16:00ч.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы посетим:
- Памятник Екатерине II
- Собор Александра Невского
- Променад ул. Красная
- Пушкинская площадь и библиотека
- Художественный музей им. Коваленко
- Памятник собачкам
- Краснодарский театр кукол
- Администрация Краснодарского края
- Гостиница «Централь»
- Историко-археологический музей им. Фелицина
- Особняк Аведовых
- Дом книги
- Краснодарская филармония им. Пономаренко
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Фото для каждого участника
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Краснодар, микрорайон Центральный, улица Коммунаров
Завершение: Пересечение улиц Красной и Гоголя
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно в 10:00/13:00/16:00ч.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
