Эта индивидуальная экскурсия по Краснодару идеально подходит для первого знакомства с городом.
Участники прогуляются по центральной улице и Соборной площади, увидят памятники императрице Екатерине II и Кубанскому казачеству, Войсковой собор князя
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Увидеть исторические памятники
- 📜 Узнать о казаках и Екатеринодаре
- 🎭 Посетить культурные места
- 📚 Погрузиться в историю города
- 🍽 Открыть лучшие рестораны Кубани
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Памятник императрице Екатерине II
- Памятник Кубанскому казачеству
- Войсковой собор князя Александра Невского
- Особняк кабардинского князя
- Дом со львами
- Администрация Краснодарского края
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Памятники императрице Екатерины II и Кубанскому казачеству
- Войсковой собор князя Александра Невского
- Особняк кабардинского князя и очаровательный дом со львами
- Величественное здание Администрации Краснодарского края
- Места, где проводили вечера офицеры казачьего войска и другие знатные горожане
А ещё:
- Погрузитесь в эпоху купечества и времена Гражданской войны
- Узнаете, где ставил пьесы Самуил Маршак и читал лекции Джанни Родари
- Послушаете стихи Маяковского возле скульптуры «Гуляющие собачки»
- Выясните, как и где Краснодар получил свое нынешнее название
- Услышите, где завершился жизненный путь генерала Корнилова
Также я расскажу, где купить сувениры и деликатесы, какие музеи стоит посетить, в каком ресторане готовят лучшие кубанские блюда и в какой клуб или паб стоит заглянуть после заката.
Организационные детали
Продолжительность экскурсии — 1,5–2 часа.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопки отмены.
Денис — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 489 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Денис, я родился и вырос в Краснодаре. Обожаю наш прекрасный южный город. Сделаю всё, чтобы после экскурсии вы полюбили его так же, как и я.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Сергей
24 июл 2025
Прогулка с Денисом оказалась выше всяких похвал. Видно,что работа гидом ему нравится,говорит он с вдохновением и любовью к своему городу. Тактичен, благожелателен, увлеченно рассказывает, с ходу отвечает на любые вопросы.
Елена
4 июн 2025
Замечательная экскурсия и замечательный гид Денис, очень понравилось!!!
Денис
Ответ организатора:
Елена, большое спасибо за высокую оценку моей экскурсии!
Всегда стараюсь создавать приятную доброжелательную атмосферу во время совместных познавательных прогулок по нашему прекрасному городу! Рад, что мне это удалось и в этот раз!
До встречи снова!
Входит в следующие категории Краснодара
