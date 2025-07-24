Мои заказы

Здравствуй, Краснодар

Прогулка по Краснодару откроет тайны города: от старинных особняков до современных объектов. Узнайте о казаках и легендах, почувствуйте дух истории
Эта индивидуальная экскурсия по Краснодару идеально подходит для первого знакомства с городом.

Участники прогуляются по центральной улице и Соборной площади, увидят памятники императрице Екатерине II и Кубанскому казачеству, Войсковой собор князя
читать дальше

Александра Невского и другие значимые места.

Экскурсия погрузит в эпоху купечества и времена Гражданской войны, расскажет о культурной жизни города и его знаменитых жителях. Узнайте, где ставил пьесы Самуил Маршак и читал лекции Джанни Родари

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Увидеть исторические памятники
  • 📜 Узнать о казаках и Екатеринодаре
  • 🎭 Посетить культурные места
  • 📚 Погрузиться в историю города
  • 🍽 Открыть лучшие рестораны Кубани
Здравствуй, Краснодар© Денис
Здравствуй, Краснодар© Денис
Здравствуй, Краснодар© Денис
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Памятник императрице Екатерине II
  • Памятник Кубанскому казачеству
  • Войсковой собор князя Александра Невского
  • Особняк кабардинского князя
  • Дом со львами
  • Администрация Краснодарского края

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Памятники императрице Екатерины II и Кубанскому казачеству
  • Войсковой собор князя Александра Невского
  • Особняк кабардинского князя и очаровательный дом со львами
  • Величественное здание Администрации Краснодарского края
  • Места, где проводили вечера офицеры казачьего войска и другие знатные горожане

А ещё:

  • Погрузитесь в эпоху купечества и времена Гражданской войны
  • Узнаете, где ставил пьесы Самуил Маршак и читал лекции Джанни Родари
  • Послушаете стихи Маяковского возле скульптуры «Гуляющие собачки»
  • Выясните, как и где Краснодар получил свое нынешнее название
  • Услышите, где завершился жизненный путь генерала Корнилова

Также я расскажу, где купить сувениры и деликатесы, какие музеи стоит посетить, в каком ресторане готовят лучшие кубанские блюда и в какой клуб или паб стоит заглянуть после заката.

Организационные детали

Продолжительность экскурсии — 1,5–2 часа.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Красной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 489 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Денис, я родился и вырос в Краснодаре. Обожаю наш прекрасный южный город. Сделаю всё, чтобы после экскурсии вы полюбили его так же, как и я.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Сергей
Сергей
24 июл 2025
Прогулка с Денисом оказалась выше всяких похвал. Видно,что работа гидом ему нравится,говорит он с вдохновением и любовью к своему городу. Тактичен, благожелателен, увлеченно рассказывает, с ходу отвечает на любые вопросы.
читать дальше

Два часа экскурсии пролетели незаметно,но Денис был готов говорить и продолжать путешествме по городу. Получили массу удовольствия от такой экскурсии!! Будем Дениса рекомендовать друзьям и знакомым,кто поедет в прекрасный город Краснодар!

Елена
Елена
4 июн 2025
Замечательная экскурсия и замечательный гид Денис, очень понравилось!!!
Замечательная экскурсия и замечательный гид Денис, очень понравилось!!!Замечательная экскурсия и замечательный гид Денис, очень понравилось!!!Замечательная экскурсия и замечательный гид Денис, очень понравилось!!!
Денис
Денис
Ответ организатора:
Елена, большое спасибо за высокую оценку моей экскурсии!

Всегда стараюсь создавать приятную доброжелательную атмосферу во время совместных познавательных прогулок по нашему прекрасному городу! Рад, что мне это удалось и в этот раз!

До встречи снова!

Входит в следующие категории Краснодара

Похожие экскурсии из Краснодара

Добро пожаловать в Краснодар
Пешая
2 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Добро пожаловать в Краснодар: Путеводитель по Истории и Культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, где каждый уголок расскажет свою историю. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На ул. Постовой, дом 26 у Александро-Невского собо...
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.
Интересный Краснодар
Пешая
1.5 часа
146 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Интересный Краснодар
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Начало: На улице Красной
Сегодня в 19:00
Завтра в 12:00
5330 ₽ за всё до 2 чел.
Краснодар на авто
На машине
2 часа
-
10%
51 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная экскурсия по Краснодару: культура и история Кубани
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища
Начало: Ул. Красная
14 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
6300 ₽7000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Краснодаре