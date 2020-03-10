41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Екатеринодар — царский город

Вы узнаете, откуда у Краснодара такое название и прозвища «Собачкина столица» и «Маленький Париж», познакомитесь с самыми интересными вехами в истории города и пройдётесь по нему след в след за императором Александром III. Гуляя по главной артерии города — улице Красной, вы поймёте, как менялся Краснодар на протяжении столетий и десятилетий, и с моей помощью в некоторых завитушках на фасадах исторического центра разглядите черты разных времён. Наша прогулка будет живой и увлекательной.

Аутентичные места

Краснодар — удивительное сочетание казачьего, купеческого и советского прошлого и больших амбиций современного мегаполиса. Вы заметите это в архитектуре города с его новостройками, офисными стекляшками и огромными стадионами и его ритме, заглянув «за кулисы» города, в нетуристические его уголки.

Я покажу вам один из первых домов Краснодара и необычные городские дворы, расскажу о чайной, где 3-метровые потолки и печь старого купеческого дома сочетаются с интерьером модного заведения. Вы услышите неординарные городские истории, редкие и малоизвестные факты о районах города и краснодарских улицах.

Узнаете, в чём Краснодар — рекордсмен; чем хороша вкуснейшая местная кухня и где её лучше всего отведать. Также я порекомендую всё самое аппетитное в старейшей кулинарии города, куда мы зайдём по вашему желанию.

При желании вы попадёте в один из самых современных парков России и узнаете про краснодарский мост с необычным и романтичным названием. А еще я поделюсь секретами набережной реки Кубань; тайнами городских памятников; краснодарскими историями любви и информацией о знаменитых людях, связанных с нашим городом.