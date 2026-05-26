41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

В тёплом городе на берегу реки Кубань так много контрастного и самобытного, чего не встретишь больше нигде, и я буду рада открыть вам мой родной Краснодар с самой интересной стороны.Купеческие

дома и городские парки, старинная и ультрасовременная архитектура и жизненный ритм города-миллионника в сочетании с климатом «золотой параллели», похожим на средиземноморский, делают Краснодар одним из привлекательнейших городов юга России. Вы узнаете самое главное про историю Краснодара, увидите must-see места и уютные нетуристические уголки.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Екатеринодар — царский город

Вы узнаете, откуда у Краснодара такое название и прозвища «Собачкина столица», «Маленький Париж», «Прекраснодар», познакомитесь с самыми интересными вехами в его становлении и пройдётесь по нему след в след за императорами. Гуляя по главной артерии города — улице Красной, вы поймёте, как менялся Краснодар на протяжении десятилетий, и с моей помощью в завитушках на фасадах исторического центра разглядите черты разных времён. Наша прогулка будет живой, увлекательной, с шутками и загадками!

Аутентичные места

Краснодар — удивительное сочетание казачьего, купеческого, советского прошлого и больших амбиций современного мегаполиса. Вы заметите это в архитектуре города с его новостройками, офисными стекляшками, заглянув «за кулисы» Краснодара.

Я покажу вам один из первых домов, учебных заведений и храмов, необычные дворы и деревья, «двери-близнецы» и «Замок любви»

Вы услышите неординарные городские истории, редкие и малоизвестные факты о краснодарских музеях, районах и улицах

Посмеётесь на «Забавном перекрёстке», побываете в «Грузии», «Испании», «Нью-Йорке» по-краснодарски и даже познакомитесь с актёрами нашего театра

Почувствуете, чем хороша местная кухня и узнаете, где её лучше всего отведать

Также я порекомендую всё самое аппетитное в старейшей кулинарии города, куда мы зайдём по вашему желанию. Покажу секретное место, где вы сможете попробовать уникальный авторский напиток с очаровательным и вкусным символом города (который больше нигде в Краснодаре не готовят). Расскажу о чайной, где трёхметровые потолки и печь старого купеческого дома сочетаются с интерьером модного заведения.

Я поделюсь с вами тайнами городских памятников; краснодарскими историями любви и информацией о знаменитых людях, связанных с нашим «городом подарков», и подарю свои.

Вы узнаете

тайны городских памятников

краснодарские истории любви

в чём Краснодар — рекордсмен

где он «родился»

какой дом посещало до 5000 человек в день

что скрывают наши фонтаны

о знаменитых людях, связанных с нашим «городом подарков»

Организационные детали