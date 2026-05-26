41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
В тёплом городе на берегу реки Кубань так много контрастного и самобытного, чего не встретишь больше нигде, и я буду рада открыть вам мой родной Краснодар с самой интересной стороны.
Купеческие читать дальшеуменьшить
дома и городские парки, старинная и ультрасовременная архитектура и жизненный ритм города-миллионника в сочетании с климатом «золотой параллели», похожим на средиземноморский, делают Краснодар одним из привлекательнейших городов юга России.
Вы узнаете самое главное про историю Краснодара, увидите must-see места и уютные нетуристические уголки.
Вы узнаете, откуда у Краснодара такое название и прозвища «Собачкина столица», «Маленький Париж», «Прекраснодар», познакомитесь с самыми интересными вехами в его становлении и пройдётесь по нему след в след за императорами. Гуляя по главной артерии города — улице Красной, вы поймёте, как менялся Краснодар на протяжении десятилетий, и с моей помощью в завитушках на фасадах исторического центра разглядите черты разных времён. Наша прогулка будет живой, увлекательной, с шутками и загадками!
Аутентичные места
Краснодар — удивительное сочетание казачьего, купеческого, советского прошлого и больших амбиций современного мегаполиса. Вы заметите это в архитектуре города с его новостройками, офисными стекляшками, заглянув «за кулисы» Краснодара.
Я покажу вам один из первых домов, учебных заведений и храмов, необычные дворы и деревья, «двери-близнецы» и «Замок любви»
Вы услышите неординарные городские истории, редкие и малоизвестные факты о краснодарских музеях, районах и улицах
Посмеётесь на «Забавном перекрёстке», побываете в «Грузии», «Испании», «Нью-Йорке» по-краснодарски и даже познакомитесь с актёрами нашего театра
Почувствуете, чем хороша местная кухня и узнаете, где её лучше всего отведать
Также я порекомендую всё самое аппетитное в старейшей кулинарии города, куда мы зайдём по вашему желанию. Покажу секретное место, где вы сможете попробовать уникальный авторский напиток с очаровательным и вкусным символом города (который больше нигде в Краснодаре не готовят). Расскажу о чайной, где трёхметровые потолки и печь старого купеческого дома сочетаются с интерьером модного заведения. Я поделюсь с вами тайнами городских памятников; краснодарскими историями любви и информацией о знаменитых людях, связанных с нашим «городом подарков», и подарю свои.
Вы узнаете
тайны городских памятников
краснодарские истории любви
в чём Краснодар — рекордсмен
где он «родился»
какой дом посещало до 5000 человек в день
что скрывают наши фонтаны
о знаменитых людях, связанных с нашим «городом подарков»
Организационные детали
Возможно проведение экскурсии для любого количества участников, в том числе на машине или автобусе
Если вас больше 3 человек, доплата за каждого следующего составит 500 ₽
К оплате подготовьте, пожалуйста, наличные
Для детей, инвалидов, малоимущих и групп возможны скидки и участие без оплаты
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Красной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1564 туристов
Я интересный гид и преподаватель.
Живо, легко, ярко покажу вам мой родной, любимый город — солнечный Краснодар с самых лучших, интересных, небанальных, удивительных, фантастических сторон!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 164 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ч
Черномашенцева
Дата посещения: 26 мая 2026
Отлично
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О
Оксана
Дата посещения: 21 апр 2026
Замечательная экскурсия! Спасибо Анне.
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Ирина
В ходе прогулки познакомились с краткой историей города и края, архитекткрными шедеврами, интересными памятниками улицы Красной. Анна была хорошим рассказчиком, старалась "расшевелить" и нас. Узнали много интересного. Рекомендуем экскурсию для людей разного возраста, в том числе и с детьми.
+2
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Светлана
Большое спасибо за интересную экскурсию! Несмотря на перенос даты и времени, Анна нашла возможность провести экскурсию. Очень интересно и познавательно!
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А
Алексей
Дата посещения: 16 ноя 2025
Благодарим за хорошо проведенную экскурсию
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Николай
Отличная экскурсия. Анна любит город и благодаря ей мы влюбились в этот город. Узнали много интересного. Советуем!