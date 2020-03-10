41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым

Анна
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Анна – ваш гид
В тёплом городе на берегу реки Кубань так много контрастного и самобытного, чего не встретишь больше нигде, и я буду рада открыть вам мой родной Краснодар с самой интересной стороны.

Купеческие дома и городские парки, старинная и ультрасовременная архитектура и жизненный ритм города-миллионника в сочетании с климатом, похожим на средиземноморский, делают Краснодар одним из привлекательнейших городов юга России.

Вы узнаете самое главное про историю Краснодара, а также увидите must-see места и уютные нетуристические уголки.
1840 ₽
1564 за человека
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча — улица Красная, 3
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У этой экскурсии41 отзыв
4.73
Интересный Краснодар
Интересный Краснодар

Что вас ожидает

Екатеринодар — царский город
Вы узнаете, откуда у Краснодара такое название и прозвища «Собачкина столица» и «Маленький Париж», познакомитесь с самыми интересными вехами в истории города и пройдётесь по нему след в след за императором Александром III. Гуляя по главной артерии города — улице Красной, вы поймёте, как менялся Краснодар на протяжении столетий и десятилетий, и с моей помощью в некоторых завитушках на фасадах исторического центра разглядите черты разных времён. Наша прогулка будет живой и увлекательной.

Аутентичные места
Краснодар — удивительное сочетание казачьего, купеческого и советского прошлого и больших амбиций современного мегаполиса. Вы заметите это в архитектуре города с его новостройками, офисными стекляшками и огромными стадионами и его ритме, заглянув «за кулисы» города, в нетуристические его уголки.

Я покажу вам один из первых домов Краснодара и необычные городские дворы, расскажу о чайной, где 3-метровые потолки и печь старого купеческого дома сочетаются с интерьером модного заведения. Вы услышите неординарные городские истории, редкие и малоизвестные факты о районах города и краснодарских улицах.

Узнаете, в чём Краснодар — рекордсмен; чем хороша вкуснейшая местная кухня и где её лучше всего отведать. Также я порекомендую всё самое аппетитное в старейшей кулинарии города, куда мы зайдём по вашему желанию.

При желании вы попадёте в один из самых современных парков России и узнаете про краснодарский мост с необычным и романтичным названием. А еще я поделюсь секретами набережной реки Кубань; тайнами городских памятников; краснодарскими историями любви и информацией о знаменитых людях, связанных с нашим городом.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на русском, английском, немецком и турецком языках
  • С радостью проведу для Вас как Индивидуальную, так и Групповую экскурсию (класс, группа, коллектив) по моему любимому Краснодару
  • Мои приятные скидки деткам и группам: да
  • Возможна ли экскурсия дольше, чем 1,5 часа, хотим длительнее? да, по вашему желанию
  • Проводится ли автомобильная / автобусная / пешеходно-автомобильная экскурсия? да, «Интересный Краснодар» — как пазл, соберём элементы именно в Вашу картинку)

Буду рада встрече с Вами в Интересном Краснодаре)!

Интересный Краснодар
Интересный Краснодар
Интересный Краснодар
Интересный Краснодар
Интересный Краснодар
Интересный Краснодар
Интересный Краснодар
Интересный Краснодар
Интересный Краснодар
Интересный Краснодар
Интересный Краснодар
Интересный Краснодар
Интересный Краснодар
Интересный Краснодар
Интересный Краснодар
Интересный Краснодар
Интересный Краснодар
Интересный Краснодар

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — улица Красная, 3.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Здравствуйте! Я Анна, интересный гид, преподаватель с 15-летним опытом. Живо, легко, ярко покажу вам мой родной, любимый город — солнечный Краснодар с самых лучших, интересных, небанальных, удивительных, фантастических сторон!
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41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

10 марта 2020
Очень благодарны Анне за проведённую экскурсию. Узнали много интересного о создании и развитии города и казачества.
22 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия, которую провела очень компетентный гид и просто приятная девушка Анна. Время пролетело незаметно, узнали много интересного , эмоциональная и выразительная подача информации переносила в разные периоды развития города. Эту экскурсию я подарила супругу на 23 февраля- он остался сильно доволен!) очень рекомендую именно этого гида!!!
18 февраля 2020
Трижды довелось посетить Краснодар и каждый раз в мороз. Так и в этот раз, вместо тепла "февральских окон" - мороз и пронизывающий ветер. Спасибо Ане, увлекательным рассказом и приятной манерой общения ей удалось создать теплую атмосферу в заледеневшем городе.
9 февраля 2020
Анна хороший гид, по настоящему влюбленный в свой город. Очень понравилась экскурсия, всем рекомендую!
24 декабря 2019
Потрясающе интересная экскурсия «Интересный Краснодар»!!! Огромная благодарность гиду Анне за ее знания,эрудицию, за желание слушать ее еще и еще,гуляя с ней и по прекрасным улицам нашего города. Хотелось бы отметить, что Анна настоящий знаток своего дела; всегда готова пойти навстречу. От души советую всем!
7 декабря 2019
Анна, провела великолепную экскурсия не только по главной улице Краснодара, но и самым укромным местам, которые находятся в непосредственной близости. Рассказ был не только про основные памятники и сооружения, но и множество исторических фактов и легенд с ними связанными. Рассказ сопровождался показом старых фотографий, как выглядели эти места раньше. С удовольствием рекомендую эту экскурсию всем туристам Краснодара. Огромное спасибо Анне!
18 ноября 2019
Пожалуй единственное пожелание - не так сильно подробно рассказывать. Заметно, что Анна влюблена в город и старается рассказать как можно больше))) Спасибо ей за это!
15 ноября 2019
Анна прекрасный рассказчик, с большим интересом провела экскурсию. Анна замечательный пример человека, который любит и отлично знает свой город, его историю, культуру, нравы, быт и с удовольстыием делится этими знаниями с туристами. Спасибо Вам большое!
15 октября 2019
Очень понравилось!!!
11 октября 2019
Анна - прекрасный экскурсовод, знающий и любящий свой город. Спасибо огромное!
Я бы добавила поход на набережную реки Кубани к мосту
Ещё 31 отзыв

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