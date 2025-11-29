Промокод на 10% 🔥
Описание экскурсииАбхазия — это край, где природа создала настоящие чудеса. Горы, покрытые густыми лесами, величественные водопады, лазурное море и живописные пляжи — всё это создаёт неповторимую атмосферу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Волшебное начало
- В 7:00 мы пересекаем границу и оказываемся в Абхазии. Это уже приключение, полное ярких эмоций и новых впечатлений
- Наше путешествие начинается с озера Рица - сердца Абхазии. Мы увидим водопады Девичьи и Мужские слёзы, Юпшарский каньон, Голубое озеро, висячий мост и смотровую площадку «Прощай, Родина». Всё это оживает перед глазами, создавая незабываемую атмосферу
- Мы попробуем абхазский мёд, вино и чачу - настоящий гастрономический праздник. По озеру можно прокатиться на Галере, и эмоции от этого будут непередаваемы. По желанию мы посетим дачу Сталина
- Затем мы отправимся в Гагры, любуясь живописными пейзажами. Нас встретит абхазский экскурсовод, который погрузит нас в мир удивительных историй и легенд
- Мы проведём обзорную экскурсию по Гагре: увидим Колоннаду, Приморский парк, знаменитый Гагрипш, парк принца Ольденбургского и древнюю крепость Абаата
- После насыщенного дня мы вернёмся в гостиницу, чтобы отдохнуть и подготовиться к новым впечатлениям
- День 2
- Новый Афон
- Утро начинается с заряда энергии
- Село Лыхны: посетите знаменитый крестово-купольный храм Успения Богородицы X века. Фрески поражают воображение
- Экскурсия в Новый Афон: Новоафонский монастырь, церковь Симона Кананита X века, водопад, лебединое озеро, приморский парк. Духовная энергия ощущается в каждом уголке
- Новоафонская пещера: впечатляющий природный объект региона. Подземный комплекс поражает своими масштабами и красотой
- Мандариновый сад: остановка для фотосессии среди ярких, сочных фруктов. Дегустация вина, сыра и мяса
- Возвращение в отель: время для отдыха
- День 3
- Прощальный вздох
- Пора собирать вещи и готовиться к отъезду
- Обзорная экскурсия по Сухуми: набережная "Махаджиров" с фонтаном мифических грифонов, кафе "Брехаловка", городской парк и мемориал Славы
- Карстовое ущелье Черниговка - живописный уголок в 25 километрах от Сухуми. Здесь можно насладиться природой и сделать потрясающие снимки
- Термальный источник Кындыг с целебными грязями и сероводородной водой. Окунитесь в его целебные воды и почувствуйте прилив энергии
- Возвращение домой: после насыщенных выходных в Абхазии пора возвращаться, но теплые воспоминания останутся навсегда
Что включено
- Сопровождение/nпроживание/nтрансфер/nэкскурсии с местным гидом/nфото и видео контент/nлюбовь и забота.
Что не входит в цену
- Экологический сбор на озере Рица - 700 руб. /чел. /nПосещение термального источника Кындыг - 300 руб. /чел. /nЭкскурсия в Черниговку - 400 руб. /чел. /nПитание, личные расходы. /nПосещение дачи Сталина - 300 руб. /чел. /nВход в пещеру - 700 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодар
Завершение: ТЦ "Галерея" или остановка "О’КЕЙ" по улице Мачуги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
