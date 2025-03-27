Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия по Краснодару предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу начала ХХ века. Участники узнают о социальных изменениях, связанных с деятельностью женщин того времени.



Что можно увидеть Исторические здания

Места памяти

Описание экскурсии Что вас ждёт? Начало ХХ века было временем пробуждения социальной активности женщин в Российской империи. Провинциальный Екатеринодар (Краснодар) также явил миру красивых, интересных и активных представительниц прекрасного пола из разных социальных групп. Ушла в чём-то романтическая эпоха Российской империи, над городом пронеслись десятилетия перемен, сменялись поколения и эпохи. Но старый Екатеринодар сохранился ликами прекрасных женщин, их подвижническими делами и «местами памяти» в пространстве города.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Александровское реальное училище (Администрация Краснодарского края)

Дворец братьев Богарсуковых

1-я мужская гимназия на Соборной площади (ныне на ул. Красноармейской)

Второе общественное собрание, Театр защитника Отечества

Дом Христофора Ивановича Фотиади

Свято-Екатерининский кафедральный собор, главный храм Екатеринодарской епархии и Кубанской митрополии

Дом атамана Бурсака

Дворец Наказного атамана

Дом А.Р. Ялового

Памятник Екатерине II