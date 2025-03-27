Экскурсия по Краснодару предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу начала ХХ века. Участники узнают о социальных изменениях, связанных с деятельностью женщин того времени.
Гид расскажет о выдающихся представительницах разных социальных групп, чьи дела и места памяти сохранились в Екатеринодаре. Это путешествие поможет увидеть город с новой стороны и понять его историю через женские судьбы
Что можно увидеть
- Исторические здания
- Места памяти
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Начало ХХ века было временем пробуждения социальной активности женщин в Российской империи. Провинциальный Екатеринодар (Краснодар) также явил миру красивых, интересных и активных представительниц прекрасного пола из разных социальных групп. Ушла в чём-то романтическая эпоха Российской империи, над городом пронеслись десятилетия перемен, сменялись поколения и эпохи. Но старый Екатеринодар сохранился ликами прекрасных женщин, их подвижническими делами и «местами памяти» в пространстве города.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Александровское реальное училище (Администрация Краснодарского края)
- Дворец братьев Богарсуковых
- 1-я мужская гимназия на Соборной площади (ныне на ул. Красноармейской)
- Второе общественное собрание, Театр защитника Отечества
- Дом Христофора Ивановича Фотиади
- Свято-Екатерининский кафедральный собор, главный храм Екатеринодарской епархии и Кубанской митрополии
- Дом атамана Бурсака
- Дворец Наказного атамана
- Дом А.Р. Ялового
- Памятник Екатерине II
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер ИМ.Г.К. Жукова
Завершение: Екатерининский сквер
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Е
Елена
27 мар 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию. Интересный рассказ о судьбах женщин Екатеринодара. Андрей прекрасный собеседник. Рекомендую прогуляться с ним по улицам города и послушать эту экскурсию.
О
Оксана
22 мар 2025
Увидели Екатеринодар с удивительной стороны, восхитительной и благородной, ироничной, печальной и трагичной в лицах прекрасных женщин. Искренне рекомендую экскурсию с Андреем, увлекательная и интересная подача материала, необычные, не википедийные факты, еще раз спасибо за экскурсию.
