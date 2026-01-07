А вы знали, что в Краснодаре существует незаметный город Екатеринодар? Его следы часто не видят местные жители, а гости тем более. Мы погуляем по нетуристическим улочкам старого центра. Но моя роль — не главная, ведь именно вам предстоит разгадывать загадки. В игровой форме вы откроете неочевидные детали Краснодара и услышите факты из истории и быта горожан.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Квест строится по классическому принципу: только после выполнения задания вы получаете следующее. Заодно вы разовьете внимательность, узнаете несколько новых «старых» слов, получите опыт командной игры и наверняка повеселитесь!

Вы узнаете:

какие старожилы из Екатеринодара здравствуют до сих пор;

что означают загадочные буквы ЕГУ;

сколько животных нужно было богатому горожанину, чтобы показать свой статус;

из какого долговечного материала сделаны немые свидетели истории города

и многое другое.

Кому подойдёт программа

Семьям с детьми от 10 лет и компаниям взрослых, которые в душе немного дети и всегда открыты новому увлекательному опыту.

Организационные детали