А вы знали, что в Краснодаре существует незаметный город Екатеринодар? Его следы часто не видят местные жители, а гости тем более. Мы погуляем по нетуристическим улочкам старого центра. Но моя роль — не главная, ведь именно вам предстоит разгадывать загадки.
В игровой форме вы откроете неочевидные детали Краснодара и услышите факты из истории и быта горожан.
В игровой форме вы откроете неочевидные детали Краснодара и услышите факты из истории и быта горожан.
Описание квеста
Квест строится по классическому принципу: только после выполнения задания вы получаете следующее. Заодно вы разовьете внимательность, узнаете несколько новых «старых» слов, получите опыт командной игры и наверняка повеселитесь!
Вы узнаете:
- какие старожилы из Екатеринодара здравствуют до сих пор;
- что означают загадочные буквы ЕГУ;
- сколько животных нужно было богатому горожанину, чтобы показать свой статус;
- из какого долговечного материала сделаны немые свидетели истории города
- и многое другое.
Кому подойдёт программа
Семьям с детьми от 10 лет и компаниям взрослых, которые в душе немного дети и всегда открыты новому увлекательному опыту.
Организационные детали
- Время квеста указано примерно. Он может длиться от 1 часа до 1,5 часов: это зависит от количества участников и скорости решения заданий.
- Возможно приобрести квест в формате чат-бота или в удобном приложении (может работать без интернета) и пройти его без гида в любое удобное время — 1300 ₽. Подробности уточняйте в переписке с гидом.
- По запросу возможно проведение квеста для большего количества участников. Если вас от 8 до 12 чел., то стоимость будет 900 ₽ за каждого
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Екатерининском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1614 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга. Я филолог по образованию, менеджер по туризму по профессии и гид в душе. Я не лектор и не учитель, я — проводник. На экскурсиях развенчиваю мнение, что история — это скучно, а в Краснодаре нечего смотреть.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Квест проходили большой семьёй в 12 человек. Было интересно и взрослым, и детям. Задания очень интересные и вполне решабельные.
Формат квеста рекомендую для разнородной и не очень дисциплинированной компании.
У нас зашло на ура!!!!
Спасибо тому, кто все это придумал!!!
Формат квеста рекомендую для разнородной и не очень дисциплинированной компании.
У нас зашло на ура!!!!
Спасибо тому, кто все это придумал!!!
Ольга
Ответ организатора:
Светлана, большое спасибо за отзыв! Вы одни из первых, кто проходил квест без гида в приложении, поэтому особенно важно ваше мнение. Спасибо за комплимент насчёт заданий, я старалась! С уважением, Ольга
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Л
Несмотря на холодную погоду, квест проходил в теплой атмосфере:) узнали много нового, хоть мы и не гости Краснодара. Самому старшему участнику квеста 47 лет, младшему - 10, удовольствие получили все! Экскурсовод грамотная, доброжелательная, любит свой город. Квест был самый настоящий: с картой, ключами и подсказками. Спасибо за такую экскурсию!
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Н
Было очень интересно и познавательно. Мы погрузились в историю родного города. В процессе квеста мы посмотрели на такие привычные элементы в архитектуре города совсем по-другому.
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Ю
Спасибо Ольге за увлекательный квест и возможность ненавязчиво прикоснуться к истории. В нашей команде были участники от 10 до 70, все довольны)))
Ждём новых квестов!
Ждём новых квестов!
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Проходили с ребёнком 12 лет самостоятельно через приложение. Очень понравилось как все составлено. Задания не простые, но очень интересные. Несколько раз даже пришлось воспользоваться подсказками. Рекомендуем к прохождению.
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И
Квест очень понравился - увлекательный и познавательный, не заметили как время пролетело. Было интересно взглянуть на Краснодар по-новому. Проходили квест без гида в приложении, такой формат показался очень удобным - можно проходить квест в своем темпе и делать небольшие перерывы. Большое спасибо Ольге - заранее сориентировала по деталям прохождения квеста и ответила на все вопросы)
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Входит в следующие категории Краснодара
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