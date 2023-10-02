Познакомиться с прошлым города в интерактивном формате - с загадками и головоломками
А вы знали, что в Краснодаре существует незаметный город Екатеринодар? Его следы часто не видят местные жители, а гости тем более. Мы погуляем по нетуристическим улочкам старого центра. Но моя роль — не главная, ведь именно вам предстоит разгадывать загадки.
В игровой форме вы откроете неочевидные детали Краснодара и услышите факты из истории и быта горожан.
В игровой форме вы откроете неочевидные детали Краснодара и услышите факты из истории и быта горожан.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Квест строится по классическому принципу: только после выполнения задания вы получаете следующее. Заодно вы разовьете внимательность, узнаете несколько новых «старых» слов, получите опыт командной игры и наверняка повеселитесь!
Вы узнаете:
- какие старожилы из Екатеринодара здравствуют до сих пор;
- что означают загадочные буквы ЕГУ;
- сколько животных нужно было богатому горожанину, чтобы показать свой статус;
- из какого долговечного материала сделаны немые свидетели истории города
- и многое другое.
Кому подойдёт программа
Семьям с детьми от 10 лет и компаниям из 2-4 взрослых, которые в душе немного дети и всегда открыты новому увлекательному опыту.
Организационные детали
- Время квеста указано примерно. Он может длиться от 1 часа до 1,5 часов: это зависит от количества участников и скорости решения заданий.
- Если в вашей компании будет больше 5 человек, доплата составит 500 руб. с каждого дополнительного участника
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Екатерининском сквере
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Краснодаре
Провела экскурсии для 626 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга. Я филолог по образованию, менеджер по туризму по профессии и гид в душе. Я не лектор и не учитель, я — проводник. На экскурсиях развенчиваю мнение, что история — это скучно, а в Краснодаре нечего смотреть.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
2 окт 2023
В этой программе всё понравилось. И взрослым и детям. Спасибо Оле за интересную и познавательную программу
Елена
31 авг 2023
Очень понравилась экскурсия! Неординарное решение в подаче материала, неожиданные факты из истории города, на которые мы наверняка сами не обратили бы внимание. Экскурсовод грамотно и интересно излагает материал. Рекомендую всем!
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